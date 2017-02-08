Обзор ноутбука Alienware 15 R3

Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.



Alienware (дочерняя компания Dell) предлагает возможность сконфигурировать Alienware 15 R3 по своему выбору, но не все компоненты сочетаются друг с другом. На немецком веб-сайте сейчас есть 4 базовых модели на Kaby Lake, в ценовом диапазоне от 1649 до 2459 евро, но замена некоторых компонентов может легко увеличить цену.

Для каждой модели есть базовые компоненты. Процессор - мощный четырёхъядерый Intel, с Hyper-Threading (i7-7700HQ) либо без него (i5-7300HQ). Объём памяти DDR4 можно варьировать от 8 до 32 ГБ (2400 или 2666 МГц), а из дисков доступны только обычный жёсткий, или он же в комбинации с твердотельным. Dell использует экраны с разрешением Full HD: IPS 60 Гц, либо TN 120 Гц - оба с поддержкой G-Sync.

В этом ноутбуке видеопроцессор высокого класса, из семейства Nvidia Pascal. В то время как в GeForce GTX 1060 6 ГБ видеопамяти GDDR5, в GeForce GTX 1070 - целых 8 ГБ GDDR5. Самый мощный (на сегодняшний день) вариант GeForce GTX 1080 зарезервирован для 17-дюймового близнеца Alienware 17 R4 (в который также ставится видеоадаптер AMD - R9 470).

За беспроводные коммуникации отвечает Wi-Fi адаптер Killer 1435 (или 1535 - который в данный момент, февраль 2017, можно выбрать бесплатно). Также можно выбрать раскладку клавиатуры. За смену ОС с Windows 10 Home на Windows 10 Pro придётся доплатить.

Наша тестовая конфигурация относится к высокой ценовой категории и стоит примерно 2459 евро.