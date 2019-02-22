Состоялся официальный анонс 3D-карты GeForce GTX 1660 Ti от Nvidia

А вот Gainward поступила с Nvidia совсем не по-дружески, анонсировав свои модификации GeForce GTX 1660 Ti раньше первоисточника. Возможно, это был заранее запланированный ход, чтобы удивить или сбить с толку потребителей, однако на данный момент точно известно о трёх версиях видеокарты: Pegasus (с максимальной частотой работы до 1770 МГц), Pegasus OC (до 1815 МГц) и Ghost OC (до 1815 МГц). Остальные характеристики соответствуют классической GeForce GTX 1660 Ti.

Отличие Pegasus OC от Ghost OC заключается в структуре системы охлаждения: первая модификация получила двухслотовую систему с одним 100-мм вентилятором, алюминиевым радиатором и парой медных тепловых трубок (всё это при длине устройства всего 168 мм), а вторая – то же самое, но кулер уже с двумя вентиляторами.

К тому же в марте планируется анонс ещё одной видеокарты Nvidia на архитектуре Turing – GeForce GTX 1650. Она станет своего рода преемницей у GeForce GTX 1050, принадлежавшей к семейству Pascal. Основой будущей новинки станет ядро TU117 (а не TU116) с частотой работы 1485 МГц, к тому же видеокарта не получит ни блоков Ray Tracing, ни тензорных блоков, зато будет оснащена 4 ГБ ОЗУ, 128-битной шиной и ядрами CUDA в количестве от 896 до 1024.