Краткий обзор ноутбука Dell Inspiron 15 5578

Ноутбук Inspiron 15 5578 является логичным продолжением 15.6-дюймовой серии ноутбуков-трансформеров Dell, с той лишь разницей, что внутри него теперь трудится процессор семейства Intel Kaby Lake. Однако одним "апгрейдом по расписанию" дело не закончилось. Результатом удачной и хорошо продуманной системы охлаждения является как бесшумность во время простоя системы, так и едва слышимый шум во время её максимальной нагрузки. Более того, компьютер едва греется при любых сценариях использования.



Продолжая список достоинств, отметим легко заменяемый скоростной твердотельный накопитель и ёмкую аккумуляторную батарею, которая, наряду с оптимизированным энергопотреблением, обеспечивает хорошее время автономной работы. Сенсорный экран порадовал отзывчивостью и поддержкой активного стилуса. Дабы убедиться в нормальном функционировании последнего, мы протестировали экран со стилусом Hama и получили вполне удовлетворительные результаты. Тем более что форм-фактор устройства только подталкивает к использование возможностей сенсорного дисплея. В довершении всего, клавиатура устройства снабжена удобной подсветкой клавиш.

Обновление до Kaby Lake позволило новому Inspiron существенно прибавить как в производительности системы, так и в продолжительности автономной работы.



Установленный в устройстве IPS-дисплей радует глаз, обладая высокой контрастностью, широким цветовым охватом и приличными углами обзора, но на улице им пользоваться неудобно по причине невысокой яркости подсветки. Также вызвало недоумение отсутствие в столько современном устройстве хотя бы одного порта USB Type-C.

