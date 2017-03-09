Обзор ноутбука Dell XPS 15 9560
Ура, мощный видеоадаптер! Эффект от замены i7-6700HQ на i7-7700HQ можно с трудом разглядеть в микроскоп - зато видеоадаптер GTX 1050 (вместо GTX 960M) существенно увеличит графические возможности XPS 15.
Dell не теряет времени зря: как только GTX 1050 и 1050 Ti стали официально доступны, она представила обновленную модель XPS 15 9560. Если напрямую сравнивать её с прошлогодним предшественником XPS 15 9550, то видно, что в 9560 процессор Skylake и видеопроцессор Maxwell обновили на их новые версии из семейства Kaby Lake и Pascal.
Практически всё остальное в XPS 15 9560 осталось неизменным, поэтому мы рекомендуем прочитать прошлогодний обзор XPS 15 9560, где рассмотрены детали корпуса и внутренностей. В нашем тестовом образце 9560 установлен более быстрый процессор i7-7700HQ, глянцевый экран высокого разрешения 4K (с поддержкой прикосновений) и аккумулятор большего размера 97 Вт⋅ч (а не i5-7300HQ, матовый экран FHD и аккумулятор 56 Вт⋅ч, как в конфигурации начального уровня, которая стоила на 400-500 долларов дешевле). Поэтому мы рассмотрим как плюсы, так и минусы этой более дорогой модели.
- Dell XPS 15 9560 (i5-7300HQ, FHD)
- Dell XPS 15 9550 (i7-6700HQ, FHD)
- Dell XPS 15 9550 (i7-6700HQ, UHD)
- Dell XPS 15 9550 (i5-6300HQ, FHD)
- Dell XPS 15 9530 (i7-4712HQ, UHD)
- Dell XPS 15 9530 (i7-4702HQ, QHD)
1 | Дизайн и особенности корпуса
В последнее время в моделях этого поколения корпус остаётся в целом неизменным. Качество сборки остаётся неизменно высоким - нет никаких плохо прилегающих деталей или дефектов. Как алюминиевое основание, так и крышка экрана (с узкими рамкам и защищённого Gorilla Glass) хорошо сопротивляются надавливанию и попыткам скручивания. Защита экрана добавляет дополнительной прочности и так крепкому корпусу. Поверхность не такая твёрдая, как у MacBook Pro 15 или некоторых Dell с Tri-Metal, но корпус XPS 15 очень хорошо подходит для конечных пользователей, потребляющих много мультимедиа контента.
Из возможных недостатков корпуса почти все - притянуты за уши. Тракпад, область для рук из углеволокна и чёрные пластиковые клавиши очень быстро покрываются отпечатками пальцев и приобретают неряшливый вид. К тому же, уже печально известное неудачное расположение веб-камеры будет продолжать расстраивать некоторых пользователей; возможно, 360-градусные петли экрана, как в новом XPS 13 2-в-1, могли бы поправить положение.
Экран InfinityEdge (с тонкими рамками) делает XPS 15 одним из самых тонких ноутбуков в своём классе. Теперь во всё большем числе новых ноутбуков пытаются сократить размер рамок - например, в HP Spectre, Lenovo Yoga, и Asus Zenbook, поэтому преимущество Dell начинает таять. В плане веса XPS 15 тоже не обязательно самый лёгкий 15-дюймовый ноутбук, поскольку дискретный видеоадаптер Nvidia значительно более мощный и требовательный, чем большинство мультимедийных моделей-конкурентов.
2 | Порты и коммуникации
Конфигурация портов аналогична прошлогоднему XPS 15 9550, включая очень востребованные полноразмерные порты USB Type-A. В ноутбуке нет отдельного порта mDP, но это можно пережить благодаря наличию USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3. Скоро мы узнаем, окажется ли урезанный порт Thunderbolt 3 проблемой для использования будущих внешних видеоадаптеров. Сами по себе порты легкодоступны, но немного слишком близко расположены. К примеру, толстый HDMI-кабель (в теории) может заблокировать доступ к соседнему порту USB на левой кромке ноутбука.
Адаптер карт памяти SD
К счастью, в этой модели XPS Dell не тронула адаптер карт памяти, и он продолжает радовать феноменальными скоростями. С нашей эталонной картой Toshiba Exceria SDHC UHS-II, тест AS SSD показывает пропускную способность в 253 МБ/с, что намного больше чем <100 МБ/с на большинстве более дешёвых ноутбуков. Заметим, что у данной карты Toshiba номинал 260 МБ/с, так что тест напрямую упёрся в возможности нашей карты. Хотя мы видели маленькие скорости передачи в модели XPS 15 9560 из-за ограничения производительности, вызванного основным жёстким диском, - в данной более дорогой конфигурации с твердотельным диском NVMe таких замедлений нет. Копирование 1 ГБ фотографий на рабочий стол заняло около 9 секунд.
Адаптер неглубоко встроен в корпус - около трети длины полноразмерной карты SD будет торчать из корпуса.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|HP Spectre x360 15-bl002xx
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
126.3 MB/s ∼100% +5%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
120.5 MB/s ∼95%
|Asus FX502VM-AS73
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
78.8 MB/s ∼62% -35%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
252.6 MB/s ∼100%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
250.6 MB/s ∼99% -1%
|Asus FX502VM-AS73
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
86.9 MB/s ∼34% -66%
Коммуникации
Как и большинство последних XPS 13, ноутбук XPS 15 использует стандартный беспроводной 2x2 WiFi адаптер Killer 1535 со встроенным Bluetooth 4.1. Он в основном предназначен для игр и поддерживает немного больше опций, чем более популярный Intel 8260, но для большинства пользователей разница не будет заметна. Наши реалистичные тесты показали надёжную и стабильную работу со средней скоростью 648 Мб/с, что очень близко к заявленным 768 Мб/с.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
648 Мбит ∼100%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
625 Мбит ∼96% -4%
|Asus FX502VM-AS73
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|
541 Мбит ∼83% -17%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
529 Мбит ∼100%
|Asus FX502VM-AS73
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|
513 Мбит ∼97% -3%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
|
503 Мбит ∼95% -5%
Аксессуары
Ноутбук поставляется в комплекте только с блоком питания. Для большей гибкости, пользователи могут купить дополнительные адаптеры USB Type-C или Thunderbolt 3, например, Dell DA200.
Обслуживание
Для снятия нижней крышки требуются отвёртки двух типов: Philips и ключ T5 hex wrench. Крышка открывает хороший доступ к SODIMM слотам памяти DDR4, и одному или двум отсекам для дисков - в зависимости от конфигурации. Объём аккумулятора, который вы дополнительно получаете (пожертвовав одним из них), показан ниже.
3 | Устройства ввода
Клавиатура и тачпад
Ощущения от печати будут ровно такими же, как и на прежних поколениях XPS 15. Ход клавиш небольшой - всего 1.3 мм, что меньше обычных 1.5 мм в HP Pavilion 14t, 1.6 мм в Asus ZenBook UX310, или 2.2 мм в Precision 3510 и серии Gigabyte P55W. Таким образом, пользователи, которые привыкли к настольным клавиатурам, во время печати наверняка не раз будут мечтать о том, чтобы ход клавиш был больше. Тактильные ощущения вполне уверенные, а клавиатура тихая - за исключением небольших F клавиш, а также клавиш управления курсором. Мы считаем, что клавиатура Lenovo AccuType (устанавливаемая в большинство последних ThinkPadов) даёт больше уверенности, и обладает более глубоким ходом, чем та, что устанавливается в данные XPS.
Встроенный тачпад размером 10.5 x 8.5 см управляет курсором без проблем. Его встроенные клавиши очень слабо нажимаются, но клик заметный (хотя и тихий). В качестве придирки можно сказать, что тактильная обратная связь могла бы быть немного лучше.
4 | Дисплей
Серия ноутбуков XPS буквально очаровывает - причём не только своими удивительно тонкими рамками экрана InfinityEdge, но и потрясающими экранами высшего класса. Глянцевый IGZO экран с поддержкой прикосновений и разрешением 4K UHD снова является бриллиантом в короне продуктов Sharp, обеспечивая очень широкую цветовую гамму - с невероятной чёткостью и совсем минимальной зернистостью. Очень похожие экраны IGZO можно найти в последних моделях Precision 7510, Precision 3510, а также серии Razer Blade - все из которых являются профессиональными продуктами высшего класса. После всего сказанного добавим, что результаты измерительных тестов 4K UHD XPS 15 9560 практически аналогичны результатам экрана 4K UHD из прошлогоднего XPS 15 9550, так что мало что смогли улучшить в и так уже превосходном экране. Основные характеристики - яркость подсветки, контраст, а также цветовое пространство - остались почти без изменений.
Из небольших минусов матрицы этой UHD можно назвать среднее время отклика, а также очень слабую засветку в нижней части экрана (в нашем тестовом образце). В дополнение к этому, однородность подсветки могла бы быть лучше, т.к. мы замерили отличия в разных частях экрана - 381 Кд/м² в левом верхнем углу против 334 Кд/м² в правом нижнем. Но при повседневной работе работе цвета очень насыщенные, а текст невероятно чёткий - что и следует ожидать от матрицы с таким высоким разрешением.
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
IGZO IPS, 15.6, 3840x2160
|Asus FX502VM-AS73
TN LED, 15.6, 1920x1080
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Apple APPA030, IPS, 15.4, 2880x1800
|HP Spectre x360 15-bl002xx
UHD UWVA eDP BrightView WLED-backlit , IPS, 15.6, 3840×2160
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Sharp SHP1453 LQ156M1, LED IGZO IPS InfinityEdge, 15.6, 1920x1080
|Response Times
47%
-12%
12%
-14%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
57.2
28.4
50%
46
20%
44
23%
54
6%
|Response Time Black / White *
39.2
22.4
43%
56
-43%
38.8
1%
52.4
-34%
|PWM Frequency
1000
|Параметры экрана
-28%
18%
-2%
2%
|Brightness
356
205
-42%
401
13%
336
-6%
392
10%
|Brightness Distribution
87
92
6%
90
3%
83
-5%
89
2%
|Уровень чёрного *
0.37
0.69
-86%
0.3
19%
0.49
-32%
0.26
30%
|Контрастность
1000
304
-70%
1400
40%
717
-28%
1538
54%
|Colorchecker DeltaE *
5.3
4.7
11%
3.33
37%
3.3
38%
4.9
8%
|DeltaE для серого *
4.6
1.8
61%
2.73
41%
1.9
59%
7.2
-57%
|Гамма
2.31 104%
2.23 108%
2.48 97%
2.09 115%
2.11 114%
|CCT
6284 103%
6975 93%
6457 101%
6784 96%
6911 94%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
88.3
36.2
-59%
78.09
-12%
64.4
-27%
64.2
-27%
|Color Space (Percent of sRGB)
100
56.6
-43%
99.97
0%
88.2
-12%
98.9
-1%
|Среднее значение
10% / -13%
3% / 12%
5% / 1%
-6% / -1%
* ... меньше = лучше
Dell рекламирует XPS 15 как "единственный ноутбук с 100% гаммой Adobe RGB". Наши замеры этого экрана 4K UHD показали незначительное отклонение от стандарта AdobeRGB, так что формально покрытие чуть меньше 100%. Тем не менее, этот 4K UHD экран передаёт цвета лучше, чем в конфигурации с FHD, и - вообще говоря - лучше, чем большинство протестированных нами ноутбуков, включая новейший MacBook Pro 15.
Дальнейшие замеры экрана с помощью спектрофотомера X-Rite при заводских настройках показали хороший цветовой охват и посредственный в случае оттенков серого. Калибровка улучшила значение показателя gamma: 2.2 для sRGB это очень близко к идеальному; значение для оттенков серого также улучшилось, но цвета остались в целом такими же. Дополнительная игра с настройками в теории должна приблизить отображение цветов к требованиям стандарта sRGB, поскольку матрица способна отобразить даже больше спектра, чем заявлено.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|39.2 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 23.6 ms стадия 1
|↘ 15.6 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 93% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|57.2 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 27.2 ms стадия 1
|↘ 30 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 90% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 44.4 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 655 Гц (мин. 43 Гц, макс. 28740 Гц).
Высокий контраст, широкие углы обзора IPS, а также относительно высокая яркость - всё это помогает использовать ноутбук на открытом воздухе и в тени. Но при повышении уровня внешнего освещения пользователи начнут жалеть о том, что экран глянцевый - на нём очень видны блики и отражения. Яркость экрана просто недостаточна для того, чтобы победить прямые солнечные лучи, и блики однозначно будут проблемой. Для таких случаев, конфигурация с матовым FHD экраном будет предпочтительней 4K UHD. Углы обзора широкие, с небольшой потерей контраста и цветовыми сдвигами в случае просмотра с экстремальных углов.
5 | Производительность
Процессор i7-7700HQ с частотой 2.8 ГГц - это самый мощный вариант из доступных на данный момент в семействе XPS 15. Конфигурации начального уровня могут комплектоваться i3-7100H либо i5-7300HQ. Этот конкретный процессор с нормой тепловыделения 45 Вт часто можно встретить в игровых ноутбуках высокого класса - таких, как MSI GE72 7RE или Gigabyte P57X v7, так что не должно быть сомнений в его силах. Он более чем пригоден для обычных офисных задач, и даже требовательных приложений. Расширяемая память DDR4 может быть сконфигурирована от 8 ГБ до 32 ГБ, в то время как видеоадаптер GeForce GTX 1050 4 ГБ установлен во всех конфигурациях за исключением самой маломощной с интегрированной графикой и стоимостью 999 долларов. Пользователи не могут выбирать сочетания процессоров, матриц и видеоадаптеров - все конфигурации предопределены.
В конфигурациях с дискретным GTX 1050 поддерживается переключение на HD Graphics 630 (Optimus).
Процессор
По сравнению со Skylake i7-6700HQ (и даже Broadwell i7-5700HQ), Kaby Lake i7-7700HQ обеспечивает микроскопический рост производительности - который составляет примерно 5%, если верить тесту CineBench. Отрыв незначительно увеличивается в однопоточном режиме, но ничего существенного, если учесть разницу поколений. Переход с Haswell i7-4700HQ на i7-7700HQ повысит производительность примерно на 20% для однопоточных (30% в случае многопоточных) задач. Результаты CineBench почти одинаковые как в случае нашего Dell, так и игрового ноутбука MSI GT62VR аналогичной конфигурации.
Стоит отметить, что в многопоточных задачах процессор i5-7300HQ в XPS 15 начального уровня оказался почти на 50% медленнее нашего i7. Хотя этого всё равно будет достаточно для идеальной прокрутки веб-страниц без задержек (и даже для поиграть) -профессионалам, которые могут работать с трёхмерным моделированием или редактированием видео, лучше выбрать конфигурацию с более мощным i7-7700HQ.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ (Windows)
|
163 Points ∼84% +4%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ (OS-X)
|
156 Points ∼81% -1%
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
160 Points ∼83% +2%
|MSI GT62VR 7RE-223
Intel Core i7-7700HQ
|
160 Points ∼83% +2%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
Intel Core i7-7700HQ
|
157 Points ∼81%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ
|
146 Points ∼76% -7%
|MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
|
144 Points ∼75% -8%
|Asus GL702VM-GC102D
Intel Core i7-6700HQ
|
134 Points ∼69% -15%
|Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
|
131 Points ∼68% -17%
|CPU Multi 64Bit
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
874 Points ∼53% +19%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ (OS-X)
|
740 Points ∼45% +1%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ (Windows)
|
729 Points ∼44% -1%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
Intel Core i7-7700HQ
|
735 Points ∼44%
|MSI GT62VR 7RE-223
Intel Core i7-7700HQ
|
731 Points ∼44% -1%
|MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
|
719 Points ∼43% -2%
|Asus GL702VM-GC102D
Intel Core i7-6700HQ
|
678 Points ∼41% -8%
|Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
|
566 Points ∼34% -23%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
Intel Core i5-7300HQ
|
508 Points ∼31% -31%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ
|
1.85 Points ∼23% +4%
|MSI GT62VR 7RE-223
Intel Core i7-7700HQ
|
1.81 Points ∼22% +2%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
Intel Core i7-7700HQ
|
1.78 Points ∼22%
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
1.72 Points ∼21% -3%
|MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
|
1.68 Points ∼21% -6%
|Asus GL702VM-GC102D
Intel Core i7-6700HQ
|
1.5 Points ∼18% -16%
|Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
|
1.49 Points ∼18% -16%
|CPU Multi 64Bit
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
8.55 Points ∼48% +5%
|MSI GT62VR 7RE-223
Intel Core i7-7700HQ
|
8.15 Points ∼45% 0%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
Intel Core i7-7700HQ
|
8.14 Points ∼45%
|MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
|
7.96 Points ∼44% -2%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ
|
7.9 Points ∼44% -3%
|Asus GL702VM-GC102D
Intel Core i7-6700HQ
|
7.47 Points ∼42% -8%
|Toshiba Satellite S70-B-106
Intel Core i7-4700HQ
|
6.02 Points ∼33% -26%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
6434 Points ∼88% +10%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ
|
5906 Points ∼80% +1%
|MSI GT62VR 7RE-223
Intel Core i7-7700HQ
|
5906 Points ∼80% +1%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
Intel Core i7-7700HQ
|
5825 Points ∼79%
|MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
|
5567 Points ∼76% -4%
|Asus GL702VM-GC102D
Intel Core i7-6700HQ
|
5126 Points ∼70% -12%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
23815 Points ∼68% +10%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ
|
22527 Points ∼65% +4%
|MSI GT62VR 7RE-223
Intel Core i7-7700HQ
|
22171 Points ∼64% +2%
|MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
|
21681 Points ∼62% 0%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
Intel Core i7-7700HQ
|
21671 Points ∼62%
|Asus GL702VM-GC102D
Intel Core i7-6700HQ
|
20111 Points ∼58% -7%
|wPrime 2.0x - 1024m
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ
|
326.01 s * ∼4% -52%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
Intel Core i7-7700HQ
|
214.927 s * ∼3%
|MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
|
206.294 s * ∼2% +4%
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
205.867 s * ∼2% +4%
|Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
|MSI GE62 2QC-468XPL
Intel Core i7-5700HQ
|
573.691 Seconds * ∼3% -10%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Intel Core i7-6920HQ
|
559.333 Seconds * ∼2% -7%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
Intel Core i7-7700HQ
|
522.024 Seconds * ∼2%
|Eurocom Sky X7E2
Intel Core i7-6700K
|
484.635 Seconds * ∼2% +7%
* ... меньше = лучше
Общая производительность системы
Результаты теста PCMark 8 находятся на уровне MacBook Pro 15 и HP Spectre x360 15. Довольно странно, что менее мощная конфигурация XPS 15 с i7-7300HQ и обычным жёстким диском в качестве системного, всё-таки немного опережает конфигурацию более высокого уровня - возможно, из-за разницы в разрешении экрана? На взгляд, ноутбук работает отлично, и никаких проблем во время теста мы не заметили.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
|
4884 Points ∼75% +10%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Radeon Pro 460, 6920HQ, Apple SSD SM1024L
|
4755 Points ∼73% +8%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
4422 Points ∼68%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
GeForce 940MX, 7500U, Toshiba XG3 NVMe (THNSN5512GPUK)
|
4016 Points ∼62% -9%
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
2722 Points ∼42% -38%
|Creative Score Accelerated v2
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
7220 Points ∼78% +41%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
5114 Points ∼55%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Radeon Pro 460, 6920HQ, Apple SSD SM1024L
|
4984 Points ∼54% -3%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
GeForce 940MX, 7500U, Toshiba XG3 NVMe (THNSN5512GPUK)
|
4542 Points ∼49% -11%
|Home Score Accelerated v2
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
4765 Points ∼80% +33%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Radeon Pro 460, 6920HQ, Apple SSD SM1024L
|
4066 Points ∼68% +13%
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7300HQ, WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache
|
3659 Points ∼61% +2%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
3588 Points ∼60%
|HP Spectre x360 15-bl002xx
GeForce 940MX, 7500U, Toshiba XG3 NVMe (THNSN5512GPUK)
|
3249 Points ∼54% -9%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3588 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|5114 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4422 баллов
Хранение данных
Твердотельный диск Lite-On CX2-8B512 NVMe объёмом 512 ГБ, установленный в нашем ноутбуке, находится на уровне твердотельного Apple SM1024L в MacBook и Toshiba XG3 в HP Spectre x360 15 - с незначительными отличиями. Последовательное чтение, а также чтение и запись небольших блоков QD32 на нашем ноутбуке Dell происходило медленнее, чем на MacBook (использовался тест CDM). Тем не менее, твердотельный диск Lite-On вполне обеспечивает производительность, которую можно ожидать от NVMe-диска. Результаты будут незначительно отличаться, поскольку в доступны конфигурации с разным объёмом дисков - от 256 ГБ до 1 ТБ.
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
|Asus FX502VM-AS73
SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
Apple SSD SM1024L
|HP Spectre x360 15-bl002xx
Toshiba XG3 NVMe (THNSN5512GPUK)
|Dell Latitude 15 E5570
Samsung SSD PM871 MZ7LN128HCHP
|CrystalDiskMark 3.0
-62%
-11%
-11%
-58%
|Write 4k QD32
398.1
99.74
-75%
562.1
41%
395.2
-1%
100.2
-75%
|Read 4k QD32
509.1
369.9
-27%
679.3
33%
527.2
4%
383.3
-25%
|Write 4k
134.1
70.91
-47%
10.9
-92%
139.4
4%
96.59
-28%
|Read 4k
45.14
29.36
-35%
9.786
-78%
40.72
-10%
34
-25%
|Write 512
1119
137.8
-88%
1058
-5%
713.9
-36%
119.7
-89%
|Read 512
977.4
343.5
-65%
913.7
-7%
834.2
-15%
393.6
-60%
|Write Seq
1106
138.2
-88%
1440
30%
981.5
-11%
155
-86%
|Read Seq
1684
502.5
-70%
1458
-13%
1266
-25%
474.7
-72%
Производительность видеоадаптера
Отличительной чертой прошлогоднего XPS 15 был видеоадаптер GTX 960M, который и сегодня остаётся довольно мощным для ноутбуков мультимедийного класса. Сегодня, в 2017-м году, XPS 15 получил обновление до более мощного GTX 1050 с архитектурой Pascal.
По результатам 3DMark Fire Strike пользователи могут ожидать прироста производительности от 35% до 45% (в случае перехода с GTX 960M на GTX 1050), или около 30% при переходе с Radeon Pro 460 в последнем MacBook Pro 15. По результатам производительности, этот видеоадаптер уверенно располагается между GTX 960M и 970M, оба из которых широко встречались в ноутбуках прошлого года. В сравнении с нашим эталонным настольным видеоадаптером 2 GB GTX 1050, данный 4 GB GTX 1050 в этом ноутбуке Dell отстаёт на 10...15%.
|3DMark
|3840x2160 Fire Strike Ultra Graphics
|Gigabyte P57X v7
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
4005 Points ∼40% +250%
|Asus FX502VM-AS73
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
2565 Points ∼25% +124%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
1145 Points ∼11%
|Fire Strike Extreme Graphics
|Gigabyte P57X v7
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
8236 Points ∼61% +205%
|Asus FX502VM-AS73
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
5463 Points ∼40% +102%
|Asus Strix GL502VT-DS74
NVIDIA GeForce GTX 970M, 6700HQ
|
3517 Points ∼26% +30%
|Zotac GeForce GTX 1050 2GB
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K
|
3199 Points ∼24% +19%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
2699 Points ∼20%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
AMD Radeon Pro 460, 6920HQ
|
2049 Points ∼15% -24%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6500U
|
1988 Points ∼15% -26%
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Gigabyte P57X v7
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
17170 Points ∼44% +183%
|Asus FX502VM-AS73
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
11633 Points ∼30% +92%
|MSI GE72 7RE-046
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
8086 Points ∼21% +33%
|Asus Strix GL502VT-DS74
NVIDIA GeForce GTX 970M, 6700HQ
|
7321 Points ∼19% +21%
|Zotac GeForce GTX 1050 2GB
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K
|
6797 Points ∼17% +12%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
6074 Points ∼15%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
AMD Radeon Pro 460, 6920HQ
|
4584 Points ∼12% -25%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6500U
|
4133 Points ∼11% -32%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Asus FX502VM-AS73
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ
|
80496 Points ∼49% +157%
|Gigabyte P57X v7
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop), 7700HQ
|
75190 Points ∼46% +140%
|Asus Strix GL502VT-DS74
NVIDIA GeForce GTX 970M, 6700HQ
|
50205 Points ∼31% +61%
|MSI GE72 7RE-046
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ
|
49223 Points ∼30% +57%
|Zotac GeForce GTX 1050 2GB
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K
|
40922 Points ∼25% +31%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
NVIDIA GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
31274 Points ∼19%
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
AMD Radeon Pro 460, 6920HQ
|
27064 Points ∼17% -13%
|Asus Zenbook UX510UW-CN044T
NVIDIA GeForce GTX 960M, 6500U
|
25986 Points ∼16% -17%
|3DMark Ice Storm Standard Score
|31054 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|18212 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|5524 баллов
|3DMark Fire Strike Extreme Score
|2686 баллов
Игры
Если смотреть на этот ноутбук как на мультимедийный, то возможность играть в большинство требовательных игр на высоких настройках и в разрешении 1080p однозначно заслуживает уважения. На новом XPS 15 9560 протестированные игры идут от 40 до 50% быстрее, чем на предыдущем XPS 15 9550. Не рекомендуется пытаться играть в современные игры в родном разрешении 4K UHD, если только существенно не снизить настройки. К тому же, в некоторых играх возникает умеренный ореол (ghosting), который очень заметен в боевиках вроде Fallout 4 и Overwatch. Заядлые геймеры скорее всего спишут XPS 15 со счетов, особенно поскольку сейчас уже есть специальные игровые ноутбуки с экранами 5 мс/120 гц.
|Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 Very High Preset AA:FX AF:16x
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
61.3 fps ∼100% +86%
|MSI GE72 7RE-046
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|
39.7 fps ∼65% +21%
|Zotac GeForce GTX 1050 2GB
GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000 (DX11)
|
36.9 (min: 34) fps ∼60% +12%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
32.9 fps ∼54%
|Dell XPS 15 9550 i7 FHD
GeForce GTX 960M, 6700HQ, Samsung PM951 NVMe 512 GB
|
21.2 fps ∼35% -36%
|Metro: Last Light - 1920x1080 Very High (DX11) AF:16x
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
79.3 fps ∼100% +76%
|Aorus X3 Plus v5
GeForce GTX 970M, 6700HQ, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
53.6 fps ∼68% +19%
|Zotac GeForce GTX 1050 2GB
GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
49 (min: 25) fps ∼62% +9%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
45.1 fps ∼57%
|Dell XPS 15 9550 i7 FHD
GeForce GTX 960M, 6700HQ, Samsung PM951 NVMe 512 GB
|
30.9 fps ∼39% -31%
|BioShock Infinite - 1920x1080 Ultra Preset, DX11 (DDOF)
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
103.1 fps ∼100% +56%
|Aorus X3 Plus v5
GeForce GTX 970M, 6700HQ, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
71.8 fps ∼70% +9%
|Zotac GeForce GTX 1050 2GB
GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
71.6 (min: 46) fps ∼69% +8%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
66 fps ∼64%
|Dell XPS 15 9550 i7 FHD
GeForce GTX 960M, 6700HQ, Samsung PM951 NVMe 512 GB
|
44.1 fps ∼43% -33%
|Thief - 1920x1080 Very High Preset AA:FXAA & High SS AF:8x
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
77.3 fps ∼100% +84%
|Aorus X3 Plus v5
GeForce GTX 970M, 6700HQ, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
46.5 fps ∼60% +11%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
41.9 fps ∼54%
|Dell XPS 15 9550 i7 FHD
GeForce GTX 960M, 6700HQ, Samsung PM951 NVMe 512 GB
|
26.6 fps ∼34% -37%
|Batman: Arkham Knight - 1920x1080 High / On AA:SM AF:16x
|MSI GE72 7RE-046
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|
41 fps ∼100% +24%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
33 fps ∼80%
|Dell XPS 15 9550 i7 FHD
GeForce GTX 960M, 6700HQ, Samsung PM951 NVMe 512 GB
|
19 fps ∼46% -42%
|Fallout 4 - 1920x1080 Ultra Preset AA:T AF:16x
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
73.7 fps ∼100% +113%
|MSI GE72 7RE-046
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|
46.2 fps ∼63% +34%
|Aorus X3 Plus v5
GeForce GTX 970M, 6700HQ, Samsung SM951 MZVPV512HDGL m.2 PCI-e
|
42.4 fps ∼58% +23%
|Zotac GeForce GTX 1050 2GB
GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
41.1 (min: 33) fps ∼56% +19%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
34.6 fps ∼47%
|Dell XPS 15 9550 i7 FHD
GeForce GTX 960M, 6700HQ, Samsung PM951 NVMe 512 GB
|
24.2 fps ∼33% -30%
|Doom - 1920x1080 Ultra Preset AA:SM
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
95.1 fps ∼100% +77%
|MSI GE72 7RE-046
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|
63.8 fps ∼67% +19%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
53.8 fps ∼57%
|Zotac GeForce GTX 1050 2GB
GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
46.5 (min: 35) fps ∼49% -14%
|Overwatch - 1920x1080 Epic (Render Scale 100 %) AA:SM AF:16x
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
107.3 fps ∼100% +97%
|MSI GE72 7RE-046
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|
72.6 fps ∼68% +33%
|Zotac GeForce GTX 1050 2GB
GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
63 (min: 53) fps ∼59% +16%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
54.5 fps ∼51%
|Mafia 3 - 1920x1080 High Preset
|Asus FX502VM-AS73
GeForce GTX 1060 (Laptop), 7700HQ, SK Hynix HFS256G39TND-N210A
|
46.7 fps ∼100% +122%
|MSI GE72 7RE-046
GeForce GTX 1050 Ti (Notebook), 7700HQ, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NY
|
28.7 fps ∼61% +37%
|Zotac GeForce GTX 1050 2GB
GeForce GTX 1050 (Desktop), 4790K, Samsung SSD 840 Pro 256GB MZ7PD256HAFV-0Z000
|
26.1 (min: 22) fps ∼56% +24%
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
GeForce GTX 1050 (Notebook), 7700HQ
|
21 fps ∼45%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|4K
|StarCraft II: Heart of the Swarm (2013)
|71
|fps
|BioShock Infinite (2013)
|152.5
|66
|fps
|Metro: Last Light (2013)
|83.9
|45.1
|fps
|Thief (2014)
|76
|41.9
|fps
|Batman: Arkham Knight (2015)
|83
|48
|33
|15
|fps
|Metal Gear Solid V (2015)
|60
|53.4
|24.8
|fps
|Fallout 4 (2015)
|41.7
|34.6
|14
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|71.9
|39.8
|32.9
|13.1
|fps
|Ashes of the Singularity (2016)
|34.9
|29.8
|fps
|Doom (2016)
|57
|53.8
|17.5
|fps
|Overwatch (2016)
|90.7
|54.5
|30.2
|fps
|Mafia 3 (2016)
|21
|fps
Нагрузочный тест
Мы подвергаем ноутбуки экстремальным нагрузкам, чтобы определить возможное принудительное ограничение производительности или нарушение стабильной работы. Во время работы теста Prime95 ноутбук смог поддерживать частоту Turbo Boost 3.1 ГГц (что на 300 МГц выше базовой) при стабильной температуре ядер в 74 C. Работа FurMark приводит к тому, что видеоадаптер Nvidia начинает варьировать частоту между ~532 МГц и ~1481 МГц. Это происходит по достижении температуры 73, скорее всего чтобы избежать повреждения близко расположенных компонентов. Ноутбуки, специально предназначенные для игр, могут нагреваться существенно больше - например, GTX 1060 в Asus FX502VM в аналогичных условиях легко греется до 80 C.
Одновременная работа тестов Prime95 и FurMark вызовет принудительное снижение частоты видеоадаптера до довольно низких 519 МГц, хотя процессор продолжит работать на 3.3 ГГц как ни в чём не бывало. Температура процессора поднимется до 87 C. В тесте Unigine Valley, который более реалистично симулирует игровую нагрузку, видеоадаптер стабильно работает на частоте 1709 МГц, хотя - на наш взгляд - температура ядер в 69 C чересчур близко подбирается к отметке 73 C.
|Частота процессора (ГГц)
|Частота видеопроцессора (МГц)
|Средняя температура процессора (°C)
|Средняя температура видеопроцессора (°C)
|Prime95
|3.1
|--
|74
|56
|FurMark
|--
|532 - 1481
|75 - 80
|65 - 73
|Prime95 + FurMark
|3.3
|519
|87
|67
|Unigine Valley
|1.5+
|1709
|67
|69
6 | Нагрев и шум
Шум
В течение нескольких минут сразу после загрузки и работы с интерфейсом ОС, два вентилятора остаются выключенными. Но стоит только посмотреть фильм какое-то время (или открыть веб-сайты лёгкой или средней сложности), как вентиляторы раскрутятся до уровня 32 дБ. Это, к счастью, ещё довольно тихо - но если вы любите тишину, то для основной работы мы рекомендуем профиль Экономия энергии, а также использование встроенного видеопроцессора.
Запуск видео игр медленно, но верно приведёт к повышению оборотов вентиляторов до уровня 47 дБ. Для мультимедийного ноутбука это очень шумно, и довольно похожий результат мы заметили в менее мощной конфигурации XPS 13 на i5-7300HQ. Надо сказать, что алгоритм работы вентиляторов в XPS 15 больше похож на тот, что используется в игровых ноутбуках вроде Asus GL502VM, чем на что-то из HP Envy или Lenovo IdeaPad. Компактный корпус в сочетании с мощным видеоадаптером вынуждают идти на весьма ощутимые жертвы в виде более высокого уровня шума.
Уровень шума
|Ожидание
|
29 / 29 / 32.2 дб
|Нагрузка
|
|47.1 / 47.1 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: BK Precision 732A (15 см от источника шума) фоновый шум: 28.4 dB(A)
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
|Asus FX502VM-AS73
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
|Dell XPS 15 9550 i7 FHD
|Уровень шума
-3%
5%
-5%
6%
|Мин. в простое *
29
30.6
-6%
30.3
-4%
31.6
-9%
29.2
-1%
|В простое, сред. *
29
30.6
-6%
30.3
-4%
31.6
-9%
29.3
-1%
|В простое, макс. *
32.2
31
4%
30.3
6%
33.4
-4%
29.5
8%
|Нагрузка, сред. *
47.1
46.2
2%
35.1
25%
47.8
-1%
36.5
23%
|Нагрузка, макс. *
47.1
52.3
-11%
46
2%
47.8
-1%
47.7
-1%
* ... меньше = лучше
Нагрев
Симметричный градиент распределения температур является прямым результатом симметричной системы охлаждения. Горячая точка в верхней центральной части клавиатуры выглядит практически источником тепла, поскольку температура снижается пропорционально удалению от неё. В худшем случае мы замерили почти 49 C рядом с клавишами "6" и "7", по сравнению с 47 C и 44 C в случае менее мощных HP Spectre x360 15 и MacBook Pro 15 с более слабым видеоадаптером, соответственно. Наш ноутбук Dell никогда не нагревался до уровня дискомфорта - даже несмотря на пугающие цифры, ведь температура области для рук почти не меняется. Разумеется, конфигурация XPS 15 со вторым механическим жёстким диском может существенно повысить нагрев области для рук.
7 | Акустическая система
При использовании стандартных настроек динамики совершенно не производят впечатления. Динамики из Spectre x360 15 намного громче, и лучше воспроизводят басы, чем наш XPS 15. Микрофонные замеры обнаружили резкий провал в районе 500 Гц у данной модели, тогда как у HP он начинается в районе 250 Гц. К счастью, на максимальной громкости искажений или реверберации корпуса нет, но мы рекомендуем использовать наушники, особенно во время игр (из-за упомянутого выше высокого уровня шума).
3.5 мм аудиопорт работает хорошо; подключение внешних динамиков приведёт к появлению совершенно ненужного диалога предустановленной панели управления MaxxAudioPro - приложение будет интересоваться типом подключенного устройства (затычки, наушники, 2.1, итд.).
Анализ АЧХ аудиосистемы Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
(-) | невысокий уровень макс. громкости (55.85 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 14.2% меньше медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.3% от медианы)
(-) | он недостаточно ровный, с "горбами" и проваламиВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 4.3% от медианы)
(-) | он недостаточно ровный, с "горбами" и проваламиВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (27.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 83% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 13% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 3%, средняя Δ: 19%, худший результат: 35%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 76% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 19% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 3% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Frequency Comparison (Checkbox selectable!)
Graph 1: Pink Noise 100% Vol.; Graph 2: Audio off
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Наш ноутбук XPS в наиболее мощной конфигурации (с процессором 7700HQ/UHD) потребляет гораздо больше энергии, чем рассмотренный ранее 7300HQ/FHD - как во время простоя, так и при работе 3DMark. Максимальная нагрузка с помощью Prime95 и FurMark одновременно приведёт к потреблению 122 Вт при блоке питания номиналом 130 Вт (и размерами ~14 x 6.4 x 2.25 см). На наш взгляд, это немного слишком с точки зрения безопасности. Игровые ноутбуки вроде Asus FX502VM с тем же самым процессором (но более мощным видеопроцессором) будут потреблять ещё больше электричества, примерно от 10 до 30 Вт в зависимости от игр.
|Выкл.
|0.35 / 0.72 Вт
|Ожидание
| 11.9 / 17.1 / 17.3 Вт
|Нагрузка
|
94.7 / 122 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), , IGZO IPS, 3840x2160, 15.6
|Asus FX502VM-AS73
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), SK Hynix HFS256G39TND-N210A, TN LED, 1920x1080, 15.6
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
6920HQ, Radeon Pro 460, Apple SSD SM1024L, IPS, 2880x1800, 15.4
|HP Spectre x360 15-bl002xx
7500U, GeForce 940MX, Toshiba XG3 NVMe (THNSN5512GPUK), IPS, 3840×2160 , 15.6
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
7300HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), WDC WD10SPCX-75KHST0 + SanDisk Z400s M.2 2242 32 GB Cache, LED IGZO IPS InfinityEdge, 1920x1080, 15.6
|Энергопотребление
-7%
39%
38%
28%
|В простое, мин. *
11.9
14.9
-25%
3
75%
8.14
32%
6.6
45%
|В простое, сред. *
17.1
15.1
12%
9.9
42%
10.91
36%
9
47%
|В простое, макс. *
17.3
15.2
12%
12.5
28%
12.26
29%
10.7
38%
|Нагрузка, сред. *
94.7
105.8
-12%
70.6
25%
45.67
52%
77.5
18%
|Нагрузка, макс. *
122
148.8
-22%
90.8
26%
74.94
39%
130
-7%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
По аналогии с 15-дюймовыми Asus UX501 и более старыми моделями XPS 15, наш XPS 15 9560 поставляется либо с двумя внутренними отсеками для дисков и аккумулятором на 56 Вт⋅ч, либо с только одним отсеком и более объёмным аккумулятором на 97 Вт⋅ч. В данном обзоре мы рассматриваем именно второй вариант, поэтому время работы действительно намного дольше - даже несмотря на наличие экрана более высокого разрешения, а также более мощного процессора. В реальной жизни пользователям можно ожидать около 7 часов работы в интернете (5 часов в случае аккумулятора меньшего размера). Новейший HP Spectre x360 15 с его более энергоэффективным процессором ULV Kaby Lake и более старым видеопроцессором GeForce Maxwell может проработать даже дольше, чем наша модель.
Ноутбук заряжается довольно медленно - на полную зарядку уходит около 3 часов. Большинство современных ноутбуков тратят на это от 2 до 2.5 часов, хотя в большинстве конкурирующих моделей обычно устанавливаются аккумуляторы меньшего размера, чем в нашем варианте XPS. Хотя его номинал заявлен 97 Вт⋅ч, приложение BatteryEater показывает немного меньшую реальную ёмкость в 93 Вт⋅ч.
|Без нагрузки
|13час. 51мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|7час. 14мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 43мин.
|Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD)
7700HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 97 Вт⋅ч
|Asus FX502VM-AS73
7700HQ, GeForce GTX 1060 (Laptop), Вт⋅ч
|Apple MacBook Pro 15 2016 (2.9 GHz, 460)
6920HQ, Radeon Pro 460, 76 Вт⋅ч
|HP Spectre x360 15-bl002xx
7500U, GeForce 940MX, 79.2 Вт⋅ч
|Dell XPS 15 2017 9560 (7300HQ, Full-HD)
7300HQ, GeForce GTX 1050 (Notebook), 56 Вт⋅ч
|Время работы
-43%
-4%
24%
-24%
|В простое
831
363
-56%
866
4%
565
-32%
|Нагрузка и 100% яркости
103
64
-38%
52
-50%
148
44%
84
-18%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
434
277
-36%
619
43%
535
23%
334
-23%
За
Против
Вердикт
В предыдущем обзоре Kaby Lake XPS 9360 мы говорили, что разница в производительности (и времени автономной работы) по сравнению с конфигурациями XPS 9350 на Skylake настолько микроскопическая, что имеет смысл сэкономить несколько сотен долларов и купить модель предыдущего года. То же самое верно и для XPS 9560 с i7-7700HQ, он незначительно быстрее i7-6700HQ в XPS 9550, тогда как разница в цене намного больше.
Одним из основных доводов в пользу XPS 15 этого года будет видеопроцессор GTX 1050. Производительность в графических приложениях существенно выросла (по сравнению с GTX 960M из XPS 15 9550), и даже может быть излишней для тех, кто использует ноутбук только для работы с текстами и просмотра потокового видео. Для таких пользователей, которых больше привлекает качество (и дизайн) корпуса, нежели производительность, и предназначена конфигурация начального уровня - со встроенным видеопроцессором и по цене 999 долларов. Те же, кто изредка играет в игры и работает в офисных приложениях, найдут XPS 9560 гораздо более мощным, чем XPS 15 9550, Radeon MacBook Pro 15 (и большинства текущих предложений конкурентов в этой категории).
Отличительной чертой XPS 15 9560 от XPS 15 9550 является намного большая производительность видеоадаптера. Если она не нужна, то конфигурация 9560 начального уровня (или даже прошлогодняя модель 9550) обойдётся в существенно меньшую сумму.
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) - 09/03/2017 v6
Allen Ngo