Тесты мобильных RTX 4050, 4060 и 4070 выявили странную закономерность: TGP больше не имеет значения?
Как известно, современные видеокарты имеют регулируемые лимиты энергопотребления, что позволяет адаптировать их для самых разных ноутбуков: от тонких и легких, до громоздких и мощных. Если производителям данная возможность сильно облегчила жизнь, то покупателям наоборот усложнила - далеко не все бренды указывают уровень TGP в характеристиках своих моделей. У предыдущих поколений для видеокарт с низким лимитом к названию добавлялась приставка Max-Q, но теперь все мобильные видеокарты Nvidia по факту поддерживают технологии Max-Q.
Настраиваемый TGP сохранился и у нового поколения мобильных видеокарт RTX 40 на базе архитектуры Ada Lovelace. Более того, для новых моделей Nvidia существенно расширила диапазон дозволенных значений: от 35 до 115 Вт (плюс до 25 Вт Dynamic Boost) для RTX 4070, RTX 4060 и RTX 4050. Из-за столь большого разброса вполне реально будет встретить 35-ваттную RTX 4070, которая будет проигрывать 65-ваттной RTX 4050. Звучит логично, однако во время тестирования мы заметили странную особенность: новые видеокарты не выходят на заданный TGP ни в бенчмарках 3DMark, ни в играх.
В принципе, в Nvidia упоминали, что фактическое энергопотребление новинок будет зависеть от типа нагрузки. Однако это значение больше не привязано к частоте: в ходе тестов мы наблюдали как мобильная RTX 4070 работает на 2200 МГц в FurMark при разрешении 1080p без сглаживания, потребляя 140 Вт, а затем при включении сглаживания ее частота повышалась до 2370 МГц, но энергопотребление снижалось до ~80 Вт. То же самое мы видели и в играх, где видеокарта спокойно держала максимальную частоту, не выходя на предельное энергопотребление.
Что именно происходит сказать пока сложно. В Schenker, чьи ноутбуки мы использовали для тестов, указывают такую информацию на своем сайте:
В XMG NEO видеокарты RTX 40 могут потреблять максимальное заданное значение (140 Вт для RTX 4060/4070, 175 Вт для RTX 4080/4090) в синтетических нагрузочных тестах (например FurMark). Однако в соответствии со спецификациями NVIDIA, фактическое энергопотребление видеокарт зависит от типа нагрузки. По этой причине энергопотребление видеокарт на практике может отличаться (порой очень значительно) от указанного в характеристиках максимального TGP и Dynamic Boost определенных NVIDIA.
Мы тестировали инженерный образец модели XMG Neo 17 со 140-ваттной RTX 4070. Как и заявлено производителем, мы наблюдали максимальные 140 Вт в FurMark, но уже в 3DMark картина была иной. В тесте Time Spy видеокарта потребляла около 100 Вт, а в новом тесте Speedway с трассировкой лучей 110-115 Вт.
В играх энергопотребление ускорителя было еще ниже: RTX 4070 выжимала максимум ~105 Вт даже в 4K на максимальных настройках с трассировкой лучей (Cyberpunk 2077 1.5), а также около ~100 Вт на стандартных настройках. В таблице ниже вы можете видеть результаты тестов при вручную ограниченном TGP, которые показывают, что после определенного уровня частота кадров в играх перестает расти.
|Игра
|35 Вт
|50 Вт
|65 Вт
|80 Вт
|100 Вт
|115 Вт
|Witcher 3 Ultra 1080p
|75 к/с
|94 к/с
|103 к/с
|116 к/с
|124 к/с
|124 к/с
|Cyberpunk 2077 1.5 Ultra 1080p
|53 к/с
|66 к/с
|73 к/с
|79 к/с
|91 к/с
|91 к/с
Мы заметили такую же особенность и у младшей мобильной RTX 4050, но в ее случае производительность в играх перестает расти уже после 90 Вт. В общем-то, вряд-ли в продаже появятся ноутбуки на базе RTX 4050 с более высоким TGP. У большинства подобных моделей значение будет варьироваться, скорее всего, в пределах 35-80 Вт, как это было у устройств на базе мобильной RTX 3050 Ti.
|Игры
|35 Вт
|50 Вт
|65 Вт
|80 Вт
|100 Вт
|115 Вт
|Witcher 3 Ultra 1080p
|61 к/с
|73 к/с
|80 к/с
|86 к/с
|89 к/с
|89 к/с
|Cyberpunk 2077 1.5 Ultra 1080p
|43 к/с
|52 к/с
|58 к/с
|63 к/с
|65 к/с
|65 к/с
Делаем вывод: при покупке ноутбука на базе мобильной RTX 4060/RTX 4070 не нужно гнаться за высоким TGP. Судя по нашим независимым тестам, при 105 Вт мобильная RTX 4070 будет такой же быстрой, как и при 140 Вт. Покупателям нет смысла переплачивать за более толстый ноутбук с более шумной и тяжелой системой охлаждения, ведь производительность будет абсолютно такая же, как и у более тонкой модели. Что интересно, у ноутбуков на базе топовой мобильной RTX 4090 мы такого не заметили - они исправно задействуют максимальное значение TGP и Dynamic Boost в играх.
Конечно, максимальная частота ГП в играх при сниженном энергопотреблении - это само по себе хорошо. Однако очень бы хотелось, чтобы в Nvidia объяснили что именно происходит, ведь может сложиться впечатление, что новые RTX 4070/4060/4050 искусственно замедлили. На данный момент покупатель получает максимальную игровую производительность у RTX 4060/RTX 4070 при 100-105 Вт (то есть, например, 80 Вт TGP + 25 Вт Dynamic Boost); в случае младшей RTX 4050 это и вовсе 90-92 Вт, однако скорее всего у большинства моделей TGP все равно будет в районе 35-80 Вт.