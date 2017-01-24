Notebookcheck

Обзор смартфона Kodak Ektra

Florian Wimmer (перевод - Andrei Manzhov), 27/01/2017

Камеро-смартфон? Новый Kodak Ektra носит известное имя - и явно намерен занять первое место среди смартфонов по качеству фотографии. В этом обзоре мы посмотрим, удалось ли ему это, и есть ли в нём изюминка.

Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.

Торговая марка "Kodak" раньше была очень известной в мире фото.  Но американская компания проспала годы расцвета цифровых технологий, и закат неизбежно наступил, включая даже временное банкротство. Сегодня компания в основном специализируется на производстве профессиональных принтеров, но фотолюбители её ещё не забыли. Так что неудивительно, что первый смартфон компании, названный Kodak Elekta, будет особенно стараться стать лучшим именно в области фотографии.

При рекомендованной цене в 499 евро смартфон находится в первых рядах средней ценовой категории, где очень сильна конкуренция (поскольку недавние флагманы быстро дешевеют, становятся более доступными, и переходят в этот ценовой диапазон). Среди сравнимых устройств можно выделить:

  • Huawei P9, т.к. у него тоже именитая камера, созданная в сотрудничестве с Leica;
  • OnePlus 3T, любимца людей, рационально тратящих деньги, из-за его топовых характеристик и доступной цены;
  • Asus ZenFone 3, который выделяется особо стильным внешним видом;
  • LG V10, у которого есть второй экран над основным дисплеем.

На сегодняшний день все эти смартфоны стоят дешевле, чем Kodak. Давайте посмотрим, оправдана ли более высокая цена с точки зрения фотолюбителей?

Kodak Ektra
Процессор
Mediatek Helio X20 MT6797 2.3 GHz
Графический адаптер
ARM Mali-T880 MP4
Оперативная память
3072 Мбайт 
Дисплей
5 дюйм. 16:9, 1920x1080 пикс. 441 точек/дюйм, ёмкостный экран, IPS, Защита Gorilla Glass, глянцевое покрытие: да
Хранение данных
32 GB eMMC Flash, 32 Гбайт 
Интерфейсы
1 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, Аудиоразъёмы: 3.5 мм аудиопорт, картридер: слот microSD до 128 ГБ, датчик освещённости, Датчики и сенсоры: акселерометр, датчик приближения, порт USB-OTG
Коммуникации
802.11 a/b/g/n/ac (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, GSM (850/900/1800/1900), UMTS (850/900/1900/2100), LTE (1,3,7,20), загрузка: 150 Мбит вниз и 50 Мбит вверх (4G LTE); SAR: 0.53 Вт/кг (у головы); 1.51 Вт/кг (у туловища), LTE, GPS
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 9.69 x 147.8 x 73.4
Аккумулятор
11.4 Вт⋅ч, 3000 мА⋅ч литий-ион., быстрая зарядка MediaTek Pump Express Plus
Операционная система
Android 6.0 Marshmallow
Камера
осн. камера: 21 Мп f/​2.0, фазовый автофокус, OIS, двойная вспынка, видео @2160p/​30 кадров в секунду
фронт. камера: 13 Мп f/​2.2, видео @1080p/​30 кадров в секунду
Дополнительно
акустическая система: задние динамики, клавиатура: виртуальная клавиатура, ремешок, зарядка, кабель USB , 24 мес. гарантии в Европе, пассивное охлаждение
Вес
163 г, адаптер питания: 47 г
Стоимость
499 евро

 

1 | Дизайн и особенности корпуса

Дизайн Kodak Ektra можно описать как "ретро". Задняя крышка с массивной камерой, выглядящая сделанной из кожи, действительно напоминает старинную камеру. Передняя часть оформлена как обычный современный смартфон - кроме трёх ёмкостных кнопок под экраном, там ничего нет.  

Kodak Ektra - не для тех, кто любит компактные смартфоны: несмотря на всего лишь 5-дюймовый экран, его корпус намного более объемный, чем у Huawei P9 со сравнимым 5.2-дюймовым экраном. Толщина особенно сильно ощущается: она составляет почти 14 мм из-за бокового выступа, который призван создать сходство с камерами. Но выступ насколько маленький, что он не обеспечивает существенную дополнительную стабилизацию или надёжный захват камеры во время съемки.

Bullit - производитель, который получил лицензию на использование брэнда Kodak в смартфонах, из материалов использует в основном пластик, что в данной ценовой категории оставляет негативное впечатление. Текстура, имитирующая кожу, помогла сделать боковой выступ функциональным и приятным, но заметные переходы между двумя частями из материала, имитирующего кожу, выглядят уродливо. 

Корпус чистый и производит ощущение качественно собранного продукта. Если надавить на переднюю часть, что это тут же станет видно на экране, но даже сильное надавливание сзади не оставляет видимых следов. Корпус чуть-чуть гнётся при попытках скручивания.

2 | Порты и коммуникации

В нашем устройстве было 3 ГБ оперативной и 32 ГБ памяти для хранения фотографий, которую можно расширить до 128 ГБ с помощью карт microSD. Поскольку корпус настолько громоздкий, не удивляет, что Kodak решила сохранить  3.5 мм аудио разъём.

Порт USB Type-C поддерживает как USB 3.0 так и USB-OTG, так что можно подключать дополнительные устройства соответствующим кабелем. NFC или сканер отпечатков отсутствуют, а сегодня обе из этих возможностей должны присутствовать в смартфонах этого ценового диапазона.

3 | Программное обеспечение

Производитель установил стандартную версию Android 6.0 без каких-либо настроек, и не использует собственной оболочки. Это должно упростить обновления. Стоит отметить, что во время создания обзора одно обновление стало доступно, и успешно установилось. После обновления на телефоне осталась та же версия Android 6.0, но обновления безопасности обновились до декабря 2016 года, то есть достаточно новых. Не известно, будет ли обновление до Android 7.0.

Установленные приложения от Kodak касаются фото и видео функций смартфона: например, можно записывать видео в формате Super 8, что применит соответствующие фильтры к видеороликам. Приложения неплохо оформлены, соответствуют ретро стилю, надо только привыкнуть к элементам управления. Приложение "Snap gallery" - это галерея фотографий с различными фильтрами, но это ничем не отличается от других аналогичных современных приложений. Помимо специального приложения для камеры, есть возможность заказать распечатки ваших фотографий через отдельное приложение "Prints" от Kodak.

4 | Коммуникации и GPS

Быстрый Wi-Fi 802.11 ac в данной ценовой категории считается самим собой разумеющимся; все более старые стандарты Wi-Fi тоже поддерживаются. Подключение очень быстрое, Kodak Ektra поставил рекорд по скорости загрузки по сравнению со всеми другими протестированными устройствами в этом тесте. По скорости передачи, его обогнал только OnePlus 3T. В нашем тесте, рядом с роутером был полный сигнал, и только половина на расстоянии 10 метров (через 3 стены). Страницы загружались быстро во всех случаях.

Со всего четырьмя диапазонами в GSM, UMTS и LTE, поддержку мобильных сетей в Kodak Ektra можно смело назвать разочаровывающей. Кроме того, LTE модем в OnePlus 3T или Huawei P9 поддерживает более высокие скорости. Телефон поддерживает только 1 сим-карту. Качество приёма в городской черте и внутри зданий нормальное.

Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
Kodak Ektra
Mali-T880 MP4, Helio X20 MT6797, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
306 Мбит ∼100%
Huawei P9
Mali-T880 MP4, Kirin 955, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
279 Мбит ∼91% -9%
OnePlus 3T
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB UFS 2.0 Flash
257 Мбит ∼84% -16%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
Adreno 506, 625, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
32.9 Мбит ∼11% -89%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
OnePlus 3T
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB UFS 2.0 Flash
313 Мбит ∼100% +12%
Kodak Ektra
Mali-T880 MP4, Helio X20 MT6797, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
280 Мбит ∼89%
Huawei P9
Mali-T880 MP4, Kirin 955, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
185 Мбит ∼59% -34%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
Adreno 506, 625, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
31.2 Мбит ∼10% -89%
GPS тест в здании
GPS тест в здании
GPS тест на природе
GPS тест на природе

GPS не смог определить наше местоположение внутри здания. При выходе из него точность определения составила 6 метров.

Для более точного представления о работе GPS, мы ездим со смартфоном на велосипеде, и сравниваем результаты с профессиональным трекером  Garmin Edge 500. Kodak Ektra считает, что проделанный маршрут был на 400 метров короче, что, вероятно, вызвано разными "срезаниями углов" в модуле GPS, когда он аппроксимирует новое местоположение во время потери сигнала. Профессиональный навигатор в этом случае намного более точен. Kodak Ektra подойдёт только вы согласны знать приблизительное местоположение. 

GPS Garmin Edge 500: веломаршрут
GPS Garmin Edge 500: веломаршрут
GPS Garmin Edge 500: веломаршрут
GPS Garmin Edge 500: веломаршрут
GPS Garmin Edge 500: веломаршрут
GPS Garmin Edge 500: веломаршрут
GPS Kodak Ektra: веломаршрут
GPS Kodak Ektra: веломаршрут
GPS Kodak Ektra: веломаршрут
GPS Kodak Ektra: веломаршрут
GPS Kodak Ektra: веломаршрут
GPS Kodak Ektra: веломаршрут

5 | Телефон и качество голоса

Kodak, вернее, Bullit, для звонков использует стандартное приложение Телефон из Android. Неплохой выбор - он простой, и со всеми основными нужными функциями.

Нам понравилось качество голосовых звонков. Собеседник звучал вполне чётко и разборчиво. Шумов не было замечено. Наш голос также всегда был понятен, независимо от громкости разговора. Разговор через гарнитуру также хороший. В целом, можно пожелать только немного улучшить чистоту звука и шумоподавление.

6 | Камеры

Фронтальная камера
Фронтальная камера
фотография в тёмном помещении (после обновления ПО)
фотография в тёмном помещении (после обновления ПО)

Kodak Ektra явно стремится получить хорошие оценки в области качества фотографии, ведь это было основной компетенцией компании. Тем не менее, сенсор основной камеры (21 мегапикселей) сделан Sony, а марка Kodak присутствует только на гигантском объективе с обратной стороны. В плане разрешения, основная камера оставляет позади все упомянутые в обзоре смартфоны, а с фронтальной (13 мегапикселов) может сравниться только OnePlus 3T (16 мегапикселов).

Хорошо известно, что само по себе высокое разрешение мало что значит: есть целый ряд характеристик (линза, и особенно обработка изображений) которые могут существенно изменить конечный результат в ту или иную сторону. В основной камере Ektra  есть, как минимум, оптическая стабилизация и двойная светодиодная вспышка, но нет лазерного автофокуса и - удивительно - поддержки формата RAW, который во многих случаях лучше подходит для редактирования фотографий. Камера использует только обычный фазовый автофокус. 

ПО камеры использует элемент интерфейса, в котором элементы выбираются по кругу, как в зеркальных фотоаппаратах. Если привыкнуть к этому, то он вполне удобен и позволяет быстро переключаться между различными режимами, например: ночной, спорт, или макросъемка. Помимо этого, на одной боковой стороне есть аппаратная кнопка камеры. У неё 2 уровня нажатия, так что можно поймать фокус и только потом сделать фотографию, как у обычных камер. Она работает хорошо, хотя первый уровень нажатия мог бы ощущаться получше.

Мы заметили, что довольно большие цветные области на фотографиях, сделанных основной камерой, выходят пятнистыми. Те же фото, сделанные iPhone 7 Plus, выходят намного лучше обработанными. В некоторых "задран" контраст, углы становятся рваными. Но самое плохое - это сильный шум при съемке в условиях недостаточного освещения. Во время создания обзора пришло обновление ПО, которое было призвано улучшить качество снимков. Новая пробная фотография, и вправду, была лучшего качества, но уровень шума при низком освещении остался высоким, и пятнистые цвета остались, хотя и не так заметны, как раньше.

Видео можно снимать в разрешении 2160p, то есть 4K. Они выглядят очень чёткими, и цвета переданы хорошо, но смартфон быстро реагирует на изменение уровня освещения. Кроме того, пришлось изредка корректировать фокус вручную.

Фронтальная 13-мп камера довольно высокого разрешения, и снимки сравнительно четкие, цветовая гамма явно очень яркая. Нам понравилось, что у листьев была заметна чёткие контуры, несмотря на фоновое освещение.

Интерактивное сравнение фото-образцов

Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.

Scene 1Scene 2Scene 3
Нажмите здесь для загрузки изображений

Анализ снимков камеры Kodak Ektra в нашей тестовой лаборатории показал, что цветные области очень "грязные", и шум очень высокий. Белый в образце пространства цветов выглядит бежевым, большинство оттенков слишком тёмные (в общем). В целом, объекты выглядят чётче и более насыщенными в середине, нежели по краям.

таблица для теста
таблица для теста
Цвета в ColorChecker
Цвета в ColorChecker

7 | Устройства ввода

Экранная клавиатура стандартна для Android и не была модифицирована Kodak. Это хороший выбор, к тому же, можно установить любую другую из Google Play Store.

Под экраном расположены 3 ёмкостные кнопки, дающие доступ к функциям Android. При нажатии они подсвечиваются, и довольно точно реагируют на нажатия. Поверхность экрана ощущается очень пластиковой, и оставляет посредственное ощущение о его качестве. Несмотря на это, нажатия отрабатываются точно по всей его поверхности. 

Все 4 аппаратные кнопки расположены на правой стороне, и управляют громкостью, пробуждением устройства из спячки, активируют камеру, или делают снимок. Мы уже упомянули, что кнопка камеры имеет 2 степени нажатия - неплохая идея с неплохой реализацией. Кнопки регулировки громкости и пробуждения тоже работают надёжно. 

8 | Экран

Группы пикселей
Группы пикселей

Разрешение Full HD является минимально возможным в этой ценовой категории, и у 5-дюймового экрана Kodak Ektra как раз такое: 1920x1080 пикселов. Тем не менее, яркость в 418 Кд/м² немного меньше, чем у конкурентов, а подсветка не очень равномерная (84%); это особенно заметно на больших цветных участках. Более того, если активирован сенсор уровня освещения, максимальная яркость снижается до 343 Кд/м², что очень раздражает.

376
cd/m²		414
cd/m²		448
cd/m²
397
cd/m²		417
cd/m²		442
cd/m²
420
cd/m²		428
cd/m²		425
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 448 cd/m² В среднем: 418.6 cd/m² Minimum: 8.09 cd/m²
Равномерность подсветки: 84 %
От батареи: 428 cd/m²
Контрастность: 652:1 (Уровень чёрного: 0.64 cd/m²)
ΔE Color 8 | - Ø
ΔE Greyscale 8.6 | - Ø
Gamma: 2.17
Kodak Ektra
IPS, 1920x1080, 5		Huawei P9
IPS-NEO, JDI, 1920x1080, 5.2		Asus Zenfone 3 ZE552KL
IPS, 1920x1080, 5.5		OnePlus 3T
Optic-AMOLED, 1920x1080, 5.5		LG V10
Quantum-IPS, 2560x1440, 5.7
Параметры экрана
51%
31%
9%
58%
Brightness
419
563
34%
633
51%
430
3%
431
3%
Brightness Distribution
84
91
8%
93
11%
84
0%
93
11%
Уровень чёрного *
0.64
0.38
41%
0.66
-3%
0.22
66%
Контрастность
652
1532
135%
997
53%
2045
214%
Colorchecker DeltaE *
8
4.4
45%
4.9
39%
7.1
11%
5.18
35%
DeltaE для серого *
8.6
4.8
44%
5.8
33%
6.8
21%
6.94
19%
Гамма
2.17 111%
2.2 109%
2.26 106%
2.23 108%
2.24 107%
CCT
8952 73%
6175 105%
7840 83%
7866 83%
8091 80%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
77.78
Color Space (Percent of sRGB)
99.44

* ... меньше = лучше

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Ура! ШИМ не обнаружено

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 459 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).

0.64 Кд/м² для уровня чёрного является значением меньше среднего, что означает довольно плохой контраст (652:1). Цвета на экране выглядят в какой-то мере бледными, но опция "MiraVision" в настройках позволяет очень детально настроить представление цветов. 

При заводских установках, отклонения цветов от образцовой гаммы sRGB очень большие. Тем не менее, экран способен отобразить почти всю цветовую гамму. В оттенках серого очень сильно заметна  синева, но это может быть исправлено регулировкой оттенков серого.

CalMAN: точность цветов
CalMAN: точность цветов
CalMAN: цветовая гамма
CalMAN: цветовая гамма
CalMAN: оттенки серого
CalMAN: оттенки серого
CalMAN: насыщенность
CalMAN: насыщенность

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
30.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 9.6 ms стадия 1
↘ 21.2 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 76% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.4 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
63.2 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 26 ms стадия 1
↘ 37.2 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 94% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 43.2 миллисек.)

Kodak Ektra можно использовать на открытом воздухе - но в солнечные дни, возможно, только в тени. Углы обзора тоже хорошие, благодаря экрану IPS, так что фотографии хорошо различимы при взгляде с боков. 

На открытом воздухе (полная яркость)
На открытом воздухе (полная яркость)
Углы обзора
Углы обзора

9 | Производительность

Kodak использовал платформу MediaTek Helio X20 MT6797, работающую на максимальной частоте 2.3 ГГц. Её особенностью является наличие 10 ядер, которые разделены на 3 разных кластера, и работают в соответствии с требованиями энергоэффективности, что позволяет выбирать между производительностью и малым потреблением энергии, если нужно.

Процессор, относящийся к верхней части средней ценовой категории, в тестах показал себя хорошо. Тем не менее, OnePlus 3T значительно быстрее, у Huawei P9 небольшое преимущество, а все остальные устройства остались позади. Пролистывание меню и работа приложений почти всегда были плавными.

В качестве видеопроцессора используется ARM Mali-T880 MP4. Его производительность, в отличие от процессора, не была стабильной, и он время от времени оставался позади конкурентов.

AnTuTu Benchmark v6 | Geekbench 4 | 3DMark | GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7 | GFXBench 3.0 | GFXBench 3.1 | PCMark for Android | BaseMark OS II
AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
Kodak Ektra
85774 Points ∼47%
Huawei P9
95743 Points ∼52% +12%
Asus Zenfone 3 ZE552KL (6.2.1)
62484 Points ∼34% -27%
OnePlus 3T
159866 Points ∼87% +86%
LG V10
66304 Points ∼36% -23%
Geekbench 4
64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
Kodak Ektra
4596 Points ∼22%
Huawei P9
4904 Points ∼23% +7%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
4042 Points ∼19% -12%
OnePlus 3T
4236 Points ∼20% -8%
64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
Kodak Ektra
1643 Points ∼32%
Huawei P9
1755 Points ∼34% +7%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
820 Points ∼16% -50%
OnePlus 3T
1881 Points ∼37% +14%
3DMark
Sling Shot OpenGL ES 3.1 Physics (по убыванию)
Kodak Ektra
1387 Points ∼54%
Huawei P9
2503 Points ∼98% +80%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
2109 Points ∼83% +52%
OnePlus 3T
1728 Points ∼68% +25%
LG V10
1267 Points ∼50% -9%
Sling Shot OpenGL ES 3.1 Graphics (по убыванию)
Kodak Ektra
739 Points ∼14%
Huawei P9
829 Points ∼15% +12%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
380 Points ∼7% -49%
OnePlus 3T
2418 Points ∼45% +227%
LG V10
436 Points ∼8% -41%
Sling Shot OpenGL ES 3.1 (по убыванию)
Kodak Ektra
825 Points ∼21%
Huawei P9
974 Points ∼25% +18%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
465 Points ∼12% -44%
OnePlus 3T
2221 Points ∼57% +169%
LG V10
510 Points ∼13% -38%
Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics (по убыванию)
Kodak Ektra
1531 Points ∼59%
Huawei P9
2510 Points ∼97% +64%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
2112 Points ∼82% +38%
OnePlus 3T
1452 Points ∼56% -5%
LG V10
1241 Points ∼48% -19%
Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics (по убыванию)
Kodak Ektra
1206 Points ∼16%
Huawei P9
1080 Points ∼14% -10%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
719 Points ∼9% -40%
OnePlus 3T
3310 Points ∼43% +174%
LG V10
1361 Points ∼18% +13%
Sling Shot OpenGL ES 3.0 (по убыванию)
Kodak Ektra
1266 Points ∼26%
Huawei P9
1237 Points ∼25% -2%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
842 Points ∼17% -33%
OnePlus 3T
2577 Points ∼53% +104%
LG V10
1332 Points ∼27% +5%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
Kodak Ektra
9851 Points ∼15%
Huawei P9
15517 Points ∼23% +58%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
15984 Points ∼24% +62%
OnePlus 3T
22426 Points ∼33% +128%
LG V10
10898 Points ∼16% +11%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
Kodak Ektra
18300 Points ∼4%
Huawei P9
21577 Points ∼5% +18%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
13466 Points ∼3% -26%
OnePlus 3T
34494 Points ∼8% +88%
LG V10
23276 Points ∼5% +27%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
Kodak Ektra
15370 Points ∼8%
Huawei P9
19854 Points ∼10% +29%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
13955 Points ∼7% -9%
OnePlus 3T
30810 Points ∼16% +100%
LG V10
18585 Points ∼10% +21%
GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
Kodak Ektra
31 fps ∼3%
Huawei P9
40 fps ∼4% +29%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
23 fps ∼2% -26%
OnePlus 3T
91 fps ∼8% +194%
LG V10
35 fps ∼3% +13%
T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
Kodak Ektra
34 fps ∼7%
Huawei P9
43 fps ∼9% +26%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
21 fps ∼5% -38%
OnePlus 3T
59 fps ∼13% +74%
LG V10
25 fps ∼5% -26%
GFXBench 3.0
off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
Kodak Ektra
17 fps ∼3%
Huawei P9
18 fps ∼3% +6%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
9.9 fps ∼2% -42%
OnePlus 3T
46 fps ∼8% +171%
LG V10
15 fps ∼3% -12%
on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
Kodak Ektra
17 fps ∼7%
Huawei P9
19 fps ∼8% +12%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
9.7 fps ∼4% -43%
OnePlus 3T
45 fps ∼20% +165%
LG V10
9.4 fps ∼4% -45%
GFXBench 3.1
off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
Kodak Ektra
10 fps ∼3%
Huawei P9
10 fps ∼3% 0%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
6.2 fps ∼2% -38%
OnePlus 3T
32 fps ∼11% +220%
LG V10
9.9 fps ∼3% -1%
on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
Kodak Ektra
10 fps ∼6%
Huawei P9
11 fps ∼6% +10%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
6.1 fps ∼3% -39%
OnePlus 3T
32 fps ∼18% +220%
LG V10
5.6 fps ∼3% -44%
PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
Kodak Ektra
3479 Points ∼43%
Huawei P9
7058 Points ∼87% +103%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
6785 Points ∼84% +95%
OnePlus 3T
5664 Points ∼70% +63%
LG V10
4800 Points ∼59% +38%
BaseMark OS II
Web (по убыванию)
Kodak Ektra
1031 Points ∼67%
Huawei P9
1029 Points ∼67% 0%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
702 Points ∼46% -32%
OnePlus 3T
891 Points ∼58% -14%
LG V10
903 Points ∼59% -12%
Graphics (по убыванию)
Kodak Ektra
1648 Points ∼19%
Huawei P9
1583 Points ∼18% -4%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
1019 Points ∼12% -38%
OnePlus 3T
4444 Points ∼52% +170%
LG V10
1954 Points ∼23% +19%
Memory (по убыванию)
Kodak Ektra
1907 Points ∼50%
Huawei P9
2627 Points ∼68% +38%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
1042 Points ∼27% -45%
OnePlus 3T
1954 Points ∼51% +2%
LG V10
1527 Points ∼40% -20%
System (по убыванию)
Kodak Ektra
3718 Points ∼56%
Huawei P9
3930 Points ∼60% +6%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
2923 Points ∼44% -21%
OnePlus 3T
3130 Points ∼48% -16%
LG V10
2598 Points ∼39% -30%
Overall (по убыванию)
Kodak Ektra
1863 Points ∼57%
Huawei P9
2025 Points ∼62% +9%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
1215 Points ∼37% -35%
OnePlus 3T
2218 Points ∼68% +19%
LG V10
1627 Points ∼50% -13%

Легенда

 
Kodak Ektra Mediatek Helio X20 MT6797, ARM Mali-T880 MP4, 32 GB eMMC Flash
 
Huawei P9 HiSilicon Kirin 955, ARM Mali-T880 MP4, 32 GB eMMC Flash
 
Asus Zenfone 3 ZE552KL Qualcomm Snapdragon 625, Qualcomm Adreno 506, 64 GB eMMC Flash
 
OnePlus 3T Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro, Qualcomm Adreno 530, 64 GB UFS 2.0 Flash
 
LG V10 Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992, Qualcomm Adreno 418, 32 GB eMMC Flash

Внутренняя твердотельная память Kodak Ektra сравнительно медленно реагирует на запросы; в частности, асинхронный доступ вызывал проблемы. Наша эталонная карта памяти Toshiba Exceria Pro M401 также работала медленней, чем в других устройствах. 

AndroBench 3-5
Sequential Write 256KB SDCard (по убыванию)
Kodak Ektra (Toshiba Exceria Pro M401)
23.49 MB/s ∼36%
Huawei P9 (Toshiba Exceria Pro M401)
24.83 MB/s ∼38% +6%
Asus Zenfone 3 ZE552KL (Toshiba Exceria Pro M401)
50.07 MB/s ∼77% +113%
Sequential Read 256KB SDCard (по убыванию)
Kodak Ektra (Toshiba Exceria Pro M401)
37.59 MB/s ∼45%
Huawei P9 (Toshiba Exceria Pro M401)
55.05 MB/s ∼66% +46%
Asus Zenfone 3 ZE552KL (Toshiba Exceria Pro M401)
79.22 MB/s ∼95% +111%
Random Write 4KB (по убыванию)
Kodak Ektra
7.4 MB/s ∼10%
Huawei P9
47.45 MB/s ∼63% +541%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
7.4 MB/s ∼10% 0%
OnePlus 3T
74.39 MB/s ∼99% +905%
LG V10
16.55 MB/s ∼22% +124%
Random Read 4KB (по убыванию)
Kodak Ektra
17 MB/s ∼12%
Huawei P9
39 MB/s ∼28% +129%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
74 MB/s ∼54% +335%
OnePlus 3T
123.57 MB/s ∼90% +627%
LG V10
29.57 MB/s ∼21% +74%
Sequential Write 256KB (по убыванию)
Kodak Ektra
71.8 MB/s ∼38%
Huawei P9
72.19 MB/s ∼38% +1%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
188 MB/s ∼100% +162%
OnePlus 3T
165.3 MB/s ∼88% +130%
LG V10
105.3 MB/s ∼56% +47%
Sequential Read 256KB (по убыванию)
Kodak Ektra
226.3 MB/s ∼38%
Huawei P9
281.26 MB/s ∼47% +24%
Asus Zenfone 3 ZE552KL
282 MB/s ∼47% +25%
OnePlus 3T
436.43 MB/s ∼73% +93%
LG V10
249.31 MB/s ∼42% +10%

Современные сайты (HTML5, JavaScript) открываются нормально. Скорость хорошая, но Huawei P9 открывает сайты быстрее. 

Mozilla Kraken 1.1 | Octane V2 | JetStream 1.1
Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
Kodak Ektra (Chrome 55)
3623.9 ms * ∼6%
Huawei P9 (Chrome 48)
2922.6 ms * ∼5% +19%
Asus Zenfone 3 ZE552KL (Chrome 53.0.2785.124)
8041.4 ms * ∼14% -122%
OnePlus 3T (Chrome 54.0.2840.85)
2719.3 ms * ∼5% +25%
LG V10 (Chrome 47)
4498.8 ms * ∼8% -24%
Octane V2 - Total Score (по убыванию)
Kodak Ektra (Chrome 55)
10006 Points ∼22%
Huawei P9 (Chrome 48)
11783 Points ∼26% +18%
Asus Zenfone 3 ZE552KL (Chrome 53.0.2785.124)
4905 Points ∼11% -51%
OnePlus 3T (Chrome 54.0.2840.85)
9798 Points ∼22% -2%
LG V10 (Chrome 47)
8083 Points ∼18% -19%
JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
Kodak Ektra (Chrome 55)
54.26 Points ∼0%
Huawei P9 (Chrome 48)
68.4 Points ∼0% +26%
Asus Zenfone 3 ZE552KL (Chrome 53.0.2785.124)
31.118 Points ∼0% -43%
OnePlus 3T (Chrome 54.0.2840.85)
54.526 Points ∼0% 0%
LG V10 (Chrome 47)
42 Points ∼0% -23%

* ... меньше = лучше

10 | Игры

На Kodak Ektra можно запускать 3D игры из Google Play Store, но они не всегда будут плавными. Сложные гонки "Asphalt 8: Airborne" работают, но лучше не выбирать самые высокие установки. Более простые игры, например, "Angry Birds", работают без каких-либо проблем, и управление прикосновениями работает очень точно.

11 | Нагрев

Нижняя часть смартфона ощутимо нагревается, даже под слабой нагрузкой. Нагрев доходит до 44.2 °C под полной нагрузкой, что невозможно не заметить. В повседневной работе, чтобы использование устройства можно было считать комфортным, таких температур в идеале нужно избегать. Это не делает аппарат Kodak Ektra опасным, но при такой температуре его неприятно держать. 

Макс.
 42.2 °C42.5 °C43.5 °C 
 42.4 °C42.6 °C44.2 °C 
 42 °C41.8 °C43.3 °C 
Максимум: 44.2 °C
В среднем: 42.7 °C
38.3 °C40.9 °C44.1 °C
39.1 °C40.3 °C43 °C
38.6 °C40.2 °C41.5 °C
Максимум: 44.1 °C
В среднем: 40.7 °C
Блок питания (макс)  31.5 °C | Темп. воздуха 21.4 °C | Voltcraft IR-260
Карта температуры
Карта температуры
Карта температуры с обратной стороны
Карта температуры с обратной стороны

12 | Звук

Динамик расположен довольно умно: под выступом камеры. Наверно, его не должны закрывать мягкие поверхности, ведь так?

Увы, нет. как только смартфон лежит на столе, звук заглушается. Если держать смартфон в руке, то качество тоже не очень: звук глуховат, и не хватает верхов. По меньше мере, громкость достаточно высокая, но этот смартфон явно не для любителей музыки.

Владельцам лучше использовать проводные или Bluetooth наушники. В этом случае качество звука будет нормальное.

dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2031.6462525.437.53125.338.74032.934.95033.635.76331.639.48028.437.4100272812520.825.81602228.620021.331.225020.837.331521.246.440019.454.450019.56363017.769.180017.977.8100017.882.6125017.379.8160017.478.5200016.779.7250017.278.8315018.278.7400017.977.9500017.676.3630017.777.4800017.876.81000017.970.21250018.162.81600018.254.2SPL3090N1.379.8median 17.9Kodak Ektramedian 70.2Delta1.315.926.128.726.12625.22625.42725.425.829.325.825.226.125.223.123.823.133.430.833.436.13336.135.428.935.434.724.734.743.324.943.349.71949.753.319.153.356.520.456.559.318.159.363.617.563.664.71764.768.815.968.869.114.569.170.713.770.772.614.372.675.813.475.874.213.674.275.513.375.574.312.974.371.812.771.871.81371.872.212.772.266.61366.65512.75584.427.584.456.9156.9median 66.6OnePlus 3Tmedian 14.5median 66.69.83.69.834.429.632.434.42729.531.32728.125.831.728.131.432.22631.445.74539.445.72929.636.22926.324.428.626.325.726.725.425.724.321.621.324.328.923.423.328.939.229.622.539.249.94022.449.957.846.221.357.859.450.218.459.462.452.417.562.466.655.317.566.667.454.817.267.468.853.716.868.871.955.817.371.973.55617.473.575.357.716.675.376.758.817.376.779.36117.679.381.263.517.681.278.160.617.778.174.657.517.474.674.357.117.774.372.85617.972.868.85118.168.860.942.218.160.987.970.529.887.96825.51.368median 68.8Huawei P9median 54.8median 17.7median 68.811.38.11.611.3hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Kodak Ektra

(+) | отличный уровень макс. громкости (90.4 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 37.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 8.9% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (30.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 72% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 18% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 43%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 86% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 9% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы OnePlus 3T

(+) | отличный уровень макс. громкости (84.35 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 24.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.6% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (20.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 11% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 82% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 43%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 40% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 53% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Huawei P9

(+) | отличный уровень макс. громкости (87.91 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 31.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.9% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (24.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 38% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 11% примерно так же, 51% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 43%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 61% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 31% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Frequency diagram comparison (checkboxes are selectable/deselectable!)

13 | Энергопотребление и автономная работа

К сожалению, потребление энергии Kodak Ektra довольно высокое даже в состоянии простоя - и, разумеется, под полной нагрузкой.

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.07 / 0.18 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 0.93 / 2.23 / 2.34 Вт
Нагрузка midlight 4.8 / 8.46 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Kodak Ektra
3000 мА⋅ч		Huawei P9
3000 мА⋅ч		Asus Zenfone 3 ZE552KL
3000 мА⋅ч		OnePlus 3T
3400 мА⋅ч		LG V10
3000 мА⋅ч
Энергопотребление
17%
18%
2%
-0%
В простое, мин. *
0.93
0.77
17%
0.83
11%
0.61
34%
0.67
28%
В простое, сред. *
2.23
2.36
-6%
2.11
5%
1.77
21%
1.94
13%
В простое, макс. *
2.34
2.37
-1%
2.12
9%
1.81
23%
2.1
10%
Нагрузка, сред. *
4.8
3.09
36%
3.41
29%
6.67
-39%
6.53
-36%
Нагрузка, макс. *
8.46
5.35
37%
5.46
35%
10.98
-30%
9.93
-17%

* ... меньше = лучше

Время работы от батареи

Ёмкость батареи 3000 мАч (11.4 Вт-ч) довольно хорошая, только у OnePlus 3T она немного больше. Но смартфоны используют свои батареи по разному, и Kodak Ektra не может похвастаться оптимальностью. Чтение веб-сайтов по Wi-Fi возможно в течение 7  часов 47 минут. Возможно, удастся использовать смартфон в течение полного рабочего дня, но при использовании его в качестве основного смартфона достичь даже этой цифры будет непросто. Asus ZenFone 3 или Huawei P9 дают гораздо большее время работы от батареи.

Быстрая зарядка поддерживается, полная зарядка занимает 1 час 45 минут. Смартфон довольно капризен: некоторые зарядные устройства других производителей не работали вообще, с другими быстрая зарядка не работала.

Автономная работа
Интернет через WiFi v1.3
7час. 47мин.
Макс. расход энергии
3час. 34мин.
Kodak Ektra
3000 мА⋅ч		Huawei P9
3000 мА⋅ч		Asus Zenfone 3 ZE552KL
3000 мА⋅ч		OnePlus 3T
3400 мА⋅ч		LG V10
3000 мА⋅ч
Время работы
9%
68%
19%
-15%
В простое
1514
1502
1423
1697
Нагрузка и 100% яркости
214
206
-4%
352
64%
282
32%
203
-5%
Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
467
569
22%
797
71%
494
6%
353
-24%
Воспр. видео H.264
568
905
810
539

За

+ премиум-чехол в стиле ретро
+ качественный корпус
+ поддержка USB-OTG и USB 3.0
+ хорошие приложения для фото
+ хорошее качество голоса
+ хорошая фронтальная камера
+ стильные аксессуары
+ приемлемая производительность

Против

- корпус ощутимо нагревается
- пластиковый корпус великоват
- мало работает от аккумулятора
- высокое потребление энергии
- тусклый экран с низкой контрастностью
- относительно дорог
- основная камера не впечатляет
- ... качество фотографий посредственное
- нет NFC
- нет сканера отпечатков пальцев

Вердикт

В обзоре: Kodak Ektra. Смартфон предоставлен представительством Kodak в Германии.
В обзоре: Kodak Ektra. Смартфон предоставлен представительством Kodak в Германии.

Смартфон Kodak Ektra занимает определённую нишу: это устройство для тех, кто хочет выделиться, используя необычное устройство с ретро-дизайном. Аксессуары в стиле кожаных чехлов для камеры являются удачным дополнением. Но делает ли смартфон что-то ещё, помимо того, что хорошо выглядит? У него неплохие характеристики камер, некоторые милые дополнения в программной части, цельный корпус, и довольно хорошее качество голосовых звонков. Более того, камера делает нормальные снимки. 

Но Kodak Ektra очень редко удивляет. Главная проблема в том, что основная камера не блещет возможностями по сравнению с другими смартфонами, которые стоят столь же дорого, и при этом не делает по-настоящему хороших фотографий. Качество экрана и времени работы также разочаровывают.

Смартфон для фотографирования с не более чем посредственной камерой? В этой самой важной области Kodak Ektra показал себя неважно, и при этом обладает тусклым экраном с низкой контрастностью. Если этого мало, добавьте малое время работы от батареи. Увы, но такой продукт не поможет вдохнуть вторую жизнь в забытую торговую марку.

В целом, в этой ценовой категории есть предложения получше, и некоторые из них могут быть даже дешевле. Таким образом, Kodak Ektra выглядит нишевым устройством для поклонников марки, которые изредка фотографируют. Если вы ищете хороший смартфон для отличных фотографий, вам лучше продолжить поиски.  

Kodak Ektra - 24/01/2017 v6
Florian Wimmer

Внешний вид
84%
Клавиатура
67 / 75 → 89%
Сенсорная панель
89%
Интерфейсы
41 / 60 → 69%
Портативность
91%
Автономность
90%
Дисплей
81%
Игры и 3D
43 / 63 → 68%
Процессор
50 / 70 → 71%
Охлаждение
82%
Бесшумность
100%
Аудиосистема
54 / 91 → 59%
Камера
59%
Средний балл
72%
81%
Smartphone - Итоговый рейтинг

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> Главная > Каталог обзоров > Обзор смартфона Kodak Ektra
Florian Wimmer, 2017-01-27 (Update: 2017-02- 6)

 