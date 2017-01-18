Notebookcheck

Краткий обзор ноутбука Dell Inspiron 15 5578

Sascha Mölck (перевод - Антон Фёдоров), 25/01/2017

Kaby Lake-апгрейд. Мощный процессор, быстрый SSD и хороший IPS-дисплей - основные составляющие удобного для работы ноутбука, и новый Dell Inspiron 5578 обладает ими в полной мере. Кроме того, он может похвастать клавиатурой с подсветкой, сенсорным дисплеем с поддержкой стилуса и приличным временем автономной работы. Все эти качества подкреплены невысокой стоимостью устройства.

Полную версию этой статьи можно прочитать на английском и немецком языках.

В кратких обзорах отображены ключевые измерения тестируемого устройства, а также его фотографии и характеристики. Они приведены ниже. В конце страницы можно прочитать наши итоговые мысли.

Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Процессор
Intel Core i5-7200U 2.5 GHz
Графический адаптер
Intel HD Graphics 620, Ядро: 300-1000 МГц, Single-Channel, 21.20.4526
Оперативная память
8192 Мбайт 
, DDR4-2400, Одноканальная, два слота оперативной памяти (один свободен)
Дисплей
15.6 дюйм. 16:9, 1920x1080 пикс. 141 точек/дюйм, Емкостный, до 10 точек касания, поддержка активного стилуса без распознавания силы нажатия, LG Philips (Dell 156WF7), IPS, глянцевое покрытие: да
Материнская плата
Intel Kaby Lake-U Premium PCH
Хранение данных
SanDisk X400 256GB, SATA (SD8SB8U-256G), 256 Гбайт 
, 200 Гбайт свободно
Звуковая плата
Realtek ALC225 @ Intel Sunrise Point-LP PCH - High Definition Audio Controller
Интерфейсы
1 USB 2.0, 2 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 1 HDMI, 1 слот замка Kensington, Аудиоразъёмы: Комбинированный аудиоразъем, картридер: поддержка SD-карт, Датчики и сенсоры: Акселерометр, TPM 2.0
Коммуникации
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 20.2 x 381.9 x 253.1
Аккумулятор
42 Вт⋅ч литий-ион., Автономная работа (сведения производителя): 6 час.
Операционная система
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
Камера
Фронтальная камера: HD-разрешение
Дополнительно
акустическая система: Стерео, клавиатура: Островного типа, подсветка клавиатуры: да, McAfee LiveSafe (trial version), MS Office Home and Student 2016 (trial version), 24 мес. гарантии в Европе
Вес
2.82 Кг, адаптер питания: 288 г
Стоимость
799 Euro
Ссылки
Dell - сайт производителя
Dell (сайт производителя)

 

SDCardreader Transfer Speed
average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
Lenovo Yoga 510-15ISK
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
74.2 MB/s ∼100% +180%
HP Pavilion x360 15-bk102ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
60.5 MB/s ∼82% +128%
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
26.5 MB/s ∼36%
Dell Inspiron 15 5568
21 MB/s ∼28% -21%
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
HP Pavilion x360 15-bk102ng
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
87 MB/s ∼100% +181%
Lenovo Yoga 510-15ISK
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
85.11 MB/s ∼98% +175%
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
31 MB/s ∼36%
Dell Inspiron 15 5568
26.5 MB/s ∼30% -15%
Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Dual Band Wireless-AC 3168 (RTL GBE)
352 Мбит ∼100% +98%
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (I210-T1)
178 Мбит ∼51%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Dual Band Wireless-AC 3168 (RTL GBE)
314 Мбит ∼100% 0%
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (I210-T1)
313 Мбит ∼100%
iperf Server (receive) TCP 1 m
Dell Inspiron 15 5568
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
372 MBit/s ∼100%
iperf Client (transmit) TCP 1 m
Dell Inspiron 15 5568
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
390 MBit/s ∼100%
Структура пикселей (плотность 141 PPI)
Структура пикселей (плотность 141 PPI)
239
cd/m²		239
cd/m²		237
cd/m²
237
cd/m²		244
cd/m²		236
cd/m²
253
cd/m²		251
cd/m²		245
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 253 cd/m² В среднем: 242.3 cd/m² Minimum: 14.5 cd/m²
Равномерность подсветки: 93 %
От батареи: 244 cd/m²
Контрастность: 976:1 (Уровень чёрного: 0.25 cd/m²)
ΔE Color 4.94 | - Ø
ΔE Greyscale 4.93 | - Ø
63% sRGB (Argyll) 40% AdobeRGB 1998 (Argyll)
Gamma: 2.7
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
IPS, 1920x1080, 15.6		Dell Inspiron 15 5568
IPS, 1920x1080, 15.6		HP Pavilion x360 15-bk102ng
IPS, 1920x1080, 15.6		Lenovo Yoga 510-15ISK
IPS, 1920x1080, 15.6
Response Times
7%
-15%
-17%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
55
42
24%
55
-0%
43.2
21%
Response Time Black / White *
20
22
-10%
26
-30%
30.8
-54%
PWM Frequency
50
Параметры экрана
3%
-23%
5%
Brightness
242
249
3%
191
-21%
230
-5%
Brightness Distribution
93
85
-9%
74
-20%
86
-8%
Уровень чёрного *
0.25
0.26
-4%
0.3
-20%
0.26
-4%
Контрастность
976
1023
5%
683
-30%
977
0%
Colorchecker DeltaE *
4.94
4.98
-1%
7.2
-46%
4.23
14%
DeltaE для серого *
4.93
2.68
46%
6.86
-39%
2.87
42%
Гамма
2.7 89%
2.27 106%
2.27 106%
2.35 102%
CCT
7401 88%
6583 99%
6983 93%
5965 109%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
40
36
-10%
38
-5%
40.35
1%
Color Space (Percent of sRGB)
63
57
-10%
59
-6%
63.48
1%
Среднее значение
5% / 3%
-19% / -22%
-6% / 1%

* ... меньше = лучше

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Ура! ШИМ не обнаружено

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 459 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).

In factory default setting, the display's DeltaE 2000 color difference is 4.94 - not bad. Manufacturers should strive for a difference of less than 3. The screen does not suffer from a blue cast.

CalMAN - ColorChecker
CalMAN - ColorChecker
CalMAN - Grayscale
CalMAN - Grayscale
CalMAN - Color saturation
CalMAN - Color saturation

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
20 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 4 ms стадия 1
↘ 16 ms стадия 2
Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 11% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.4 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
55 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 20 ms стадия 1
↘ 35 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 86% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 43.2 миллисек.)
Поведение экрана на солнце
Поведение экрана на солнце
Cinebench R10 Rendering Single 32Bit
4976
Cinebench R10 Rendering Multiple CPUs 32Bit
11078
Cinebench R10 Shading 32Bit
7731
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
126 Points
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
326 Points
Cinebench R15 OpenGL 64Bit
37.44 fps
Cinebench R15 Ref. Match 64Bit
97.7 %
?
Cinebench R15 | Cinebench R10 | Geekbench 3 | Geekbench 4 | JetStream 1.1
Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Dell Inspiron 15 5568
Intel Core i7-6500U
128 Points ∼67% +2%
HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Core i5-7200U
126 Points ∼66% 0%
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Core i5-7200U
126 Points ∼66%
Lenovo Yoga 510-15ISK
Intel Core i5-6200U
114 Points ∼60% -10%
CPU Multi 64Bit
HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Core i5-7200U
326 Points ∼20% 0%
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Core i5-7200U
326 Points ∼20%
Dell Inspiron 15 5568
Intel Core i7-6500U
308 Points ∼19% -6%
Lenovo Yoga 510-15ISK
Intel Core i5-6200U
289 Points ∼17% -11%
Cinebench R10
Rendering Single 32Bit
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Core i5-7200U
4976 Points ∼68%
HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Core i5-7200U
4787 Points ∼65% -4%
Lenovo Yoga 510-15ISK
Intel Core i5-6200U
4399 Points ∼60% -12%
Rendering Multiple CPUs 32Bit
HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Core i5-7200U
11328 Points ∼33% +2%
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Core i5-7200U
11078 Points ∼32%
Lenovo Yoga 510-15ISK
Intel Core i5-6200U
9846 Points ∼28% -11%
Geekbench 3
32 Bit Multi-Core Score
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Core i5-7200U
6439 Points ∼24%
HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Core i5-7200U
6297 Points ∼23% -2%
Lenovo Yoga 510-15ISK
Intel Core i5-6200U
5733 Points ∼21% -11%
32 Bit Single-Core Score
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Core i5-7200U
2893 Points ∼62%
HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Core i5-7200U
2812 Points ∼60% -3%
Lenovo Yoga 510-15ISK
Intel Core i5-6200U
2699 Points ∼58% -7%
Geekbench 4
64 Bit Multi-Core Score
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Core i5-7200U
6795 Points ∼32%
HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Core i5-7200U
6425 Points ∼30% -5%
64 Bit Single-Core Score
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Core i5-7200U
3632 Points ∼71%
HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Core i5-7200U
3484 Points ∼68% -4%
JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel Core i5-7200U (Edge 38)
219.95 Points ∼1%
HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel Core i5-7200U (Edge 38)
212.03 Points ∼1% -4%
Dell Inspiron 15 5568
Intel Core i7-6500U (EDGE 25.10586.0.0)
207.09 Points ∼1% -6%
Lenovo Yoga 510-15ISK
Intel Core i5-6200U (Edge 25.10586.0.0)
196.87 Points ∼1% -10%
PCMark 8 Home Score Accelerated v2
3446 баллов
?
PCMark 8 - Home Score Accelerated v2
Lenovo Yoga 510-15ISK
Radeon R7 M460, 6200U, Liteonit CV3-DE256
3651 Points ∼64% +6%
Dell Inspiron 15 5568
HD Graphics 520, 6500U, Toshiba THNSNK256GCS8
3607 Points ∼64% +5%
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
HD Graphics 620, 7200U, SanDisk X400 256GB, SATA (SD8SB8U-256G)
3446 Points ∼61%
HP Pavilion x360 15-bk102ng
HD Graphics 620, 7200U, WDC Slim WD10SPCX-21KHST0
3173 Points ∼56% -8%
hddimg
SanDisk X400 256GB, SATA (SD8SB8U-256G)
Sequential Read: 502.5 MB/s
Sequential Write: 465.3 MB/s
512K Read: 293 MB/s
512K Write: 322.7 MB/s
4K Read: 28.9 MB/s
4K Write: 54.98 MB/s
4K QD32 Read: 314.5 MB/s
4K QD32 Write: 209.2 MB/s
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
SanDisk X400 256GB, SATA (SD8SB8U-256G)		Dell Inspiron 15 5568
Toshiba THNSNK256GCS8		HP Pavilion x360 15-bk102ng
WDC Slim WD10SPCX-21KHST0		Lenovo Yoga 510-15ISK
Liteonit CV3-DE256
CrystalDiskMark 3.0
-4%
-91%
6%
Write 4k QD32
209.2
197.6
-6%
1.098
-99%
232
11%
Read 4k QD32
314.5
275.3
-12%
0.844
-100%
281.5
-10%
Write 4k
54.98
86.67
58%
1.047
-98%
63.65
16%
Read 4k
28.9
19.88
-31%
0.357
-99%
27.05
-6%
Write 512
322.7
242
-25%
48.12
-85%
356.3
10%
Read 512
293
397.4
36%
31.37
-89%
384.5
31%
Write Seq
465.3
270
-42%
102
-78%
450.7
-3%
Read Seq
502.5
458.6
-9%
102.4
-80%
487
-3%
3DMark 11 Performance
1528 баллов
?
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
Lenovo Yoga 510-15ISK
AMD Radeon R7 M460, Intel Core i5-6200U
2137 Points ∼4% +50%
Dell Inspiron 15 5568
Intel HD Graphics 520, Intel Core i7-6500U
1506 Points ∼3% +6%
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
1422 Points ∼3%
HP Pavilion x360 15-bk102ng
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
1355 Points ∼3% -5%
мин. сред. выс. макс.
BioShock Infinite (2013) 40.324.319.96.3fps
Civilization VI (2016) 26.89.2fps

Уровень шума

Ожидание
30.4 / 30.4 / 30.4 дб
Нагрузка
32.3 / 35.2 дб
 
 
 
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
  
min: dark, med: mid, max: light   Audix TM1, Arta (15 см от источника шума)   фоновый шум: 30.6 dB(A)
dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2037.540.237.837.940.137.52534.439.835.336.135.534.43132.839.53330.631.132.84031.537.630.931.829.831.55030.236.530.830.429.530.26331.636.733.930.733.331.68029.133.331.429.427.829.110029.139.330.828.52729.112525.32825.825.425.325.316025.830.825.925.324.325.820025.229.42624.524.625.225024.129.124.22322.424.131524.327.624.422.821.824.340023.126.822.621.620.323.150021.825.921.920.62021.863020.82521.319.618.920.880020.124.320.819.418.120.1100020.524.621.718.517.720.5125019.7242117.916.819.7160019.323.220.817.716.319.3200018.324.722.117.516.118.3250017.921.719.517.315.617.9315017.720.51917.215.517.7400017.319.317.817.115.417.3500017.218.917.317.21517.2630017.218.717.317.115.317.280001718.417.317.115.2171000016.918.117.11714.916.91250016.817.91716.914.916.816000171817.2171517SPL31.335.232.330.429.131.3N1.62.41.81.41.21.6median 19.7Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1median 24.3median 21median 17.9median 16.8median 19.7Delta3.343.22.83.53.3hearing rangehide median Fan Noise
Стресс-тестирование
Стресс-тестирование
Макс.
 34 °C37.3 °C28.6 °C 
 33.4 °C25.4 °C26.7 °C 
 24.5 °C24.6 °C25.5 °C 
Максимум: 37.3 °C
В среднем: 28.9 °C
24.8 °C43.3 °C42.6 °C
25.2 °C34.7 °C40.3 °C
25 °C25.8 °C24.9 °C
Максимум: 43.3 °C
В среднем: 31.8 °C
Блок питания (макс)  44.6 °C | Темп. воздуха 22.4 °C | FIRT 550-Pocket
Распределение нагрева при вычислительной нагрузке, верхняя часть основания
Распределение нагрева при вычислительной нагрузке, верхняя часть основания
Распределение нагрева при вычислительной нагрузке, днище
Распределение нагрева при вычислительной нагрузке, днище
Распределение нагрева при простое системы, верхняя часть основания
Распределение нагрева при простое системы, верхняя часть основания
Распределение нагрева при простое системы, днище
Распределение нагрева при простое системы, днище
dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs203940.1392539.135.539.13136.331.136.34037.829.837.8503829.5386339.933.339.98040.127.840.110040.42740.412542.825.342.816043.424.343.420047.224.647.225051.922.451.931557.921.857.94005720.35750053.92053.963060.218.960.280067.518.167.5100064.917.764.9125067.316.867.3160066.516.366.5200066.916.166.925006115.661315057.415.557.4400062.315.462.3500066.21566.263006515.365800052.715.252.71000048.414.948.41250050.714.950.71600057.31557.3SPL76.229.176.2N36.91.236.9median 57.4Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1median 16.8median 57.4Delta7.93.57.935.335.132.931.831.83236.535.132.428.93328.936.328.848.32761.52752.924.860.92462.822.763.32269.521.267.82174.82075.919.472.718.97117.770.117.86917.671.817.668.117.671.417.673.717.670.417.571.617.671.617.669.617.459.717.583.630.662.51.5median 69.6Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHzmedian 17.84.62.4hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1

(-) | невысокий уровень макс. громкости (67 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 10.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.6% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (17.1% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 22% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 10% примерно так же, 68% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 22%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 23% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 70% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz

(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 3% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 2% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 97% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.25 / 0.35 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 4.3 / 7.6 / 9.8 Вт
Нагрузка midlight 32.6 / 28.4 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Автономная работа
Интернет через WiFi v1.3 (Edge 38)
6час. 34мин.
Battery Runtime - WiFi Websurfing 1.3
Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1
7200U, HD Graphics 620, 42 Вт⋅ч (Edge 38)
394 min ∼33%
HP Pavilion x360 15-bk102ng
7200U, HD Graphics 620, 48 Вт⋅ч (Edge 38)
348 min ∼29% -12%
Lenovo Yoga 510-15ISK
6200U, Radeon R7 M460, 35 Вт⋅ч (Edge 25.10586.0.0)
335 min ∼28% -15%
Dell Inspiron 15 5568
6500U, HD Graphics 520, 42 Вт⋅ч
299 min ∼25% -24%

За

+ IPS-дисплей c разрешением Full HD
+ Бесшумный в работе
+ Скоростной SSD
+ Хорошее время автономной работы
+ Клавиатура с подсветкой клавиш

Против

- Дисплей тускловат
- Нет порта USB Type-C

Ноутбук Inspiron 15 5578 является логичным продолжением 15.6-дюймовой серии ноутбуков-трансформеров Dell, с той лишь разницей, что внутри него теперь трудится процессор семейства Intel Kaby Lake. Однако одним "апгрейдом по расписанию" дело не закончилось. Результатом удачной и хорошо продуманной системы охлаждения является как бесшумность во время простоя системы, так и едва слышимый шум во время её максимальной нагрузки. Более того, компьютер едва греется при любых сценариях использования.

Продолжая список достоинств, отметим легко заменяемый скоростной твердотельный накопитель и ёмкую аккумуляторную батарею, которая, наряду с оптимизированным энергопотреблением, обеспечивает хорошее время автономной работы. Сенсорный экран порадовал отзывчивостью и поддержкой активного стилуса. Дабы убедиться в нормальном функционировании последнего, мы протестировали экран со стилусом Hama и получили вполне удовлетворительные результаты. Тем более что форм-фактор устройства только подталкивает к использование возможностей сенсорного дисплея. В довершении всего, клавиатура устройства снабжена удобной подсветкой клавиш.

Обновление до Kaby Lake позволило новому Inspiron существенно прибавить как в производительности системы, так и в продолжительности автономной работы.

Установленный в устройстве IPS-дисплей радует глаз, обладая высокой контрастностью, широким цветовым охватом и приличными углами обзора, но на улице им пользоваться неудобно по причине невысокой яркости подсветки. Также вызвало недоумение отсутствие в столько современном устройстве хотя бы одного порта USB Type-C.

Сегодня в обзоре: Dell Inspiron 15 5578. Благодарим notebooksbilliger.de за тестовый образец.
Сегодня в обзоре: Dell Inspiron 15 5578. Благодарим notebooksbilliger.de за тестовый образец.

Dell Inspiron 15 5578-1777 2-in-1 - 18/01/2017 v6
Sascha Mölck

Внешний вид
85 / 98 → 87%
Клавиатура
85%
Сенсорная панель
84%
Интерфейсы
46 / 80 → 57%
Портативность
58 / 78 → 53%
Автономность
89%
Дисплей
82%
Игры и 3D
54 / 68 → 80%
Процессор
84 / 87 → 97%
Охлаждение
94%
Бесшумность
93%
Аудиосистема
62 / 91 → 68%
Камера
47 / 85 → 56%
Средний балл
74%
79%
Convertible - Итоговый рейтинг
> Главная > Каталог обзоров > Краткий обзор ноутбука Dell Inspiron 15 5578
Sascha Mölck, 2017-01-25 (Update: 2017-02- 6)

 