Взрыв Bluetooth-наушника привел к смерти пользователи
По информации Индийских СМИ, 28-летний мужчина из Раджастана умер после взрыва одного из Bluetooth-наушников, которые он использовал. Взрыв не только повредил ухо пострадавшего, но также привел к госпитализации, после которой он не выжил. По данным местной клиники, вследствие взрыва пациент утратил сознание, после чего, судя по всему, произошла остановка сердца в результате шока.
Реконструкция событий говорит о том, что Ракеш Кумар Нагар (имя пострадавшего) слушал музыку или общался по телефону, используя свои Bluetooth-наушники, которые были подключены к смартфону, что находился на зарядке. Большинство индийских источников не предоставляют никакой дополнительной информации, но ресурс TV9Marathi сообщает, что “Сначала произошло отключение света и после того как питание было восстановлено, один из наушников взорвался”. Вполне возможно, что причиной взрыва послужило низкое качество сборки и материалов самих наушников, что привело к скачку напряжения батареи.
Производитель злополучных наушников неизвестен, но в одном из постов в Twitter уточняется, что это была дешевая модель от "местного" бренда - такие продаются даже в небольших магазинах или на заправках. Такие случаи вынуждают пользователей доверять только дорогим и серьезным брендам, но, к сожалению, даже в таком случае никто не застрахован от несчастного случая. Так, несколько лет назад пассажирка самолета Пекин - Мельбурн получила ожоги на лице из-за взрыва наушников Beats; также известно о случае взрыва Apple AirPods у мужчины, после того как тот увидел белый дым, исходящий из одного из наушников, и попытался его снять.