Видеокарта Intel Gen11 GT2 превосходит Vega 10 и максимально близка к Vega 11 по производительности

А вот здесь все становится интереснее. Если смотреть на показатели в GFXBench Off Screen, то Intel Gen11 на 63% превосходит Vega 10 в AMD Ryzen 7 2700U. Кроме того, Gen11 демонстрирует небывалое превосходство в тесте Manhattan Off Screen. В среднем, прирост производительности относительно Vega 10 составляет 45%.

Даже несмотря на на то, что перевес в пользу Gen11 относительно Vega 11 в AMD Ryzen 5 2400G совсем небольшой (~1.7%), такие результаты впечатляют. В Off Screen тестах Gen11 максимально приближается к Vega 11, а в Manhattan снова показывает небывалый результат. В общем и целом, Vega 11 всего на 9% производительнее.

