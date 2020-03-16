Топ-6 характеристик ультрабуков, на которые стоит обратить внимание при покупке

Вы уже готовы выложить $1000+ за новый ноутбук? Сегодня в нашей статье написано то, что вам необходимо узнать, прежде чем совершить этот шаг.

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Безусловно, представленный ниже список не является исчерпывающим, однако наша цель – обратить внимание покупателей на некоторые ключевые особенности ноутбуков, помимо габаритов, производимого ими первого впечатления и цен. Данный топ-6 относится, скорее, к ультрабукам, поскольку игровые и бизнес-ноутбуки – это отдельные категории со своими характеристиками и особенностями.

1. Дисплеи 768p

Известные производители, такие как Lenovo, HP и Dell, обычно предлагают широкий спектр разрешений экрана: от 768p до 4K UHD. Но, несмотря на привлекательную цену, лучше избегать панелей 768p. И дело даже не в том, что разрешение будет хуже, чем 1080p, просто большинство дисплеев 768p плохо откалиброваны: цвета выглядят неглубокими, более низок коэффициент контрастности, подсветка тусклая, а углы обзора – узкие. В результате удовольствия от просмотра контента с такого экрана – минимум и дело тут не только в разрешении.

2. Порт для зарядки USB Type-C

Стандарт USB Type-C был призван объединить в себе возможности USB Type-A, а также некоторых других интерфейсов. Правда, пришло все к тому, что USB Type-C превратился в сборную солянку из множества стандартов: современные порты Type-C поддерживают то Gen. 1, то Gen. 2, то интерфейс DisplayPort, то – Thunderbolt 3, а в некоторых ноутбуках к этому списку добавляется и поддержка зарядки. Последняя функция, кстати, очень импонирует пользователям, так как позволяет заряжать ноутбук практически через любое бюджетное зарядное устройство USB Type-C от стороннего производителя. Это возможность особенно выручит в путешествии, а также в случае потери оригинального зарядного устройства.