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Топ-6 характеристик ультрабуков, на которые стоит обратить внимание при покупке

Вот 6 параметров, которые нужно помнить при выборе ультрабука
Вот 6 параметров, которые нужно помнить при выборе ультрабука
Вы уже готовы выложить $1000+ за новый ноутбук? Сегодня в нашей статье написано то, что вам необходимо узнать, прежде чем совершить этот шаг.
Allen Ngo | 16/03/2020
ноутбуки Ultrabook

Безусловно, представленный ниже список не является исчерпывающим, однако наша цель – обратить внимание покупателей на некоторые ключевые особенности ноутбуков, помимо габаритов, производимого ими первого впечатления и цен. Данный топ-6 относится, скорее, к ультрабукам, поскольку игровые и бизнес-ноутбуки – это отдельные категории со своими характеристиками и особенностями.

1. Дисплеи 768p

Известные производители, такие как Lenovo, HP и Dell, обычно предлагают широкий спектр разрешений экрана: от 768p до 4K UHD. Но, несмотря на привлекательную цену, лучше избегать панелей 768p. И дело даже не в том, что разрешение будет хуже, чем 1080p, просто большинство дисплеев 768p плохо откалиброваны: цвета выглядят неглубокими, более низок коэффициент контрастности, подсветка тусклая, а углы обзора – узкие. В результате удовольствия от просмотра контента с такого экрана – минимум и дело тут не только в разрешении.

2. Порт для зарядки USB Type-C

Стандарт USB Type-C был призван объединить в себе возможности USB Type-A, а также некоторых других интерфейсов. Правда, пришло все к тому, что USB Type-C превратился в сборную солянку из множества стандартов: современные порты Type-C поддерживают то Gen. 1, то Gen. 2, то интерфейс DisplayPort, то – Thunderbolt 3, а в некоторых ноутбуках к этому списку добавляется и поддержка зарядки. Последняя функция, кстати, очень импонирует пользователям, так как позволяет заряжать ноутбук практически через любое бюджетное зарядное устройство USB Type-C от стороннего производителя. Это возможность особенно выручит в путешествии, а также в случае потери оригинального зарядного устройства.

Порт USB Type-C позволяет использовать одно зарядное устройство для Nintendo Switch, Android-смартфона, планшета и Windows-ноутбука
Порт USB Type-C позволяет использовать одно зарядное устройство для Nintendo Switch, Android-смартфона, планшета и Windows-ноутбука

3. Бюджетные ноутбуки с запредельными ценниками

Ноутбуки начального уровня, например, линейки HP Pavilion и Dell Inspiron, как правило, имеют весьма демократичные ценники – $500 или меньше. Однако их стоимость может резко увеличиться до $1000 и выше, просто из-за дополнительной оперативной памяти, увеличения накопителя и прочих ненужных дополнений. Цена таких моделей может сравняться не только с представителями среднего, но даже топового сегмента устройств того же производителя.

Свежий пример – HP Pavilion x360 15 начального уровня, который, получив 12 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 512 ГБ, достиг стоимости $800-$1000 в рознице. За такие же деньги разумнее было бы присмотреться к линейке HP Envy x360 15 среднего класса либо к флагманской HP Spectre x360 15, т.к. они обладают лучшим качеством сборки и долговечностью.

Бюджетные ноутбуки становятся чересчур дорогими, если установить в них ОЗУ и накопители больших объемов
Бюджетные ноутбуки становятся чересчур дорогими, если установить в них ОЗУ и накопители больших объемов

4. Процессоры прошлых поколений

В большинстве случаев для работы на ноутбуке вам не понадобится процессор последнего поколения. К тому же недавно мы писали о том, что 10-го поколение Intel ненамного быстрее 8-го, при разнице в цене $200+.

И все же есть предел, после которого ноутбук вне всяких сомнений окажется устаревшим или слишком медленным. На сегодняшний день устройства с процессорами старше Kaby Lake-R мы бы не советовали приобретать, поскольку скачок производительности между Kaby Lake и Kaby Lake-R довольно существенный. Предостерегаем вас от покупки ноутбуков, оснащенных Core i5-7200U, Core i7-7500U или любыми процессорами AMD, кроме Ryzen.

5. Модели с плохой поддержкой клиентского сервиса

Все хорошо до тех пор, пока ваш жесткий диск не остановится навсегда, либо порты не перестанут работать, или дисплей не начнет внезапно отключатся, а тачпад и вовсе выйдет из-под контроля. Покупка у производителя или через крупные розничные сети обеспечит ту самую гарантию на случай, если что-то пойдет не так. Поэтому приобретать ноутбук того бренда, у которого, фактически, нет официальных сервисных центров для предоставления ремонта, как, например, у Xiaomi – более рискованно, чем, скажем, приобрести устройство от более известного HP или Lenovo.

6. Возможность расширения ОЗУ и накопителя

Чем дольше вы используете ноутбук, тем больше оперативной памяти вам, вероятно, потребуется. Так что самый легкий и дешевый способ продлить жизнь своего ноутбука – самостоятельно увеличить его оперативную память или накопитель. В долгосрочной перспективе устранение неполадок (или установку еще одного слота ОЗУ) проще произвести на ноутбуках с высокой ремонтопригодностью.

Для обновления ОЗУ и накопителя придется принести в жертву вес и размеры устройства. Однако есть те, кому меньшие габариты и элегантный дизайн важнее возможности устанавливать новые компоненты. В таком случае возможен поиск компромисса между мобильностью и возможностью обновлять аппаратное обеспечение.

Легкий доступ к SSD, ОЗУ, батарее и слотам для расширения памяти позволит быстро и бюджетно устранять неисправности
Легкий доступ к SSD, ОЗУ, батарее и слотам для расширения памяти позволит быстро и бюджетно устранять неисправности
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Allen Ngo, 2020-03-16 (Update: 2020-03-16)

 