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Найден первый ноутбук с RTX 3050

(Изображение: NVIDIA)
В этой мобильной видеокарте должно быть 2048 ядер CUDA (видеопроцессор GA107M - ?) и 4 ГБ видеопамяти
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
видеокарты GeForce ноутбуки GPU игры и всё связанное с ними

Первое упоминание мобильной RTX 3050 Ti появилось на сайте Asus не так давно, и информации там было совсем немного. Главное, что стало ясно - в этой видеокарте будет всего 4 ГБ видеопамяти.

Теперь у нас есть результат из базы Geekbench, раскрывающий подробности про мобильную RTX 3050. Эта видеокарта установлена внутри пока не анонсированного официально ноутбука Samsung. В ней используется 4 ГБ видеопамяти и 16 кластеров ядер CUDA (CU). Вероятно, один кластер состоит из 128 ядер. Перемножение даёт нам 2048 ядер CUDA. Boost-частота видеопроцессора обозначена, как 1.06 ГГц.

В базе PCI ID упоминается, что GeForce RTX 3050 использует чип GA107M (Изображение: PCI IDs, Sourceforge)
В базе PCI ID упоминается, что GeForce RTX 3050 использует чип GA107M (Изображение: PCI IDs, Sourceforge)

Результат карты, о которой идёт речь, примерно сравним с мобильными GTX 1660 Ti Max-Q и Radeon RX 5600M. Мобильная RTX 3050 должна появиться в реальных ноутбуках на реальных полках магазинов ближе к середине года.

(Изображение: Geekbench)
(Изображение: Geekbench)
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Alex Alderson, 2021-03-19 (Update: 2021-03-19)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj
Сергей Тарасов
Translator: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.

 