Найден первый ноутбук с RTX 3050
Первое упоминание мобильной RTX 3050 Ti появилось на сайте Asus не так давно, и информации там было совсем немного. Главное, что стало ясно - в этой видеокарте будет всего 4 ГБ видеопамяти.
Теперь у нас есть результат из базы Geekbench, раскрывающий подробности про мобильную RTX 3050. Эта видеокарта установлена внутри пока не анонсированного официально ноутбука Samsung. В ней используется 4 ГБ видеопамяти и 16 кластеров ядер CUDA (CU). Вероятно, один кластер состоит из 128 ядер. Перемножение даёт нам 2048 ядер CUDA. Boost-частота видеопроцессора обозначена, как 1.06 ГГц.
Результат карты, о которой идёт речь, примерно сравним с мобильными GTX 1660 Ti Max-Q и Radeon RX 5600M. Мобильная RTX 3050 должна появиться в реальных ноутбуках на реальных полках магазинов ближе к середине года.