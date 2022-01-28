YouTube подумывает над интеграцией NFT
Несмотря на растущую популярность, тема NFT остается очень неоднозначной. Опасения по поводу негативного влияния на окружающую среду явно не беспочвенны, но эта проблема должна исчезнуть с переходом Ethereum на концепцию proof-of-stake. Есть также нежелательные манипуляции с ценами, а также возможность банального копирования файла, которая активно обыгрывается в мемах. И все же, если поразмыслить, то NFT можно использоваться для предоставления дополнительного контента в сообществах, не говоря уже о том, что саму технологию можно масштабировать на музыкальную индустрию, сферу безопасности и идентификации. Судя по всему, в YouTube задумались как раз о преимуществах NFT для авторских сообществ: генеральный директор платформы - Сьюзен Воджицки (Susan Wojcicki) - недавно высказалась о заинтересованности в интеграции NFT и других технологий Web3 в рассылке для авторов контента.
"Прошлый год прошел под эгидой криптовалют, невзаимозаменяемых токенов (NFT) и даже децентрализованных автономных организаций (DAO), показав невообразимые ранее способы укрепления связи между авторами контента и его потребителями," написала Воджицки. "Мы всегда работаем над расширением экосистемы YouTube, чтоб помочь авторам контента получить выгоду от новых технологий, таких как NFT, а также улучшить и расширить возможности, которые доступны авторам и их сообществу на YouTube."
Никаких дополнительных подробностей об интеграции NFT в платформу YouTube пока-что не сообщалось, потому даже примерные сроки данного нововведения остаются неизвестными. Скорее всего в YouTube будут использовать NFT для улучшения текущей модели монетизации контента для его авторов.