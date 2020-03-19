Обзор-сравнение беспроводных наушников с шумоподавлением: Sennheiser HD 450BT против Teufel Real Blue NC

Sennheiser HD 450BT по большей части выполнены из пластика. Материал амбушюры - это та же искусственная кожа, что и в других моделях Sennheiser, вроде HD 450BTNC и MB 360. Они не полностью охватывают уши, но все равно прилегают плотно и неплохо изолируют внешний шум сами по себе. На наушниках есть 2.5-мм разъем для проводного подключения, а в комплекте поставляется соответствующий кабель с 3.5-мм коннектором на другой стороне. Для зарядки используется разъем USB Type-C, а за счет наличия модуля Bluetooth 5.0 поддерживается современный аудиокодек aptX. В целом, наушники Sennheiser в этом плане современнее модели конкурентов.



Теперь поговорим о Real Blue NC: заряжаются они через microUSB и также выполнены из пластика, но со стилизацией некоторых элементов конструкции под металл. Здесь также имеется аудио разъем для подключения кабеля, а значит даже при полностью разряженной батарее музыку послушать удастся. В комплекте даже есть специальный адаптер для подключения аудио выхода в самолетах, который используется авиакомпаниями. Амбушюры выполнены из искусственной кожи, они чуть шире, чем у Sennheiser; на голове наушники сидят плотно.



У обеих моделей есть возможность замены амбушюр и комплектный кейс. Однако, если в случае Sennheiser это скорее обычный чехол из микрофибровой ткани, то у Teufel это действительно качественный кейс с дополнительными отделениями для аксессуаров.