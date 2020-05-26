Тестируем технологию Nvidia Max-Q Dynamic Boost
Небольшое ускорение. Новые мобильные видеокарты Nvidia Super не особо отличаются от своих предшественниц, но экономичные Max-Q варианты получили поддержку довольно интересной технологии Dynamic Boost. Мы решили проверить, есть ли от нее хоть какой-то прок на примере ноутбука Gigabyte Aero 15 OLED.
Так как большинство современных ресурсоемких приложений нагружают в основном видеокарту, центральный процессор склонен простаивать зря. В Nvidia решили извлечь из этого пользу, добавив интересную возможность в свои видеокарты Super Max-Q серии. Сразу оговоримся, что поддержка данной технологии зависит от производителя ноутбука и потому будет не у всех моделей с новыми видеокартами. Как можно видеть на графиках ниже, Dynamic Boost (именно так называется технология) может динамически изменять значение TDP процессора и видеокарты. К примеру, данная технология может уменьшить TDP процессора на 15 Вт и "передать" их видеокарте (то есть, увеличить ее TDP на 15 Вт). Мы решили протестировать работу данной технологии на примере ноутбука Gigabyte Aero 15 OLED - 15-дюймовой модели с Core i7-10875H, GeForce RTX 2070 Super Max-Q и 16 ГБ ОЗУ DDR4, работающей в двухканальном режиме.
Бенчмарки
Начнем с хорошей новости: Dynamic Boost точно не является выдумкой маркетологов. Технология действительно дает ощутимые изменения в показателях, но вот заметить их на практике будет довольно сложно. Так, в 3DMark 11 и различных тестах 3DMark 13, Dynamic Boost обеспечил прирост графической производительности на 4 - 6%.
|3DMark
|2560x1440 Port Royal Graphics
|Gigabyte Aero 15 OLED XB-8DE51B0SP
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q
4693 Points ∼50%
|Gigabyte Aero 15 OLED XB Dynamic Boost Off
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q
4450 Points ∼47%
|2560x1440 Time Spy Graphics
|Gigabyte Aero 15 OLED XB-8DE51B0SP
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q
7829 Points ∼52%
|Gigabyte Aero 15 OLED XB Dynamic Boost Off
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q
7389 Points ∼49%
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Gigabyte Aero 15 OLED XB-8DE51B0SP
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q
21121 Points ∼52%
|Gigabyte Aero 15 OLED XB Dynamic Boost Off
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q
20029 Points ∼49%
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Gigabyte Aero 15 OLED XB-8DE51B0SP
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q
28900 Points ∼57%
|Gigabyte Aero 15 OLED XB Dynamic Boost Off
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q
27733 Points ∼54%
Игры
В играх ситуация примерно такая же, как в синтетических бенчмарках. Вне зависимости от разрешения - FHD или 4K - частота кадров в Witcher 3 повысилась примерно на 5% при включении Dynamic Boost. Соответственно, если ваш ноутбук поддерживает эту технологию, то ее стоит включить - найти ее можно в панели управления Nvidia.
|The Witcher 3
|3840x2160 High Graphics & Postprocessing (Nvidia HairWorks Off)
|Gigabyte Aero 15 OLED XB-8DE51B0SP
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q
52.9 (min: 44) fps ∼51%
|Gigabyte Aero 15 OLED XB Dynamic Boost Off
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q
50.5 (min: 43) fps ∼49%
|1920x1080 Ultra Graphics & Postprocessing (HBAO+)
|Gigabyte Aero 15 OLED XB-8DE51B0SP
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q
79.1 (min: 64) fps ∼57%
|Gigabyte Aero 15 OLED XB Dynamic Boost Off
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q
76.2 (min: 64) fps ∼54%