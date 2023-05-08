Acer Predator X45: Изогнутый игровой монитор OLED почти готов (ft. 240 Гц)

Разрешение - 3440 на 1440, искривлённость - 800R. Заявлены яркость до 1000 единиц и цена, вызывающая уважительное благоговение на грани с лёгким испугом

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Представленный в начале этого года изогнутый OLED-монитор от Acer всё более близок к появлению на реальных полках реальных магазинов. Об этом свидетельствует информация на немецкоязычном портале Prad (и англоязычном сайте Tom's Hardware).

45-дюймовая матрица этого монитора даёт разрешение 3440 на 1440 точек. Это, приблизительно, соотношение 2.39:1. Как правило, в подобных соотношениях снимают фильмы.

Плотность пикселей - 83 на дюйм. Поддерживается частота обновления до 240 герц, причём, честная, в отличие от абсолютного большинства матриц IPS. Ведь матрицы на технологии OLED обновляют картинку за доли секунды и способны отработать цифру куда большую, чем 240.

Помимо HDR10, монитор совместим с AMD FreeSync Premium, но не с NVIDIA G-Sync. Указываемая яркость, 1000 кандел на метр квадратный, скорее всего, является достижимой только при отображении HDR-материала. Достижимая при работе в обычном режиме яркость не указывается, но, скорее всего, это не более 500 единиц. Из входов предлагаются два HDMI 2.0 и один DP 1.4; также монитор располагает USB-хабом и входом USB-C, но из источников не совсем понятно, способен ли он принимать по последнему видеосигнал [здравый смысл подсказывает, что способен], или на него только выдаётся ток (указано, до 90 ватт).

Называемая для стран ЕС цена, это €1799. Для США заявлены $1699. По курсу на восьмое мая 2023 года, это около 153 тысяч и 131 тысяч рос. рублей, соответственно. Иначе говоря, крайне немало, даже при учёте традиционно больших цен на мониторы на российском рынке.