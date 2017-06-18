Обзор защищённого смартфона Nomu S30

Телефон поставляется в аккуратной светлой коробке из жёсткого картона. Форма её прямоугольная, а верхнюю поверхность украшает замысловатый логотип производителя. Живо напоминает то, как упаковывает свои изделия Apple. Сам телефон при первом вскрытии коробки лежит в этаком чехле из искусственной пористой ткани.

Внешний вид Nomu S30 стандартен с учётом выбранной производителем ниши. Массивность и угловатость корпуса прямо информируют о том, что он способен выдержать больше испытаний по сравнению с обычными умными телефонами. Вес очень заметен, он составляет около 260 грамм. Значительна и толщина корпуса - 13.45 миллиметра! И ещё на толику миллиметра больше в районе выступа тыловой камеры. Такое устройство должно прийтись впору обладателям больших, крепких рук.

Корпус изготавливается частично из алюминия, частично из титана и частично из пластика. Пластик закрывает все углы и напоминает на ощупь плотную резину. Поверхность корпуса имеет лёгкую текстуру, она не скользкая, телефон вряд ли выпадет из руки.

Все порты защищены заглушками, включая и площадку для SIM-карт и micro-SD, отсек для которых расположен на тыловой стороне под камерой и закрывается прорезиненной крышкой. Защита от попадания в воду или грязь (IP68) действительно работает, хотя при полном погружении в жидкость сенсорный экран с большой вероятностью не будет реагировать на касания, а вместо этого будет вести себя хаотично, дико, непредсказуемо.

