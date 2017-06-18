Notebookcheck

Обзор защищённого смартфона Nomu S30

Benjamin Gärtner (перевод - Сергей Тарасов), 18/06/2017

Надёжный спутник, подходит для развлечений. S30 оснащается прочным корпусом и мощными компонентами при достаточно невысокой стоимости. Сумма этих факторов делает его опасным конкурентом для многих популярных устройств.

Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.

Модель S30 выглядит интересно благодаря сочетанию надёжной конструкции (IP68, защита экрана покрытием Gorilla Glass 4) и современного технического оснащения. Стоит при этом не так много: 260 евро. Российская цена на момент написания текста - 13000 рублей. В достоинства телефона входят экран IPS Full HD, поддержка основных применяемых в Европе диапазонов LTE и вместительный аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки. Кстати, S30 - самое высококачественное изделие в ассортименте Nomu на данный момент. Модели со схожими названиями, S20 и S10, обеспечивают менее впечатляющие возможности. 

Nomu S30
Процессор
Mediatek Helio P10 MT6755 2 GHz
Графический адаптер
ARM Mali-T860 MP2
Оперативная память
4096 Мбайт 
Дисплей
5.5 дюйм. 16:9, 1920x1080 пикс. 401 точек/дюйм, IPS, глянцевое покрытие: да
Хранение данных
64 GB eMMC Flash, 64 Гбайт 
, 52 Гбайт свободно
Интерфейсы
1 USB 2.0, Аудиоразъёмы: совмещённый аудиопорт, картридер: micro-SD (официально до 32 ГБ), NFC, датчик освещённости, Датчики и сенсоры: акселерометр, гироскоп, магнитометр, датчик приближения, OTG
Коммуникации
802.11 a/b/g/n/ac (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.0, GSM (850/​900/​1800/​1900), UMTS (​900/​2100), LTE (B1/​B3/​​B7/​B8/​B20); скорость до 300 Мбит (LTE) или до 21 Мбит (UMTS), Dual SIM, LTE, GPS
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 13,5 x 162 x 83
Аккумулятор
5000 мА⋅ч литий-полимерн., время разговора в сети 2G (сведения производителя): 30 час., время ожидания в сети 2G (сведения производителя): 1680 час.
Операционная система
Android 6.0 Marshmallow
Камера
осн. камера: 13 Мп Светодиодная вспышка, f/2.0
фронт. камера: 5 Мп
Дополнительно
акустическая система: Динамик на нижней грани, клавиатура: виртуальная сенсорная, зарядное устройство и кабель входят в комплект поставки, некоторое количество дополнительного ПО, 12 мес. гарантии в Европе, есть FM-Radio, пассивное охлаждение, защита от падений
Вес
260 г, адаптер питания: 75 г
Стоимость
260 евро

 

1 | Дизайн и особенности корпуса

Телефон поставляется в аккуратной светлой коробке из жёсткого картона. Форма её прямоугольная, а верхнюю поверхность украшает замысловатый логотип производителя. Живо напоминает то, как упаковывает свои изделия Apple. Сам телефон при первом вскрытии коробки лежит в этаком чехле из искусственной пористой ткани.

Внешний вид Nomu S30 стандартен с учётом выбранной производителем ниши. Массивность и угловатость корпуса прямо информируют о том, что он способен выдержать больше испытаний по сравнению с обычными умными телефонами. Вес очень заметен, он составляет около 260 грамм. Значительна и толщина корпуса - 13.45 миллиметра! И ещё на толику миллиметра больше в районе выступа тыловой камеры. Такое устройство должно прийтись впору обладателям больших, крепких рук

Корпус изготавливается частично из алюминия, частично из титана и частично из пластика. Пластик закрывает все углы и напоминает на ощупь плотную резину. Поверхность корпуса имеет лёгкую текстуру, она не скользкая, телефон вряд ли выпадет из руки.

Все порты защищены заглушками, включая и площадку для SIM-карт и micro-SD, отсек для которых расположен на тыловой стороне под камерой и закрывается прорезиненной крышкой. Защита от попадания в воду или грязь (IP68) действительно работает, хотя при полном погружении в жидкость сенсорный экран с большой вероятностью не будет реагировать на касания, а вместо этого будет вести себя хаотично, дико, непредсказуемо

Внутри телефона, предназначенного для строек и активного спорта, стоило бы ожидать нечто предельно простое и устарелое. Но Nomu предлагает своим покупателям 4 ГБ RAM и 64 ГБ постоянной памяти, из которой при первом включении доступно более 50 ГБ, а также поддержку NFC и даже встроенное FM-радио. Есть и поддержка двух SIM-карт, и возможность установить карту памяти micro-SD. Официально рекомендуется использовать карту размером не более 32 ГБ. Однако, наша тестовая 64-гигабайтная карта Toshiba Exceria Pro M401 заработала безупречно. 

Поддержка NFC предполагает теоретическую совместимость устройства с Android Pay. И действительно, в меню есть соответствующее приложение.

Помимо привычной всем кнопки питания, а также клавиш регулировки громкости, рассматриваемое устройство имеет специальную боковую кнопку "SOS" - на неё можно назначить любой номер, который будет набран при нажатии. Но можно назначить и любое приложение. Например, камеру. Все кнопки нажимаются уверенно, хотя размер их несколько маловат на фоне гигантизма корпуса в целом.

В комплект поставки однозначно входит "быстрое" зарядное устройство и кабель. Отдельные Интернет-магазины могут предлагать и дополнительные бонусы. 

Предустановленное программное обеспечение, между тем, несколько разочаровывает. Анимация процесса загрузки ОС выглядит весьма топорно. Заводская сборка операционной системы, как оказалось - это Android 6.0 (Marshmallow) с патчами безопаности от середины прошлого года. В процессе тестирования устройство получило пакет обновлений, датированных январём 2017, но на этом радость заканчивается. Скорее всего, официальное обновление до Android 7 не случится никогда.

С другой стороны, поблагодарить производителя можно за отсутствие предустановленного программного мусора, а также за некоторое количество добавочных полезных умений, вроде возможности разбудить устройство из спящего режима двойным касанием экрана, или специального режима для работы в перчатках. Штатная виртуальная клавиатура - Gboard. Способ разблокировки дисплея можно выбрать из нескольких привычных значений, но вот сканеры подушечки пальца в защищённые телефоны пока никто не встраивает. А жаль. 

Android 6.0
Android 6.0
Верхняя панель выглядит знакомо!
Верхняя панель выглядит знакомо!
Режим работы в перчатках - полезное новшество
Режим работы в перчатках - полезное новшество

2 | Порты и коммуникации

Turbo-Download
Turbo-Download

Поддержка 802.11 a/b/g/n/ac означает возможность воспользоваться Wi-Fi в любой стране мира, и не только в излишне популярном диапазоне 2.4 ГГц, но также и на частоте 5 ГГц. Скорость и дальнобойность передачи данных неплохие, хотя, конечно же, уступают многим более дорогим смартфонам. Для примера, Galaxy S7 передаёт данные примерно вдвое быстрее.

Для доступа к данным через сотовую сеть Nomu S30 имеет поддержку LTE Category 6. Есть функция "Turbo-Download" для быстрой загрузки больших файлов сразу и через сотовое, и через Wi-Fi соединение, хотя полезность её вызывает яркое сомнение.

Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
Samsung Galaxy S7
Mali-T880 MP12, 8890 Octa, 32 GB UFS 2.0 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
281 Мбит ∼100% +178%
Nomu S30
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
101 Мбит ∼36%
Archos 50 Saphir
Mali-T720 MP2, MT6737T, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
45.9 Мбит ∼16% -55%
UMI Plus
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755
31.2 Мбит ∼11% -69%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
Samsung Galaxy S7
Mali-T880 MP12, 8890 Octa, 32 GB UFS 2.0 Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
335 Мбит ∼100% +228%
Nomu S30
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
102 Мбит ∼30%
Archos 50 Saphir
Mali-T720 MP2, MT6737T, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
51.3 Мбит ∼15% -50%
UMI Plus
Mali-T860 MP2, Helio P10 MT6755
34.4 Мбит ∼10% -66%
GPS в помещении...
GPS в помещении...
... и на открытом пространстве
... и на открытом пространстве

Встроенная навигация не хочет работать внутри жилого помещения. При выходе на открытое пространство, с другой стороны, работоспособность GPS восстанавливается, а погрешность определения местоположения в конкретно взятый момент составляет не более 5 метров.

При измерении маршрута нашей велопрогулки длиной несколько километров разница в показаниях между профессиональным навигатором Garmin и рассматриваемым смартфоном составила 400 метров. Дело тут в том, что, как и подавляющее большинство Android-фонов, Nomu S30 позволяет себе срезать отдельные углы и в целом огрублять траекторию движения.

Велопрогулка: Nomu S30
Велопрогулка: Nomu S30
Велопрогулка: Nomu S30
Велопрогулка: Nomu S30
Велопрогулка: Nomu S30
Велопрогулка: Nomu S30
Велопрогулка: Garmin Edge 500
Велопрогулка: Garmin Edge 500
Велопрогулка: Garmin Edge 500
Велопрогулка: Garmin Edge 500
Велопрогулка: Garmin Edge 500
Велопрогулка: Garmin Edge 500

Качество телефонных переговоров можно оценить как добротное. Произносимые собеседником слова слышно чётко и громко, и наш голос улавливался микрофоном хорошо. В шумной обстановке, правда, диалог будет заметно менее комфортным. Особенно плохо встроенное шумоподавление выглядит при борьбе с ветром.

3 | Камера

Пример удачного фото фронтальной камеры Nomu S30
Пример удачного фото фронтальной камеры Nomu S30

Лицевой сенсор имеет фактическое разрешение 5 МП, но снимки можно делать даже 8-мегапиксельные. При выборе этого пункта в настройках камеры получаемые с камеры картинки программно растягиваются, другое название - интерполируются, до более высокого разрешения. Даже в удачных условиях такой подход не может привести к хорошему результату. Цвета выходят относительно правильными, но аутентичности, подробностей, деталей совершенно не хватает. А во всех других условиях изображения предсказуемо оказываются украшены хаотичными мурашками, то есть, цифровым шумом.

Основная камера, Sony IMX214, обеспечивает 13-мегапиксельные снимки в формате 4:3. Их меню предлагает растягивать уже до 16 МП (как понял читатель, делать так мы не рекомендуем). Максимальное разрешение видеосъёмки ограничено Full HD 1080p, звук при этом будет записываться в стерео с битрейтом порядка 120 кбит/сек. Качество как фото, так и видео можно назвать неплохим. Явных искажений цвета нет, резкость приемлема, детальность тоже, а посредственный динамический диапазон свойственен практически всем смартфонам в данной ценовой категории.

Интерактивное сравнение фото-образцов

Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.

Scene 1Scene 2Scene 3
Нажмите здесь для загрузки изображений

В лабораторных условиях выявлено сильное снижение чёткости снимков от центра к краям, а также не совсем правильные, часто перенасыщенные цвета. В остальном всё хорошо.

Тестовое изображение
Тестовое изображение
Оригинальный цвет внизу квадратов
Оригинальный цвет внизу квадратов
Тестовое изображение, 100% масштаб
Тестовое изображение, 100% масштаб

4 | Дисплей

Экран Nomu S30 под микроскопом
Экран Nomu S30 под микроскопом

5.5-дюймовый сенсорный дисплей IPS произведён компанией Sharp. Он показал достойную пиковую яркость, 421.1 кандел на метр квадратный. Она также оказалась очень равномерной, 93%. Повторное проведение замеров при APL50 показало очень схожие цифры. 

433
cd/m²		422
cd/m²		423
cd/m²
435
cd/m²		423
cd/m²		418
cd/m²
408
cd/m²		405
cd/m²		423
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 435 cd/m² В среднем: 421.1 cd/m² Minimum: 11.18 cd/m²
Равномерность подсветки: 93 %
От батареи: 423 cd/m²
Контрастность: 1627:1 (Уровень чёрного: 0.26 cd/m²)
ΔE Color 7.8 | - Ø
ΔE Greyscale 9.8 | - Ø
Gamma: 2.32
Nomu S30
IPS, 1920x1080, 5.5		Samsung Galaxy S7
SAMOLED, 2560x1440, 5.1		Archos 50 Saphir
IPS, 1280x720, 5		UMI Plus
LTPS, 1920x1080, 5.5		Samsung Galaxy Xcover 3
IPS, 800x480, 4.5
Параметры экрана
36%
-44%
17%
-12%
Brightness
421
351
-17%
527
25%
430
2%
436
4%
Brightness Distribution
93
98
5%
87
-6%
86
-8%
91
-2%
Уровень чёрного *
0.26
0.58
-123%
0.232
11%
0.53
-104%
Контрастность
1627
940
-42%
1866
15%
853
-48%
Colorchecker DeltaE *
7.8
2.04
74%
12.5
-60%
4.93
37%
5.71
27%
DeltaE для серого *
9.8
1.63
83%
15.4
-57%
5.18
47%
5.02
49%
Гамма
2.32 103%
2.07 116%
1.87 128%
2.4 100%
2.15 112%
CCT
9828 66%
6391 102%
12705 51%
7461 87%
7441 87%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
86.86
Color Space (Percent of sRGB)
99.35

* ... меньше = лучше

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Ура! ШИМ не обнаружено

Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 4352 Гц (мин. 43 Гц, макс. 142900 Гц).

Контрастность оказалась очень хорошей, 1627:1 (1377:1 при APL50). С другой стороны, отклонения в отображении цветов есть и достаточно значительные. Для неопытных глаз экран выглядит хорошо, но при сравнении с более качественной матрицей в глаза сразу бросается некоторый уклон в холодные цвета. Очень свойственный для всех устройств, кроме самых дорогих, недостаток. 

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
12 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 2.8 ms стадия 1
↘ 9.2 ms стадия 2
Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 6% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.1 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
33.6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 16.4 ms стадия 1
↘ 17.2 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 21% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 43.7 миллисек.)

Напоследок сообщаем, что экран Nomu S30 абсолютно читаем под солнечным светом. Автоматическая регулировка яркости есть и работает относительно корректно. 

5 | Производительность

Процессор Helio P10 MT6755 с восемью ядрами, частотой до 2 ГГц и поддержкой 64-битных вычислений выглядит сбалансированным выбором с точки зрения производительности и стоимости. То же можно сказать, пусть и с меньшей долей уверенности, и про графический процессор Mali T860 MP2. Большинство повседневных задач телефон обработает без малейшей задержки

Скорость работы с картами памяти выглядит приемлемо. Наша тестовая 64-гигабайтная Toshiba Exceria Pro M401 способна выдать 90 и 80 МБ/с при чтении и записи, соответственно, и Samsung Galaxy S7 на нашей памяти оказывается единственным устройством, способным выжать весь этот потенциал. Nomu S30 показывает более скромные цифры в этом тесте: 37 МБ/с и 22 МБ/с. 

AnTuTu Benchmark v6 | Geekbench 4.0 | 3DMark | GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7 | GFXBench 3.0 | GFXBench 3.1 | PCMark for Android | BaseMark OS II | Octane V2 | Mozilla Kraken 1.1 | AndroBench 3-5 | JetStream 1.1
AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
Nomu S30
50904 Points ∼22%
Archos 50 Saphir
38747 Points ∼17% -24%
UMI Plus
48558 Points ∼21% -5%
Samsung Galaxy S7
127902 Points ∼56% +151%
Geekbench 4.0
64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
Nomu S30
2859 Points ∼11%
Archos 50 Saphir
1761 Points ∼7% -38%
UMI Plus
2695 Points ∼10% -6%
64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
Nomu S30
759 Points ∼14%
Archos 50 Saphir
634 Points ∼12% -16%
UMI Plus
693 Points ∼13% -9%
3DMark
2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) Physics (по убыванию)
Nomu S30
1182 Points ∼39%
Archos 50 Saphir
985 Points ∼33% -17%
UMI Plus
1272 Points ∼42% +8%
Samsung Galaxy S7
2022 Points ∼67% +71%
2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) Graphics (по убыванию)
Nomu S30
351 Points ∼7%
Archos 50 Saphir
142 Points ∼3% -60%
UMI Plus
352 Points ∼7% 0%
Samsung Galaxy S7
2216 Points ∼41% +531%
2560x1440 Sling Shot Extreme (ES 3.1) (по убыванию)
Nomu S30
416 Points ∼11%
Archos 50 Saphir
175 Points ∼5% -58%
UMI Plus
419 Points ∼11% +1%
Samsung Galaxy S7
2170 Points ∼56% +422%
2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics (по убыванию)
Nomu S30
1114 Points ∼38%
Archos 50 Saphir
973 Points ∼33% -13%
Samsung Galaxy S7
2010 Points ∼69% +80%
2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics (по убыванию)
Nomu S30
522 Points ∼7%
Archos 50 Saphir
220 Points ∼3% -58%
Samsung Galaxy S7
3018 Points ∼39% +478%
2560x1440 Sling Shot OpenGL ES 3.0 (по убыванию)
Nomu S30
592 Points ∼12%
Archos 50 Saphir
266 Points ∼5% -55%
Samsung Galaxy S7
2715 Points ∼55% +359%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
Nomu S30
12394 Points ∼18%
Archos 50 Saphir
11393 Points ∼16% -8%
UMI Plus
12078 Points ∼17% -3%
Samsung Galaxy S7
19944 Points ∼29% +61%
Samsung Galaxy Xcover 3
9613 Points ∼14% -22%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
Nomu S30
10373 Points ∼2%
Archos 50 Saphir
6138 Points ∼1% -41%
UMI Plus
10532 Points ∼2% +2%
Samsung Galaxy S7
33348 Points ∼7% +221%
Samsung Galaxy Xcover 3
2591 Points ∼1% -75%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
Nomu S30
10763 Points ∼5%
Archos 50 Saphir
6839 Points ∼3% -36%
UMI Plus
10840 Points ∼6% +1%
Samsung Galaxy S7
29015 Points ∼15% +170%
Samsung Galaxy Xcover 3
3093 Points ∼2% -71%
GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
Nomu S30
17 fps ∼1%
Archos 50 Saphir
11 fps ∼1% -35%
Samsung Galaxy S7
84 fps ∼6% +394%
Samsung Galaxy Xcover 3
5.4 fps ∼0% -68%
T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
Nomu S30
17 fps ∼4%
Archos 50 Saphir
19 fps ∼4% +12%
Samsung Galaxy S7
53 fps ∼12% +212%
Samsung Galaxy Xcover 3
15.1 fps ∼3% -11%
GFXBench 3.0
off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
Nomu S30
7.1 fps ∼1%
Archos 50 Saphir
4 fps ∼1% -44%
Samsung Galaxy S7
40 fps ∼7% +463%
Samsung Galaxy Xcover 3
0.8 fps ∼0% -89%
on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
Nomu S30
7.1 fps ∼3%
Archos 50 Saphir
8.6 fps ∼4% +21%
Samsung Galaxy S7
27 fps ∼12% +280%
Samsung Galaxy Xcover 3
2.3 fps ∼1% -68%
GFXBench 3.1
off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
Nomu S30
2.5 fps ∼1%
Archos 50 Saphir
2.6 fps ∼1% +4%
Samsung Galaxy S7
28 fps ∼7% +1020%
on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
Nomu S30
4.7 fps ∼3%
Archos 50 Saphir
6.1 fps ∼3% +30%
Samsung Galaxy S7
15 fps ∼9% +219%
PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
Nomu S30
3175 Points ∼38%
UMI Plus
3069 Points ∼37% -3%
Samsung Galaxy S7
4826 Points ∼58% +52%
BaseMark OS II
Web (по убыванию)
Nomu S30
618 Points ∼40%
Archos 50 Saphir
619 Points ∼40% 0%
UMI Plus
10 Points ∼1% -98%
Samsung Galaxy S7
957 Points ∼62% +55%
Samsung Galaxy Xcover 3
744 Points ∼48% +20%
Graphics (по убыванию)
Nomu S30
670 Points ∼8%
Archos 50 Saphir
383 Points ∼4% -43%
UMI Plus
666 Points ∼8% -1%
Samsung Galaxy S7
1723 Points ∼20% +157%
Samsung Galaxy Xcover 3
129 Points ∼1% -81%
Memory (по убыванию)
Nomu S30
942 Points ∼22%
Archos 50 Saphir
402 Points ∼9% -57%
UMI Plus
992 Points ∼23% +5%
Samsung Galaxy S7
2244 Points ∼52% +138%
Samsung Galaxy Xcover 3
366 Points ∼9% -61%
System (по убыванию)
Nomu S30
2216 Points ∼34%
Archos 50 Saphir
1284 Points ∼20% -42%
UMI Plus
2120 Points ∼32% -4%
Samsung Galaxy S7
4217 Points ∼64% +90%
Samsung Galaxy Xcover 3
1103 Points ∼17% -50%
Overall (по убыванию)
Nomu S30
964 Points ∼26%
Archos 50 Saphir
591 Points ∼16% -39%
UMI Plus
341 Points ∼9% -65%
Samsung Galaxy S7
1987 Points ∼54% +106%
Samsung Galaxy Xcover 3
443 Points ∼12% -54%
Octane V2 - Total Score (по убыванию)
Nomu S30 (Chrome 57)
3279 Points ∼7%
Archos 50 Saphir (Chrome 55)
3483 Points ∼7% +6%
UMI Plus (Chrome 54.0.2840.68)
3887 Points ∼8% +19%
Samsung Galaxy S7
13161 Points ∼27% +301%
Samsung Galaxy Xcover 3 (Android Browser)
2059 Points ∼4% -37%
Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
Nomu S30 (Chrome 57)
23913.5 ms * ∼40%
Archos 50 Saphir (Chrome 55)
10544 ms * ∼18% +56%
UMI Plus (Chrome 54.0.2840.68)
10342.7 ms * ∼17% +57%
Samsung Galaxy S7
2561.5 ms * ∼4% +89%
AndroBench 3-5
Sequential Write 256KB SDCard (по убыванию)
Nomu S30 (Toshiba Exceria Pro M401)
21.52 MB/s ∼25%
Archos 50 Saphir (Toshiba Exceria Pro M401)
18.3 MB/s ∼21% -15%
UMI Plus (Toshiba Exceria Pro M401)
21.55 MB/s ∼25% 0%
Samsung Galaxy S7 (Toshiba Exceria Pro M401)
53.6 MB/s ∼62% +149%
Sequential Read 256KB SDCard (по убыванию)
Nomu S30 (Toshiba Exceria Pro M401)
36.94 MB/s ∼38%
Archos 50 Saphir (Toshiba Exceria Pro M401)
28.55 MB/s ∼30% -23%
UMI Plus (Toshiba Exceria Pro M401)
35.95 MB/s ∼37% -3%
Samsung Galaxy S7 (Toshiba Exceria Pro M401)
72.33 MB/s ∼75% +96%
Random Write 4KB (по убыванию)
Nomu S30
8.84 MB/s ∼6%
Archos 50 Saphir
4.79 MB/s ∼3% -46%
UMI Plus
11.54 MB/s ∼8% +31%
Samsung Galaxy S7
16.01 MB/s ∼11% +81%
Samsung Galaxy Xcover 3
4 MB/s ∼3% -55%
Random Read 4KB (по убыванию)
Nomu S30
27.99 MB/s ∼16%
Archos 50 Saphir
14.48 MB/s ∼8% -48%
UMI Plus
25.75 MB/s ∼15% -8%
Samsung Galaxy S7
85.9 MB/s ∼50% +207%
Samsung Galaxy Xcover 3
15.8 MB/s ∼9% -44%
Sequential Write 256KB (по убыванию)
Nomu S30
194.95 MB/s ∼94%
Archos 50 Saphir
12.21 MB/s ∼6% -94%
UMI Plus
128.53 MB/s ∼62% -34%
Samsung Galaxy S7
145.72 MB/s ∼71% -25%
Samsung Galaxy Xcover 3
25.6 MB/s ∼12% -87%
Sequential Read 256KB (по убыванию)
Nomu S30
241.97 MB/s ∼31%
Archos 50 Saphir
140.87 MB/s ∼18% -42%
UMI Plus
244.1 MB/s ∼31% +1%
Samsung Galaxy S7
483.82 MB/s ∼61% +100%
Samsung Galaxy Xcover 3
113.5 MB/s ∼14% -53%
JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
Nomu S30 (Chrome 57)
24.234 Points ∼0%
Archos 50 Saphir (Chrome 55)
22 Points ∼0% -9%
UMI Plus (Chrome 54.0.2840.68)
26.054 Points ∼0% +8%
Samsung Galaxy S7
74 Points ∼0% +205%

Легенда

 
Nomu S30 Mediatek Helio P10 MT6755, ARM Mali-T860 MP2, 64 GB eMMC Flash
 
Archos 50 Saphir Mediatek MT6737T, ARM Mali-T720 MP2, 16 GB eMMC Flash
 
UMI Plus Mediatek Helio P10 MT6755, ARM Mali-T860 MP2,
 
Samsung Galaxy S7 Samsung Exynos 8890 Octa, ARM Mali-T880 MP12, 32 GB UFS 2.0 Flash
 
Samsung Galaxy Xcover 3 Marvell Armada PXA1908, Vivante GC7000UL, 8 GB eMMC Flash

* ... меньше = лучше

Nomu S30 в играх

Нетребовательные игры уровня Angry Birds 2 смартфон обрабатывает без труда. Asphalt 8 тормозит, если выставить высокое качество прорисовки, хотя на средних всё идёт хорошо.

Angry Birds 2
Angry Birds 2
Asphalt 8
Asphalt 8

6 | Нагрев

Нижняя половинка устройства греется сильнее верхней, а лицевая сторона - сильнее тыловой. Без всякой вычислительной нагрузки, если активен лишь экран, на нижней части лицевой стороны S30 стоит ожидать примерно 34 °C. Эта цифра увеличивается до максимальных 42.3 °C при работе с требовательными приложениями. Немало, но не слишком жарко для рук.

Макс.
 41.1 °C39 °C35.4 °C 
 40.1 °C39.2 °C35.4 °C 
 42.3 °C40 °C34.9 °C 
Максимум: 42.3 °C
В среднем: 38.6 °C
33.2 °C35.1 °C38.3 °C
32.8 °C34.2 °C39.5 °C
32.7 °C34.4 °C39.3 °C
Максимум: 39.5 °C
В среднем: 35.5 °C
Блок питания (макс)  32.8 °C | Темп. воздуха 21.3 °C | Voltcraft IR-260
Нагрев лицевой...
Нагрев лицевой...
и тыловой стороны устройства
и тыловой стороны устройства

7 | Акустическая система

Производитель считает, что встроенный звук телефона и громкий, и качественный, и вообще отвечает всем требования класса Hi-Fi. Можем подтвердить часть этих заверений - ту, которая касается громкости. Однако, по мере увеличения громкости назойливость высоких частот становится неприятной. Для громкой связи это не так уж важно, а вот музыку лучше слушать в наушниках или через портативную акустику.

dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2031.635.62525.438.33125.335.94032.928.15033.628.86331.631.98028.432.31002730.612520.832.81602231.820021.33625020.838.631521.246.240019.456.450019.564.463017.772.480017.976.9100017.880125017.378.7160017.479.8200016.779.6250017.281.5315018.283.4400017.981.2500017.670.5630017.763.9800017.859.11000017.961.81250018.160.11600018.250SPL3090.8N1.375.9median 17.9Nomu S30median 63.9Delta1.316.731.63925.436.425.332.232.932.433.630.331.632.728.437.42739.220.845.32252.121.359.820.861.821.267.119.47219.575.617.776.817.975.217.879.617.381.417.481.716.78117.278.118.273.117.970.917.675.217.775.917.874.717.971.918.171.618.258.63089.81.382.3median 17.9Archos 50 Saphirmedian 73.11.37.237.634.334.834.833.731.233.931.933.33231.333.232.234.429.729.730.629.727.431.526.829.92629.624.833.223.940.523.446.722.752.822.459.422.664.22267.921.766.521.567.121.272.921.173.920.977.320.978.82172.62162.621.258215221.243.33484.42.249.2median 22UMI Plusmedian 581.813.9hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Nomu S30

(+) | отличный уровень макс. громкости (90.76 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 27.9% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 11.5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 9.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (32.6% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 82% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 10% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 14%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 91% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 6% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%

Анализ АЧХ аудиосистемы Archos 50 Saphir

(+) | отличный уровень макс. громкости (89.77 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 18.9% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (14.6% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 0% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 99% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 14%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 15% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 82% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%

Анализ АЧХ аудиосистемы UMI Plus

(+) | отличный уровень макс. громкости (84.35 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 27.4% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 8.6% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 12.9% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (41.6% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 97% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 1% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 14%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 98% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 1% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%

8 | Энергопотребление и автономная работа

Расход электричества в режиме простоя с активным экраном составил 2.35 Вт - это неожиданно большая цифра. Во всех других сценариях использования наши замеры показали схожую картину, даже если сравнивать Nomu S30 со смартфонами от брендов отнюдь не первого эшелона.

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.01 / 0.46 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 0.93 / 2.31 / 2.35 Вт
Нагрузка midlight 4.57 / 6.1 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Nomu S30
5000 мА⋅ч		Archos 50 Saphir
5000 мА⋅ч		UMI Plus
4000 мА⋅ч		Samsung Galaxy Xcover 3
 мА⋅ч
Энергопотребление
4%
-61%
42%
В простое, мин. *
0.93
0.65
30%
2.6
-180%
0.6
35%
В простое, сред. *
2.31
1.9
18%
3.2
-39%
1.2
48%
В простое, макс. *
2.35
2.05
13%
3.3
-40%
1.3
45%
Нагрузка, сред. *
4.57
6.14
-34%
7.7
-68%
2.6
43%
Нагрузка, макс. *
6.1
6.54
-7%
4.8
21%
3.6
41%

* ... меньше = лучше

Заявленная ёмкость аккумулятора равна 5000 мА-ч. Это много, хотя, конечно же, пользу из этой цифры получится извлечь только в том случае, если использовать смартфон как можно реже и экономить на задействовании большинства его функций. Если не делать этого, преимущество в сравнении с конкурентами выглядит незначительным. Просмотр Интернет-страниц через Wi-Fi на комфортной в помещении яркости экрана, около 40% или 150 кандел/м2, разрядит Nomu S30 полностью примерно за 14 часов. После этого восполнение заряда при помощи комплектного СЗУ займёт два с половиной часа.

Автономная работа
Интернет через WiFi v1.3
13час. 52мин.
Nomu S30
5000 мА⋅ч		Archos 50 Saphir
5000 мА⋅ч		UMI Plus
4000 мА⋅ч		Samsung Galaxy Xcover 3
 мА⋅ч
Время работы
17%
-33%
-40%
В простое
1319
1002
Нагрузка и 100% яркости
292
166
Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
832
973
17%
561
-33%
503
-40%
Воспр. видео H.264
678

За

+ хорошая производительность
+ умеет больше конкурентов
+ имеет прочный корпус...
+ и яркий экран...
+ и две SIM (одна из них работает с LTE)...
+ и слот micro-SD

Против

- большой вес
- неточная спутниковая навигация
- неудобные клавиши
- посредственные камеры

Вердикт

Сегодня в обзоре: Nomu S30. Тестовое устройство предоставлено компанией-производителем
Сегодня в обзоре: Nomu S30. Тестовое устройство предоставлено компанией-производителем

Новый "активный" смартфон от Nomu можно брать с собой на природу или на серьёзную работу, не опасаясь повредить его. Удачно подобранное аппаратное обеспечение и совместимость с сетями 4G LTE означают, что модель точно не утратит свою актуальность в течение ближайшей пары лет. Хороший аккумулятор позволит меньше беспокоиться о возможной разрядке в неподходящий момент.

Быстрее многих, но рассчитан на единицы

В число очевидных минусов сразу попадает тяжёлый, громоздкий, не идеально спроектированный корпус. Играть и смотреть видео, таким образом, будет не слишком-то удобно, даже несмотря на современный процессор и качественный экран. 

Nomu S30 - 04/04/2017 v6
Benjamin Gärtner

Внешний вид
78%
Клавиатура
70 / 75 → 93%
Сенсорная панель
81%
Интерфейсы
43 / 60 → 72%
Портативность
87%
Автономность
97%
Дисплей
81%
Игры и 3D
20 / 63 → 31%
Процессор
37 / 70 → 53%
Охлаждение
88%
Бесшумность
100%
Аудиосистема
51 / 91 → 56%
Камера
56%
Средний балл
68%
77%
Smartphone - Итоговый рейтинг

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> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Обзоры > Обзор защищённого смартфона Nomu S30
Benjamin Gärtner, 2017-06-18 (Update: 2017-06-23)

 