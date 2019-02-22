Состоялся официальный анонс 3D-карты GeForce GTX 1660 Ti от Nvidia
Мы уже упоминали характеристики GeForce GTX 1660 Ti: 1536 ядер CUDA с частотой работы 1500-1770 МГц, 48 блоков ROP, 192-разрядная шина, 6 ГБ памяти GDDR6, отсутствие тензорных и RT-ядер. Однако теперь к этому списку можно добавить: производительность (FP32) на уровне 5,5 TFLOPS (или 11 TFLOPS при операциях FP16), частота работы памяти 12 ГГц и пропускная способность 288 ГБ/с, а также требования по теплоотводу в 120 Вт.
Напомним, что новинка относится к семейству Turing и произведена по 12-нм техпроцессу. Графическое ядро TU116 не содержащее тензорных или RT-ядер исключает возможность использования аппаратного ускорения трассировки лучей или сглаживания DLSS, однако всё же обеспечивает прирост производительности в играх по сравнению с GeForce GTX 1060 6GB в 1,5 раза (в среднем на 35-40%, как видно на первом изображении внизу). Более того, на ряде бенчмарков новинка показывает уровень GTX 1070, а после разгона – приближается даже к GTX 1070 Ti и RTX 2060.
GeForce GTX 1660 Ti получила 8-контактный разъём PCI-E Power, порты HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 и DVI-D, но осталась без USB-C. Рекомендованная цена для новинки $280 (видно, что исключение тензорных ядер пошло на пользу ценнику). Недремлющий конкурент Nvidia в лице AMD и тут придумал, как увеличить свои продажи: на фоне выпуска GeForce GTX 1660 Ti нужно было всего-то снизить цену на Radeon RX Vega 56 до тех же $280, чтобы видеокарты размели как горячие пирожки (сейчас на сайте Newegg данной модели просто нет в наличии). Ещё бы, если учесть, что в подарок к ускорителю идут три игры, общей стоимостью $180: Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5 и The Division 2.
А вот Gainward поступила с Nvidia совсем не по-дружески, анонсировав свои модификации GeForce GTX 1660 Ti раньше первоисточника. Возможно, это был заранее запланированный ход, чтобы удивить или сбить с толку потребителей, однако на данный момент точно известно о трёх версиях видеокарты: Pegasus (с максимальной частотой работы до 1770 МГц), Pegasus OC (до 1815 МГц) и Ghost OC (до 1815 МГц). Остальные характеристики соответствуют классической GeForce GTX 1660 Ti.
Отличие Pegasus OC от Ghost OC заключается в структуре системы охлаждения: первая модификация получила двухслотовую систему с одним 100-мм вентилятором, алюминиевым радиатором и парой медных тепловых трубок (всё это при длине устройства всего 168 мм), а вторая – то же самое, но кулер уже с двумя вентиляторами.
К тому же в марте планируется анонс ещё одной видеокарты Nvidia на архитектуре Turing – GeForce GTX 1650. Она станет своего рода преемницей у GeForce GTX 1050, принадлежавшей к семейству Pascal. Основой будущей новинки станет ядро TU117 (а не TU116) с частотой работы 1485 МГц, к тому же видеокарта не получит ни блоков Ray Tracing, ни тензорных блоков, зато будет оснащена 4 ГБ ОЗУ, 128-битной шиной и ядрами CUDA в количестве от 896 до 1024.
Источник(и)
ixbt (GeForce GTX 1660 Ti)
overclockers (GeForce GTX 1660 Ti)
ixbt (результаты тестирования GTX 1660 Ti)
ixbt (снижение цен на Radeon RX Vega 56)
ixbt (модификации Gainward)
overclockers (модификации Gainward)
ixbt (GeForce GTX 1650)