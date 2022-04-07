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Remedy Entertainment и Rockstar работают над ремейком Max Payne и Max Payne 2

Max Payne и Max Payne 2 выйдут на современных платформах (Изображение: G2A)
Max Payne и Max Payne 2 выйдут на современных платформах (Изображение: G2A)
Улучшенные версии культовых игр Max Payne и Max Payne 2 разрабатываются студией, которая выпустила оригинал саги - Remedy Entertainment. Издателем выступит Rockstar, которая подтвердила грядущий выпуск на ПК, Xbox Series S/X и PlayStation 5
Anil Ganti, 🇺🇸
игры и всё, что связано с ними PC и всё, что связано с ним игровая консоль

Легендарная франшиза Max Payne умерла после третьей части, вышедшей в 2012 году. Последняя, хоть и унаследовала оригинального персонажа с его историей, так и не снискала популярности из-за монотонного геймплея.

Однако, неожиданно сага воскресла: Rockstar подтвердила, что станет издателем ремейков Max Payne и Max Payne 2, которые уже находятся в разработке у студии Remedy Games, выпустившей оригинальные части.

Игры будут продаваться единым комплектом и будут доступны на ПК, Xbox Series S/X и PlayStation 5. Rockstar не уточнила сроков релиза, но вполне возможно, что демо-версии будут показаны на ближайшем мероприятии.

К сожалению, ремейки вряд-ли будут доступны на PS4 и Xbox One из-за высоких системных требований движка Northlight Engine.

Источник(и)

Remedy Entertainment

Anil Ganti
Автор исходного текста: Anil Ganti - Senior Tech Writer - 902 статей на Notebookcheck c 2019 года
contact me via: @AnilGanti, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2723 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Anil Ganti, 2022-04- 7 (Update: 2022-04- 7)

 