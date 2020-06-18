Новый 6-нм чипсет с поддержкой 5G от UNISOC уже готов к массовому производству
UNISOC - это второй по величине чипмейкер в Китае, продукция которого зачастую используется в дешевых смартфонах начального уровня. Тем не менее, компания недавно анонсировала, что готова приступить к массовому производству собственного 6-нанометрового чипсета с поддержкой 5G. Tiger T7520 - именно так называется будущий чип - начнет производится до конца 2020 года.
Интересно в этой новости то, что если UNISOC осуществит свои планы, то станет первой компанией, применившей экстремальную ультрафиолетовую литографию (EUV) на 6-нм техпроцессе. В итоге должен получится чипсет со встроенной графикой Mali-G75, а также восьмиядерным процессором (четыре ядра ARM Cortex A76 и четыре ядра Cortex A55).
Пока что рабочая частота процессора и графики не раскрывается; в то же время, сообщается что производительность нового чипсета будет на одном уровне со Snapdragon 855. В 2021 такое решение может стать основой для устройств среднего класса.
Кроме всего прочего, встроенный модем чипсета будет поддерживает sub-6 5G, а сама платформа будет уметь работать с дисплеями частотой до 120 Гц и HDR10+, а также камерами разрешением до 100 МП.