Тесты мобильных RTX 4050, 4060 и 4070 выявили странную закономерность: TGP больше не имеет значения?

Новые мобильные игровые видеокарты Nvidia уже успели порадовать повышенной производительностью и энергоэффективностью в тестах, но мы также заметили странную особенность - частота кадров перестает расти при TGP более 100 Вт

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Как известно, современные видеокарты имеют регулируемые лимиты энергопотребления, что позволяет адаптировать их для самых разных ноутбуков: от тонких и легких, до громоздких и мощных. Если производителям данная возможность сильно облегчила жизнь, то покупателям наоборот усложнила - далеко не все бренды указывают уровень TGP в характеристиках своих моделей. У предыдущих поколений для видеокарт с низким лимитом к названию добавлялась приставка Max-Q, но теперь все мобильные видеокарты Nvidia по факту поддерживают технологии Max-Q.

Настраиваемый TGP сохранился и у нового поколения мобильных видеокарт RTX 40 на базе архитектуры Ada Lovelace. Более того, для новых моделей Nvidia существенно расширила диапазон дозволенных значений: от 35 до 115 Вт (плюс до 25 Вт Dynamic Boost) для RTX 4070, RTX 4060 и RTX 4050. Из-за столь большого разброса вполне реально будет встретить 35-ваттную RTX 4070, которая будет проигрывать 65-ваттной RTX 4050. Звучит логично, однако во время тестирования мы заметили странную особенность: новые видеокарты не выходят на заданный TGP ни в бенчмарках 3DMark, ни в играх.

В принципе, в Nvidia упоминали, что фактическое энергопотребление новинок будет зависеть от типа нагрузки. Однако это значение больше не привязано к частоте: в ходе тестов мы наблюдали как мобильная RTX 4070 работает на 2200 МГц в FurMark при разрешении 1080p без сглаживания, потребляя 140 Вт, а затем при включении сглаживания ее частота повышалась до 2370 МГц, но энергопотребление снижалось до ~80 Вт. То же самое мы видели и в играх, где видеокарта спокойно держала максимальную частоту, не выходя на предельное энергопотребление.

Что именно происходит сказать пока сложно. В Schenker, чьи ноутбуки мы использовали для тестов, указывают такую информацию на своем сайте: