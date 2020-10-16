Omnivision выпустила 64-МП фотосенсор с большими пикселями

Omnivision анонсировала выход нового фотосенсора собственной разработки - OV64A. Его разрешение составляет 64 МП, в чем нет ничего сенсационного. Другое дело - размер пикселей при таком разрешении, который тут составляет 1 мкм. Большие пиксели должны существенно увеличить чувствительность к свету, что положительно скажется на качестве ночной съемки.

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Omnivision, как и Samsung с Sony, является поставщиком фотосенсоров для других производителей. К примеру, недавно два 48-МП сенсора компании засветились в Mi 10 Ultra. Теперь же Omniviion провели анонс нового улучшенного фотосенсора OV64A с разрешением 64 МП.

По последним прогнозам аналитиков, считается что к 2021 году поставки фотосенсоров с разрешением более 50 МП достигнут 322 миллионов единиц. Компания Omnivision явно хочет завоевать свою долю на этом рынке, презентовав новый CMOS-сенсор OV64A с размерами каждого пикселя в 1 мкм (для сравнения, у предыдущего OV64B этот размер составляет 0.7 мкм). Увеличенные пиксели смогут захватывать больше света, за счет чего качество ночной съемки должно возрасти относительно предыдущих 64-МП моделей.

Сам сенсор произведен по новейшей технологии Omnivision PureCelPlus-S и включает в себя 4-ячеечный цветной фильтр. Все это обеспечило повышенное качество съемки, а также привнесло поддержку записи видео в разрешении 8K. Кроме того, сенсор получил поддержку улучшенного фазового автофокуса.

Новый OV64A довольно большой в сравнении с конкурентами: размеры сенсора составляют 1/1.34 дюйма (OV64B 1/2 дюйма, Sony IMX686 и Samsung ISOCELL Bright GW1 - 1/1.72 дюйма). Вполне естественно, сенсор использует бинирование пикселей (фото сохраняются в 16 МП); при записи видео поддерживаются режимы 8K с частотой до 30 к/с; 4K/2K до 120 к/с; 1080p до 240 к/с и 720p до 480 к/с. Как и в случае предшественника, наличие оптической стабилизации в характеристиках не указывается.

Согласно Omnivision, образцы OV64A уже на руках у производителей смартфонов, а в массовое производство фотосенсор поступит до конца 2020 года.