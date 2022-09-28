Всем производителям ноутбуков есть чему поучиться у HP
Раньше замена накопителя или оперативной памяти в ноутбуках была простой задачей, тогда как в наши дни уже сама разборка корпуса требует немалой аккуратности и терпения. При этом большинство производителей даже не думают о том, чтобы выпустить инструкцию по правильной разборке хотя бы в виде серии изображений. Вот почему мы так обрадовались, заметив, что HP стали выпускать подробные видеоинструкции по разборке и замене компонентов для своих ноутбуков.
Для примера мы прикрепили к этой новости видео по разборке и обслуживанию HP Envy 16 2022. Кроме основных компонентов, видео показывает как снять и заменить систему охлаждения, термопасту, экранный модуль и многое другое. Сам по себе Envy 16 достаточно прост в разборке, ведь нижняя крышка у него снимается легко, но все же наличие столь наглядной и подробной инструкции поможет владельцам модели уберечь себя от случайных повреждений и подобных эксцессов при разборке и апгрейде.
Особенно полезными были бы такие видео для моделей со сложной конструкцией. Например, у ноутбуков серии LG Gram нижняя крышка тонкая, но при этом очень крепко сидит и снимается она очень сложно даже если у вас есть необходимый набор инструментов. Делать все по инструкции в любом случае спокойнее и надежнее, чем разбираться как не сломать корпус в процессе разборки самому.