Remedy Entertainment и Rockstar работают над ремейком Max Payne и Max Payne 2
Легендарная франшиза Max Payne умерла после третьей части, вышедшей в 2012 году. Последняя, хоть и унаследовала оригинального персонажа с его историей, так и не снискала популярности из-за монотонного геймплея.
Однако, неожиданно сага воскресла: Rockstar подтвердила, что станет издателем ремейков Max Payne и Max Payne 2, которые уже находятся в разработке у студии Remedy Games, выпустившей оригинальные части.
Игры будут продаваться единым комплектом и будут доступны на ПК, Xbox Series S/X и PlayStation 5. Rockstar не уточнила сроков релиза, но вполне возможно, что демо-версии будут показаны на ближайшем мероприятии.
К сожалению, ремейки вряд-ли будут доступны на PS4 и Xbox One из-за высоких системных требований движка Northlight Engine.