Компания Looking Glass представила первый в мире голографический 8K-дисплей

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3D телевизоры не особо были распространены и в 2010, а к 2015 вообще полностью исчезли с рынка из-за развития шлемов и прочих устройств виртуальной/дополненной реальности. Более того, даже сегмент последних упомянутых устройств в последнее время переживает некоторый спад - может быть как раз сейчас самое время для голографических технологий? Голография изучается и развивается уже довольно давно, но простых и готовых к коммерческому запуску устройств с ее использованием мы пока не встречали. Однако, специалистам из Looking Glass Factory наконец удалось совершить прорыв в этом деле: компания представила голографический дисплей, способный отображать объемное изображение, для просмотра которого не нужны очки или гарнитуры. Более того, новый дисплей получил еще и разрешение 8K - видимо для запаса на будущее.



Для создания объема используется технология светового поля, в которой используется 45 оптических элементов, которые генерируют 45 различных перспектив для одной и той же точки. То есть, при отклонении от прямого угла пользователи наблюдают заранее сгенерированное изображение с другой перспективой и потому создается иллюзия объема. Диагональ 8K дисплея составляет 32 дюйма, а частота обновления - 60 Гц. Кроме того, он довольно толстый (около 10 см), так как содержит специальную оптическую систему, и весит 28.5 кг с подставкой. На нем также присутствует два видеовхода DisplayPort, USB Type-B и аудио разъем.



Стоимость этого фантастического устройства пока не указывается, но скорее всего он как минимум в два раза дороже набора для разработчиков (15.6 дюймов, $6000). Потребительские устройства подобного плана появятся нескоро, ведь текущий 32-дюймовый образец будет применяться в медицине, топографии и области маркетинга вовлечения.