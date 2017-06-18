Обзор защищённого смартфона Nomu S30
Надёжный спутник, подходит для развлечений. S30 оснащается прочным корпусом и мощными компонентами при достаточно невысокой стоимости. Сумма этих факторов делает его опасным конкурентом для многих популярных устройств.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Модель S30 выглядит интересно благодаря сочетанию надёжной конструкции (IP68, защита экрана покрытием Gorilla Glass 4) и современного технического оснащения. Стоит при этом не так много: 260 евро. Российская цена на момент написания текста - 13000 рублей. В достоинства телефона входят экран IPS Full HD, поддержка основных применяемых в Европе диапазонов LTE и вместительный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки. Кстати, S30 - самое высококачественное изделие в ассортименте Nomu на данный момент. Модели со схожими названиями, S20 и S10, обеспечивают менее впечатляющие возможности.
фронт. камера: 5 Мп
1 | Дизайн и особенности корпуса
Телефон поставляется в аккуратной светлой коробке из жёсткого картона. Форма её прямоугольная, а верхнюю поверхность украшает замысловатый логотип производителя. Живо напоминает то, как упаковывает свои изделия Apple. Сам телефон при первом вскрытии коробки лежит в этаком чехле из искусственной пористой ткани.
Внешний вид Nomu S30 стандартен с учётом выбранной производителем ниши. Массивность и угловатость корпуса прямо информируют о том, что он способен выдержать больше испытаний по сравнению с обычными умными телефонами. Вес очень заметен, он составляет около 260 грамм. Значительна и толщина корпуса - 13.45 миллиметра! И ещё на толику миллиметра больше в районе выступа тыловой камеры. Такое устройство должно прийтись впору обладателям больших, крепких рук.
Корпус изготавливается частично из алюминия, частично из титана и частично из пластика. Пластик закрывает все углы и напоминает на ощупь плотную резину. Поверхность корпуса имеет лёгкую текстуру, она не скользкая, телефон вряд ли выпадет из руки.
Все порты защищены заглушками, включая и площадку для SIM-карт и micro-SD, отсек для которых расположен на тыловой стороне под камерой и закрывается прорезиненной крышкой. Защита от попадания в воду или грязь (IP68) действительно работает, хотя при полном погружении в жидкость сенсорный экран с большой вероятностью не будет реагировать на касания, а вместо этого будет вести себя хаотично, дико, непредсказуемо.
Внутри телефона, предназначенного для строек и активного спорта, стоило бы ожидать нечто предельно простое и устарелое. Но Nomu предлагает своим покупателям 4 ГБ RAM и 64 ГБ постоянной памяти, из которой при первом включении доступно более 50 ГБ, а также поддержку NFC и даже встроенное FM-радио. Есть и поддержка двух SIM-карт, и возможность установить карту памяти micro-SD. Официально рекомендуется использовать карту размером не более 32 ГБ. Однако, наша тестовая 64-гигабайтная карта Toshiba Exceria Pro M401 заработала безупречно.
Поддержка NFC предполагает теоретическую совместимость устройства с Android Pay. И действительно, в меню есть соответствующее приложение.
Помимо привычной всем кнопки питания, а также клавиш регулировки громкости, рассматриваемое устройство имеет специальную боковую кнопку "SOS" - на неё можно назначить любой номер, который будет набран при нажатии. Но можно назначить и любое приложение. Например, камеру. Все кнопки нажимаются уверенно, хотя размер их несколько маловат на фоне гигантизма корпуса в целом.
В комплект поставки однозначно входит "быстрое" зарядное устройство и кабель. Отдельные Интернет-магазины могут предлагать и дополнительные бонусы.
Предустановленное программное обеспечение, между тем, несколько разочаровывает. Анимация процесса загрузки ОС выглядит весьма топорно. Заводская сборка операционной системы, как оказалось - это Android 6.0 (Marshmallow) с патчами безопаности от середины прошлого года. В процессе тестирования устройство получило пакет обновлений, датированных январём 2017, но на этом радость заканчивается. Скорее всего, официальное обновление до Android 7 не случится никогда.
С другой стороны, поблагодарить производителя можно за отсутствие предустановленного программного мусора, а также за некоторое количество добавочных полезных умений, вроде возможности разбудить устройство из спящего режима двойным касанием экрана, или специального режима для работы в перчатках. Штатная виртуальная клавиатура - Gboard. Способ разблокировки дисплея можно выбрать из нескольких привычных значений, но вот сканеры подушечки пальца в защищённые телефоны пока никто не встраивает. А жаль.
2 | Порты и коммуникации
Поддержка 802.11 a/b/g/n/ac означает возможность воспользоваться Wi-Fi в любой стране мира, и не только в излишне популярном диапазоне 2.4 ГГц, но также и на частоте 5 ГГц. Скорость и дальнобойность передачи данных неплохие, хотя, конечно же, уступают многим более дорогим смартфонам. Для примера, Galaxy S7 передаёт данные примерно вдвое быстрее.
Для доступа к данным через сотовую сеть Nomu S30 имеет поддержку LTE Category 6. Есть функция "Turbo-Download" для быстрой загрузки больших файлов сразу и через сотовое, и через Wi-Fi соединение, хотя полезность её вызывает яркое сомнение.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Samsung Galaxy S7
Mali-T880 MP12, 8890 Octa, 32 GB UFS 2.0 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
281 Мбит ∼100% +178%
|Nomu S30
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
101 Мбит ∼36%
|Archos 50 Saphir
Mali-T720 MP2, MT6737T, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
45.9 Мбит ∼16% -55%
|UMI Plus
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755
|
31.2 Мбит ∼11% -69%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Samsung Galaxy S7
Mali-T880 MP12, 8890 Octa, 32 GB UFS 2.0 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
335 Мбит ∼100% +228%
|Nomu S30
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
102 Мбит ∼30%
|Archos 50 Saphir
Mali-T720 MP2, MT6737T, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
51.3 Мбит ∼15% -50%
|UMI Plus
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755
|
34.4 Мбит ∼10% -66%
Встроенная навигация не хочет работать внутри жилого помещения. При выходе на открытое пространство, с другой стороны, работоспособность GPS восстанавливается, а погрешность определения местоположения в конкретно взятый момент составляет не более 5 метров.
При измерении маршрута нашей велопрогулки длиной несколько километров разница в показаниях между профессиональным навигатором Garmin и рассматриваемым смартфоном составила 400 метров. Дело тут в том, что, как и подавляющее большинство Android-фонов, Nomu S30 позволяет себе срезать отдельные углы и в целом огрублять траекторию движения.
Качество телефонных переговоров можно оценить как добротное. Произносимые собеседником слова слышно чётко и громко, и наш голос улавливался микрофоном хорошо. В шумной обстановке, правда, диалог будет заметно менее комфортным. Особенно плохо встроенное шумоподавление выглядит при борьбе с ветром.
3 | Камера
Лицевой сенсор имеет фактическое разрешение 5 МП, но снимки можно делать даже 8-мегапиксельные. При выборе этого пункта в настройках камеры получаемые с камеры картинки программно растягиваются, другое название - интерполируются, до более высокого разрешения. Даже в удачных условиях такой подход не может привести к хорошему результату. Цвета выходят относительно правильными, но аутентичности, подробностей, деталей совершенно не хватает. А во всех других условиях изображения предсказуемо оказываются украшены хаотичными мурашками, то есть, цифровым шумом.
Основная камера, Sony IMX214, обеспечивает 13-мегапиксельные снимки в формате 4:3. Их меню предлагает растягивать уже до 16 МП (как понял читатель, делать так мы не рекомендуем). Максимальное разрешение видеосъёмки ограничено Full HD 1080p, звук при этом будет записываться в стерео с битрейтом порядка 120 кбит/сек. Качество как фото, так и видео можно назвать неплохим. Явных искажений цвета нет, резкость приемлема, детальность тоже, а посредственный динамический диапазон свойственен практически всем смартфонам в данной ценовой категории.
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
В лабораторных условиях выявлено сильное снижение чёткости снимков от центра к краям, а также не совсем правильные, часто перенасыщенные цвета. В остальном всё хорошо.
4 | Дисплей
5.5-дюймовый сенсорный дисплей IPS произведён компанией Sharp. Он показал достойную пиковую яркость, 421.1 кандел на метр квадратный. Она также оказалась очень равномерной, 93%. Повторное проведение замеров при APL50 показало очень схожие цифры.
|Nomu S30
IPS, 1920x1080, 5.5
|Samsung Galaxy S7
SAMOLED, 2560x1440, 5.1
|Archos 50 Saphir
IPS, 1280x720, 5
|UMI Plus
LTPS, 1920x1080, 5.5
|Samsung Galaxy Xcover 3
IPS, 800x480, 4.5
|Параметры экрана
36%
-44%
17%
-12%
|Brightness
421
351
-17%
527
25%
430
2%
436
4%
|Brightness Distribution
93
98
5%
87
-6%
86
-8%
91
-2%
|Уровень чёрного *
0.26
0.58
-123%
0.232
11%
0.53
-104%
|Контрастность
1627
940
-42%
1866
15%
853
-48%
|Colorchecker DeltaE *
7.8
2.04
74%
12.5
-60%
4.93
37%
5.71
27%
|DeltaE для серого *
9.8
1.63
83%
15.4
-57%
5.18
47%
5.02
49%
|Гамма
2.32 103%
2.07 116%
1.87 128%
2.4 100%
2.15 112%
|CCT
9828 66%
6391 102%
12705 51%
7461 87%
7441 87%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
86.86
|Color Space (Percent of sRGB)
99.35
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 4352 Гц (мин. 43 Гц, макс. 142900 Гц).
Контрастность оказалась очень хорошей, 1627:1 (1377:1 при APL50). С другой стороны, отклонения в отображении цветов есть и достаточно значительные. Для неопытных глаз экран выглядит хорошо, но при сравнении с более качественной матрицей в глаза сразу бросается некоторый уклон в холодные цвета. Очень свойственный для всех устройств, кроме самых дорогих, недостаток.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|12 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 2.8 ms стадия 1
|↘ 9.2 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 6% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.1 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|33.6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 16.4 ms стадия 1
|↘ 17.2 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 21% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 43.7 миллисек.)
Напоследок сообщаем, что экран Nomu S30 абсолютно читаем под солнечным светом. Автоматическая регулировка яркости есть и работает относительно корректно.
5 | Производительность
Процессор Helio P10 MT6755 с восемью ядрами, частотой до 2 ГГц и поддержкой 64-битных вычислений выглядит сбалансированным выбором с точки зрения производительности и стоимости. То же можно сказать, пусть и с меньшей долей уверенности, и про графический процессор Mali T860 MP2. Большинство повседневных задач телефон обработает без малейшей задержки.
Скорость работы с картами памяти выглядит приемлемо. Наша тестовая 64-гигабайтная Toshiba Exceria Pro M401 способна выдать 90 и 80 МБ/с при чтении и записи, соответственно, и Samsung Galaxy S7 на нашей памяти оказывается единственным устройством, способным выжать весь этот потенциал. Nomu S30 показывает более скромные цифры в этом тесте: 37 МБ/с и 22 МБ/с.
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
|Nomu S30
|
50904 Points ∼22%
|Archos 50 Saphir
|
38747 Points ∼17% -24%
|UMI Plus
|
48558 Points ∼21% -5%
|Samsung Galaxy S7
|
127902 Points ∼56% +151%
|Geekbench 4.0
|64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
|Nomu S30
|
2859 Points ∼11%
|Archos 50 Saphir
|
1761 Points ∼7% -38%
|UMI Plus
|
2695 Points ∼10% -6%
|64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
|Nomu S30
|
759 Points ∼14%
|Archos 50 Saphir
|
634 Points ∼12% -16%
|UMI Plus
|
693 Points ∼13% -9%
|3DMark
|2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) Physics (по убыванию)
|Nomu S30
|
1182 Points ∼39%
|Archos 50 Saphir
|
985 Points ∼33% -17%
|UMI Plus
|
1272 Points ∼42% +8%
|Samsung Galaxy S7
|
2022 Points ∼67% +71%
|2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) Graphics (по убыванию)
|Nomu S30
|
351 Points ∼7%
|Archos 50 Saphir
|
142 Points ∼3% -60%
|UMI Plus
|
352 Points ∼7% 0%
|Samsung Galaxy S7
|
2216 Points ∼41% +531%
|2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) (по убыванию)
|Nomu S30
|
416 Points ∼11%
|Archos 50 Saphir
|
175 Points ∼5% -58%
|UMI Plus
|
419 Points ∼11% +1%
|Samsung Galaxy S7
|
2170 Points ∼56% +422%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics (по убыванию)
|Nomu S30
|
1114 Points ∼38%
|Archos 50 Saphir
|
973 Points ∼33% -13%
|Samsung Galaxy S7
|
2010 Points ∼69% +80%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics (по убыванию)
|Nomu S30
|
522 Points ∼7%
|Archos 50 Saphir
|
220 Points ∼3% -58%
|Samsung Galaxy S7
|
3018 Points ∼39% +478%
|2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 (по убыванию)
|Nomu S30
|
592 Points ∼12%
|Archos 50 Saphir
|
266 Points ∼5% -55%
|Samsung Galaxy S7
|
2715 Points ∼55% +359%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
|Nomu S30
|
12394 Points ∼18%
|Archos 50 Saphir
|
11393 Points ∼16% -8%
|UMI Plus
|
12078 Points ∼17% -3%
|Samsung Galaxy S7
|
19944 Points ∼29% +61%
|Samsung Galaxy Xcover 3
|
9613 Points ∼14% -22%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
|Nomu S30
|
10373 Points ∼2%
|Archos 50 Saphir
|
6138 Points ∼1% -41%
|UMI Plus
|
10532 Points ∼2% +2%
|Samsung Galaxy S7
|
33348 Points ∼7% +221%
|Samsung Galaxy Xcover 3
|
2591 Points ∼1% -75%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
|Nomu S30
|
10763 Points ∼5%
|Archos 50 Saphir
|
6839 Points ∼3% -36%
|UMI Plus
|
10840 Points ∼6% +1%
|Samsung Galaxy S7
|
29015 Points ∼15% +170%
|Samsung Galaxy Xcover 3
|
3093 Points ∼2% -71%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
|Nomu S30
|
17 fps ∼1%
|Archos 50 Saphir
|
11 fps ∼1% -35%
|Samsung Galaxy S7
|
84 fps ∼6% +394%
|Samsung Galaxy Xcover 3
|
5.4 fps ∼0% -68%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
|Nomu S30
|
17 fps ∼4%
|Archos 50 Saphir
|
19 fps ∼4% +12%
|Samsung Galaxy S7
|
53 fps ∼12% +212%
|Samsung Galaxy Xcover 3
|
15.1 fps ∼3% -11%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
|Nomu S30
|
7.1 fps ∼1%
|Archos 50 Saphir
|
4 fps ∼1% -44%
|Samsung Galaxy S7
|
40 fps ∼7% +463%
|Samsung Galaxy Xcover 3
|
0.8 fps ∼0% -89%
|on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
|Nomu S30
|
7.1 fps ∼3%
|Archos 50 Saphir
|
8.6 fps ∼4% +21%
|Samsung Galaxy S7
|
27 fps ∼12% +280%
|Samsung Galaxy Xcover 3
|
2.3 fps ∼1% -68%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
|Nomu S30
|
2.5 fps ∼1%
|Archos 50 Saphir
|
2.6 fps ∼1% +4%
|Samsung Galaxy S7
|
28 fps ∼7% +1020%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
|Nomu S30
|
4.7 fps ∼3%
|Archos 50 Saphir
|
6.1 fps ∼3% +30%
|Samsung Galaxy S7
|
15 fps ∼9% +219%
|PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
|Nomu S30
|
3175 Points ∼38%
|UMI Plus
|
3069 Points ∼37% -3%
|Samsung Galaxy S7
|
4826 Points ∼58% +52%
|BaseMark OS II
|Web (по убыванию)
|Nomu S30
|
618 Points ∼40%
|Archos 50 Saphir
|
619 Points ∼40% 0%
|UMI Plus
|
10 Points ∼1% -98%
|Samsung Galaxy S7
|
957 Points ∼62% +55%
|Samsung Galaxy Xcover 3
|
744 Points ∼48% +20%
|Graphics (по убыванию)
|Nomu S30
|
670 Points ∼8%
|Archos 50 Saphir
|
383 Points ∼4% -43%
|UMI Plus
|
666 Points ∼8% -1%
|Samsung Galaxy S7
|
1723 Points ∼20% +157%
|Samsung Galaxy Xcover 3
|
129 Points ∼1% -81%
|Memory (по убыванию)
|Nomu S30
|
942 Points ∼22%
|Archos 50 Saphir
|
402 Points ∼9% -57%
|UMI Plus
|
992 Points ∼23% +5%
|Samsung Galaxy S7
|
2244 Points ∼52% +138%
|Samsung Galaxy Xcover 3
|
366 Points ∼9% -61%
|System (по убыванию)
|Nomu S30
|
2216 Points ∼34%
|Archos 50 Saphir
|
1284 Points ∼20% -42%
|UMI Plus
|
2120 Points ∼32% -4%
|Samsung Galaxy S7
|
4217 Points ∼64% +90%
|Samsung Galaxy Xcover 3
|
1103 Points ∼17% -50%
|Overall (по убыванию)
|Nomu S30
|
964 Points ∼26%
|Archos 50 Saphir
|
591 Points ∼16% -39%
|UMI Plus
|
341 Points ∼9% -65%
|Samsung Galaxy S7
|
1987 Points ∼54% +106%
|Samsung Galaxy Xcover 3
|
443 Points ∼12% -54%
|Octane V2 - Total Score (по убыванию)
|Nomu S30 (Chrome 57)
|
3279 Points ∼7%
|Archos 50 Saphir (Chrome 55)
|
3483 Points ∼7% +6%
|UMI Plus (Chrome 54.0.2840.68)
|
3887 Points ∼8% +19%
|Samsung Galaxy S7
|
13161 Points ∼27% +301%
|Samsung Galaxy Xcover 3 (Android Browser)
|
2059 Points ∼4% -37%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
|Nomu S30 (Chrome 57)
|
23913.5 ms * ∼40%
|Archos 50 Saphir (Chrome 55)
|
10544 ms * ∼18% +56%
|UMI Plus (Chrome 54.0.2840.68)
|
10342.7 ms * ∼17% +57%
|Samsung Galaxy S7
|
2561.5 ms * ∼4% +89%
|AndroBench 3-5
|Sequential Write 256KB SDCard (по убыванию)
|Nomu S30 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
21.52 MB/s ∼25%
|Archos 50 Saphir (Toshiba Exceria Pro M401)
|
18.3 MB/s ∼21% -15%
|UMI Plus (Toshiba Exceria Pro M401)
|
21.55 MB/s ∼25% 0%
|Samsung Galaxy S7 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
53.6 MB/s ∼62% +149%
|Sequential Read 256KB SDCard (по убыванию)
|Nomu S30 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
36.94 MB/s ∼38%
|Archos 50 Saphir (Toshiba Exceria Pro M401)
|
28.55 MB/s ∼30% -23%
|UMI Plus (Toshiba Exceria Pro M401)
|
35.95 MB/s ∼37% -3%
|Samsung Galaxy S7 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
72.33 MB/s ∼75% +96%
|Random Write 4KB (по убыванию)
|Nomu S30
|
8.84 MB/s ∼6%
|Archos 50 Saphir
|
4.79 MB/s ∼3% -46%
|UMI Plus
|
11.54 MB/s ∼8% +31%
|Samsung Galaxy S7
|
16.01 MB/s ∼11% +81%
|Samsung Galaxy Xcover 3
|
4 MB/s ∼3% -55%
|Random Read 4KB (по убыванию)
|Nomu S30
|
27.99 MB/s ∼16%
|Archos 50 Saphir
|
14.48 MB/s ∼8% -48%
|UMI Plus
|
25.75 MB/s ∼15% -8%
|Samsung Galaxy S7
|
85.9 MB/s ∼50% +207%
|Samsung Galaxy Xcover 3
|
15.8 MB/s ∼9% -44%
|Sequential Write 256KB (по убыванию)
|Nomu S30
|
194.95 MB/s ∼94%
|Archos 50 Saphir
|
12.21 MB/s ∼6% -94%
|UMI Plus
|
128.53 MB/s ∼62% -34%
|Samsung Galaxy S7
|
145.72 MB/s ∼71% -25%
|Samsung Galaxy Xcover 3
|
25.6 MB/s ∼12% -87%
|Sequential Read 256KB (по убыванию)
|Nomu S30
|
241.97 MB/s ∼31%
|Archos 50 Saphir
|
140.87 MB/s ∼18% -42%
|UMI Plus
|
244.1 MB/s ∼31% +1%
|Samsung Galaxy S7
|
483.82 MB/s ∼61% +100%
|Samsung Galaxy Xcover 3
|
113.5 MB/s ∼14% -53%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
|Nomu S30 (Chrome 57)
|
24.234 Points ∼0%
|Archos 50 Saphir (Chrome 55)
|
22 Points ∼0% -9%
|UMI Plus (Chrome 54.0.2840.68)
|
26.054 Points ∼0% +8%
|Samsung Galaxy S7
|
74 Points ∼0% +205%
* ... меньше = лучше
Nomu S30 в играх
Нетребовательные игры уровня Angry Birds 2 смартфон обрабатывает без труда. Asphalt 8 тормозит, если выставить высокое качество прорисовки, хотя на средних всё идёт хорошо.
6 | Нагрев
Нижняя половинка устройства греется сильнее верхней, а лицевая сторона - сильнее тыловой. Без всякой вычислительной нагрузки, если активен лишь экран, на нижней части лицевой стороны S30 стоит ожидать примерно 34 °C. Эта цифра увеличивается до максимальных 42.3 °C при работе с требовательными приложениями. Немало, но не слишком жарко для рук.
7 | Акустическая система
Производитель считает, что встроенный звук телефона и громкий, и качественный, и вообще отвечает всем требования класса Hi-Fi. Можем подтвердить часть этих заверений - ту, которая касается громкости. Однако, по мере увеличения громкости назойливость высоких частот становится неприятной. Для громкой связи это не так уж важно, а вот музыку лучше слушать в наушниках или через портативную акустику.
Анализ АЧХ аудиосистемы Nomu S30
(+) | отличный уровень макс. громкости (90.76 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 27.9% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 11.5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 9.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (32.6% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 82% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 10% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 14%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 91% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 6% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
Анализ АЧХ аудиосистемы Archos 50 Saphir
(+) | отличный уровень макс. громкости (89.77 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 18.9% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (14.6% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 0% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 99% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 14%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 15% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 82% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
Анализ АЧХ аудиосистемы UMI Plus
(+) | отличный уровень макс. громкости (84.35 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 27.4% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 8.6% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 12.9% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (41.6% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 97% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 1% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 14%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 98% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 1% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
8 | Энергопотребление и автономная работа
Расход электричества в режиме простоя с активным экраном составил 2.35 Вт - это неожиданно большая цифра. Во всех других сценариях использования наши замеры показали схожую картину, даже если сравнивать Nomu S30 со смартфонами от брендов отнюдь не первого эшелона.
|Выкл.
|0.01 / 0.46 Вт
|Ожидание
| 0.93 / 2.31 / 2.35 Вт
|Нагрузка
|
4.57 / 6.1 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Nomu S30
5000 мА⋅ч
|Archos 50 Saphir
5000 мА⋅ч
|UMI Plus
4000 мА⋅ч
|Samsung Galaxy Xcover 3
мА⋅ч
|Энергопотребление
4%
-61%
42%
|В простое, мин. *
0.93
0.65
30%
2.6
-180%
0.6
35%
|В простое, сред. *
2.31
1.9
18%
3.2
-39%
1.2
48%
|В простое, макс. *
2.35
2.05
13%
3.3
-40%
1.3
45%
|Нагрузка, сред. *
4.57
6.14
-34%
7.7
-68%
2.6
43%
|Нагрузка, макс. *
6.1
6.54
-7%
4.8
21%
3.6
41%
* ... меньше = лучше
Заявленная ёмкость аккумулятора равна 5000 мА-ч. Это много, хотя, конечно же, пользу из этой цифры получится извлечь только в том случае, если использовать смартфон как можно реже и экономить на задействовании большинства его функций. Если не делать этого, преимущество в сравнении с конкурентами выглядит незначительным. Просмотр Интернет-страниц через Wi-Fi на комфортной в помещении яркости экрана, около 40% или 150 кандел/м2, разрядит Nomu S30 полностью примерно за 14 часов. После этого восполнение заряда при помощи комплектного СЗУ займёт два с половиной часа.
|Интернет через WiFi v1.3
|13час. 52мин.
|Nomu S30
5000 мА⋅ч
|Archos 50 Saphir
5000 мА⋅ч
|UMI Plus
4000 мА⋅ч
|Samsung Galaxy Xcover 3
мА⋅ч
|Время работы
17%
-33%
-40%
|В простое
1319
1002
|Нагрузка и 100% яркости
292
166
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
832
973
17%
561
-33%
503
-40%
|Воспр. видео H.264
678
За
Против
Вердикт
Новый "активный" смартфон от Nomu можно брать с собой на природу или на серьёзную работу, не опасаясь повредить его. Удачно подобранное аппаратное обеспечение и совместимость с сетями 4G LTE означают, что модель точно не утратит свою актуальность в течение ближайшей пары лет. Хороший аккумулятор позволит меньше беспокоиться о возможной разрядке в неподходящий момент.
Быстрее многих, но рассчитан на единицы
В число очевидных минусов сразу попадает тяжёлый, громоздкий, не идеально спроектированный корпус. Играть и смотреть видео, таким образом, будет не слишком-то удобно, даже несмотря на современный процессор и качественный экран.
Nomu S30 - 04/04/2017 v6
Benjamin Gärtner