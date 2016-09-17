Обзор ноутбука Lenovo IdeaPad 510S-14ISK

Основная часть корпуса, полностью покрытого серебряным напылением, сделана из пластика и алюминия. Верхняя часть - металлическая, а нижняя из пластика. Верхнюю часть крышки украшает логотип Lenovo. В остальном, модель IdeaPad 510S-14ISK выглядит вполне непритязательно. Оформление в серебряном стиле производит впечатление дорогого продукта, и отпечатки пальцев на нём не особо заметны. Базовая часть сделана крепко, и деформируется только при достаточно большом усилии.

Крышка экрана тоже производит положительное впечатление. Как и базовый модуль, она крепкая, и гнётся только при значительном усилии. Поэтому, смесь пластика с металлом - очень удачна, и корпус годится для повседневных воздействий.

Обе петли, на которых держится экран, хорошо фиксируются в любом положении. Экран качается в допустимых рамках, и крышку не получится открыть одной рукой. В закрытом состоянии ноутбук выглядит очень тонким. Клавиатура и тачпад встроены в верхнюю часть базового модуля. Тачпад обрамляет хромированная рамка. Матрица экрана хорошо встроена в крышку, и рамки относительно тонкие.

Хотя у IdeaPad 510S-14ISK нет отсека для обслуживания внутренних частей, заднюю крышку базового блока при необходимости можно легко снять. Единственное предупреждение: После вывинчивания всех винтов, крышка держится на бесчисленном количестве пластиковых защёлок по периметру блока, что - на наш взгляд - совершенно излишне. После этого, память, диск, аккумулятор и небольшой вентилятор - все будут в открытом доступе.