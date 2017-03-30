Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8 Plus: первые впечатления
1 Гб/с в вашем смартфоне! Samsung официально представил новые флагманы Galaxy S8, которые идут на смену успешным Galaxy S7 (Edge). С первого взгляда заметно, что экран стал больше, а рамки - меньше. Нововведений довольно много! В этом обзоре мы расскажем о первых впечатлениях от знакомства с S8 и S8 Plus.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Корейский производитель смартфонов, компания Samsung, в этом году тоже представила обновление смартфонов семейства Galaxy S: новые модели Samsung Galaxy S8 и S8 Plus отличаются практически безрамочной конструкцией. Хотя экраны увеличились в размере (5.8 и 6.2 дюймов соответственно), их очень тонкие рамки уменьшают визуальные габариты корпуса и производят впечатление, что смартфоны гораздо компактнее. К примеру, у моделей Galaxy S7 были экраны размером всего 5.1 и 5.5 дюймов.
Как и следовало ожидать, технические характеристики обеих моделей находятся на уровне флагманов 2017-го года. Как в S8, так и в S8 Plus установлены экраны Super AMOLED с разрешением 2960x1440 пикселей и соотношением сторон в 18.5:9 (2.06:1). Кроме этого, у Galaxy S8 (Plus) есть основная 12 МП камера с апертурой f/1.7, фронтальная 8 МП камера с автофокусом, а также поддержка Bluetooth 5.0. Сбоку расположен сканер отпечатков пальцев, а спереди - сканер радужной оболочки глаза (iris). Оба смартфона работают на собственном процессоре Samsung, 8-ядерном Exynos 8895, в сочетании с 4 ГБ памяти (по крайней мере, в нашем регионе).
В большинстве стран Европы продажи Samsung Galaxy S8 и S8 Plus начинаются с 29 апреля; рекомендованная розничная цена составит 799 и 899 Евро за модели с 64 ГБ быстрой памяти для хранения данных стандарта UFS 2.1. Это по-настоящему высокая цена, если вспомнить прежние 699 Евро за S7 (и 799 Евро за S7 Edge). Её предлагается заплатить всем, кто хочет войти в мир 7-го поколения смартфонов Galaxy S в первые месяцы начала продаж.
фронт. камера: 8 Мп (автофокус, f/1.7)
1 | Дизайн и особенности корпуса
Вариант Galaxy S8 (Plus) будет продаваться в следующих расцветках: серебряная (Artic Silver), серая (Orchid Gray) и чёрная (Midnight Black). Синяя (Coral Blue) и золотая (Maple Gold) в начале продаж не появятся (по крайней мере, в Германии). В 2017-м году Samsung сохранил характеристики дизайна последних лет. Корпуса Galaxy S8 и S8 Plus покрыты стеклом с обеих сторон - чтобы быть точным, упрочнённым стеклом Corning Gorilla Glass 5. Стеклянные края более длинных сторон закруглены и переходят в металлическую рамку, которая придаёт конструкции прочность. Эти переходы сделаны примерно так же, как и в Samsung Galaxy S7 (Edge). Но теперь S8 даже приятней лежит в руке, даже несмотря на увеличенный размер экрана. И причиной этого является новое соотношение сторон экранов Super AMOLED screen - в сочетании с очень узким корпусом (шириной всего в 68.1 миллиметров).
Корпус защищён от пыли и влаги (сертификат IP68). Качество корпуса, как и в случае предыдущих моделей, отличное. Алюминиевый лоток для сим-карт хорошо интегрирован в корпус; в нём есть место для сим-карты nano-SIM и карты памяти micro-SD (двухсимочный вариант с гибридным слотом в Европе продаваться не будет). Пальцы легко дотягиваются до металлических клавиш - которые в нашем образце практически не болтались, и нажимаются приятно.
Сверху и снизу экрана Infinity Super AMOLED присутствует (и видна) рамка экрана (хотя эти части в Galaxy S8 and S8 Plus очень тонкие). Новое обрамление позволило увеличить соотношение площади экрана к корпусу до превосходных 84.2% и 83.3%. У Galaxy S7 Edge 2016-го года это соотношение составляло "всего" 76.1%, так что в этом году Самсунгу удалось ещё сильнее улучшить этот показатель. Для этого всего лишь пришлось принести в жертву механическую кнопку "домой", заменив её на ёмкостные кнопки с распознаванием силы нажатия.
2 | Порты и коммуникации
В области коммуникаций Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ впечатляют, и наглядно демонстрируют, какими должны быть настоящие флагманы. Встроенный порт USB Type-C поддерживает версию стандарта 3.1 (Gen.1) - детально его возможности ещё предстоит выяснить в наших будущих тестах. Поскольку Samsung DeX - это Continuum для Android, то этот порт скорее всего поддерживает и OTG, и DisplayPort. Расширение памяти с помощью карт памяти всё ещё возможно, и доступны все популярные форматы micro-SD с максимальным размером до 256 ГБ.
Набор сенсоров настолько полный, что просто не оставляет возможности желать чего-то ещё. Кроме поддержки ANT+, в телефонах снова есть датчик измерения сердечного ритма. В этих смартфонах Samsung представил свой личный помощник, который назвали Биксби (Bixby), и ему даже выделили собственную аппаратную кнопку. Скорее всего, к моменту запуска он будет доступен только на английском.
Samsung сделала ставку на максимальную конфигурацию беспроводных модулей: в телефоне гигабитный сотовый модем 4G LTE (Cat.16) и беспроводной адаптер WiFi, поддерживающий IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, VHT80 MU-MIMO и 1024QAM. В этой категории присутствие NFC обязательно, но Bluetooth 5.0 LE является нововведением - которое позволяет подключить 2 динамика одновременно, и выводить высококачественный звук на оба из них.
3 | Программное обеспечение
В нашем аппарате была установлена ОС Android 7.0 Nougat. Как и в случае с LG G6, Galaxy S8 вряд ли будут поставляться с новейшей версией 7.1. После уточнения, сотрудник Samsung по крайней мере ответил, что есть вероятность обновления до новейшей версии в будущем.
4 | Камеры
Samsung использует то же самое количество модулей камеры, поэтому в Galaxy S8 нет двойных камер. Как и в Galaxy S7 (Edge), апертура основной камеры составляет f/1.7, а разрешение - 12 МП. Размер пикселей в 1.4 микрометров находится на уровне Samsung Galaxy S7 (1.4 µm), но из фотографий в условиях недостаточного освещения (во время пресс-конференции), сделанные на S8 смотрелись немного чётче, светлее, и были не такими шумными, как сделанные на Galaxy S7 Edge.
Приложение камеры в Samsung Galaxy S8 было переработано, хотя все знакомые режимы съёмки остались. В профессиональном режиме можно менять настройки вручную, и доступна запись в формате RAW. Интерфейс приложения доработали под новое соотношение сторон экрана в 18.5:9 - теперь содержимое отображается только в нижней половине экрана.
5 | Устройства ввода
Это первый флагман Samsung, где для навигации используются только экранные клавиши. S8 (Plus) управляется тремя кнопками, распознающими прикосновения и их силу (они расположены в нижней части экрана). Для разблокировки экрана теперь можно использовать биометрическую аутентификацию с помощью отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза, и распознавания лиц. Последняя работала не очень хорошо (хоть мы тестировали её недолго - света было достаточно, а сложности возникли даже на этапе начальной настройки. Это ПО не производит впечатление завершённого продукта). Расположение сканера отпечатков пальцев на боковой части неудачно по двум причинам. Во-первых, он расположен довольно высоко, в верхней части (особенно в S8 Plus), и пользователям с короткими пальцами наверняка будет трудно до него дотянуться. Во-вторых, сканер находится рядом с камерой, поэтому в повседневной жизни её объектив будет часто запачкан отпечатками.
Скорость работы нашего тестового образца была очень хорошая, а экран отлично и надёжно распознавал прикосновения.
6 | Дисплей
Экраны в Galaxy S7 и так уже были лучшими из всех существующих среди смартфонов. В этой линейке Samsung делает следующий шаг, и впервые за долгое время изменяет соотношение экрана Galaxy S8. Теперь используется 2.06:1 (18.5:9), что похоже на LG G6 (2:1). Разрешение экранов составляет 2960x1440 пикселей, так что изображение очень чёткое.
Размер экрана - это одно из небольших отличий между Galaxy S8 и S8 Plus. В модели меньшего размера используется экран в 5.8 дюймов, а в большего - 6.2 дюймов. Хотя оно может показаться огромным, такой результат вызван новым соотношением сторон. Тем не менее, смартфон весьма удобно держать в руке благодаря узкому форм-фактору. При прямом сравнении становится видно, что площадь экрана новых моделей - меньше, чем у устройств такого же размера, и с традиционным соотношением сторон в 16:9, так что 5.8 дюймов не всегда равны 5.8 дюймам.
Так называемый Infinity-экран (в основе которого продолжает использоваться технология Samsung Super AMOLED) тоже представлен новинкой. Контраст ожидаемо высокий, а яркость и точность отображения цветов соответствуют его предшественникам (подробнее мы изучим этот вопрос в детальном обзоре). Регулировка яркости с помощью ШИМ/PWM (что типично для экранов AMOLED) снова используется в этих моделях.
|Смартфон
|Galaxy S7
|Galaxy S8
|Galaxy S7 Edge
|Galaxy S8+
|Huawei Mate 9
|5.8 дюймов (16:9)
|6.2 дюймов (16:9)
|Площадь экрана
|71.70 см²
|85.38 см²
|83.39 см²
|97.56 см²
|95.96 см²
|92.74 см²
|105.97 см²
7 | Производительность
Samsung S8 (Plus) для европейского рынка (Германия) использует собственную платформу Samsung, Exynos 8895. Согласно концепции архитектуры "BIG-little", в процессоре есть кластер из 4 энергоэффективных ядер Cortex A53 (работающие на частоте до 1.7 ГГц), и 4 ядра Samsung M1 (работающие на частоте до 2.5 ГГц). В качестве видеопроцессора используется ARM Mali-G71 MP20.
Производительность нашего тестового образца была безупречной, и практически не случалось задержек. Приложения открывались и закрывались сравнительно быстро, за что наверняка нужно сказать спасибо новой быстрой флэш-памяти UFS 2.1.
Предварительный вердикт
Первое знакомство с новыми Galaxy S8 и S8 Plus вызывает желание изучить их подольше. Похоже, что Samsung существенно улучшила качество камеры по сравнению с S7 (Edge). Качество корпуса и нового экрана Infinity (контраст, яркость и чёткость) не оставляют малейшего пространства для критики. Безрамочный дизайн особо подходит 6.2-дюймовому S8 Plus, т.к. повышает удобство использования. Эргономика новых моделей, возможно, немного улучшена с предыдущим (S7/Edge).
Скептицизм вызывает ёмкость аккумулятора: номиналы в 3000 и 3500 мАч кажутся недостаточными для увеличившихся в размере AMOLED-экранов, особенно в сочетании с функцией "Всегда включенный экран". Впрочем, в Galaxy A5 (2017) Samsung уже доказывала, что ёмкость аккумулятора - далеко не единственный определяющий фактор. Помимо этого, нужно будет детально протестировать новые функции, чтобы выяснить - полезны ли новые методы биометрической аутентификации с помощью оболочки глаз или распознавания лиц (а также какова их надёжность и быстрота в сравнении с "традиционными" сканерами отпечатков).
На первый взгляд, новые флагманы Samsung вполне обладают качествами, которые позволяют поместить их на первое место в рейтинге.