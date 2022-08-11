Samsung A23e выглядит, как "iPhone SE на Андроиде"

Корейская компания готовит смартфон, очень схожий внешне с самым доступным из продаваемых сегодня iPhone. Помимо одинарной основной камеры, в новинке ожидается 3.5-миллиметровый звуковой выход, а цена его может составить около 300 евро

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Появились изображения-макеты Galaxy A23e, нового смартфона среднего уровня от Samsung. По меньшей мере, со спины этот смартфон очень напоминает собой первый и второй iPhone SE, которые сами по себе используют дизайн прошлых смартфонов iPhone, начиная с iPhone 6.

A23e будет менее компактным, чем его собрат по духу и по дизайну производства Apple. Называемая сейчас диагональ экрана = 5.8 дюйма или около 14.7 сантиметра.

149.8 на 70.7 на 8.9 миллиметра, таковы заявленные в источнике размеры телефона.

Для сравнения, iPhone SE (2022) = 138.4 на 67.3 на 7.3 миллим.

Сканер пальца здесь должен быть встроен в кнопку вкл/выкл, динамик - размещён на дне, для зарядки будет использоваться USB типоразмера C. Ожидаемые цвета: Синий, чёрный, белый. В продаже появится, цитата, "скоро".