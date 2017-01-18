Краткий обзор ноутбука Dell Inspiron 15 5578
Kaby Lake-апгрейд. Мощный процессор, быстрый SSD и хороший IPS-дисплей - основные составляющие удобного для работы ноутбука, и новый Dell Inspiron 5578 обладает ими в полной мере. Кроме того, он может похвастать клавиатурой с подсветкой, сенсорным дисплеем с поддержкой стилуса и приличным временем автономной работы. Все эти качества подкреплены невысокой стоимостью устройства.
Полную версию этой статьи можно прочитать на английском и немецком языках.
В кратких обзорах отображены ключевые измерения тестируемого устройства, а также его фотографии и характеристики. Они приведены ниже. В конце страницы можно прочитать наши итоговые мысли.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Lenovo Yoga 510-15ISK
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
74.2 MB/s ∼100% +180%
|HP Pavilion x360 15-bk102ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
60.5 MB/s ∼82% +128%
|Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
26.5 MB/s ∼36%
|Dell Inspiron 15 5568
|
21 MB/s ∼28% -21%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|HP Pavilion x360 15-bk102ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
87 MB/s ∼100% +181%
|Lenovo Yoga 510-15ISK
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
85.11 MB/s ∼98% +175%
|Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
31 MB/s ∼36%
|Dell Inspiron 15 5568
|
26.5 MB/s ∼30% -15%
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Dual Band Wireless-AC 3168 (RTL GBE)
|
352 Мбит ∼100% +98%
|Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (I210-T1)
|
178 Мбит ∼51%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Dual Band Wireless-AC 3168 (RTL GBE)
|
314 Мбит ∼100% 0%
|Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (I210-T1)
|
313 Мбит ∼100%
|iperf Server (receive) TCP 1 m
|Dell Inspiron 15 5568
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
|
372 MBit/s ∼100%
|iperf Client (transmit) TCP 1 m
|Dell Inspiron 15 5568
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
|
390 MBit/s ∼100%
|Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
IPS, 1920x1080, 15.6
|Dell Inspiron 15 5568
IPS, 1920x1080, 15.6
|HP Pavilion x360 15-bk102ng
IPS, 1920x1080, 15.6
|Lenovo Yoga 510-15ISK
IPS, 1920x1080, 15.6
|Response Times
7%
-15%
-17%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
55
42
24%
55
-0%
43.2
21%
|Response Time Black / White *
20
22
-10%
26
-30%
30.8
-54%
|PWM Frequency
50
|Параметры экрана
3%
-23%
5%
|Brightness
242
249
3%
191
-21%
230
-5%
|Brightness Distribution
93
85
-9%
74
-20%
86
-8%
|Уровень чёрного *
0.25
0.26
-4%
0.3
-20%
0.26
-4%
|Контрастность
976
1023
5%
683
-30%
977
0%
|Colorchecker DeltaE *
4.94
4.98
-1%
7.2
-46%
4.23
14%
|DeltaE для серого *
4.93
2.68
46%
6.86
-39%
2.87
42%
|Гамма
2.7 89%
2.27 106%
2.27 106%
2.35 102%
|CCT
7401 88%
6583 99%
6983 93%
5965 109%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
40
36
-10%
38
-5%
40.35
1%
|Color Space (Percent of sRGB)
63
57
-10%
59
-6%
63.48
1%
|Среднее значение
5% / 3%
-19% / -22%
-6% / 1%
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 459 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).
In factory default setting, the display's DeltaE 2000 color difference is 4.94 - not bad. Manufacturers should strive for a difference of less than 3. The screen does not suffer from a blue cast.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|20 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 4 ms стадия 1
|↘ 16 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 11% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|55 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 20 ms стадия 1
|↘ 35 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 86% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 43.2 миллисек.)
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Dell Inspiron 15 5568
Intel Core i7-6500U
|
128 Points ∼67% +2%
|HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Core i5-7200U
|
126 Points ∼66% 0%
|Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Core i5-7200U
|
126 Points ∼66%
|Lenovo Yoga 510-15ISK
Intel Core i5-6200U
|
114 Points ∼60% -10%
|CPU Multi 64Bit
|HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Core i5-7200U
|
326 Points ∼20% 0%
|Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Core i5-7200U
|
326 Points ∼20%
|Dell Inspiron 15 5568
Intel Core i7-6500U
|
308 Points ∼19% -6%
|Lenovo Yoga 510-15ISK
Intel Core i5-6200U
|
289 Points ∼17% -11%
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Core i5-7200U
|
4976 Points ∼68%
|HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Core i5-7200U
|
4787 Points ∼65% -4%
|Lenovo Yoga 510-15ISK
Intel Core i5-6200U
|
4399 Points ∼60% -12%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Core i5-7200U
|
11328 Points ∼33% +2%
|Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Core i5-7200U
|
11078 Points ∼32%
|Lenovo Yoga 510-15ISK
Intel Core i5-6200U
|
9846 Points ∼28% -11%
|Geekbench 3
|32 Bit Multi-Core Score
|Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Core i5-7200U
|
6439 Points ∼24%
|HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Core i5-7200U
|
6297 Points ∼23% -2%
|Lenovo Yoga 510-15ISK
Intel Core i5-6200U
|
5733 Points ∼21% -11%
|32 Bit Single-Core Score
|Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Core i5-7200U
|
2893 Points ∼62%
|HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Core i5-7200U
|
2812 Points ∼60% -3%
|Lenovo Yoga 510-15ISK
Intel Core i5-6200U
|
2699 Points ∼58% -7%
|Geekbench 4
|64 Bit Multi-Core Score
|Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Core i5-7200U
|
6795 Points ∼32%
|HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Core i5-7200U
|
6425 Points ∼30% -5%
|64 Bit Single-Core Score
|Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Core i5-7200U
|
3632 Points ∼71%
|HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Core i5-7200U
|
3484 Points ∼68% -4%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
|Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Core i5-7200U (Edge 38)
|
219.95 Points ∼1%
|HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Core i5-7200U (Edge 38)
|
212.03 Points ∼1% -4%
|Dell Inspiron 15 5568
Intel Core i7-6500U (EDGE 25.10586.0.0)
|
207.09 Points ∼1% -6%
|Lenovo Yoga 510-15ISK
Intel Core i5-6200U (Edge 25.10586.0.0)
|
196.87 Points ∼1% -10%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3446 баллов
|PCMark 8 - Home Score Accelerated v2
|Lenovo Yoga 510-15ISK
Radeon R7 M460, 6200U, Liteonit CV3-DE256
|
3651 Points ∼64% +6%
|Dell Inspiron 15 5568
HD Graphics 520, 6500U, Toshiba THNSNK256GCS8
|
3607 Points ∼64% +5%
|Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
HD Graphics 620, 7200U, SanDisk X400 256GB, SATA (SD8SB8U-256G)
|
3446 Points ∼61%
|HP Pavilion x360 15-bk102ng
HD Graphics 620, 7200U, WDC Slim WD10SPCX-21KHST0
|
3173 Points ∼56% -8%
|Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
SanDisk X400 256GB, SATA (SD8SB8U-256G)
|Dell Inspiron 15 5568
Toshiba THNSNK256GCS8
|HP Pavilion x360 15-bk102ng
WDC Slim WD10SPCX-21KHST0
|Lenovo Yoga 510-15ISK
Liteonit CV3-DE256
|CrystalDiskMark 3.0
-4%
-91%
6%
|Write 4k QD32
209.2
197.6
-6%
1.098
-99%
232
11%
|Read 4k QD32
314.5
275.3
-12%
0.844
-100%
281.5
-10%
|Write 4k
54.98
86.67
58%
1.047
-98%
63.65
16%
|Read 4k
28.9
19.88
-31%
0.357
-99%
27.05
-6%
|Write 512
322.7
242
-25%
48.12
-85%
356.3
10%
|Read 512
293
397.4
36%
31.37
-89%
384.5
31%
|Write Seq
465.3
270
-42%
102
-78%
450.7
-3%
|Read Seq
502.5
458.6
-9%
102.4
-80%
487
-3%
|3DMark 11 Performance
|1528 баллов
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Lenovo Yoga 510-15ISK
AMD Radeon R7 M460, Intel Core i5-6200U
|
2137 Points ∼4% +50%
|Dell Inspiron 15 5568
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
|
1506 Points ∼3% +6%
|Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1422 Points ∼3%
|HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1355 Points ∼3% -5%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|40.3
|24.3
|19.9
|6.3
|fps
|Civilization VI (2016)
|26.8
|9.2
|fps
Уровень шума
|Ожидание
|
30.4 / 30.4 / 30.4 дб
|Нагрузка
|
|32.3 / 35.2 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 30.6 dB(A)
Анализ АЧХ аудиосистемы Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
(-) | невысокий уровень макс. громкости (67 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 10.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.6% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (17.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 22% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 68% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 22%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 23% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 70% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 3% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 2% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 97% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
|Выкл.
|0.25 / 0.35 Вт
|Ожидание
| 4.3 / 7.6 / 9.8 Вт
|Нагрузка
|
32.6 / 28.4 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Интернет через WiFi v1.3 (Edge 38)
|6час. 34мин.
|Battery Runtime - WiFi Websurfing 1.3
|Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
7200U, HD Graphics 620, 42 Вт⋅ч (Edge 38)
|
394 min ∼33%
|HP Pavilion x360 15-bk102ng
7200U, HD Graphics 620, 48 Вт⋅ч (Edge 38)
|
348 min ∼29% -12%
|Lenovo Yoga 510-15ISK
6200U, Radeon R7 M460, 35 Вт⋅ч (Edge 25.10586.0.0)
|
335 min ∼28% -15%
|Dell Inspiron 15 5568
6500U, HD Graphics 520, 42 Вт⋅ч
|
299 min ∼25% -24%
За
Против
Ноутбук Inspiron 15 5578 является логичным продолжением 15.6-дюймовой серии ноутбуков-трансформеров Dell, с той лишь разницей, что внутри него теперь трудится процессор семейства Intel Kaby Lake. Однако одним "апгрейдом по расписанию" дело не закончилось. Результатом удачной и хорошо продуманной системы охлаждения является как бесшумность во время простоя системы, так и едва слышимый шум во время её максимальной нагрузки. Более того, компьютер едва греется при любых сценариях использования.
Продолжая список достоинств, отметим легко заменяемый скоростной твердотельный накопитель и ёмкую аккумуляторную батарею, которая, наряду с оптимизированным энергопотреблением, обеспечивает хорошее время автономной работы. Сенсорный экран порадовал отзывчивостью и поддержкой активного стилуса. Дабы убедиться в нормальном функционировании последнего, мы протестировали экран со стилусом Hama и получили вполне удовлетворительные результаты. Тем более что форм-фактор устройства только подталкивает к использование возможностей сенсорного дисплея. В довершении всего, клавиатура устройства снабжена удобной подсветкой клавиш.
Обновление до Kaby Lake позволило новому Inspiron существенно прибавить как в производительности системы, так и в продолжительности автономной работы.
Установленный в устройстве IPS-дисплей радует глаз, обладая высокой контрастностью, широким цветовым охватом и приличными углами обзора, но на улице им пользоваться неудобно по причине невысокой яркости подсветки. Также вызвало недоумение отсутствие в столько современном устройстве хотя бы одного порта USB Type-C.
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1 - 18/01/2017 v6
Sascha Mölck