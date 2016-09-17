Обзор ноутбука Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Серебряный компаньон. Lenovo представила ещё один лёгкий 14-дюймовый ноутбук с низковольтным процессором и встроенной графикой Intel Iris. Однако его попытка занять место среди ноутбуков премиум класса не вполне удалась. Наш детальный обзор расскажет, почему, а также как он показал себя в наших изнуряющих тестах.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
HP, Asus, Acer в первой половине 2016 года выпустили несколько привлекательных устройств, причём их объединяла одна общая черта: привлекательное соотношение цена/производительность. Разумеется, Lenovo не хочет стоять в стороне, поэтому она разработала эту модель (IdeaPad 510S), которая призвана встряхнуть рынок субноутбуков. В конфигурации IdeaPad 510S-14ISK, которая попала в наш тестовый зал, был 14-дюймовый экран. В ноутбуке установлен низковольтный процесор Intel Core i5 6-го поколения (в моделях 2017 года используется уже 7-е). В качестве графического адаптера работает Intel Iris Graphics 550. Его производительность намного лучше, чем Intel HD Graphics 520.
Lenovo предлагает и другие конфигурации. Intel Core i5-6200U с графикой AMD Radeon R5 M430 и 2.5-дюймовым диском 1 ТБ, в тонком корпусе, на момент обзора (осень 2016) стоил 799 евро. Другим вариантом является более быстрый Intel Core i7-6500U с дискретной графикой AMD Radeon R7 M460 и твердотельным диском 256 ГБ. Более мощная конфигурация стоит 999 евро. В обоих видеоадаптерах есть 2 ГБ отдельной видеопамяти, которые не отъедают кусок от 8 ГБ оперативной памяти DDR4, которая установлена во всех моделях.
Конфигурация, которую мы тестируем, уже исчезла с немецкого сайта Lenovo. Покупатели могут немного доплатить, и получить более быстрый Intel Core i5-6267U с Iris Graphics 550 за примерно 799 евро.
Для конфигурации обозреваемого ноутбука можно найти много соперников. Мы решили ограничить верхнюю планку цены суммой в 1000 евро. Исходя из этого, получился следующий список ноутбуков-соперников:
- Lenovo IdeaPad 500s-14ISK (999 евро)
- Asus X302UV-FN016T (699 евро)
- Acer Aspire V3-372-57CW (720 евро)
- HP Envy 13-d020ng (999 евро)
- Acer Aspire V3-372 (799 евро)
1 | Дизайн и особенности корпуса
Основная часть корпуса, полностью покрытого серебряным напылением, сделана из пластика и алюминия. Верхняя часть - металлическая, а нижняя из пластика. Верхнюю часть крышки украшает логотип Lenovo. В остальном, модель IdeaPad 510S-14ISK выглядит вполне непритязательно. Оформление в серебряном стиле производит впечатление дорогого продукта, и отпечатки пальцев на нём не особо заметны. Базовая часть сделана крепко, и деформируется только при достаточно большом усилии.
Крышка экрана тоже производит положительное впечатление. Как и базовый модуль, она крепкая, и гнётся только при значительном усилии. Поэтому, смесь пластика с металлом - очень удачна, и корпус годится для повседневных воздействий.
Обе петли, на которых держится экран, хорошо фиксируются в любом положении. Экран качается в допустимых рамках, и крышку не получится открыть одной рукой. В закрытом состоянии ноутбук выглядит очень тонким. Клавиатура и тачпад встроены в верхнюю часть базового модуля. Тачпад обрамляет хромированная рамка. Матрица экрана хорошо встроена в крышку, и рамки относительно тонкие.
Хотя у IdeaPad 510S-14ISK нет отсека для обслуживания внутренних частей, заднюю крышку базового блока при необходимости можно легко снять. Единственное предупреждение: После вывинчивания всех винтов, крышка держится на бесчисленном количестве пластиковых защёлок по периметру блока, что - на наш взгляд - совершенно излишне. После этого, память, диск, аккумулятор и небольшой вентилятор - все будут в открытом доступе.
Габариты
Сравнение размеров показывает, что IdeaPad 510S-14ISK один из самых больших по площади крышки, не в последнюю очередь из-за 14-дюймового экрана. У других ноутбуков из сравнительной группы, например, HP Envy 13-d020ng, он 13.3-дюймовый, и может уместиться в крышку меньшего размера. Lenovo IdeaPad 510S-14ISK весит примерно 1,5 килограмм. Для ноутбука такого размера это вполне нормально. К тому же, его корпус тоньше, чем у Acer (19.7 мм) и Asus (25.6 мм), но толще, чем у HP (12.6 мм).
2 | Порты и коммуникации
В плане интерфейсов, в IdeaPad 510S нет каких-то особых инноваций по сравнению с 500S. Более того, Lenovo до сих пор не устанавливает порты USB 3.1 или порт с поддержкой Thunderbolt 3. Все порты расположены по бокам. Разъем Kensington, служащий для предотвращения кражи ноутбука, расположен слева. Там же есть линейный выход, микрофонный вход, обычный порт USB 2.0, адаптер карт памяти, и разъём для блока питания.
Два порта USB, которые поддерживают USB 3.0, расположены справа, рядом с портами HDMI и Gbit LAN. Расположение портов среднее - оба порта USB 3.0 расположены слишком близко, что может создать неудобства при подключении больших устройств USB. Слева такого не наблюдается.
Адаптер карт памяти SD
Адаптер карт памяти поддерживает все основные форматы (MMC, SD, SDHC, SDXC). Мы рекомендуем вынимать полноразмерную SD карту во время переноски ноутбука, поскольку она вставляется в корпус только наполовину.
Мы протестировали адаптер, используя эталонную карту памяти Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II. Тест включает копирование 250 одинаковых файлов JPG с карты памяти на жёсткий диск. IdeaPad 510S показал среднюю скорость в 49.5 МБ/с после трёх проходов, что является средней скоростью. Предыдущая модель IdeaPad 500S показывала 62 МБ/с, что было быстрее всех. Обе модели Lenovo примерно одинаковы по производительности последовательного чтения, что видно в тесте AS SSD, после чего с небольшим отставанием идёт HP Envy 13-d020ng.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
|
61 MB/s ∼100% +23%
|HP Envy 13-d020ng
|
54 MB/s ∼89% +9%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
49.5 MB/s ∼81%
|Asus X302UV-FN016T
|
27.9 MB/s ∼46% -44%
|Acer Aspire V3-372-57CW
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
22.4 MB/s ∼37% -55%
|Acer Aspire V3-372-50LK
|
15 MB/s ∼25% -70%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
|
85.7 MB/s ∼100% +3%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
83.4 MB/s ∼97%
|HP Envy 13-d020ng
|
83 MB/s ∼97% 0%
|Asus X302UV-FN016T
|
37.1 MB/s ∼43% -56%
|Acer Aspire V3-372-57CW
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
27.3 MB/s ∼32% -67%
|Acer Aspire V3-372-50LK
|
27.1 MB/s ∼32% -68%
Коммуникации
Как и в предшественнике, для работы Wi-Fi Lenovo использует адаптер Intel Wireless-AC 3165. Мы получили хорошую скорость подключения в 433 Мбит/с. Реальная производительность составила 268 Мбит/с вниз и 291 Мбит/с вверх (в идеальных условиях), такие результаты обещают комфортную работу в реальной жизни. Во время работы с ноутбуком, не возникло никаких проблем с беспроводными сетями. Поддерживается проводное подключение со скоростью 1000 Мбит/с, и обеспечивающий его чип Realtek работает как и должно быть.
|Networking
|iperf Server (receive) TCP 1 m
|Dell Inspiron 15 5568
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
|
372 MBit/s ∼100% +39%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
|
268 MBit/s ∼72%
|iperf Client (transmit) TCP 1 m
|Dell Inspiron 15 5568
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
|
390 MBit/s ∼100% +34%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
|
291 MBit/s ∼75%
Безопасность
Устройства, разработанные не для бизнес-сектора, содержат только ограниченные средства безопасности. В случае IdeaPad 510S, это Kensington lock и чип Trusted Platform Module 2.0 (TPM).
Аксессуары
Как и большинство других производителей, Lenovo очень ограниченно комплектует свои ноутбуки. В комплекте идёт только руководство пользователя, и блок питания. Все другие дополнения доступны за дополнительную плату.
Операционная система
Ноутбуки поставляются с предустановленной Microsoft Windows 10 Home (64-битная версия).
Обслуживание
У IdeaPad 510S отсутствует какой-либо специальный отсек для апгрейда, но пользователь может снять нижнюю крышку (что лучше делать с использованием специнструментов). Поскольку заменяемые детали можно пересчитать по пальцам одной руки, мало кто будет это делать.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Как и в случае с предшественником, впечатления о клавиатуре - положительные. На ней хорошо печатать, и она не гнётся (основание прочное). Ход клавиш в самый раз, и нажатие отлично ощущается. Энергично печатающим людям будет не на что жаловаться. В нижней части клавиши слегка закруглены, но их размер комфортный. Звук клавиатуры слышен, но не раздражает.
Надписи на кнопках хорошо видны. В целом, возникает ощущение, что между клавишами есть воздух (они не слишком прижаты друг к другу). В клавиатуре есть подсветка (3 уровня), и она помогает печатать в темноте.
Тачпад
Теперь про тачпад. Он поддерживает касание несколькими пальцами сразу, и позволяет безукоризненно точно осуществлять ввод - даже по краям. Изменение масштаба изображений, перемещение файлов - всё отрабатывается идеально. У двух кнопок, встроенных в нижнюю часть, при нажатии чувствуется сильная, ощутимая отдача. Нечаянных нажатий не происходит. Единственное, к чему можно придраться - звук нажатия кнопок гораздо громче, чем клавиш клавиатуры.
4 | Дисплей
В нашем тестовом ноутбуке была установлена IPS-матрица производства BOE, 14-дюймовая, и разрешением 1920x1080 (что даёт плотность пикселей в 157 PPI). Других вариантов экрана для модели IdeaPad 510S Lenovo не предлагает. Экран FHD в нашем случае отличается хорошей яркостью (263 Кд/м²) и высоким контрастом (1071:1). Это вполне нормальные показатели для IPS-экранов. Впрочем, HP доказывает, что может быть ещё лучше, как в случае с Envy 13-d020ng, чья матрица производства AU Optronics превосходит продукт от BOE, что наглядно видно в результатах тестов.
В любом случае, наш ноутбук обладает отличным экраном, поскольку его высокая яркость и контрастность позволяют работать на улице, и матовая поверхность тоже этому способствует. Тем не менее, придётся покритиковать мерцание экрана, которое происходит при уровне яркости в 60% или ниже. Яркость подсветки однородная, то есть нет засветки по краям, это большой плюс. Качество экрана (субъективно) также хорошее. Приличный контраст (1071:1) и низкий уровень чёрного (0.35 Кд/м²) означают, что тёмные объекты не будут плавать в сером тумане.
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
NV140FHM-N41, 1920x1080, 14
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Chi Mei CMN14A7, 1920x1080, 14
|Asus X302UV-FN016T
InfoVision M133NWN1 R3, 1366x768, 13.3
|Acer Aspire V3-372-57CW
LG LP133WF2-SPL3, 1920x1080, 13.3
|HP Envy 13-d020ng
AU Optronics AUO272D, 1920x1080, 13.3
|Acer Aspire V3-372-50LK
LG Display LP133WF2-SPL3, 1920x1080, 13.3
|Response Times
8%
6%
-12%
116%
3%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
45
43
4%
42
7%
41
9%
34
24%
46
-2%
|Response Time Black / White *
26
23
12%
23
12%
34.4
-32%
24
8%
24
8%
|PWM Frequency
50
50
0%
208
316%
|Параметры экрана
-49%
-20%
-22%
14%
-14%
|Brightness
263
235
-11%
210
-20%
239
-9%
335
27%
247
-6%
|Brightness Distribution
90
87
-3%
88
-2%
81
-10%
95
6%
87
-3%
|Уровень чёрного *
0.24
0.44
-83%
0.5
-108%
0.38
-58%
0.25
-4%
0.43
-79%
|Контрастность
1071
566
-47%
436
-59%
650
-39%
1380
29%
581
-46%
|Colorchecker DeltaE *
5.44
9.47
-74%
3.89
28%
5.95
-9%
4.94
9%
4.51
17%
|DeltaE для серого *
3.95
10.22
-159%
4.9
-24%
5.25
-33%
5.85
-48%
3.18
19%
|Гамма
2.29 105%
2.34 103%
2.41 100%
2.42 99%
2.25 107%
2.43 99%
|CCT
6896 94%
11451 57%
7860 83%
6736 96%
7105 91%
6743 96%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
40
39
-2%
46
15%
37.28
-7%
60
50%
37
-7%
|Color Space (Percent of sRGB)
64
57
-11%
73
14%
58.37
-9%
93
45%
58
-9%
|Среднее значение
-21% / -37%
-7% / -12%
-17% / -20%
65% / 42%
-6% / -11%
* ... меньше = лучше
Результаты в DeltaE 2000 (при заводских настройках) немного выше идеального значения (3). Заметна небольшая зеленоватость. После калибровки, результаты улучшились. Как обычно, мы выкладываем ICC профиль на странице обзора, его можно скачать и использовать. Матрица IPS воспроизводит 64% диапазона sRGB, или 40% для расширенного AdobeRGB, что явно недостаточно для профессионалов в области графики.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|26 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 7 ms стадия 1
|↘ 19 ms стадия 2
|Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 42% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|45 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 17 ms стадия 1
|↘ 28 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 64% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 43.1 миллисек.)
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|50 Hz
|60 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 50 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 60 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 50 Гц очень низка. Мерцание экрана будет практически гарантированно вызывать эффект усталости, вплоть до тошноты.
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 459 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).
Технология IPS даёт возможность смотреть на экран с разных углов практически без искажения изображения.
Анти-бликовая поверхность пропускает достаточно света, яркость в 263 Кд/м² обеспечивает хорошую читаемость на открытом воздухе, но при сильном солнце лучше работать в тени.
5 | Производительность
Производительность IdeaPad 510S вполне нормальная для его класса. Если бы в него поставили процессор 7-го поколения, производительность выросла бы ещё на несколько процентов. Установленный в данный момент Intel Core i5-6267U, в сочетании с 8 ГБ памяти, даёт достаточно производительности для большинства обычных задач - чтения сайтов, работы с документами, или просмотра фильмов. 2.5-дюймовый твердотельный диск помогает системе работать быстро и без задержек. В случае минимальной конфигурации IdeaPad 510S-14ISK установлен процессор Intel Core i5-6200U, и в качестве альтернативы можно выбрать Intel Core i7-6500U.
Процессор
Intel Core i5 6267U Notebook ProcessorПроцессор Intel Core i5-6267U, установленный в нашем ноутбуке, нечасто встречается, в отличие от намного более популярных Core i5-6200U или Core i7-6500U. В Core i5-6267U встроен более мощный видеоадаптер, чем в остальных моделях.
Производительность Intel Iris Graphics 550 примерно вдвое выше установленного обычно Intel HD Graphics 520. Это также приводит к росту тепловыделения (TDP) в 28 ватт. Процессор припаян к материнской плате, и содержит 2 физических ядра. Базовая частота Intel Core i5-6267U составляет 2.9 ГГц, которая может увеличиваться до 3.3 ГГц (1 ядро) и 3.1 ГГц (2 ядра) в режиме Turbo.
В тесте Cinebench результаты IdeaPad 510S-14ISK примерно равны результатам бывшего IdeaPad 500S-14ISK. Поэтому их производительность примерно равна, хотя предшественник работает на Core i7-6500U. Acer Aspire V3-372-57CW, в котором тоже установлен процессор Intel, способен использовать его производительность гораздо лучше, показывая на 10% более быстрый результат по итогам Cinebench R15.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900
|
138 Points ∼73% +12%
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500
|
125 Points ∼66% +2%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900
|
123 Points ∼65%
|Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300
|
115 Points ∼61% -7%
|HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300
|
112 Points ∼59% -9%
|Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300
|
97 Points ∼51% -21%
|CPU Multi 64Bit
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900
|
339 Points ∼20% +8%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900
|
314 Points ∼19%
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500
|
313 Points ∼19% 0%
|Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300
|
291 Points ∼18% -7%
|Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300
|
290 Points ∼18% -8%
|HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300
|
285 Points ∼17% -9%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900
|
1.58 Points ∼19% +17%
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500
|
1.4 Points ∼17% +4%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900
|
1.35 Points ∼17%
|HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300
|
1.33 Points ∼16% -1%
|Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300
|
1.13 Points ∼14% -16%
|CPU Multi 64Bit
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900
|
3.71 Points ∼21% +8%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900
|
3.44 Points ∼19%
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500
|
3.43 Points ∼19% 0%
|Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300
|
3.2 Points ∼18% -7%
|HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300
|
3.09 Points ∼18% -10%
|Cinebench R10
|Rendering Single CPUs 64Bit
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900
|
5789 Points ∼64%
|HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300
|
1678 Points ∼19% -71%
|Rendering Multiple CPUs 64Bit
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900
|
13975 Points ∼34%
|HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300
|
6961 Points ∼17% -50%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900 (Edge 20)
|
209.34 Points ∼1% +60%
|Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300 (Edge 25.10586.0.0)
|
197.48 Points ∼1% +51%
|HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300 (Edge 25.10586.0.0)
|
194.6 Points ∼1% +49%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900 (25.10586.0.0)
|
130.89 Points ∼0%
|Octane V2 - Total Score
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900 (Edge 20)
|
33031 Points ∼73% +10%
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500
|
30419 Points ∼67% +1%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900 (EDGE: 25.10586.0.0)
|
30059 Points ∼67%
|Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300 (Edge 25.10586.0.0)
|
29057 Points ∼64% -3%
|Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300
|
28525 Points ∼63% -5%
|HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300 (Edge 25.10586.0.0)
|
27593 Points ∼61% -8%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900 (25.10586.0.0)
|
1961.2 ms * ∼3%
|HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300 (Edge 25.10586.0.0)
|
1310.6 ms * ∼2% +33%
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900 (Edge 20)
|
1291.4 ms * ∼2% +34%
|Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300 (Edge 25.10586.0.0)
|
1266.8 ms * ∼2% +35%
|Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300
|
1250.7 ms * ∼2% +36%
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500
|
1150.9 ms * ∼2% +41%
* ... меньше = лучше
Производительность системы
Производительность системы "на глаз" отличная, жаловаться не на что. Быстрый твердотельный диск обеспечивает быструю загрузку в течение нескольких секунд. Частота процессора в 2.9 ГГц - намного выше, чем у субноутбуков, построенных на Core i5-6200U (2.3 ГГц). 8 ГБ оперативной памяти DDR4 достаточно для многих приложений. Результаты теста PCMark полностью подтверждают эти впечатления. IdeaPad 510S-14ISK занимает второе место по производительности, уступая лишь Acer Aspire V3-372-57CW на 10%.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
|
4676 Points ∼72% +2%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900, Samsung MZYTY256HDHP
|
4579 Points ∼70%
|Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300, Hynix HFS128G3MND
|
4464 Points ∼69% -3%
|Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NU
|
4155 Points ∼64% -9%
|HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300, Samsung MZRPC256HADR-000SO
|
4113 Points ∼63% -10%
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500, Samsung PM871 MZYLN256HCHP
|
4064 Points ∼62% -11%
|Creative Score Accelerated v2
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
|
4792 Points ∼56% +11%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900, Samsung MZYTY256HDHP
|
4327 Points ∼50%
|Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300, Hynix HFS128G3MND
|
3885 Points ∼45% -10%
|HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300, Samsung MZRPC256HADR-000SO
|
3774 Points ∼44% -13%
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500, Samsung PM871 MZYLN256HCHP
|
3592 Points ∼42% -17%
|Home Score Accelerated v2
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
|
4079 Points ∼72% +10%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900, Samsung MZYTY256HDHP
|
3710 Points ∼65%
|Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300, Hynix HFS128G3MND
|
3466 Points ∼61% -7%
|HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, 2300, Samsung MZRPC256HADR-000SO
|
3246 Points ∼57% -13%
|Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NU
|
3209 Points ∼57% -14%
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500, Samsung PM871 MZYLN256HCHP
|
3006 Points ∼53% -19%
|PCMark 7
|Productivity
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
|
4481 Points ∼41% +6%
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500, Samsung PM871 MZYLN256HCHP
|
4334 Points ∼40% +2%
|Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NU
|
4247 Points ∼39% 0%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900, Samsung MZYTY256HDHP
|
4232 Points ∼39%
|Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300, Hynix HFS128G3MND
|
3837 Points ∼35% -9%
|Score
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, 2900, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
|
5979 Points ∼74% +12%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, 2900, Samsung MZYTY256HDHP
|
5340 Points ∼66%
|Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, 2300, Toshiba HG6 THNSNJ256G8NU
|
5197 Points ∼65% -3%
|Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, 2300, Hynix HFS128G3MND
|
4955 Points ∼62% -7%
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, 2500, Samsung PM871 MZYLN256HCHP
|
4811 Points ∼60% -10%
|PCMark 7 Score
|5340 баллов
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3710 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|4327 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4579 баллов
Хранение данных
В нашем ноутбуке установлен твердотельный диск Samsung ёмкостью 256 ГБ. В эту серию IdeaPad 510S Lenovo ставит исключительно 2.5-дюймовые диски. Второго интерфейса, не говоря уже о M.2, не предусмотрено. Поэтому для увеличения объема придётся заменить встроенный диск на другой. Lenovo также продаёт IdeaPad 510-14ISK в конфигурации с 1 ТБ, но это будет обычный, медленный жёсткий диск.
Мы тестируем производительность дисков инструментами AS SSD и CrystalDiskMark 3.0. В данном ноутбуке AS SSD показал 476 МБ/с (последовательное чтение) и 435 МБ/с (последовательная запись); CrystalDiskMark практически то же самое, за исключением более быстрого чтения в 510 МБ/с. Такие результаты во многом и обеспечивают безупречно быструю работу системы. Диск работает на максимально возможной скорости, и критиковать просто нечего.
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Samsung MZYTY256HDHP
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Samsung PM871 MZYLN256HCHP
|Asus X302UV-FN016T
Hynix HFS128G3MND
|Acer Aspire V3-372-57CW
Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
|HP Envy 13-d020ng
Samsung MZRPC256HADR-000SO
|Acer Aspire V3-372-50LK
Toshiba HG6 THNSNJ256G8NU
|CrystalDiskMark 3.0
-4%
-40%
-7%
-13%
-11%
|Write 4k QD32
257.3
241.6
-6%
174
-32%
309.4
20%
259.7
1%
212.9
-17%
|Read 4k QD32
397.7
394.5
-1%
253
-36%
319.9
-20%
369.4
-7%
248
-38%
|Write 4k
90.22
93.26
3%
71.15
-21%
74.22
-18%
78.66
-13%
71.05
-21%
|Read 4k
35.27
36.24
3%
6.559
-81%
28.88
-18%
26.88
-24%
21.1
-40%
|Write 512
299.3
308.3
3%
179.1
-40%
338.6
13%
268.8
-10%
388
30%
|Read 512
399.7
409.5
2%
282.6
-29%
368.1
-8%
386.6
-3%
392.3
-2%
|Write Seq
458.8
309.5
-33%
178.6
-61%
338
-26%
268.5
-41%
447.4
-2%
|Read Seq
509.7
506.9
-1%
428.2
-16%
515.1
1%
478.7
-6%
522.2
2%
Видеоадаптер
Как мы уже сказали, в этом ноутбуке используется достаточно необычный процессор Skylake, Intel Core i5-6267U. В него встроен видеоадаптер Intel Iris Graphics 550. В этот процессор уровня GT3e встроено 64 МБ кэш-памяти eDRAM. Видеоадаптер Iris Graphics 550 может работать с оперативной памятью через процессор (как интерфейс), поэтому конечная производительность зависит от встроенного видеоадаптера и скорости используемой памяти (DDR3/DDR4).
Видеоадаптер теперь может аппаратно декодировать видео в формате H.265/HEVC, и работает очень эффективно. Как и раньше, Acer Aspire V3-372-57CW по результатам 3DMark выходит вперёд. Это показывает, какова граница производительности Iris Graphics 550. Наш IdeaPad 510S-14ISK не может подняться до уровня производительности Iris Graphics 550 и Acer Aspire V3-372-57CW. Производительность встроенной графики IdeaPad 510S-14ISK немного выше, чем дискретной Nvidia GeForce 920MX.
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
NVIDIA GeForce 940M, Intel Core i7-6500U
|
1589 Points ∼4% +55%
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
1520 Points ∼4% +48%
|Asus X302UV-FN016T
NVIDIA GeForce 920MX, Intel Core i5-6200U
|
1282 Points ∼3% +25%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
1025 Points ∼3%
|HP Envy 13-d020ng
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
848 Points ∼2% -17%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
12812 Points ∼8% +44%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
8885 Points ∼5%
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
NVIDIA GeForce 940M, Intel Core i7-6500U
|
8549 Points ∼5% -4%
|Acer Aspire V3-372-50LK
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
7745 Points ∼5% -13%
|Asus X302UV-FN016T
NVIDIA GeForce 920MX, Intel Core i5-6200U
|
7733 Points ∼5% -13%
|HP Envy 13-d020ng
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
7031 Points ∼4% -21%
|1280x720 Ice Storm Standard Graphics
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
113807 Points ∼15% +45%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
78253 Points ∼10%
|Asus X302UV-FN016T
NVIDIA GeForce 920MX, Intel Core i5-6200U
|
73997 Points ∼10% -5%
|Acer Aspire V3-372-50LK
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
68430 Points ∼9% -13%
|HP Envy 13-d020ng
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
62078 Points ∼8% -21%
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
NVIDIA GeForce 940M, Intel Core i7-6500U
|
50719 Points ∼7% -35%
|3DMark 11
|1280x720 Performance GPU
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
2524 Points ∼5% +42%
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
NVIDIA GeForce 940M, Intel Core i7-6500U
|
2366 Points ∼5% +33%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
1782 Points ∼3%
|Asus X302UV-FN016T
NVIDIA GeForce 920MX, Intel Core i5-6200U
|
1747 Points ∼3% -2%
|Acer Aspire V3-372-50LK
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
1341 Points ∼3% -25%
|HP Envy 13-d020ng
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
1326 Points ∼3% -26%
|1280x720 Performance
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
2703 Points ∼11% +39%
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
NVIDIA GeForce 940M, Intel Core i7-6500U
|
2423 Points ∼10% +25%
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Iris Graphics 550, Intel Core i5-6267U
|
1943 Points ∼8%
|Asus X302UV-FN016T
NVIDIA GeForce 920MX, Intel Core i5-6200U
|
1888 Points ∼7% -3%
|Acer Aspire V3-372-50LK
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
1487 Points ∼6% -23%
|HP Envy 13-d020ng
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
1483 Points ∼6% -24%
|3DMark 11 Performance
|1943 баллов
|3DMark Ice Storm Standard Score
|60650 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|6252 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|968 баллов
|3DMark Fire Strike Extreme Score
|414 баллов
Игры
Как показано в результатах 3DMark, соперник Acer Aspire V3-372-57CW, в котором то же самое "железо", выдаёт больше производительности во всех тестах. Тем не менее, скорости Intel Iris Graphics 550 в IdeaPad 510S-14ISK достаточно, чтобы изредка поиграть в некоторые игры прошлых лет. Мы рекомендуем использовать разрешение HD, и средние настройки. Хотя видеоадаптер Iris Graphics 550 примерно вдвое быстрее, чем HD Graphics 520, многого ожидать не приходится. Если вам важны игры, лучше поискать ноутбук с более мощной видеокартой.
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|BioShock Infinite (2013)
|61.3
|34
|29
|7.8
|fps
|Battlefield 4 (2013)
|59.9
|33.4
|24.8
|8.2
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|23.6
|16.2
|9.5
|4.3
|fps
6 | Нагрев и шум
Шум
В IdeaPad 510S-14ISK есть небольшой вентилятор, и очень приятно, когда он работает на пониженных оборотах в режиме простоя, тогда ноутбук очень тихий, на уровне 32.3 дБ. Под нагрузкой вентилятор увеличивает обороты, и максимальный шум достигает 39.9 дБ. Шум небольшого вентилятора не раздражает, и его слышно только под нагрузкой. Таблица показывает, что Asus X302UV, HP Envy 13, и Acer Aspire V3-372-50LK под нагрузкой работают гораздо тише.
Уровень шума
|Ожидание
|
32.2 / 32.2 / 32.3 дб
|Шум от HDD
|
|32.2 дб
|Нагрузка
|
|38.4 / 39.9 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 31.2 dB(A)
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
Intel Core i5-6267U, Iris Graphics 550
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
Intel Core i7-6500U, GeForce 940M
|Asus X302UV-FN016T
Intel Core i5-6200U, GeForce 920MX
|Acer Aspire V3-372-57CW
Intel Core i5-6267U, Iris Graphics 550
|HP Envy 13-d020ng
Intel Core i5-6200U, HD Graphics 520
|Acer Aspire V3-372-50LK
Intel Core i5-6200U, HD Graphics 520
|Уровень шума
2%
4%
1%
3%
8%
|Мин. в простое *
32.2
31.3
3%
32.9
-2%
29.1
10%
32.5
-1%
31.5
2%
|В простое, сред. *
32.2
31.7
2%
32.9
-2%
29.1
10%
32.5
-1%
31.5
2%
|В простое, макс. *
32.3
31.8
2%
33
-2%
29.1
10%
32.4
-0%
31.5
2%
|Нагрузка, сред. *
38.4
36.7
4%
33
14%
41.1
-7%
36
6%
32.4
16%
|Нагрузка, макс. *
39.9
39.4
1%
34.6
13%
46.4
-16%
36.5
9%
32.3
19%
* ... меньше = лучше
Нагрев
Выделяемое тепло отводится к вентилятору по тепловой трубке. В режиме простоя температура корпуса иногда существенно меньше 30 °C. В центральной части основного блока с клавиатурой, над ней, находится место максимального нагрева. Отверстия для удаления тепла из корпуса тоже находятся в этой части. Температура ноутбука под максимальной нагрузкой доходит до 39.8 °C. Эти значения находятся вполне в рамках приемлемых значений.
Наш стресс-тест создаёт экстремальную нагрузку, которая не встречается в реальной жизни. Мы запускаем 2 теста Prime95 и Furmark одновременно в течение минимум 1 часа. В таких условиях процессор нагревается до 73 °C градусов. Процессору и видеопроцессору приходится выделять тепла не более чем до уровня 28 Вт. Поэтому, процессор вынужден снижать частоту до стабильных 1.7 ГГц сразу же после начала стрес-стеста. А вот интегрированный видеоадаптер Intel Iris Graphics 550 работал на средней частоте 550 МГц.
Процессор нагревается до 87 °C только во время работы теста Prime95. Ему не нужно делить ресурсы с видеопроцессором, поэтому он может потреблять все 28 Вт. Частота достигает 3.3 ГГц вначале и затем падает до стабильных 2.9 ГГц на протяжении теста. Термального троттлинга не замечено. После стресс-теста мы сразу запустили бенчмарк 3DMark 11, и результат был примерно на 100 пунктов ниже, чем в холодном режиме.
7 | Акустическая система
Динамики в IdeaPad 510S-14ISK произведены Harman, и находятся справа и слева. Можно легко закрыть их мягкой поверхностью, что делает звук менее разборчивым. Маленькие динамики производят хороший звук, и смотреть фильмы на этом ноутбуке приятно. Звук остается хорошим даже при увеличении громкости до максимальной; искажений не слышно. Фирменное приложение от Harman позволяет выбрать один из предустановленных звуковых профилей, и можно менять настройки самому, включая эквалайзер.
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
(-) | невысокий уровень макс. громкости (64 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 19% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.6% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (19% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 62% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 32% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 34% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 62% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 3% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 2% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 97% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Frequency diagram in comparison (check boxes above can be turned on/off!)
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Потребление энергии IdeaPad 510S-14ISK небольшое. Нашему образцу было достаточно 7.1 Вт в режиме простоя. Потребление под максимальной нагрузкой составило 30 Вт, но в среднем составляло 27.6 Вт. Устройства, вышедшие на первое и второе место по экономичности в простое, но под нагрузкой почему-то существенно отстают от нашего ноутбука, потребляя больше энергии. Включенный в комплект блок питания рассчитан на 65 Вт, чего более чем достаточно, чтобы полноценно заряжать батарею даже под максимальной нагрузкой.
|Выкл.
|0.3 / 0.5 Вт
|Ожидание
| 3.9 / 7.1 / 8.8 Вт
|Нагрузка
|
27.6 / 30.2 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
6267U, Iris Graphics 550, 14
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
6500U, GeForce 940M, 14
|Asus X302UV-FN016T
6200U, GeForce 920MX, 13.3
|Acer Aspire V3-372-57CW
6267U, Iris Graphics 550, 13.3
|HP Envy 13-d020ng
6200U, HD Graphics 520, 13.3
|Acer Aspire V3-372-50LK
6200U, HD Graphics 520, 13.3
|Энергопотребление
-20%
6%
-17%
-13%
3%
|В простое, мин. *
3.9
3.8
3%
3.3
15%
3.4
13%
4.2
-8%
3.8
3%
|В простое, сред. *
7.1
7.2
-1%
5.1
28%
6.5
8%
7.4
-4%
5.8
18%
|В простое, макс. *
8.8
7.6
14%
5.2
41%
7
20%
10.1
-15%
8.1
8%
|Нагрузка, сред. *
27.6
40
-45%
29.5
-7%
44.5
-61%
33.4
-21%
30.2
-9%
|Нагрузка, макс. *
30.2
52
-72%
44
-46%
49.5
-64%
34.7
-15%
32.4
-7%
* ... меньше = лучше
Время работы от батареи
Хотя IdeaPad 510S-14ISK не является прожорливым, результаты тестов на автономность не показали впечатляющих результатов. Литий-ионный аккумулятор номиналом 30 Вт-ч является одним из самых маленьких в этом обзоре. В нашем тесте Wi-Fi мы открывали разные веб-сайты каждые 30 секунд, используя план электропитания "Сбалансированный", и установив яркость экрана примерно на 150 Кд/м² (что в данном ноутбуке соответствовало уменьшению яркости экрана на 2 пункта). Аккумулятор полностью разрядился через 6 часов 24 минуты.
Заряд батареи с нуля требует 1 часа 40 минут. Было бы хорошо, чтобы Lenovo прислушалась к критике IdeaPad 500S-14ISK и установила бы аккумулятор немного большего размера в нашу новую модель IdeaPad 510S-14ISK. Но куда там! Lenovo поставила тот же самый аккумулятор на 30 Вт-ч. А жаль, потому что в корпусе достаточно места для аккумулятора большего объёма.
|Без нагрузки
|10час. 38мин.
|Интернет через WiFi v1.3 (EDGE: 25.10586.0.0)
|6час. 24мин.
|1080p-видео
|3час. 51мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 40мин.
|Lenovo IdeaPad 510S-14ISK
6267U, Iris Graphics 550, 30 Вт⋅ч
|Lenovo Ideapad 500s-14ISK
6500U, GeForce 940M, 30 Вт⋅ч
|Asus X302UV-FN016T
6200U, GeForce 920MX, 38 Вт⋅ч
|Acer Aspire V3-372-57CW
6267U, Iris Graphics 550, 51 Вт⋅ч
|HP Envy 13-d020ng
6200U, HD Graphics 520, 45 Вт⋅ч
|Acer Aspire V3-372-50LK
6200U, HD Graphics 520, 51 Вт⋅ч
|Время работы
-27%
2%
58%
-1%
23%
|В простое
638
346
-46%
1035
62%
906
42%
|Нагрузка и 100% яркости
100
64
-36%
206
106%
135
35%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
384
257
-33%
392
2%
412
7%
381
-1%
349
-9%
|Воспр. видео H.264
231
246
6%
За
Против
Вердикт
Lenovo представила довольно привлекательный ноутбук IdeaPad 510S-14ISK. У него хорошее соотношение цена/производительность. Покупателям предлагается 14-дюймовый экран в тонком корпусе, с качественной клавиатурой и кликпадом, за примерно 799 евро на старте продаж. У Full HD IPS-экрана отличные углы обзора, и хорошее качество изображения при равномерной подсветке. Процессор Intel Core i5-6267U с интегрированной графикой Intel Iris Graphics 550 достаточно мощный для повседневных задач.
У Lenovo получился очень хороший ноутбук IdeaPad 510S-14ISK во многих аспектах. Тем не менее, пользователи, часто работающие вдали от розетки, не будут им довольны в долгосрочной перспективе..
Минусы всегда дополняют плюсы, поэтому мы покритикуем вот что:
Во-первых, время работы от аккумулятора не очень хорошее. В данном ноутбуке должен был быть аккумулятор номиналом 45-50 Вт-ч, чтобы можно было подольше работать в дороге. Производительность процессора и графики не используется на 100% - Acer Aspire V3-372-57CW, построенный на той же элементной базе, в ряде случаев на 10% быстрее. Разумеется, это не означает, что IdeaPad 510S-14ISK медленный. Разница в производительности видна в тестах, но вряд ли заметна в реальной жизни. Плюс, ноутбук работает на процессоре Intel 6-го поколения, тогда как уже продаются конфигурации, использующие 7-е.
Lenovo IdeaPad 510S-14ISK - 17/09/2016 v5.1
Sebastian Bade