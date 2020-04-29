DJI официально представила Mavic Air 2
Для всех энтузиастов и профессионалов воздушной съемки ожидания подошли к концу - DJI Mavic Air 2 представлен официально. Новинка получила дополнительные функции и расширенные возможности, а благодаря хорошей цене будет более привлекательна в сравнении с предшественником. Обновился и дизайн дрона, в то время как вес вырос с 430 до 570 граммов, что положительно сказалось на стабильности полета.
Максимальная скорость полета по-прежнему составляет 68.4 км/ч в идеальных условиях, но время полета на одном зарядке увеличилось с 21 до 34 минут - довольно ощутимый апгрейд. Обновился дизайн и у пульта управления, который теперь способен проработать 240 минут на одном заряде. Также, изменилось крепление для смартфона, а антенны заменены на полностью новые.
По части качества съемки у DJI Mavic Air 2 также вышел апгрейд: здесь установлен 1/2-дюймовый фотосенсор Quad Bayer на 48 МП с улучшенным объективом, который способен снимать видео в разрешении 4K при частоте 60 к/с. Режим HDR был улучшен, стала доступна съемка 8K-гиперлапс фото. Система обхода препятствий получила обновление в виде APAS 3.0, в то время как технология OcuSync 2.0 позволит в реальном времени смотреть 1080p видео с дрона на расстоянии до 10 км.
Продажи DJI Mavic Air 2 уже стартовали по цене $799 за стандартный комплект поставки и $988 за версию Fly More с дополнительной батареей и аксессуарами.