Notebookcheck Logo

Доверенный модуль AMD TPM взломан: метод faulTPM позволяет украсть информацию с диска, защищенного BitLocker

Метод faulTPM позволяет снять с диска шифрование Bitlocker
Метод faulTPM позволяет снять с диска шифрование Bitlocker
Исследователи из Технического университета Берлина обнаружили тревожную брешь в широко используемой системе безопасности. Специалистам удалось обойти защиту доверенного платформенного модуля fTPM на процессорах AMD трех разных поколений при помощи оборудования стоимостью не более 200 долларов
AMD бизнес Софт Наука безопасность Ryzen (Zen)

В своей новой исследовательской работе специалисты из Технического университета Берлина сделали прорывное открытие. Модуль fTPM в процессорах AMD Zen первого, второго и третьего поколения может быть взломан. Причем для этого не понадобится платное программное обеспечение или дорогие специализированные устройства - по подсчетам исследователей, необходимые компоненты стоят менее 200 долларов США. Фактически, оборудование для атаки LazyTPM имеется у многих технолюбителей и специалистов по ремонту: Логический анализатор, плата Teensy 4.0 или программатор SPI Flash.

С помощью вектора атаки, что описан в статье, вся информация на компьютере может быть расшифрована, а все технологии безопасности, основанные на AMD fTPM, могут быть отключены. Дело в том, что в соответствии с требованием Microsoft к оборудованию, предусматривающим наличие модуля TPM 2.0, большинство мер безопасности и защиты данных завязаны на доверенный платформенный модуль. Получив контроль над TPM компьютера, вы, среди прочего, сможете считывать криптографические ключи. В таком случае Bitlocker или шифрование жесткого диска Microsoft станут бесполезными. Правда, это не распространяется на метод с ПИН-кодом Bitlocker, так как тот не хранится в TPM и потому зашифрованный таким образом накопитель взломать не выйдет.

AMD уже в курсе, комментарий компании разместил ресурс Tom's Hardware: "Мы знаем об исследовании специалистов и работаем над повышением безопасности аппаратных средств для будущих поколений. Потенциальный риск, раскрытый в исследовательской работе все еще анализируется". Компания также работает над тем, чтобы как можно скорее предоставить клиентам AMD возможное исправление уязвимости.

Надежность и безопасность TPM 2.0 теперь под большим вопросом, ведь уязвимость платформенного модуля на различных устройствах была обнаружена и ранее, в марте 2023

Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
.170
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2023 год, 05 месяц > Доверенный модуль AMD TPM взломан: метод faulTPM позволяет украсть информацию с диска, защищенного BitLocker
Marc Herter, 2023-05- 5 (Update: 2023-05- 5)