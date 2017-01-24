Обзор смартфона Kodak Ektra

Kodak Ektra явно стремится получить хорошие оценки в области качества фотографии, ведь это было основной компетенцией компании. Тем не менее, сенсор основной камеры (21 мегапикселей) сделан Sony, а марка Kodak присутствует только на гигантском объективе с обратной стороны. В плане разрешения, основная камера оставляет позади все упомянутые в обзоре смартфоны, а с фронтальной (13 мегапикселов) может сравниться только OnePlus 3T (16 мегапикселов).

Хорошо известно, что само по себе высокое разрешение мало что значит: есть целый ряд характеристик (линза, и особенно обработка изображений) которые могут существенно изменить конечный результат в ту или иную сторону. В основной камере Ektra есть, как минимум, оптическая стабилизация и двойная светодиодная вспышка, но нет лазерного автофокуса и - удивительно - поддержки формата RAW, который во многих случаях лучше подходит для редактирования фотографий. Камера использует только обычный фазовый автофокус.

ПО камеры использует элемент интерфейса, в котором элементы выбираются по кругу, как в зеркальных фотоаппаратах. Если привыкнуть к этому, то он вполне удобен и позволяет быстро переключаться между различными режимами, например: ночной, спорт, или макросъемка. Помимо этого, на одной боковой стороне есть аппаратная кнопка камеры. У неё 2 уровня нажатия, так что можно поймать фокус и только потом сделать фотографию, как у обычных камер. Она работает хорошо, хотя первый уровень нажатия мог бы ощущаться получше.

Мы заметили, что довольно большие цветные области на фотографиях, сделанных основной камерой, выходят пятнистыми. Те же фото, сделанные iPhone 7 Plus, выходят намного лучше обработанными. В некоторых "задран" контраст, углы становятся рваными. Но самое плохое - это сильный шум при съемке в условиях недостаточного освещения. Во время создания обзора пришло обновление ПО, которое было призвано улучшить качество снимков. Новая пробная фотография, и вправду, была лучшего качества, но уровень шума при низком освещении остался высоким, и пятнистые цвета остались, хотя и не так заметны, как раньше.

Видео можно снимать в разрешении 2160p, то есть 4K. Они выглядят очень чёткими, и цвета переданы хорошо, но смартфон быстро реагирует на изменение уровня освещения. Кроме того, пришлось изредка корректировать фокус вручную.

Фронтальная 13-мп камера довольно высокого разрешения, и снимки сравнительно четкие, цветовая гамма явно очень яркая. Нам понравилось, что у листьев была заметна чёткие контуры, несмотря на фоновое освещение.

