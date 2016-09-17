Notebookcheck

Обзор ноутбука Lenovo IdeaPad 510S-14ISK

Серебряный компаньон. Lenovo представила ещё один лёгкий 14-дюймовый ноутбук с низковольтным процессором и встроенной графикой Intel Iris. Однако его попытка занять место среди ноутбуков премиум класса не вполне удалась. Наш детальный обзор расскажет, почему, а также как он показал себя в наших изнуряющих тестах.

Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.

HP, Asus, Acer в первой половине 2016 года выпустили несколько привлекательных устройств, причём их объединяла одна общая черта: привлекательное соотношение цена/производительность. Разумеется, Lenovo не хочет стоять в стороне, поэтому она разработала эту модель (IdeaPad 510S), которая призвана встряхнуть рынок субноутбуков. В конфигурации IdeaPad 510S-14ISK, которая попала в наш тестовый зал, был 14-дюймовый экран. В ноутбуке установлен низковольтный процесор Intel Core i5 6-го поколения (в моделях 2017 года используется уже 7-е). В качестве графического адаптера работает Intel Iris Graphics 550. Его производительность намного лучше, чем Intel HD Graphics 520.

Lenovo предлагает и другие конфигурации. Intel Core i5-6200U с графикой AMD Radeon R5 M430 и 2.5-дюймовым диском 1 ТБ, в тонком корпусе, на момент обзора (осень 2016) стоил 799 евро. Другим вариантом является более быстрый Intel Core i7-6500U с дискретной графикой AMD Radeon R7 M460 и твердотельным диском 256 ГБ. Более мощная конфигурация стоит 999 евро. В обоих видеоадаптерах есть 2 ГБ отдельной видеопамяти, которые не отъедают кусок от 8 ГБ оперативной памяти DDR4, которая установлена во всех моделях.

Конфигурация, которую мы тестируем, уже исчезла с немецкого сайта Lenovo. Покупатели могут немного доплатить, и получить более быстрый Intel Core i5-6267U с Iris Graphics 550 за примерно 799 евро.

Для конфигурации обозреваемого ноутбука можно найти много соперников. Мы решили ограничить верхнюю планку цены суммой в 1000 евро. Исходя из этого, получился следующий список ноутбуков-соперников:

  • Lenovo IdeaPad 500s-14ISK (999 евро)
  • Asus X302UV-FN016T (699 евро)
  • Acer Aspire V3-372-57CW (720 евро)
  • HP Envy 13-d020ng (999 евро)
  • Acer Aspire V3-372 (799 евро
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK (Ideapad 500 Серия)
Процессор
Intel Core i5-6267U 2.9 GHz
Графический адаптер
Intel Iris Graphics 550, Ядро: 300 - 1100 МГц, 20.19.15.4390
Оперативная память
8192 Мбайт 
, DDR4, 1866 ГГц, одноканальная, занимает 1 слот (из 1)
Дисплей
14 дюйм. 16:9, 1920x1080 пикс. 157 точек/дюйм, NV140FHM-N41, a-Si TFT-LCD, IPS, LED, 262K, 6 бит, матовый, глянцевое покрытие: нет
Хранение данных
Samsung MZYTY256HDHP, 256 Гбайт 
, 2.5-дюймовый тверодтельный диск, 193 Гбайт свободно
Звуковая плата
Realtek High Definition Audio
Интерфейсы
1 USB 2.0, 2 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 1 HDMI, 1 слот замка Kensington, Аудиоразъёмы: stereo, картридер: MMC, SD, SDHC, SDXC
Коммуникации
Realtek PCIe GBE Family Controller (10/100/1000MBit), Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 19.5 x 340 x 240
Аккумулятор
30 Вт⋅ч, 4050 мА⋅ч литий-ион.
Операционная система
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
Камера
Фронтальная камера: 720p-HD
Дополнительно
акустическая система: Audio by HARMAN, клавиатура: Chiclet, подсветка клавиатуры: да, McAfee LifeSafe, Lenovo Solution Center, 24 мес. гарантии в Европе
Вес
1.542 Кг, адаптер питания: 230 г
Стоимость
799 евро
Ссылки
Lenovo - сайт производителя

 

1 | Дизайн и особенности корпуса

Основная часть корпуса, полностью покрытого серебряным напылением, сделана из пластика и алюминия. Верхняя часть - металлическая, а нижняя из пластика. Верхнюю часть крышки украшает логотип Lenovo. В остальном, модель IdeaPad 510S-14ISK выглядит вполне непритязательно. Оформление в серебряном стиле производит впечатление дорогого продукта, и отпечатки пальцев на нём не особо заметны. Базовая часть сделана крепко, и деформируется только при достаточно большом усилии. 

Крышка экрана тоже производит положительное впечатление. Как и базовый модуль, она крепкая, и гнётся только при значительном усилии. Поэтому, смесь пластика с металлом - очень удачна, и корпус годится для повседневных воздействий. 

Обе петли, на которых держится экран, хорошо фиксируются в любом положении. Экран качается в допустимых рамках, и крышку не получится открыть одной рукой. В закрытом состоянии ноутбук выглядит очень тонким. Клавиатура и тачпад встроены в верхнюю часть базового модуля. Тачпад обрамляет хромированная рамка. Матрица экрана хорошо встроена в крышку, и рамки относительно тонкие.

Хотя у IdeaPad 510S-14ISK нет отсека для обслуживания внутренних частей, заднюю крышку базового блока при необходимости можно легко снять. Единственное предупреждение: После вывинчивания всех винтов, крышка держится на бесчисленном количестве пластиковых защёлок по периметру блока, что - на наш взгляд - совершенно излишне. После этого, память, диск, аккумулятор и небольшой вентилятор - все будут в открытом доступе.

Габариты

Сравнение размеров показывает, что IdeaPad 510S-14ISK один из самых больших по площади крышки, не в последнюю очередь из-за 14-дюймового экрана. У других ноутбуков из сравнительной группы, например, HP Envy 13-d020ng, он 13.3-дюймовый, и может уместиться в крышку меньшего размера. Lenovo IdeaPad 510S-14ISK весит примерно 1,5 килограмм. Для ноутбука такого размера это вполне нормально. К тому же, его корпус тоньше, чем у Acer (19.7 мм) и Asus (25.6 мм), но толще, чем у HP (12.6 мм).

2 | Порты и коммуникации

В плане интерфейсов, в IdeaPad 510S нет каких-то особых инноваций по сравнению с 500S. Более того, Lenovo до сих пор не устанавливает порты USB 3.1 или порт с поддержкой Thunderbolt 3. Все порты расположены по бокам. Разъем Kensington, служащий для предотвращения кражи ноутбука, расположен слева. Там же есть линейный выход, микрофонный вход, обычный порт USB 2.0, адаптер карт памяти, и разъём для блока питания.

Два порта USB, которые поддерживают USB 3.0, расположены справа, рядом с портами HDMI и Gbit LAN. Расположение портов среднее - оба порта USB 3.0 расположены слишком близко, что может создать неудобства при подключении больших устройств USB. Слева такого не наблюдается. 

Слева: разъём Kensington lock, вход питания, 1x USB 2.0, комбинированный аудиопорт 3.5 мм, адаптер карт памяти SD
Слева: разъём Kensington lock, вход питания, 1x USB 2.0, комбинированный аудиопорт 3.5 мм, адаптер карт памяти SD
Справа: индикатор питания, 2x USB 3.0, HDMI, сеть GBit-LAN
Справа: индикатор питания, 2x USB 3.0, HDMI, сеть GBit-LAN
Спереди: нет интерфейсов
Спереди: нет интерфейсов
Справа: нет интерфейсов
Справа: нет интерфейсов

Адаптер карт памяти SD

Адаптер карт памяти поддерживает все основные форматы (MMC, SD, SDHC, SDXC). Мы рекомендуем вынимать полноразмерную SD карту во время переноски ноутбука, поскольку она вставляется в корпус только наполовину.

Мы протестировали адаптер, используя эталонную карту памяти Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II. Тест включает копирование 250 одинаковых файлов JPG с карты памяти на жёсткий диск. IdeaPad 510S показал среднюю скорость в 49.5 МБ/с после трёх проходов, что является средней скоростью. Предыдущая модель IdeaPad 500S показывала 62 МБ/с, что было быстрее всех. Обе модели Lenovo примерно одинаковы по производительности последовательного чтения, что видно в тесте AS SSD, после чего с небольшим отставанием идёт HP Envy 13-d020ng.

SDCardreader Transfer Speed
average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
Lenovo Ideapad 500s-14ISK
61 MB/s ∼100% +23%
HP Envy 13-d020ng
54 MB/s ∼89% +9%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
49.5 MB/s ∼81%
Asus X302UV-FN016T
27.9 MB/s ∼46% -44%
Acer Aspire V3-372-57CW
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
22.4 MB/s ∼37% -55%
Acer Aspire V3-372-50LK
15 MB/s ∼25% -70%
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
Lenovo Ideapad 500s-14ISK
85.7 MB/s ∼100% +3%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
83.4 MB/s ∼97%
HP Envy 13-d020ng
83 MB/s ∼97% 0%
Asus X302UV-FN016T
37.1 MB/s ∼43% -56%
Acer Aspire V3-372-57CW
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
27.3 MB/s ∼32% -67%
Acer Aspire V3-372-50LK
27.1 MB/s ∼32% -68%

Коммуникации

Беспроводной адаптер Wireless-AC 3165 от Intel
Беспроводной адаптер Wireless-AC 3165 от Intel

Как и в предшественнике, для работы Wi-Fi Lenovo использует адаптер Intel Wireless-AC 3165. Мы получили хорошую скорость подключения в 433 Мбит/с. Реальная производительность составила 268 Мбит/с вниз и 291 Мбит/с вверх (в идеальных условиях), такие результаты обещают комфортную работу в реальной жизни. Во время работы с ноутбуком, не возникло никаких проблем с беспроводными сетями. Поддерживается проводное подключение со скоростью 1000 Мбит/с, и обеспечивающий его чип Realtek работает как и должно быть.

Networking
iperf Server (receive) TCP 1 m
Dell Inspiron 15 5568
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
372 MBit/s ∼100% +39%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
268 MBit/s ∼72%
iperf Client (transmit) TCP 1 m
Dell Inspiron 15 5568
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
390 MBit/s ∼100% +34%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
291 MBit/s ∼75%

Безопасность

Устройства, разработанные не для бизнес-сектора, содержат только ограниченные средства безопасности. В случае IdeaPad 510S, это Kensington lock и чип Trusted Platform Module 2.0 (TPM). 

Аксессуары

Как и большинство других производителей, Lenovo очень ограниченно комплектует свои ноутбуки. В комплекте идёт только руководство пользователя, и блок питания. Все другие дополнения доступны за дополнительную плату.

Операционная система

Ноутбуки поставляются с предустановленной Microsoft Windows 10 Home (64-битная версия).

Обслуживание

У IdeaPad 510S отсутствует какой-либо специальный отсек для апгрейда, но пользователь может снять нижнюю крышку (что лучше делать с использованием специнструментов). Поскольку заменяемые детали можно пересчитать по пальцам одной руки, мало кто будет это делать.

Lenovo IdeaPad 510S-14ISK со снятой задней крышкой
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK со снятой задней крышкой

3 | Устройства ввода

IdeaPad 510S-14ISK: Клавиатура
IdeaPad 510S-14ISK: Клавиатура
IdeaPad 510S-14ISK: работа подсветки клавиатуры
IdeaPad 510S-14ISK: работа подсветки клавиатуры

Клавиатура

Как и в случае с предшественником, впечатления о клавиатуре - положительные. На ней хорошо печатать, и она не гнётся (основание прочное). Ход клавиш в самый раз, и нажатие отлично ощущается. Энергично печатающим людям будет не на что жаловаться. В нижней части клавиши слегка закруглены, но их размер комфортный. Звук клавиатуры слышен, но не раздражает.

Надписи на кнопках хорошо видны. В целом, возникает ощущение, что между клавишами есть воздух (они не слишком прижаты друг к другу). В клавиатуре есть подсветка (3 уровня), и она помогает печатать в темноте.

Тачпад

IdeaPad 510S-14ISK: Кликпад
IdeaPad 510S-14ISK: Кликпад

Теперь про тачпад. Он поддерживает касание несколькими пальцами сразу, и позволяет безукоризненно точно осуществлять ввод - даже по краям. Изменение масштаба изображений, перемещение файлов - всё отрабатывается идеально. У двух кнопок, встроенных в нижнюю часть, при нажатии чувствуется сильная, ощутимая отдача. Нечаянных нажатий не происходит. Единственное, к чему можно придраться - звук нажатия кнопок гораздо громче, чем клавиш клавиатуры.

4 | Дисплей

Массив пикселей
Массив пикселей
Практически никакой засветки
Практически никакой засветки

В нашем тестовом ноутбуке была установлена IPS-матрица производства BOE, 14-дюймовая, и разрешением 1920x1080 (что даёт плотность пикселей в 157 PPI). Других вариантов экрана для модели IdeaPad 510S Lenovo не предлагает. Экран FHD в нашем случае отличается хорошей яркостью (263 Кд/м²) и высоким контрастом (1071:1). Это вполне нормальные показатели для IPS-экранов. Впрочем, HP доказывает, что может быть ещё лучше, как в случае с Envy 13-d020ng, чья матрица производства AU Optronics превосходит продукт от BOE, что наглядно видно в результатах тестов.

В любом случае, наш ноутбук обладает отличным экраном, поскольку его высокая яркость и контрастность позволяют работать на улице, и матовая поверхность тоже этому способствует. Тем не менее, придётся покритиковать мерцание экрана, которое происходит при уровне яркости в 60% или ниже. Яркость подсветки однородная, то есть нет засветки по краям, это большой плюс. Качество экрана (субъективно) также хорошее. Приличный контраст (1071:1) и низкий уровень чёрного (0.35 Кд/м²) означают, что тёмные объекты не будут плавать в сером тумане. 

270
cd/m²		272
cd/m²		276
cd/m²
264
cd/m²		257
cd/m²		259
cd/m²
267
cd/m²		254
cd/m²		248
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 276 cd/m² В среднем: 263 cd/m² Minimum: 4 cd/m²
Равномерность подсветки: 90 %
От батареи: 257 cd/m²
Контрастность: 1071:1 (Уровень чёрного: 0.24 cd/m²)
ΔE Color 5.44 | - Ø
ΔE Greyscale 3.95 | - Ø
64% sRGB (Argyll) 40% AdobeRGB 1998 (Argyll)
Gamma: 2.29
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
NV140FHM-N41, 1920x1080, 14		Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Chi Mei CMN14A7, 1920x1080, 14		Asus X302UV-FN016T
InfoVision M133NWN1 R3, 1366x768, 13.3		Acer Aspire V3-372-57CW
LG LP133WF2-SPL3, 1920x1080, 13.3		HP Envy 13-d020ng
AU Optronics AUO272D, 1920x1080, 13.3		Acer Aspire V3-372-50LK
LG Display LP133WF2-SPL3, 1920x1080, 13.3
Response Times
8%
6%
-12%
116%
3%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
45
43
4%
42
7%
41
9%
34
24%
46
-2%
Response Time Black / White *
26
23
12%
23
12%
34.4
-32%
24
8%
24
8%
PWM Frequency
50
50
0%
208
316%
Параметры экрана
-49%
-20%
-22%
14%
-14%
Brightness
263
235
-11%
210
-20%
239
-9%
335
27%
247
-6%
Brightness Distribution
90
87
-3%
88
-2%
81
-10%
95
6%
87
-3%
Уровень чёрного *
0.24
0.44
-83%
0.5
-108%
0.38
-58%
0.25
-4%
0.43
-79%
Контрастность
1071
566
-47%
436
-59%
650
-39%
1380
29%
581
-46%
Colorchecker DeltaE *
5.44
9.47
-74%
3.89
28%
5.95
-9%
4.94
9%
4.51
17%
DeltaE для серого *
3.95
10.22
-159%
4.9
-24%
5.25
-33%
5.85
-48%
3.18
19%
Гамма
2.29 105%
2.34 103%
2.41 100%
2.42 99%
2.25 107%
2.43 99%
CCT
6896 94%
11451 57%
7860 83%
6736 96%
7105 91%
6743 96%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
40
39
-2%
46
15%
37.28
-7%
60
50%
37
-7%
Color Space (Percent of sRGB)
64
57
-11%
73
14%
58.37
-9%
93
45%
58
-9%
Среднее значение
-21% / -37%
-7% / -12%
-17% / -20%
65% / 42%
-6% / -11%

* ... меньше = лучше

Результаты в DeltaE 2000 (при заводских настройках) немного выше идеального значения (3). Заметна небольшая зеленоватость. После калибровки, результаты улучшились. Как обычно, мы выкладываем ICC профиль на странице обзора, его можно скачать и использовать. Матрица IPS воспроизводит 64% диапазона sRGB, или 40% для расширенного AdobeRGB, что явно недостаточно для профессионалов в области графики.

Уровни серого
Уровни серого
ColorChecker
ColorChecker
Saturation Sweeps
Saturation Sweeps

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
26 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 7 ms стадия 1
↘ 19 ms стадия 2
Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 42% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 27.4 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
45 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 17 ms стадия 1
↘ 28 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 64% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 43.1 миллисек.)

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Модуляция на частоте 50 Hz60 % яркости

Подсветка экрана мерцает с частотой 50 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 60 % и ниже.

Стоит заметить, что частота 50 Гц очень низка. Мерцание экрана будет практически гарантированно вызывать эффект усталости, вплоть до тошноты.

Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 459 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).

Технология IPS даёт возможность смотреть на экран с разных углов практически без искажения изображения. 

Анти-бликовая поверхность пропускает достаточно света, яркость в 263 Кд/м² обеспечивает хорошую читаемость на открытом воздухе, но при сильном солнце лучше работать в тени.

IdeaPad 510S-14ISK под прямыми солнечными лучами
IdeaPad 510S-14ISK под прямыми солнечными лучами
на улице, под солнцем
на улице, под солнцем
на улице, в тени
на улице, в тени

5 | Производительность

Производительность IdeaPad 510S вполне нормальная для его класса. Если бы в него поставили процессор 7-го поколения, производительность выросла бы ещё на несколько процентов. Установленный в данный момент Intel Core i5-6267U, в сочетании с 8 ГБ памяти, даёт достаточно производительности для большинства обычных задач - чтения сайтов, работы с документами, или просмотра фильмов. 2.5-дюймовый твердотельный диск помогает системе работать быстро и без задержек. В случае минимальной конфигурации IdeaPad 510S-14ISK установлен процессор Intel Core i5-6200U, и в качестве альтернативы можно выбрать Intel Core i7-6500U.

CPU-Z
CPU-Z
CPU-Z
CPU-Z
CPU-Z
CPU-Z
GPU-Z
HWiNFO
DPC Latency
Intel Extreme Tuning Utility

Процессор

Процессор Intel Core i5-6267U с графикой Intel Iris Graphics 550
Процессор Intel Core i5-6267U с графикой Intel Iris Graphics 550

Intel Core i5 6267U Notebook ProcessorПроцессор Intel Core i5-6267U, установленный в нашем ноутбуке, нечасто встречается, в отличие от намного более популярных Core i5-6200U или Core i7-6500U. В Core i5-6267U встроен более мощный видеоадаптер, чем в остальных моделях. 

Производительность Intel Iris Graphics 550 примерно вдвое выше установленного обычно Intel HD Graphics 520. Это также приводит к росту тепловыделения (TDP) в 28 ватт. Процессор припаян к материнской плате, и содержит 2 физических ядра. Базовая частота Intel Core i5-6267U составляет 2.9 ГГц, которая может увеличиваться до 3.3 ГГц (1 ядро) и 3.1 ГГц (2 ядра) в режиме Turbo.

В тесте Cinebench результаты IdeaPad 510S-14ISK примерно равны результатам бывшего IdeaPad 500S-14ISK. Поэтому их производительность примерно равна, хотя предшественник работает на Core i7-6500U. Acer Aspire V3-372-57CW, в котором тоже установлен процессор Intel, способен использовать его производительность гораздо лучше, показывая на 10% более быстрый результат по итогам Cinebench R15.

Cinebench R10
Cinebench R10
Cinebench R11.5
Cinebench R11.5
Cinebench R15
Cinebench R15
Jetstream 1.1
Jetstream 1.1
Octane V2
Octane V2
Mozilla Kraken 1.1
Mozilla Kraken 1.1
Cinebench R15 | Cinebench R11.5 | Cinebench R10 | JetStream 1.1 | Octane V2 | Mozilla Kraken 1.1
Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900
138 Points ∼73% +12%
Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500
125 Points ∼66% +2%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900
123 Points ∼65%
Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300
115 Points ∼61% -7%
HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300
112 Points ∼59% -9%
Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300
97 Points ∼51% -21%
CPU Multi 64Bit
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900
339 Points ∼20% +8%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900
314 Points ∼19%
Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500
313 Points ∼19% 0%
Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300
291 Points ∼18% -7%
Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300
290 Points ∼18% -8%
HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300
285 Points ∼17% -9%
Cinebench R11.5
CPU Single 64Bit
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900
1.58 Points ∼19% +17%
Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500
1.4 Points ∼17% +4%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900
1.35 Points ∼17%
HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300
1.33 Points ∼16% -1%
Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300
1.13 Points ∼14% -16%
CPU Multi 64Bit
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900
3.71 Points ∼21% +8%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900
3.44 Points ∼19%
Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500
3.43 Points ∼19% 0%
Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300
3.2 Points ∼18% -7%
HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300
3.09 Points ∼18% -10%
Cinebench R10
Rendering Single CPUs 64Bit
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900
5789 Points ∼64%
HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300
1678 Points ∼19% -71%
Rendering Multiple CPUs 64Bit
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900
13975 Points ∼34%
HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300
6961 Points ∼17% -50%
JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900 (Edge 20)
209.34 Points ∼1% +60%
Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300 (Edge 25.10586.0.0)
197.48 Points ∼1% +51%
HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300 (Edge 25.10586.0.0)
194.6 Points ∼1% +49%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900 (25.10586.0.0)
130.89 Points ∼0%
Octane V2 - Total Score
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900 (Edge 20)
33031 Points ∼73% +10%
Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500
30419 Points ∼67% +1%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900 (EDGE: 25.10586.0.0)
30059 Points ∼67%
Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300 (Edge 25.10586.0.0)
29057 Points ∼64% -3%
Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300
28525 Points ∼63% -5%
HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300 (Edge 25.10586.0.0)
27593 Points ∼61% -8%
Mozilla Kraken 1.1 - Total Score
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900 (25.10586.0.0)
1961.2 ms * ∼3%
HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300 (Edge 25.10586.0.0)
1310.6 ms * ∼2% +33%
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900 (Edge 20)
1291.4 ms * ∼2% +34%
Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300 (Edge 25.10586.0.0)
1266.8 ms * ∼2% +35%
Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300
1250.7 ms * ∼2% +36%
Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500
1150.9 ms * ∼2% +41%

* ... меньше = лучше

Cinebench R10 Shading 32Bit
6941
Cinebench R10 Rendering Multiple CPUs 32Bit
10595
Cinebench R10 Rendering Single 32Bit
4903
Cinebench R10 Shading 64Bit
7254 Points
Cinebench R10 Rendering Multiple CPUs 64Bit
13975 Points
Cinebench R10 Rendering Single CPUs 64Bit
5789 Points
Cinebench R11.5 CPU Multi 64Bit
3.44 Points
Cinebench R11.5 OpenGL 64Bit
36.75 fps
Cinebench R11.5 CPU Single 64Bit
1.35 Points
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
314 Points
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
123 Points
Cinebench R15 Ref. Match 64Bit
97.8 %
Cinebench R15 OpenGL 64Bit
44.42 fps
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Производительность системы

Производительность системы "на глаз" отличная, жаловаться не на что. Быстрый твердотельный диск обеспечивает быструю загрузку в течение нескольких секунд. Частота процессора в 2.9 ГГц - намного выше, чем у субноутбуков, построенных на Core i5-6200U (2.3 ГГц). 8 ГБ оперативной памяти DDR4 достаточно для многих приложений. Результаты теста PCMark полностью подтверждают эти впечатления. IdeaPad 510S-14ISK занимает второе место по производительности, уступая лишь Acer Aspire V3-372-57CW на 10%.

PCMark 8 Home
PCMark 8 Home
PCMark 8 Creative
PCMark 8 Creative
PCMark 8 Work
PCMark 8 Work
PCMark 8 Storage
PCMark 8 Storage
PCMark 7
PCMark 7
PCMark 8 | PCMark 7
PCMark 8
Work Score Accelerated v2
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
4676 Points ∼72% +2%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900, Samsung MZYTY256HDHP
4579 Points ∼70%
Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300, Hynix HFS128G3MND
4464 Points ∼69% -3%
Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NU
4155 Points ∼64% -9%
HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300, Samsung MZRPC256HADR-000SO
4113 Points ∼63% -10%
Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500, Samsung PM871 MZYLN256HCHP
4064 Points ∼62% -11%
Creative Score Accelerated v2
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
4792 Points ∼56% +11%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900, Samsung MZYTY256HDHP
4327 Points ∼50%
Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300, Hynix HFS128G3MND
3885 Points ∼45% -10%
HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300, Samsung MZRPC256HADR-000SO
3774 Points ∼44% -13%
Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500, Samsung PM871 MZYLN256HCHP
3592 Points ∼42% -17%
Home Score Accelerated v2
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
4079 Points ∼72% +10%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900, Samsung MZYTY256HDHP
3710 Points ∼65%
Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300, Hynix HFS128G3MND
3466 Points ∼61% -7%
HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300, Samsung MZRPC256HADR-000SO
3246 Points ∼57% -13%
Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NU
3209 Points ∼57% -14%
Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500, Samsung PM871 MZYLN256HCHP
3006 Points ∼53% -19%
PCMark 7
Productivity
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
4481 Points ∼41% +6%
Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500, Samsung PM871 MZYLN256HCHP
4334 Points ∼40% +2%
Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NU
4247 Points ∼39% 0%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900, Samsung MZYTY256HDHP
4232 Points ∼39%
Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300, Hynix HFS128G3MND
3837 Points ∼35% -9%
Score
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
5979 Points ∼74% +12%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900, Samsung MZYTY256HDHP
5340 Points ∼66%
Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NU
5197 Points ∼65% -3%
Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300, Hynix HFS128G3MND
4955 Points ∼62% -7%
Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500, Samsung PM871 MZYLN256HCHP
4811 Points ∼60% -10%
PCMark 7 Score
5340 баллов
PCMark 8 Home Score Accelerated v2
3710 баллов
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
4327 баллов
PCMark 8 Work Score Accelerated v2
4579 баллов
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Хранение данных

2.5-дюймовый твердотельный диск Samsung
2.5-дюймовый твердотельный диск Samsung

В нашем ноутбуке установлен твердотельный диск Samsung ёмкостью 256 ГБ. В эту серию IdeaPad 510S Lenovo ставит исключительно 2.5-дюймовые диски. Второго интерфейса, не говоря уже о M.2, не предусмотрено. Поэтому для увеличения объема придётся заменить встроенный диск на другой. Lenovo также продаёт IdeaPad 510-14ISK в конфигурации с 1 ТБ, но это будет обычный, медленный жёсткий диск.

Мы тестируем производительность дисков инструментами AS SSD и CrystalDiskMark 3.0. В данном ноутбуке AS SSD показал 476 МБ/с (последовательное чтение) и 435 МБ/с (последовательная запись); CrystalDiskMark практически то же самое, за исключением более быстрого чтения в 510 МБ/с. Такие результаты во многом и обеспечивают безупречно быструю работу системы. Диск работает на максимально возможной скорости, и критиковать просто нечего.

AS SSD
AS SSD
CrystalDiskMark
CrystalDiskMark
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Samsung MZYTY256HDHP		Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Samsung PM871 MZYLN256HCHP		Asus X302UV-FN016T
Hynix HFS128G3MND		Acer Aspire V3-372-57CW
Kingston RBU-SNS8152S3256GG2		HP Envy 13-d020ng
Samsung MZRPC256HADR-000SO		Acer Aspire V3-372-50LK
Toshiba HG6 THNSNJ256G8NU
CrystalDiskMark 3.0
-4%
-40%
-7%
-13%
-11%
Write 4k QD32
257.3
241.6
-6%
174
-32%
309.4
20%
259.7
1%
212.9
-17%
Read 4k QD32
397.7
394.5
-1%
253
-36%
319.9
-20%
369.4
-7%
248
-38%
Write 4k
90.22
93.26
3%
71.15
-21%
74.22
-18%
78.66
-13%
71.05
-21%
Read 4k
35.27
36.24
3%
6.559
-81%
28.88
-18%
26.88
-24%
21.1
-40%
Write 512
299.3
308.3
3%
179.1
-40%
338.6
13%
268.8
-10%
388
30%
Read 512
399.7
409.5
2%
282.6
-29%
368.1
-8%
386.6
-3%
392.3
-2%
Write Seq
458.8
309.5
-33%
178.6
-61%
338
-26%
268.5
-41%
447.4
-2%
Read Seq
509.7
506.9
-1%
428.2
-16%
515.1
1%
478.7
-6%
522.2
2%
hddimg
Samsung MZYTY256HDHP
Sequential Read: 509.7 MB/s
Sequential Write: 458.8 MB/s
512K Read: 399.7 MB/s
512K Write: 299.3 MB/s
4K Read: 35.27 MB/s
4K Write: 90.22 MB/s
4K QD32 Read: 397.7 MB/s
4K QD32 Write: 257.3 MB/s

Видеоадаптер

Как мы уже сказали, в этом ноутбуке используется достаточно необычный процессор Skylake, Intel Core i5-6267U. В него встроен видеоадаптер Intel Iris Graphics 550. В этот процессор уровня GT3e встроено 64 МБ кэш-памяти eDRAM. Видеоадаптер Iris Graphics 550 может работать с оперативной памятью через процессор (как интерфейс), поэтому конечная производительность зависит от встроенного видеоадаптера и скорости используемой памяти (DDR3/DDR4).

Видеоадаптер теперь может аппаратно декодировать видео в формате H.265/HEVC, и работает очень эффективно. Как и раньше, Acer Aspire V3-372-57CW по результатам 3DMark выходит вперёд. Это показывает, какова граница производительности Iris Graphics 550. Наш IdeaPad 510S-14ISK не может подняться до уровня производительности Iris Graphics 550 и Acer Aspire V3-372-57CW. Производительность встроенной графики IdeaPad 510S-14ISK немного выше, чем дискретной Nvidia GeForce 920MX.

3DMark Ice Storm
3DMark Ice Storm Unlimited
3DMark Ice Storm Extreme
3DMark Cloud Gate
3DMark Sky Diver
3DMark Fire Strike
3DMark Fire Strike Extreme
3DMark Fire Strike Ultra
3DMark 11
 
3DMark | 3DMark 11
3DMark
1920x1080 Fire Strike Graphics
Lenovo Ideapad 500s-14ISK
NVIDIA GeForce 940M, Intel Core i7-6500U
1589 Points ∼4% +55%
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
1520 Points ∼4% +48%
Asus X302UV-FN016T
NVIDIA GeForce 920MX, Intel Core i5-6200U
1282 Points ∼3% +25%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
1025 Points ∼3%
HP Envy 13-d020ng
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
848 Points ∼2% -17%
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
12812 Points ∼8% +44%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
8885 Points ∼5%
Lenovo Ideapad 500s-14ISK
NVIDIA GeForce 940M, Intel Core i7-6500U
8549 Points ∼5% -4%
Acer Aspire V3-372-50LK
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
7745 Points ∼5% -13%
Asus X302UV-FN016T
NVIDIA GeForce 920MX, Intel Core i5-6200U
7733 Points ∼5% -13%
HP Envy 13-d020ng
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
7031 Points ∼4% -21%
1280x720 Ice Storm Standard Graphics
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
113807 Points ∼15% +45%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
78253 Points ∼10%
Asus X302UV-FN016T
NVIDIA GeForce 920MX, Intel Core i5-6200U
73997 Points ∼10% -5%
Acer Aspire V3-372-50LK
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
68430 Points ∼9% -13%
HP Envy 13-d020ng
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
62078 Points ∼8% -21%
Lenovo Ideapad 500s-14ISK
NVIDIA GeForce 940M, Intel Core i7-6500U
50719 Points ∼7% -35%
3DMark 11
1280x720 Performance GPU
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
2524 Points ∼5% +42%
Lenovo Ideapad 500s-14ISK
NVIDIA GeForce 940M, Intel Core i7-6500U
2366 Points ∼5% +33%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
1782 Points ∼3%
Asus X302UV-FN016T
NVIDIA GeForce 920MX, Intel Core i5-6200U
1747 Points ∼3% -2%
Acer Aspire V3-372-50LK
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
1341 Points ∼3% -25%
HP Envy 13-d020ng
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
1326 Points ∼3% -26%
1280x720 Performance
Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
2703 Points ∼11% +39%
Lenovo Ideapad 500s-14ISK
NVIDIA GeForce 940M, Intel Core i7-6500U
2423 Points ∼10% +25%
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
1943 Points ∼8%
Asus X302UV-FN016T
NVIDIA GeForce 920MX, Intel Core i5-6200U
1888 Points ∼7% -3%
Acer Aspire V3-372-50LK
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
1487 Points ∼6% -23%
HP Envy 13-d020ng
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
1483 Points ∼6% -24%
3DMark 11 Performance
1943 баллов
3DMark Ice Storm Standard Score
60650 баллов
3DMark Cloud Gate Standard Score
6252 баллов
3DMark Fire Strike Score
968 баллов
3DMark Fire Strike Extreme Score
414 баллов
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Игры

Как показано в результатах 3DMark, соперник Acer Aspire V3-372-57CW, в котором то же самое "железо", выдаёт больше производительности во всех тестах. Тем не менее, скорости Intel Iris Graphics 550 в IdeaPad 510S-14ISK достаточно, чтобы изредка поиграть в некоторые игры прошлых лет. Мы рекомендуем использовать разрешение HD, и средние настройки. Хотя видеоадаптер Iris Graphics 550 примерно вдвое быстрее, чем HD Graphics 520, многого ожидать не приходится. Если вам важны игры, лучше поискать ноутбук с более мощной видеокартой.

мин. сред. выс. макс.
BioShock Infinite (2013) 61.334297.8fps
Battlefield 4 (2013) 59.933.424.88.2fps
Rise of the Tomb Raider (2016) 23.616.29.54.3fps

6 | Нагрев и шум

Уровень шума
Уровень шума

Шум

В IdeaPad 510S-14ISK есть небольшой вентилятор, и очень приятно, когда он работает на пониженных оборотах в режиме простоя, тогда ноутбук очень тихий, на уровне 32.3 дБ. Под нагрузкой вентилятор увеличивает обороты, и максимальный шум достигает 39.9 дБ. Шум небольшого вентилятора не раздражает, и его слышно только под нагрузкой. Таблица показывает, что Asus X302UV, HP Envy 13, и Acer Aspire V3-372-50LK под нагрузкой работают гораздо тише.

Уровень шума

Ожидание
32.2 / 32.2 / 32.3 дб
Шум от HDD
32.2 дб
Нагрузка
38.4 / 39.9 дб
 
 
 
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
  
min: dark, med: mid, max: light   Audix TM1, Arta (15 см от источника шума)   фоновый шум: 31.2 dB(A)
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, Iris Graphics 550		Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, GeForce 940M		Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, GeForce 920MX		Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, Iris Graphics 550		HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, HD Graphics 520		Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, HD Graphics 520
Уровень шума
2%
4%
1%
3%
8%
Мин. в простое *
32.2
31.3
3%
32.9
-2%
29.1
10%
32.5
-1%
31.5
2%
В простое, сред. *
32.2
31.7
2%
32.9
-2%
29.1
10%
32.5
-1%
31.5
2%
В простое, макс. *
32.3
31.8
2%
33
-2%
29.1
10%
32.4
-0%
31.5
2%
Нагрузка, сред. *
38.4
36.7
4%
33
14%
41.1
-7%
36
6%
32.4
16%
Нагрузка, макс. *
39.9
39.4
1%
34.6
13%
46.4
-16%
36.5
9%
32.3
19%

* ... меньше = лучше

Prime95 + Furmark
Prime95 + Furmark
Furmark only
Furmark only
Prime95 only
Prime95 only

Нагрев

3DMark 11 после нагрузочного теста
3DMark 11 после нагрузочного теста

Выделяемое тепло отводится к вентилятору по тепловой трубке. В режиме простоя температура корпуса иногда существенно меньше 30 °C. В центральной части основного блока с клавиатурой, над ней, находится место максимального нагрева. Отверстия для удаления тепла из корпуса тоже находятся в этой части. Температура ноутбука под максимальной нагрузкой доходит до 39.8 °C. Эти значения находятся вполне в рамках приемлемых значений.

Наш стресс-тест создаёт экстремальную нагрузку, которая не встречается в реальной жизни. Мы запускаем 2 теста Prime95 и Furmark одновременно в течение минимум 1 часа. В таких условиях процессор нагревается до 73 °C градусов. Процессору и видеопроцессору приходится выделять тепла не более чем до уровня 28 Вт. Поэтому, процессор вынужден снижать частоту до стабильных 1.7 ГГц сразу же после начала стрес-стеста. А вот интегрированный видеоадаптер Intel Iris Graphics 550 работал на средней частоте 550 МГц.

Процессор нагревается до 87 °C только во время работы теста Prime95. Ему не нужно делить ресурсы с видеопроцессором, поэтому он может потреблять все 28 Вт. Частота достигает 3.3 ГГц вначале и затем падает до стабильных 2.9 ГГц на протяжении теста. Термального троттлинга не замечено. После стресс-теста мы сразу запустили бенчмарк 3DMark 11, и результат был примерно на 100 пунктов ниже, чем в холодном режиме.

Макс.
 34.7 °C39.8 °C35.1 °C 
 28.7 °C36.5 °C32.2 °C 
 26.5 °C26.3 °C28.3 °C 
Максимум: 39.8 °C
В среднем: 32 °C
32.4 °C36.9 °C29 °C
31.6 °C34.8 °C27.3 °C
28 °C26.6 °C25.8 °C
Максимум: 36.9 °C
В среднем: 30.3 °C
Блок питания (макс)  38.5 °C | Темп. воздуха 22.6 °C | FIRT 550-Pocket

 

 

 

в простое - верх
в простое - верх
в простое - низ
в простое - низ
под нагрузкой - верх
под нагрузкой - верх
под нагрузкой - низ
под нагрузкой - низ

7 | Акустическая система

Параметры динамиков
Параметры динамиков

Динамики в IdeaPad 510S-14ISK произведены Harman, и находятся справа и слева. Можно легко закрыть их мягкой поверхностью, что делает звук менее разборчивым. Маленькие динамики производят хороший звук, и смотреть фильмы на этом ноутбуке приятно. Звук остается хорошим даже при увеличении громкости до максимальной; искажений не слышно. Фирменное приложение от Harman позволяет выбрать один из предустановленных звуковых профилей, и можно менять настройки самому, включая эквалайзер.

динамики находятся...
динамики находятся...
...в передней части снизу
...в передней части снизу
эквалайзер с профилями
эквалайзер с профилями
dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2034.129.534.12532.233.632.23137.234.337.24030.330.630.35030.932.430.96329.428.929.48027.828.427.810026.926.426.91253026.53016031.624.531.620035.424.435.425049.723.149.731556.922.656.940061.221.261.250060.520.460.563060.719.660.780067.419.467.4100061.81961.8125057.718.557.7160059.518.259.520005918.659250057.418.557.4315058.718.658.7400055.718.855.7500056.718.856.7630052.618.852.6800048.518.948.51000054.118.854.11250059.818.759.81600060.618.660.6SPL71.631.271.6N28.81.628.8median 57.4Lenovo IdeaPad 510S-14ISKmedian 18.9median 57.4Delta6.51.46.535.335.132.931.831.83236.535.132.428.93328.936.328.848.32761.52752.924.860.92462.822.763.32269.521.267.82174.82075.919.472.718.97117.770.117.86917.671.817.668.117.671.417.673.717.670.417.571.617.671.617.669.617.459.717.583.630.662.51.5median 69.6Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHzmedian 17.84.62.4hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo IdeaPad 510S-14ISK

(-) | невысокий уровень макс. громкости (64 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 19% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.6% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (19% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 62% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 32% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 34% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 62% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz

(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 3% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 2% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 97% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Frequency diagram in comparison (check boxes above can be turned on/off!)

8 | Энергопотребление и автономная работа

Энергоэффективность

Потребление энергии IdeaPad 510S-14ISK небольшое. Нашему образцу было достаточно 7.1 Вт в режиме простоя. Потребление под максимальной нагрузкой составило 30 Вт, но в среднем составляло 27.6 Вт. Устройства, вышедшие на первое и второе место по экономичности в простое, но под нагрузкой почему-то существенно отстают от нашего ноутбука, потребляя больше энергии. Включенный в комплект блок питания рассчитан на 65 Вт, чего более чем достаточно, чтобы полноценно заряжать батарею даже под максимальной нагрузкой.

Компактный блок питания...
Компактный блок питания...
...номиналом 65 Вт.
...номиналом 65 Вт.
Энергопотребление
Выкл.darklight 0.3 / 0.5 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 3.9 / 7.1 / 8.8 Вт
Нагрузка midlight 27.6 / 30.2 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
6267U, Iris Graphics 550, 14		Lenovo Ideapad 500s-14ISK
6500U, GeForce 940M, 14		Asus X302UV-FN016T
6200U, GeForce 920MX, 13.3		Acer Aspire V3-372-57CW
6267U, Iris Graphics 550, 13.3		HP Envy 13-d020ng
6200U, HD Graphics 520, 13.3		Acer Aspire V3-372-50LK
6200U, HD Graphics 520, 13.3
Энергопотребление
-20%
6%
-17%
-13%
3%
В простое, мин. *
3.9
3.8
3%
3.3
15%
3.4
13%
4.2
-8%
3.8
3%
В простое, сред. *
7.1
7.2
-1%
5.1
28%
6.5
8%
7.4
-4%
5.8
18%
В простое, макс. *
8.8
7.6
14%
5.2
41%
7
20%
10.1
-15%
8.1
8%
Нагрузка, сред. *
27.6
40
-45%
29.5
-7%
44.5
-61%
33.4
-21%
30.2
-9%
Нагрузка, макс. *
30.2
52
-72%
44
-46%
49.5
-64%
34.7
-15%
32.4
-7%

* ... меньше = лучше

Время работы от батареи

Хотя IdeaPad 510S-14ISK не является прожорливым, результаты тестов на автономность не показали впечатляющих результатов. Литий-ионный аккумулятор номиналом 30 Вт-ч является одним из самых маленьких в этом обзоре. В нашем тесте Wi-Fi мы открывали разные веб-сайты каждые 30 секунд, используя план электропитания "Сбалансированный", и установив яркость экрана примерно на 150 Кд/м² (что в данном ноутбуке соответствовало уменьшению яркости экрана на 2 пункта). Аккумулятор полностью разрядился через 6 часов 24 минуты.

Заряд батареи с нуля требует 1 часа 40 минут. Было бы хорошо, чтобы Lenovo прислушалась к критике IdeaPad 500S-14ISK и установила бы аккумулятор немного большего размера в нашу новую модель IdeaPad 510S-14ISK. Но куда там! Lenovo поставила тот же самый аккумулятор на 30 Вт-ч.  А жаль, потому что в корпусе достаточно места для аккумулятора большего объёма.

Установлен аккумулятор на 30 Вт-ч
Установлен аккумулятор на 30 Вт-ч
Хотя есть свободное пространство
Хотя есть свободное пространство
Макс. время работы
Макс. время работы
Мин. время работы
Мин. время работы
работа через Wi-Fi
работа через Wi-Fi
проигрывание H.264
проигрывание H.264
время зарядки
время зарядки
Автономная работа
Без нагрузки
10час. 38мин.
Интернет через WiFi v1.3 (EDGE: 25.10586.0.0)
6час. 24мин.
1080p-видео
3час. 51мин.
Макс. расход энергии
1час. 40мин.
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
6267U, Iris Graphics 550, 30 Вт⋅ч		Lenovo Ideapad 500s-14ISK
6500U, GeForce 940M, 30 Вт⋅ч		Asus X302UV-FN016T
6200U, GeForce 920MX, 38 Вт⋅ч		Acer Aspire V3-372-57CW
6267U, Iris Graphics 550, 51 Вт⋅ч		HP Envy 13-d020ng
6200U, HD Graphics 520, 45 Вт⋅ч		Acer Aspire V3-372-50LK
6200U, HD Graphics 520, 51 Вт⋅ч
Время работы
-27%
2%
58%
-1%
23%
В простое
638
346
-46%
1035
62%
906
42%
Нагрузка и 100% яркости
100
64
-36%
206
106%
135
35%
Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
384
257
-33%
392
2%
412
7%
381
-1%
349
-9%
Воспр. видео H.264
231
246
6%

За

+ прочный корпус высокого качества
+ хорошие устройства ввода
+ IPS экран с отличными углами обзора
+ низкое энергопотребление
+ быстрый твердотельный диск
+ сравнительно бесшумный даже под нагрузкой
+ привлекательная ценовая политика
+ гарантия 2 года

Против

- ёмкость батареи могла бы быть больше - места достаточно
- производительность видеоадаптера Intel Iris Graphics 550 могла бы быть выше
- Экран: ШИМ при яркости 60% и ниже
- чтобы открыть корпус, нужны специальные инструменты

Вердикт

В обзоре: Ноутбук Lenovo IdeaPad 510S-14ISK. Предоставлен Notebooksbilliger.de
В обзоре: Ноутбук Lenovo IdeaPad 510S-14ISK. Предоставлен Notebooksbilliger.de

Lenovo представила довольно привлекательный ноутбук IdeaPad 510S-14ISK. У него хорошее соотношение цена/производительность. Покупателям предлагается 14-дюймовый экран в тонком корпусе, с качественной клавиатурой и кликпадом, за примерно 799 евро на старте продаж. У Full HD IPS-экрана отличные углы обзора, и хорошее качество изображения при равномерной подсветке. Процессор Intel Core i5-6267U с интегрированной графикой Intel Iris Graphics 550 достаточно мощный для повседневных задач.

У Lenovo получился очень хороший ноутбук IdeaPad 510S-14ISK во многих аспектах. Тем не менее, пользователи, часто работающие вдали от розетки, не будут им довольны в долгосрочной перспективе..

Минусы всегда дополняют плюсы, поэтому мы покритикуем вот что:

Во-первых, время работы от аккумулятора не очень хорошее. В данном ноутбуке должен был быть аккумулятор номиналом 45-50 Вт-ч, чтобы можно было подольше работать в дороге. Производительность процессора и графики не используется на 100% - Acer Aspire V3-372-57CW, построенный на той же элементной базе, в ряде случаев на 10% быстрее. Разумеется, это не означает, что IdeaPad 510S-14ISK медленный. Разница в производительности видна в тестах, но вряд ли заметна в реальной жизни. Плюс, ноутбук работает на процессоре Intel 6-го поколения, тогда как уже продаются конфигурации, использующие 7-е.

Lenovo IdeaPad 510S-14ISK - 17/09/2016 v5.1
Sebastian Bade

Внешний вид
87 /  98 → 89%
Клавиатура
85%
Сенсорная панель
81%
Интерфейсы
56 / 80 → 71%
Портативность
68 / 78 → 77%
Автономность
81%
Дисплей
87%
Игры и 3D
59 / 68 → 87%
Процессор
84 / 87 → 97%
Охлаждение
93 / 91 → 100%
Бесшумность
87%
Аудиосистема
79 / 91 → 87%
Камера
53 / 85 → 62%
Средний балл
77%
84%
Subnotebook - Итоговый рейтинг

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> Главная > Каталог обзоров > Обзор ноутбука Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Sebastian Bade, 2017-02- 9 (Update: 2017-02- 9)

 