Обзор-сравнение беспроводных наушников с шумоподавлением: Sennheiser HD 450BT против Teufel Real Blue NC
Цифровое шумоподавление в деле. В данном обзоре мы будем сравнивать две модели накладных беспроводных наушников с цифровым шумоподавлением, стоимость которых не превышает $200. И если Teufel Real Blue NC присутствовали на рынке уже некоторое время, то модель от Sennheiser является новинкой и ей еще придется постараться, чтобы завоевать внимание покупателей.
Sennheiser HD 450BT впервые были представлены на CES 2020, а Teufel Real Blue NC - на IFA 2017. То есть, последняя упомянутая модель присутствует на рынке уже более двух лет и ее цена существенно снизилась: вместо изначальных $250 за эти наушники сейчас просят менее $200. Так уж совпало, что именно в такой ценовой категории и находятся новенькие HD 450BT.
Конструкция и позиционирование у этих наушников довольно схожее, но так как модель Sennheiser вышла недавно, в ней установлен более современный модуль Bluetooth и порт USB Type-C, а также имеется поддержка большего числа аудиокодеков. Какие из наушников окажутся лучше мы постараемся выяснить в этом обзоре.
|Sennheiser HD 450BT
|Teufel Real Blue NC
|Тип
|Накладные
|Накладные
|Дизайн
|Закрытые
|Закрытые
|Диапазон воспроизводимых частот
|18 - 22000 Гц
|20 - 20000 Гц
|Аудио кодеки
|SBC, AAC, aptX, aptX LL
|SBC, AAC
|Bluetooth
|да, версия 5.0
|да, версия 4.0
|Аудио разъем
|да, 2.5 мм
|да, 3.5 мм
|Разъем питания
|USB-C
|Micro-USB
|Емкость батареи
|600 мАч (3.7 В)
|недоступно
|Вес
|238 граммов
|260 граммов
|Рекомендованная цена
|179 EUR
|230 EUR
Оснащение - HD 450BT ближе к современным стандартам
Sennheiser HD 450BT по большей части выполнены из пластика. Материал амбушюры - это та же искусственная кожа, что и в других моделях Sennheiser, вроде HD 450BTNC и MB 360. Они не полностью охватывают уши, но все равно прилегают плотно и неплохо изолируют внешний шум сами по себе. На наушниках есть 2.5-мм разъем для проводного подключения, а в комплекте поставляется соответствующий кабель с 3.5-мм коннектором на другой стороне. Для зарядки используется разъем USB Type-C, а за счет наличия модуля Bluetooth 5.0 поддерживается современный аудиокодек aptX. В целом, наушники Sennheiser в этом плане современнее модели конкурентов.
Теперь поговорим о Real Blue NC: заряжаются они через microUSB и также выполнены из пластика, но со стилизацией некоторых элементов конструкции под металл. Здесь также имеется аудио разъем для подключения кабеля, а значит даже при полностью разряженной батарее музыку послушать удастся. В комплекте даже есть специальный адаптер для подключения аудио выхода в самолетах, который используется авиакомпаниями. Амбушюры выполнены из искусственной кожи, они чуть шире, чем у Sennheiser; на голове наушники сидят плотно.
У обеих моделей есть возможность замены амбушюр и комплектный кейс. Однако, если в случае Sennheiser это скорее обычный чехол из микрофибровой ткани, то у Teufel это действительно качественный кейс с дополнительными отделениями для аксессуаров.
Управление - У Teufel нет приложения, но есть сенсорные кнопки
У наушников от Teufel нет приложения для настройки или обновления встроенного ПО, а управление осуществляется с помощью клавиш на каждом из наушников. Физические клавиши нажимаются с четким щелчком, ход у них довольно глубокий; случайно нажать их практически невозможно. К сожалению, сенсорная область на правом наушнике выполнена чуть иначе, чем на левом, потому ее легко задеть, когда берешь устройство в руки. Причем далеко не все пользователи сразу поймут, что это случайные срабатывания сенсорных клавиш.
У наушников Sennheiser все кнопки расположены с правой стороны. Несмотря на то, что посажены они не слишком кучно, поначалу пользователи будут путаться. Во время тестирования мы постоянно путали клавиши включения и вызова голосового ассистента. В отличие от наушников Teufel, здесь порты не прикрыты заглушкой. Данные наушники работают в паре с приложением, в котором можно настраивать эквалайзер и обновлять прошивку. К сожалению, функция шумоподавления не имеет никакого индикатора работы или звукового оповещения об активности.
В ходе тестов наушники хорошо работали с различными смартфонами на Android и iOS. Их также можно подключить к Fire TV, smart TV или домашнему кинотеатру при условии наличия Bluetooth. Обе модели наушников можно использовать для взаимодействия с голосовыми ассистентами.
While Sennheiser's buttons are all located on one side (see right photo), Teufel's buttons are more evenly distributed.
Звучание - Sennheiser дарит мощные басы
Если говорить о качестве звука, то оно отличное у обеих моделей. Разница лишь в том, что у Sennheiser HD 450BT более мощные басы: даже на малой громкости низкие частоты воспроизводятся очень хорошо, что очень радует во время просмотра фильмов и в играх. При прослушивании музыки количество басов - это уже личное дело каждого пользователя. Если вы фанат более ровного и “спокойного” звука, то наушники Teufel вам подойдут лучше. На малой громкости у обеих моделей слышны шумы окружающей обстановки при включенном шумоподавлении.
Несмотря на некоторый перебор с высокими частотами и минимальные искажения на максимальной громкости у Sennheiser, нам звучание этих наушников очень понравилось. Однако, если вы любите классическую музыку, то вы сразу заметите доминирование низких частот и отсутствие должной детализации по высоким.
У Teufel Real Blue NC звучание более сбалансированное и спокойное, в результате чего сперва оно кажется несколько блеклым. Середина и начальная часть высоких частот максимально детализирована, в то время как низы и очень высокие частоты несколько смазаны. Присутствует легкий фоновый шум, причем даже с отключенным шумоподавлением. В общем и целом, наушники Teufel более универсальны, в то время как у Sennheiser более мощный и объемный звук.
Активное цифровое шумоподавление - Sennheiser чуть лучше
Обе модели представляют собой накладные наушники, а значит просто одев их вы уже получаете пассивное шумоподавление. Тем не менее, даже с учетом этого обстоятельства любых из тестируемых наушников вы будете слышать беседы окружающих людей. После включения активного цифрового шумоподавления слышимость голосов снижается минимально, но вот низкочастотные и постоянные шумы (звук работы двигателя к примеру) глушатся очень хорошо.
В целом, у Sennheiser HD 450BT шумоподавление - и активное и пассивное - реализовано получше. Тем не менее, обеим моделям очень далеко до превосходных в этом плане Sony WH-1000MX3. Так как разница между тестируемыми наушниками в целом минимальна, упомянем, что Teufel лучше сидят на голове и меньше давят.
Автономность - Teufel лидирует, но есть нюанс
В соответствии с заявленными характеристиками, наушники Sennheiser должны работать 30 часов и заряжаться за 2 часа, в то время как у Teufel указано 60 часов с включенным шумоподавлением. Тем не менее, при работе через Bluetooth время работы снижается до 23 часов.
Тест автономности мы проводили запустив музыку на полную громкость с включенным шумоподавлением. В этом испытании Teufel проработали 12 часов 2 минуты, а HD 450BT продержались 9 часов и 5 минут. Как видим, за поддержку высококачественных кодеков и отличный звук приходится расплачиваться автономностью.
Вердикт - Минимальные отличия
Sennheiser HD 450BT - это новейшая модель с поддержкой современных технологий. При условии прослушивания с устройства с качественным выводом, они обеспечивают отличное звучание. Teufel по качеству совершенно не уступают и даже обладают более сбалансированным спектром воспроизводимых частот без перекоса в сторону басов. В итоге, выбор сводится к личным предпочтениям каждого покупателя.
Sennheiser HD 450BT и Teufel Real Blue NC держатся примерно на одном уровне по многим параметрам. По этой причине мы не можем выбрать победителя - каждый пользователь будет выбирать то, что ему больше по вкусу.
В обеих моделях качество звучания чуть страдает на максимальном уровне громкости, особенно если говорить о высоких частотах (а в случае Teufel 0 еще и басах). Благодаря мощному звучанию 450BT хорошо подходят для просмотра фильмов. Однако, в зависимости от музыкальных предпочтений Teufel могут оказаться более подходящим вариантом.
Если у вас уже есть Teufel Real Blue NC, то никакого смысла переходить на более новую модель нет. Если вы в поисках наушников с цифровым шумоподавлением, то из этих двоих лучше взять Sennheiser HD 450BT. Заметим лишь, что так как слух и восприятие звука у каждого человека отличаются, мы рекомендуем перед покупкой по возможности попробовать обе модели в деле и решить какая из них подходит больше.