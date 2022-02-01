Технологическое чудо или очередной обман? Ноутбук без портов Craob X получит корпус толщиной 7 мм, 4K экран и беспроводной Thunderbolt

В Сети объявились рендеры очень необычного ноутбука Craob X в монолитном металлическом корпусе без портов. Создатели модели обещают вместить в конструкцию толщиной 7 мм процессор Intel Core i7-1280P и 13.3-дюймовый 4K дисплей. Для зарядки ноутбука будет использоваться специальная док-станция, на которой и будут расположены все порты

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После того как Apple резко сократила количество портов у MacBook несколько лет назад, люди заговорили о появлении смартфонов/ноутбуков/планшетов без портов в принципе, полагая, что именно такой будет техника ближайшего будущего. Мысль эта не нова: ранее Рэй Курцвейл - футуролог и изобретатель - предрекал избавление всей компьютерной периферии и гаджетов от кабелей на 2020-2022 год. Пока-что, к сожалению, данное предсказание не сбывается и даже у iPhone по-прежнему есть старый добрый порт проводной зарядки. Компания Meizu решилась на эксперимент по выпуску смартфона без портов некоторое время назад, но эта затея с треском провалилась.

Похоже, опыт первопроходцев в данном русле ничему не учит, ведь ресурс MyLaptopGuide недавно обратил внимание интернет-общества на довольно необычный ноутбук без портов со странным названием Craob X.

На первый взгляд, Craob X выглядит потрясно: тончайший корпус в строгом дизайне напоминает устройства из научной фантастики. Тем не менее, "под капотом" у ноутбука, по данным со страницы его официального сайта, будет не фантастический, а вполне реальный процессор Intel 12-го поколения Core i7-1280P из семейства Alder Lake. В дополнение к нему будет установлено 32 ГБ ОЗУ DDR5 и NVMe SSD (PCIe Gen 4) объемом 2 ТБ.

Среди других характеристик Craob X можно отметить 13.3-дюймовый 4K дисплей, встроенную графику Intel Iris Xe и адаптер Wi-Fi 6E. При заявленной толщине корпуса в 7 мм и весе 800 граммов, Craob X мог бы стать одним из самых тонких и легких среди ноутбуков. Одним словом, характеристики новинки выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой...

Полное отсутствие портов у Craob X ставит вопрос о способе зарядке батареи. Производители решили эту проблему с помощью внешнего блока, который крепится к крышке при помощи магнитов и заряжает устройство беспроводным способом. И вот тут мы нарываемся на первый тревожный звоночек: емкость батареи и мощность зарядки не указаны. Конечно, это можно было бы списать на то, что ноутбук еще находится в стадии разработки, однако дальнейшие заявления разработчиков устройства заставляют еще больше усомниться в его реальности.

Дело в том, что на внешнем блоке Craob X есть порты USB Type-C, Type-A и Thunderbolt. Наличие последнего ставит вопрос о том, каким образом будет реализовано беспроводное соединение для столь быстрого интерфейса. Дело в том, что даже скорость наиболее продвинутого на данный момент Wi-Fi 6E упирается в теоретический порог в 9.6 Гбит/с, тогда как для Thunderbolt 4.0 необходимы все 40 Гбит/с. Конечно, Craob могут разрабатывать проприетарный интерфейс связи, но это маловероятно, учитывая всю сложность разработки и дальнейшей сертификации. В теории, разработчики ноутбука могли бы воспользоваться экспериментальным расширением стандарта WiGig - 802.11ay - который должен обеспечивать до 176 Гбит/с при конфигурации антенн 4x4 MIMO. Впрочем, в таком случае встает вопрос о задержках, к которым у Thunderbolt 4 очень жесткие требования.

Как бы там ни было, даже без учета несуразицы по технической части, к компании, стоящей за разработкой устройства, тоже есть вопросы - на сайте о ней нет ни слова. Поиск в Google не выдает практически никакой информации о Craob. Соответственно, всю информацию о "беспортовом" ноутбуке мы советуем воспринимать с существенной долей скептицизма.