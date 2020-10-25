Мы хотим качественный звук в ноутбуках! А вы?
Кликнули на музыкальный файл? В ушах зазвучала музыка. За прошедшие сотни миллисекунд компьютер декодировал сжатый формат в несжатый и направил поток данных на звуковую карту, а звуковая карта смодулировала аналоговый сигнал и вывела его на колонки. Те усилили звук и озвучили на заданной громкости.
Ноутбук решает задание по-другому. Отдельной звуковой карты здесь нет, есть крохотный суррогат, берущий на себя функции и декодирования, и усиления. Аналоговый сигнал выдаётся прямиком на динамики размером с большой палец руки (а то и меньше). Минимизация размера - вот наша религия.
Звук, зачастую, получается ужасным или слишком тихим. Чтобы его приукрасить, придумываются разнообразные ухищрения. Например, дополнительный программный слой для усиления области 200-600 герц в звуке на одном из этапов между декодированием файла и отправкой несжатых данных звуковому чипу. Удовольствия вам это не добавит, но формально ноутбук начнёт озвучивать некое подобие низких частот. Произойдёт это ценой замыливания остального диапазона.
Ситуация не меняется из года в год. Просто производители ноутбуков обожают игнорировать отдельные аспекты использования своих творений. 2.5-гигабитные адаптеры Ethernet были редки в 2010 году и остаются краснокнижной живностью сегодня. Та же ситуация с качественным звуком.
Выделенная аудиокарта, в том числе стереофонические чипы-усилители и выделенное колёсико громкости – все это можно поместить в несколько квадратных сантиметров. И, скажем мы вам, столько места на материнской плате случайно взятого ноутбука найдётся. И не раз.
Следующий вопрос - динамики. Качественная звуковая головка диаметром 1 дюйм без труда уместится в любой ноутбук на этапе проектировки и отработает диапазон 300 Гц - 20 кГц. Вместо этого производители закупают поделки с овальными диффузорами, воспроизводящие куцый клочок между 1 кГц и 10 кГц, да и тот с дребезгом.
Не всё так плохо. Компания MSI, например, в свои флагманские модели старается ставить большие динамики, да и на электронной составляющей экономит не всегда. У Asus тоже наблюдается стремление устанавливать качественную акустику с хорошими усилителями во всё большее количество моделей. Но общую картину эти редкие примеры не меняют. Пока производители en masse не прекратят экономить на неявных параметрах техники, всячески рекламируя явные - разрешение экрана, модель процессора - мы, сотрудники Notebookcheck, будем продолжать из года в год ругаться на качество звука и вновь выставлять низкую оценку в соответствующей графе.