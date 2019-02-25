Видеокарта Intel Gen11 GT2 превосходит Vega 10 и максимально близка к Vega 11 по производительности
Итак, по Сети уже гуляют результаты первых бенчмарков будущей встроенной видеокарты Intel Gen 11, которая дебютирует вместе с процессорами Ice Lake во второй половине текущего года - показатели выглядят крайне обнадеживающе. Intel удалось совершить скачок до 1 TFLOP, который даст преимущество над Vega 10 и дискретными ускорителями NVIDIA MX-серии, благодаря лучшему соотношению цены и производительности. Как мы помним, в Skylake количество исполнительных блоков составляло 24 штуки, но в Ice Lake Gen11 их будет вплоть до 64, а объем кэш-памяти третьего уровня будет увеличен в три раза. Все это вместе с реализацией тайлового рендеринга, технологией Coarse Rate Shading и улучшенным сжатием, даст Gen11 явное преимущество над дискретными видеокартами начального уровня. Давайте взглянем на те самые бенчмарки, что попали в Интернет.
Intel Gen 9 (UHD Graphics 620) и Gen11 (Iris Plus Graphics 940)
В сравнении с Gen9 (Intel UHD Graphics 620), новая Gen11 Iris Plus Graphics 940 демонстрирует огромный прирост в GFXBench (везде, кроме Driver Overhead 2). В среднем Gen11 примерно на 76.53% обходит Gen9 В GFXBench 5.0 Off Screen. Примерно то же самое наблюдается в GFXBench On Screen - за Gen11 77.4% преимущество.
Intel Gen11 (Iris Plus Graphics 940) и AMD Vega 10, Vega 11
А вот здесь все становится интереснее. Если смотреть на показатели в GFXBench Off Screen, то Intel Gen11 на 63% превосходит Vega 10 в AMD Ryzen 7 2700U. Кроме того, Gen11 демонстрирует небывалое превосходство в тесте Manhattan Off Screen. В среднем, прирост производительности относительно Vega 10 составляет 45%.
Даже несмотря на на то, что перевес в пользу Gen11 относительно Vega 11 в AMD Ryzen 5 2400G совсем небольшой (~1.7%), такие результаты впечатляют. В Off Screen тестах Gen11 максимально приближается к Vega 11, а в Manhattan снова показывает небывалый результат. В общем и целом, Vega 11 всего на 9% производительнее.
Кроме улучшенной производительности в Gen11 мы также увидим поддержку DisplayPort 1.4a и VESA DSC для вывода картинки в 5K с частотой 120 Гц. Появятся новые видеокарты в составе процессоров Sunny Cove, которые буду являться частью Ice Lake. В дальнейшем же мы увидим Gen12, которые станут основой первой линейки дискретных видеокарт Intel.
Конечно, отличные результаты в бенчмарках - это хорошо, но реальную производительность можно будет оценить по игровым тестам. До выхода Ice Lake остается приличное количество времени, да и утекшие результаты можно считать лишь предварительными, но они отлично показывают, что ультрабуки нового поколения получат еще один жизнеспособный вариант в дополнение к AMD APU и видеокартам начального уровня от NVIDIA. Intel откладывает выпуск 10-нм чипов уже довольно долго, но появление Gen11 должно наконец оправдать всю эту многолетнюю "Санта Барбару".