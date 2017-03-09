Обзор ноутбука Dell XPS 15 9560

Dell не теряет времени зря: как только GTX 1050 и 1050 Ti стали официально доступны, она представила обновленную модель XPS 15 9560. Если напрямую сравнивать её с прошлогодним предшественником XPS 15 9550, то видно, что в 9560 процессор Skylake и видеопроцессор Maxwell обновили на их новые версии из семейства Kaby Lake и Pascal.

Практически всё остальное в XPS 15 9560 осталось неизменным, поэтому мы рекомендуем прочитать прошлогодний обзор XPS 15 9560, где рассмотрены детали корпуса и внутренностей. В нашем тестовом образце 9560 установлен более быстрый процессор i7-7700HQ, глянцевый экран высокого разрешения 4K (с поддержкой прикосновений) и аккумулятор большего размера 97 Вт⋅ч (а не i5-7300HQ, матовый экран FHD и аккумулятор 56 Вт⋅ч, как в конфигурации начального уровня, которая стоила на 400-500 долларов дешевле). Поэтому мы рассмотрим как плюсы, так и минусы этой более дорогой модели.