Тестируем технологию Nvidia Max-Q Dynamic Boost

Так как большинство современных ресурсоемких приложений нагружают в основном видеокарту, центральный процессор склонен простаивать зря. В Nvidia решили извлечь из этого пользу, добавив интересную возможность в свои видеокарты Super Max-Q серии. Сразу оговоримся, что поддержка данной технологии зависит от производителя ноутбука и потому будет не у всех моделей с новыми видеокартами. Как можно видеть на графиках ниже, Dynamic Boost (именно так называется технология) может динамически изменять значение TDP процессора и видеокарты. К примеру, данная технология может уменьшить TDP процессора на 15 Вт и "передать" их видеокарте (то есть, увеличить ее TDP на 15 Вт). Мы решили протестировать работу данной технологии на примере ноутбука Gigabyte Aero 15 OLED - 15-дюймовой модели с Core i7-10875H, GeForce RTX 2070 Super Max-Q и 16 ГБ ОЗУ DDR4, работающей в двухканальном режиме.