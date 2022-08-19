Толщина часов Galaxy Watch5 Pro оказалась на 40% больше заявленной
Корейский производитель заявляет, толщина часов Galaxy Watch5 = 9.8 миллиметра, для Galaxy Watch5 Pro указываются 10.5 миллиметра. Если безоговорочно верить этому, то Galaxy Watch5 Pro сделаны более тонкими, чем Apple Watch Series 7 с их 10.7 миллиметра. Но пользователь YouTube под названием DC Rainmaker не стал верить на слово, заместо того проверив цифры.
На дне многих современных наручных часов с "электронными" мозгами установлены различные сенсоры, или, например, пины под зарядку. Но многие компании не включают то, насколько эта область выпирает из корпуса часов, в общую толщину изделия. Часы Watch Series 7 при более честном измерении оказываются толщиной 13.14 миллиметра, на 2.4 миллиметра (22.8%) больше указываемой Apple цифры. Не все ведут себя так - Fitbit, из известных имён, отличается честностью - но многие.
Касательно Galaxy Watch5, пользователь DC Rainmaker намерил 13.09 миллиметра, на 3.3 миллиметра (33%) больше заявленного. Разброс оказывается ещё более заметным с Galaxy Watch5 Pro, поскольку 15.07 миллиметров - на 43.5% больше официального значения в 10.5 миллиметра. А ещё Samsung не включает в вес устройства ремешки...
В общем-то, ничего страшного здесь нет. Но часы перед покупкой лучше всё-таки примерить в магазине, не доверяясь только абстрактных цифрам. Не слишком ли толсто? Не слишком увесисто?