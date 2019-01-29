Видеокарта Radeon VII продемонстрировала довольно неоднозначные результаты на бенчмарках
На следующей неделе AMD выпустит на рынок свой флагман – Radeon VII – получивший как нельзя более удачное имя: старт продаж намечен на 7 число, графический чип Vega 20 изготовлен по 7-нм техпроцессу, а рекомендованная стоимость составляет почти $700. Кажется, всё складывается как нельзя лучше, и главный конкурент Nvidia уже готов побороться за лояльность пользователей. Тем более, что ценник Radeon VII более чем лояльный, поскольку в видеокарте использована дорогая многослойная память HBM2 по $80 за каждый из четырёх стеков.
Специалисты с ресурса Fudzilla подсчитали себестоимость новинки с учётом всех её комплектующих. Итак, память HBM2, в итоге, обойдётся в $320, упаковка графического процессора Vega II – около $100, система теплоотвода – $75, производство 7-нм чипа – примерно $155. В итоге, без учёта дополнительных затрат (реклама, логистика и т.п.) мы уже получаем $650. Однако, главная задача AMD не столько заработать, сколько поддержать конкуренцию в верхнем сегменте рынка видеокарт.
И вот кажется, что лучше уже и быть не может: цена не взвинчена, пользователи довольны, топовое устройство продается почти по себестоимости – чего ещё желать? Но не тут-то было. Результаты Radeon VII действительно лучшие, если говорить о 3DMark («Graphics score» достигает 27 587 баллов против 26 800 у GeForce RTX 2080), а вот о показателях, полученных в других бенчмарках такого не скажешь. Например, в Final Fantasy 15 новинка при стандартном качестве (2560 х 1440 пикселей) проигрывает не только своему ближайшему конкуренту GeForce RTX 2080, а и более младшей версии – GeForce GTX 1080 Ti.
Если же качество поднять на ступень выше, то Radeon VII «пропустит» вперёд всех, кого не лень, даже GeForce GTX 1070 Ti. Может быть, данная видеокарта просто не «подружилась» с Final Fantasy 15? Поговаривают, что данный бенчмарк больше подходит устройствам Nvidia. Пусть это простая отговорка, всё же приведём в пример результаты, полученные на других играх. Итак, в Fire Strike новинка набирает 27 400 баллов, в Fire Strike Extreme — 13 400 баллов, в Fire Strike Ultra — 6800 баллов, а в Time Spy — 8700 баллов. Всё бы ничего, но последнее – недостаточный для флагмана результат, GeForce RTX 2080 в том же Time Spy, в своё время, набирал 10 659 баллов.
Кстати, стоит упомянуть, что 7 февраля в продажу будут выпущены референсные модели, а разогнанные варианты с фирменными системами охлаждения (например, Radeon VII 16GB Red Devil OC и Radeon VII 16GB Red Dragon OC) появятся ближе маю-месяцу. Также AMD отказалась от производства конфигурации Radeon VII на 8 ГБ, поскольку она потребовала бы разработки новой упаковки, что экономически невыгодно для корпорации, которая итак продаёт флагманскую видеокарту «за спасибо». Будет ли пользоваться новинка успехом, составит ли достойную конкуренцию устройствам Nvidia и как будет воспринята покупателями – время покажет.