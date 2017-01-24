Обзор смартфона Kodak Ektra
Камеро-смартфон? Новый Kodak Ektra носит известное имя - и явно намерен занять первое место среди смартфонов по качеству фотографии. В этом обзоре мы посмотрим, удалось ли ему это, и есть ли в нём изюминка.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Торговая марка "Kodak" раньше была очень известной в мире фото. Но американская компания проспала годы расцвета цифровых технологий, и закат неизбежно наступил, включая даже временное банкротство. Сегодня компания в основном специализируется на производстве профессиональных принтеров, но фотолюбители её ещё не забыли. Так что неудивительно, что первый смартфон компании, названный Kodak Elekta, будет особенно стараться стать лучшим именно в области фотографии.
При рекомендованной цене в 499 евро смартфон находится в первых рядах средней ценовой категории, где очень сильна конкуренция (поскольку недавние флагманы быстро дешевеют, становятся более доступными, и переходят в этот ценовой диапазон). Среди сравнимых устройств можно выделить:
- Huawei P9, т.к. у него тоже именитая камера, созданная в сотрудничестве с Leica;
- OnePlus 3T, любимца людей, рационально тратящих деньги, из-за его топовых характеристик и доступной цены;
- Asus ZenFone 3, который выделяется особо стильным внешним видом;
- LG V10, у которого есть второй экран над основным дисплеем.
На сегодняшний день все эти смартфоны стоят дешевле, чем Kodak. Давайте посмотрим, оправдана ли более высокая цена с точки зрения фотолюбителей?
фронт. камера: 13 Мп f/2.2, видео @1080p/30 кадров в секунду
1 | Дизайн и особенности корпуса
Дизайн Kodak Ektra можно описать как "ретро". Задняя крышка с массивной камерой, выглядящая сделанной из кожи, действительно напоминает старинную камеру. Передняя часть оформлена как обычный современный смартфон - кроме трёх ёмкостных кнопок под экраном, там ничего нет.
Kodak Ektra - не для тех, кто любит компактные смартфоны: несмотря на всего лишь 5-дюймовый экран, его корпус намного более объемный, чем у Huawei P9 со сравнимым 5.2-дюймовым экраном. Толщина особенно сильно ощущается: она составляет почти 14 мм из-за бокового выступа, который призван создать сходство с камерами. Но выступ насколько маленький, что он не обеспечивает существенную дополнительную стабилизацию или надёжный захват камеры во время съемки.
Bullit - производитель, который получил лицензию на использование брэнда Kodak в смартфонах, из материалов использует в основном пластик, что в данной ценовой категории оставляет негативное впечатление. Текстура, имитирующая кожу, помогла сделать боковой выступ функциональным и приятным, но заметные переходы между двумя частями из материала, имитирующего кожу, выглядят уродливо.
Корпус чистый и производит ощущение качественно собранного продукта. Если надавить на переднюю часть, что это тут же станет видно на экране, но даже сильное надавливание сзади не оставляет видимых следов. Корпус чуть-чуть гнётся при попытках скручивания.
2 | Порты и коммуникации
В нашем устройстве было 3 ГБ оперативной и 32 ГБ памяти для хранения фотографий, которую можно расширить до 128 ГБ с помощью карт microSD. Поскольку корпус настолько громоздкий, не удивляет, что Kodak решила сохранить 3.5 мм аудио разъём.
Порт USB Type-C поддерживает как USB 3.0 так и USB-OTG, так что можно подключать дополнительные устройства соответствующим кабелем. NFC или сканер отпечатков отсутствуют, а сегодня обе из этих возможностей должны присутствовать в смартфонах этого ценового диапазона.
3 | Программное обеспечение
Производитель установил стандартную версию Android 6.0 без каких-либо настроек, и не использует собственной оболочки. Это должно упростить обновления. Стоит отметить, что во время создания обзора одно обновление стало доступно, и успешно установилось. После обновления на телефоне осталась та же версия Android 6.0, но обновления безопасности обновились до декабря 2016 года, то есть достаточно новых. Не известно, будет ли обновление до Android 7.0.
Установленные приложения от Kodak касаются фото и видео функций смартфона: например, можно записывать видео в формате Super 8, что применит соответствующие фильтры к видеороликам. Приложения неплохо оформлены, соответствуют ретро стилю, надо только привыкнуть к элементам управления. Приложение "Snap gallery" - это галерея фотографий с различными фильтрами, но это ничем не отличается от других аналогичных современных приложений. Помимо специального приложения для камеры, есть возможность заказать распечатки ваших фотографий через отдельное приложение "Prints" от Kodak.
4 | Коммуникации и GPS
Быстрый Wi-Fi 802.11 ac в данной ценовой категории считается самим собой разумеющимся; все более старые стандарты Wi-Fi тоже поддерживаются. Подключение очень быстрое, Kodak Ektra поставил рекорд по скорости загрузки по сравнению со всеми другими протестированными устройствами в этом тесте. По скорости передачи, его обогнал только OnePlus 3T. В нашем тесте, рядом с роутером был полный сигнал, и только половина на расстоянии 10 метров (через 3 стены). Страницы загружались быстро во всех случаях.
Со всего четырьмя диапазонами в GSM, UMTS и LTE, поддержку мобильных сетей в Kodak Ektra можно смело назвать разочаровывающей. Кроме того, LTE модем в OnePlus 3T или Huawei P9 поддерживает более высокие скорости. Телефон поддерживает только 1 сим-карту. Качество приёма в городской черте и внутри зданий нормальное.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Kodak Ektra
Mali-T880 MP4, Helio X20 MT6797, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
306 Мбит ∼100%
|Huawei P9
Mali-T880 MP4, Kirin 955, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
279 Мбит ∼91% -9%
|OnePlus 3T
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB UFS 2.0 Flash
|
257 Мбит ∼84% -16%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
Adreno 506, 625, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
32.9 Мбит ∼11% -89%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|OnePlus 3T
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB UFS 2.0 Flash
|
313 Мбит ∼100% +12%
|Kodak Ektra
Mali-T880 MP4, Helio X20 MT6797, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
280 Мбит ∼89%
|Huawei P9
Mali-T880 MP4, Kirin 955, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
185 Мбит ∼59% -34%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
Adreno 506, 625, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
31.2 Мбит ∼10% -89%
GPS не смог определить наше местоположение внутри здания. При выходе из него точность определения составила 6 метров.
Для более точного представления о работе GPS, мы ездим со смартфоном на велосипеде, и сравниваем результаты с профессиональным трекером Garmin Edge 500. Kodak Ektra считает, что проделанный маршрут был на 400 метров короче, что, вероятно, вызвано разными "срезаниями углов" в модуле GPS, когда он аппроксимирует новое местоположение во время потери сигнала. Профессиональный навигатор в этом случае намного более точен. Kodak Ektra подойдёт только вы согласны знать приблизительное местоположение.
5 | Телефон и качество голоса
Kodak, вернее, Bullit, для звонков использует стандартное приложение Телефон из Android. Неплохой выбор - он простой, и со всеми основными нужными функциями.
Нам понравилось качество голосовых звонков. Собеседник звучал вполне чётко и разборчиво. Шумов не было замечено. Наш голос также всегда был понятен, независимо от громкости разговора. Разговор через гарнитуру также хороший. В целом, можно пожелать только немного улучшить чистоту звука и шумоподавление.
6 | Камеры
Kodak Ektra явно стремится получить хорошие оценки в области качества фотографии, ведь это было основной компетенцией компании. Тем не менее, сенсор основной камеры (21 мегапикселей) сделан Sony, а марка Kodak присутствует только на гигантском объективе с обратной стороны. В плане разрешения, основная камера оставляет позади все упомянутые в обзоре смартфоны, а с фронтальной (13 мегапикселов) может сравниться только OnePlus 3T (16 мегапикселов).
Хорошо известно, что само по себе высокое разрешение мало что значит: есть целый ряд характеристик (линза, и особенно обработка изображений) которые могут существенно изменить конечный результат в ту или иную сторону. В основной камере Ektra есть, как минимум, оптическая стабилизация и двойная светодиодная вспышка, но нет лазерного автофокуса и - удивительно - поддержки формата RAW, который во многих случаях лучше подходит для редактирования фотографий. Камера использует только обычный фазовый автофокус.
ПО камеры использует элемент интерфейса, в котором элементы выбираются по кругу, как в зеркальных фотоаппаратах. Если привыкнуть к этому, то он вполне удобен и позволяет быстро переключаться между различными режимами, например: ночной, спорт, или макросъемка. Помимо этого, на одной боковой стороне есть аппаратная кнопка камеры. У неё 2 уровня нажатия, так что можно поймать фокус и только потом сделать фотографию, как у обычных камер. Она работает хорошо, хотя первый уровень нажатия мог бы ощущаться получше.
Мы заметили, что довольно большие цветные области на фотографиях, сделанных основной камерой, выходят пятнистыми. Те же фото, сделанные iPhone 7 Plus, выходят намного лучше обработанными. В некоторых "задран" контраст, углы становятся рваными. Но самое плохое - это сильный шум при съемке в условиях недостаточного освещения. Во время создания обзора пришло обновление ПО, которое было призвано улучшить качество снимков. Новая пробная фотография, и вправду, была лучшего качества, но уровень шума при низком освещении остался высоким, и пятнистые цвета остались, хотя и не так заметны, как раньше.
Видео можно снимать в разрешении 2160p, то есть 4K. Они выглядят очень чёткими, и цвета переданы хорошо, но смартфон быстро реагирует на изменение уровня освещения. Кроме того, пришлось изредка корректировать фокус вручную.
Фронтальная 13-мп камера довольно высокого разрешения, и снимки сравнительно четкие, цветовая гамма явно очень яркая. Нам понравилось, что у листьев была заметна чёткие контуры, несмотря на фоновое освещение.
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
Анализ снимков камеры Kodak Ektra в нашей тестовой лаборатории показал, что цветные области очень "грязные", и шум очень высокий. Белый в образце пространства цветов выглядит бежевым, большинство оттенков слишком тёмные (в общем). В целом, объекты выглядят чётче и более насыщенными в середине, нежели по краям.
7 | Устройства ввода
Экранная клавиатура стандартна для Android и не была модифицирована Kodak. Это хороший выбор, к тому же, можно установить любую другую из Google Play Store.
Под экраном расположены 3 ёмкостные кнопки, дающие доступ к функциям Android. При нажатии они подсвечиваются, и довольно точно реагируют на нажатия. Поверхность экрана ощущается очень пластиковой, и оставляет посредственное ощущение о его качестве. Несмотря на это, нажатия отрабатываются точно по всей его поверхности.
Все 4 аппаратные кнопки расположены на правой стороне, и управляют громкостью, пробуждением устройства из спячки, активируют камеру, или делают снимок. Мы уже упомянули, что кнопка камеры имеет 2 степени нажатия - неплохая идея с неплохой реализацией. Кнопки регулировки громкости и пробуждения тоже работают надёжно.
8 | Экран
Разрешение Full HD является минимально возможным в этой ценовой категории, и у 5-дюймового экрана Kodak Ektra как раз такое: 1920x1080 пикселов. Тем не менее, яркость в 418 Кд/м² немного меньше, чем у конкурентов, а подсветка не очень равномерная (84%); это особенно заметно на больших цветных участках. Более того, если активирован сенсор уровня освещения, максимальная яркость снижается до 343 Кд/м², что очень раздражает.
|Kodak Ektra
IPS, 1920x1080, 5
|Huawei P9
IPS-NEO, JDI, 1920x1080, 5.2
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
IPS, 1920x1080, 5.5
|OnePlus 3T
Optic-AMOLED, 1920x1080, 5.5
|LG V10
Quantum-IPS, 2560x1440, 5.7
|Параметры экрана
51%
31%
9%
58%
|Brightness
419
563
34%
633
51%
430
3%
431
3%
|Brightness Distribution
84
91
8%
93
11%
84
0%
93
11%
|Уровень чёрного *
0.64
0.38
41%
0.66
-3%
0.22
66%
|Контрастность
652
1532
135%
997
53%
2045
214%
|Colorchecker DeltaE *
8
4.4
45%
4.9
39%
7.1
11%
5.18
35%
|DeltaE для серого *
8.6
4.8
44%
5.8
33%
6.8
21%
6.94
19%
|Гамма
2.17 111%
2.2 109%
2.26 106%
2.23 108%
2.24 107%
|CCT
8952 73%
6175 105%
7840 83%
7866 83%
8091 80%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
77.78
|Color Space (Percent of sRGB)
99.44
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 459 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).
0.64 Кд/м² для уровня чёрного является значением меньше среднего, что означает довольно плохой контраст (652:1). Цвета на экране выглядят в какой-то мере бледными, но опция "MiraVision" в настройках позволяет очень детально настроить представление цветов.
При заводских установках, отклонения цветов от образцовой гаммы sRGB очень большие. Тем не менее, экран способен отобразить почти всю цветовую гамму. В оттенках серого очень сильно заметна синева, но это может быть исправлено регулировкой оттенков серого.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|30.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 9.6 ms стадия 1
|↘ 21.2 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 76% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|63.2 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 26 ms стадия 1
|↘ 37.2 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 94% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 43.2 миллисек.)
Kodak Ektra можно использовать на открытом воздухе - но в солнечные дни, возможно, только в тени. Углы обзора тоже хорошие, благодаря экрану IPS, так что фотографии хорошо различимы при взгляде с боков.
9 | Производительность
Kodak использовал платформу MediaTek Helio X20 MT6797, работающую на максимальной частоте 2.3 ГГц. Её особенностью является наличие 10 ядер, которые разделены на 3 разных кластера, и работают в соответствии с требованиями энергоэффективности, что позволяет выбирать между производительностью и малым потреблением энергии, если нужно.
Процессор, относящийся к верхней части средней ценовой категории, в тестах показал себя хорошо. Тем не менее, OnePlus 3T значительно быстрее, у Huawei P9 небольшое преимущество, а все остальные устройства остались позади. Пролистывание меню и работа приложений почти всегда были плавными.
В качестве видеопроцессора используется ARM Mali-T880 MP4. Его производительность, в отличие от процессора, не была стабильной, и он время от времени оставался позади конкурентов.
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
85774 Points ∼47%
|Huawei P9
|
95743 Points ∼52% +12%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL (6.2.1)
|
62484 Points ∼34% -27%
|OnePlus 3T
|
159866 Points ∼87% +86%
|LG V10
|
66304 Points ∼36% -23%
|Geekbench 4
|64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
4596 Points ∼22%
|Huawei P9
|
4904 Points ∼23% +7%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
4042 Points ∼19% -12%
|OnePlus 3T
|
4236 Points ∼20% -8%
|64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
1643 Points ∼32%
|Huawei P9
|
1755 Points ∼34% +7%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
820 Points ∼16% -50%
|OnePlus 3T
|
1881 Points ∼37% +14%
|3DMark
|Sling Shot OpenGL ES 3.1 Physics (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
1387 Points ∼54%
|Huawei P9
|
2503 Points ∼98% +80%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
2109 Points ∼83% +52%
|OnePlus 3T
|
1728 Points ∼68% +25%
|LG V10
|
1267 Points ∼50% -9%
|Sling Shot OpenGL ES 3.1 Graphics (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
739 Points ∼14%
|Huawei P9
|
829 Points ∼15% +12%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
380 Points ∼7% -49%
|OnePlus 3T
|
2418 Points ∼45% +227%
|LG V10
|
436 Points ∼8% -41%
|Sling Shot OpenGL ES 3.1 (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
825 Points ∼21%
|Huawei P9
|
974 Points ∼25% +18%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
465 Points ∼12% -44%
|OnePlus 3T
|
2221 Points ∼57% +169%
|LG V10
|
510 Points ∼13% -38%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
1531 Points ∼59%
|Huawei P9
|
2510 Points ∼97% +64%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
2112 Points ∼82% +38%
|OnePlus 3T
|
1452 Points ∼56% -5%
|LG V10
|
1241 Points ∼48% -19%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
1206 Points ∼16%
|Huawei P9
|
1080 Points ∼14% -10%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
719 Points ∼9% -40%
|OnePlus 3T
|
3310 Points ∼43% +174%
|LG V10
|
1361 Points ∼18% +13%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
1266 Points ∼26%
|Huawei P9
|
1237 Points ∼25% -2%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
842 Points ∼17% -33%
|OnePlus 3T
|
2577 Points ∼53% +104%
|LG V10
|
1332 Points ∼27% +5%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
9851 Points ∼15%
|Huawei P9
|
15517 Points ∼23% +58%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
15984 Points ∼24% +62%
|OnePlus 3T
|
22426 Points ∼33% +128%
|LG V10
|
10898 Points ∼16% +11%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
18300 Points ∼4%
|Huawei P9
|
21577 Points ∼5% +18%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
13466 Points ∼3% -26%
|OnePlus 3T
|
34494 Points ∼8% +88%
|LG V10
|
23276 Points ∼5% +27%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
15370 Points ∼8%
|Huawei P9
|
19854 Points ∼10% +29%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
13955 Points ∼7% -9%
|OnePlus 3T
|
30810 Points ∼16% +100%
|LG V10
|
18585 Points ∼10% +21%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
31 fps ∼3%
|Huawei P9
|
40 fps ∼4% +29%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
23 fps ∼2% -26%
|OnePlus 3T
|
91 fps ∼8% +194%
|LG V10
|
35 fps ∼3% +13%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
34 fps ∼7%
|Huawei P9
|
43 fps ∼9% +26%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
21 fps ∼5% -38%
|OnePlus 3T
|
59 fps ∼13% +74%
|LG V10
|
25 fps ∼5% -26%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
17 fps ∼3%
|Huawei P9
|
18 fps ∼3% +6%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
9.9 fps ∼2% -42%
|OnePlus 3T
|
46 fps ∼8% +171%
|LG V10
|
15 fps ∼3% -12%
|on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
17 fps ∼7%
|Huawei P9
|
19 fps ∼8% +12%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
9.7 fps ∼4% -43%
|OnePlus 3T
|
45 fps ∼20% +165%
|LG V10
|
9.4 fps ∼4% -45%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
10 fps ∼3%
|Huawei P9
|
10 fps ∼3% 0%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
6.2 fps ∼2% -38%
|OnePlus 3T
|
32 fps ∼11% +220%
|LG V10
|
9.9 fps ∼3% -1%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
10 fps ∼6%
|Huawei P9
|
11 fps ∼6% +10%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
6.1 fps ∼3% -39%
|OnePlus 3T
|
32 fps ∼18% +220%
|LG V10
|
5.6 fps ∼3% -44%
|PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
3479 Points ∼43%
|Huawei P9
|
7058 Points ∼87% +103%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
6785 Points ∼84% +95%
|OnePlus 3T
|
5664 Points ∼70% +63%
|LG V10
|
4800 Points ∼59% +38%
|BaseMark OS II
|Web (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
1031 Points ∼67%
|Huawei P9
|
1029 Points ∼67% 0%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
702 Points ∼46% -32%
|OnePlus 3T
|
891 Points ∼58% -14%
|LG V10
|
903 Points ∼59% -12%
|Graphics (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
1648 Points ∼19%
|Huawei P9
|
1583 Points ∼18% -4%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
1019 Points ∼12% -38%
|OnePlus 3T
|
4444 Points ∼52% +170%
|LG V10
|
1954 Points ∼23% +19%
|Memory (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
1907 Points ∼50%
|Huawei P9
|
2627 Points ∼68% +38%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
1042 Points ∼27% -45%
|OnePlus 3T
|
1954 Points ∼51% +2%
|LG V10
|
1527 Points ∼40% -20%
|System (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
3718 Points ∼56%
|Huawei P9
|
3930 Points ∼60% +6%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
2923 Points ∼44% -21%
|OnePlus 3T
|
3130 Points ∼48% -16%
|LG V10
|
2598 Points ∼39% -30%
|Overall (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
1863 Points ∼57%
|Huawei P9
|
2025 Points ∼62% +9%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
1215 Points ∼37% -35%
|OnePlus 3T
|
2218 Points ∼68% +19%
|LG V10
|
1627 Points ∼50% -13%
Внутренняя твердотельная память Kodak Ektra сравнительно медленно реагирует на запросы; в частности, асинхронный доступ вызывал проблемы. Наша эталонная карта памяти Toshiba Exceria Pro M401 также работала медленней, чем в других устройствах.
|AndroBench 3-5
|Sequential Write 256KB SDCard (по убыванию)
|Kodak Ektra (Toshiba Exceria Pro M401)
|
23.49 MB/s ∼36%
|Huawei P9 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
24.83 MB/s ∼38% +6%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL (Toshiba Exceria Pro M401)
|
50.07 MB/s ∼77% +113%
|Sequential Read 256KB SDCard (по убыванию)
|Kodak Ektra (Toshiba Exceria Pro M401)
|
37.59 MB/s ∼45%
|Huawei P9 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
55.05 MB/s ∼66% +46%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL (Toshiba Exceria Pro M401)
|
79.22 MB/s ∼95% +111%
|Random Write 4KB (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
7.4 MB/s ∼10%
|Huawei P9
|
47.45 MB/s ∼63% +541%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
7.4 MB/s ∼10% 0%
|OnePlus 3T
|
74.39 MB/s ∼99% +905%
|LG V10
|
16.55 MB/s ∼22% +124%
|Random Read 4KB (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
17 MB/s ∼12%
|Huawei P9
|
39 MB/s ∼28% +129%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
74 MB/s ∼54% +335%
|OnePlus 3T
|
123.57 MB/s ∼90% +627%
|LG V10
|
29.57 MB/s ∼21% +74%
|Sequential Write 256KB (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
71.8 MB/s ∼38%
|Huawei P9
|
72.19 MB/s ∼38% +1%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
188 MB/s ∼100% +162%
|OnePlus 3T
|
165.3 MB/s ∼88% +130%
|LG V10
|
105.3 MB/s ∼56% +47%
|Sequential Read 256KB (по убыванию)
|Kodak Ektra
|
226.3 MB/s ∼38%
|Huawei P9
|
281.26 MB/s ∼47% +24%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
282 MB/s ∼47% +25%
|OnePlus 3T
|
436.43 MB/s ∼73% +93%
|LG V10
|
249.31 MB/s ∼42% +10%
Современные сайты (HTML5, JavaScript) открываются нормально. Скорость хорошая, но Huawei P9 открывает сайты быстрее.
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
|Kodak Ektra (Chrome 55)
|
3623.9 ms * ∼6%
|Huawei P9 (Chrome 48)
|
2922.6 ms * ∼5% +19%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL (Chrome 53.0.2785.124)
|
8041.4 ms * ∼14% -122%
|OnePlus 3T (Chrome 54.0.2840.85)
|
2719.3 ms * ∼5% +25%
|LG V10 (Chrome 47)
|
4498.8 ms * ∼8% -24%
|Octane V2 - Total Score (по убыванию)
|Kodak Ektra (Chrome 55)
|
10006 Points ∼22%
|Huawei P9 (Chrome 48)
|
11783 Points ∼26% +18%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL (Chrome 53.0.2785.124)
|
4905 Points ∼11% -51%
|OnePlus 3T (Chrome 54.0.2840.85)
|
9798 Points ∼22% -2%
|LG V10 (Chrome 47)
|
8083 Points ∼18% -19%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
|Kodak Ektra (Chrome 55)
|
54.26 Points ∼0%
|Huawei P9 (Chrome 48)
|
68.4 Points ∼0% +26%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL (Chrome 53.0.2785.124)
|
31.118 Points ∼0% -43%
|OnePlus 3T (Chrome 54.0.2840.85)
|
54.526 Points ∼0% 0%
|LG V10 (Chrome 47)
|
42 Points ∼0% -23%
* ... меньше = лучше
10 | Игры
На Kodak Ektra можно запускать 3D игры из Google Play Store, но они не всегда будут плавными. Сложные гонки "Asphalt 8: Airborne" работают, но лучше не выбирать самые высокие установки. Более простые игры, например, "Angry Birds", работают без каких-либо проблем, и управление прикосновениями работает очень точно.
11 | Нагрев
Нижняя часть смартфона ощутимо нагревается, даже под слабой нагрузкой. Нагрев доходит до 44.2 °C под полной нагрузкой, что невозможно не заметить. В повседневной работе, чтобы использование устройства можно было считать комфортным, таких температур в идеале нужно избегать. Это не делает аппарат Kodak Ektra опасным, но при такой температуре его неприятно держать.
12 | Звук
Динамик расположен довольно умно: под выступом камеры. Наверно, его не должны закрывать мягкие поверхности, ведь так?
Увы, нет. как только смартфон лежит на столе, звук заглушается. Если держать смартфон в руке, то качество тоже не очень: звук глуховат, и не хватает верхов. По меньше мере, громкость достаточно высокая, но этот смартфон явно не для любителей музыки.
Владельцам лучше использовать проводные или Bluetooth наушники. В этом случае качество звука будет нормальное.
Анализ АЧХ аудиосистемы Kodak Ektra
(+) | отличный уровень макс. громкости (90.4 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 37.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 8.9% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (30.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 72% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 18% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 43%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 86% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 9% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы OnePlus 3T
(+) | отличный уровень макс. громкости (84.35 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 24.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.6% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (20.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 11% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 82% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 43%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 40% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 53% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Huawei P9
(+) | отличный уровень макс. громкости (87.91 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 31.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.9% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (24.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 38% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 11% примерно так же, 51% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 43%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 61% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 31% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Frequency diagram comparison (checkboxes are selectable/deselectable!)
13 | Энергопотребление и автономная работа
К сожалению, потребление энергии Kodak Ektra довольно высокое даже в состоянии простоя - и, разумеется, под полной нагрузкой.
|Выкл.
|0.07 / 0.18 Вт
|Ожидание
| 0.93 / 2.23 / 2.34 Вт
|Нагрузка
|
4.8 / 8.46 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Kodak Ektra
3000 мА⋅ч
|Huawei P9
3000 мА⋅ч
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
3000 мА⋅ч
|OnePlus 3T
3400 мА⋅ч
|LG V10
3000 мА⋅ч
|Энергопотребление
17%
18%
2%
-0%
|В простое, мин. *
0.93
0.77
17%
0.83
11%
0.61
34%
0.67
28%
|В простое, сред. *
2.23
2.36
-6%
2.11
5%
1.77
21%
1.94
13%
|В простое, макс. *
2.34
2.37
-1%
2.12
9%
1.81
23%
2.1
10%
|Нагрузка, сред. *
4.8
3.09
36%
3.41
29%
6.67
-39%
6.53
-36%
|Нагрузка, макс. *
8.46
5.35
37%
5.46
35%
10.98
-30%
9.93
-17%
* ... меньше = лучше
Время работы от батареи
Ёмкость батареи 3000 мАч (11.4 Вт-ч) довольно хорошая, только у OnePlus 3T она немного больше. Но смартфоны используют свои батареи по разному, и Kodak Ektra не может похвастаться оптимальностью. Чтение веб-сайтов по Wi-Fi возможно в течение 7 часов 47 минут. Возможно, удастся использовать смартфон в течение полного рабочего дня, но при использовании его в качестве основного смартфона достичь даже этой цифры будет непросто. Asus ZenFone 3 или Huawei P9 дают гораздо большее время работы от батареи.
Быстрая зарядка поддерживается, полная зарядка занимает 1 час 45 минут. Смартфон довольно капризен: некоторые зарядные устройства других производителей не работали вообще, с другими быстрая зарядка не работала.
|Интернет через WiFi v1.3
|7час. 47мин.
|Макс. расход энергии
|3час. 34мин.
|Kodak Ektra
3000 мА⋅ч
|Huawei P9
3000 мА⋅ч
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
3000 мА⋅ч
|OnePlus 3T
3400 мА⋅ч
|LG V10
3000 мА⋅ч
|Время работы
9%
68%
19%
-15%
|В простое
1514
1502
1423
1697
|Нагрузка и 100% яркости
214
206
-4%
352
64%
282
32%
203
-5%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
467
569
22%
797
71%
494
6%
353
-24%
|Воспр. видео H.264
568
905
810
539
За
Против
Вердикт
Смартфон Kodak Ektra занимает определённую нишу: это устройство для тех, кто хочет выделиться, используя необычное устройство с ретро-дизайном. Аксессуары в стиле кожаных чехлов для камеры являются удачным дополнением. Но делает ли смартфон что-то ещё, помимо того, что хорошо выглядит? У него неплохие характеристики камер, некоторые милые дополнения в программной части, цельный корпус, и довольно хорошее качество голосовых звонков. Более того, камера делает нормальные снимки.
Но Kodak Ektra очень редко удивляет. Главная проблема в том, что основная камера не блещет возможностями по сравнению с другими смартфонами, которые стоят столь же дорого, и при этом не делает по-настоящему хороших фотографий. Качество экрана и времени работы также разочаровывают.
Смартфон для фотографирования с не более чем посредственной камерой? В этой самой важной области Kodak Ektra показал себя неважно, и при этом обладает тусклым экраном с низкой контрастностью. Если этого мало, добавьте малое время работы от батареи. Увы, но такой продукт не поможет вдохнуть вторую жизнь в забытую торговую марку.
В целом, в этой ценовой категории есть предложения получше, и некоторые из них могут быть даже дешевле. Таким образом, Kodak Ektra выглядит нишевым устройством для поклонников марки, которые изредка фотографируют. Если вы ищете хороший смартфон для отличных фотографий, вам лучше продолжить поиски.
Kodak Ektra - 24/01/2017 v6
Florian Wimmer