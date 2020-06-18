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Новый 6-нм чипсет с поддержкой 5G от UNISOC уже готов к массовому производству

Чипсет Tiger T7520 (Изображение: UNISOC)
Чипсет Tiger T7520 (Изображение: UNISOC)
Компания UNISOC анонсировала старт 6-нанометрового чипсета собственной разработки до конца 2020 года. Таким образом, производители смартфонов и планшетов смогут закупить готовую продукцию уже в 2021. Сообщается, что чипсет поддерживает 5G и обладает встроенной графикой Mali-G75.
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸
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UNISOC - это второй по величине чипмейкер в Китае, продукция которого зачастую используется в дешевых смартфонах начального уровня. Тем не менее, компания недавно анонсировала, что готова приступить к массовому производству собственного 6-нанометрового чипсета с поддержкой 5G. Tiger T7520 - именно так называется будущий чип - начнет производится до конца 2020 года.

Интересно в этой новости то, что если UNISOC осуществит свои планы, то станет первой компанией, применившей экстремальную ультрафиолетовую литографию (EUV) на 6-нм техпроцессе. В итоге должен получится чипсет со встроенной графикой Mali-G75, а также восьмиядерным процессором (четыре ядра ARM Cortex A76 и четыре ядра Cortex A55).

Пока что рабочая частота процессора и графики не раскрывается; в то же время, сообщается что производительность нового чипсета будет на одном уровне со Snapdragon 855. В 2021 такое решение может стать основой для устройств среднего класса.

Кроме всего прочего, встроенный модем чипсета будет поддерживает sub-6 5G, а сама платформа будет уметь работать с дисплеями частотой до 120 Гц и HDR10+, а также камерами разрешением до 100 МП.

Источник(и)

ITHome

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Deirdre O'Donnell, 2020-06-18 (Update: 2020-06-18)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 