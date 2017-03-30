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Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8 Plus: первые впечатления

Marcus Herbrich, Daniel Schmidt (перевод - Andrei Manzhov), 30/03/2017

1 Гб/с в вашем смартфоне! Samsung официально представил новые флагманы Galaxy S8, которые идут на смену успешным Galaxy S7 (Edge). С первого взгляда заметно, что экран стал больше, а рамки - меньше. Нововведений довольно много! В этом обзоре мы расскажем о первых впечатлениях от знакомства с S8 и S8 Plus.

Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.

Корейский производитель смартфонов, компания Samsung, в этом году тоже представила обновление смартфонов семейства Galaxy S: новые модели Samsung Galaxy S8 и S8 Plus отличаются практически безрамочной конструкцией. Хотя экраны увеличились в размере (5.8 и 6.2 дюймов соответственно), их очень тонкие рамки уменьшают визуальные габариты корпуса и производят впечатление, что смартфоны гораздо компактнее. К примеру, у моделей Galaxy S7 были экраны размером всего 5.1 и 5.5 дюймов.

Как и следовало ожидать, технические характеристики обеих моделей находятся на уровне флагманов 2017-го года. Как в S8, так и в S8 Plus установлены экраны Super AMOLED с разрешением 2960x1440 пикселей и соотношением сторон в 18.5:9 (2.06:1). Кроме этого, у Galaxy S8 (Plus) есть основная 12 МП камера с апертурой f/1.7, фронтальная 8 МП камера с автофокусом, а также поддержка Bluetooth 5.0. Сбоку расположен сканер отпечатков пальцев, а спереди - сканер радужной оболочки глаза (iris). Оба смартфона работают на собственном процессоре Samsung, 8-ядерном Exynos 8895, в сочетании с 4 ГБ памяти (по крайней мере, в нашем регионе).  

В большинстве стран Европы продажи Samsung Galaxy S8 и S8 Plus начинаются с 29 апреля; рекомендованная розничная цена составит 799 и 899 Евро за модели с 64 ГБ быстрой памяти для хранения данных стандарта UFS 2.1. Это по-настоящему высокая цена, если вспомнить прежние 699 Евро за S7 (и 799 Евро за S7 Edge). Её предлагается заплатить всем, кто хочет войти в мир 7-го поколения смартфонов Galaxy S в первые месяцы начала продаж.

Samsung Galaxy S8 (Galaxy Серия)
Процессор
Samsung Exynos 8895 Octa 2.3 GHz
Графический адаптер
ARM Mali-G71 MP20
Оперативная память
4096 Мбайт 
, LPDDR4
Дисплей
5.8 дюйм. 2.06:1, 2960x1440 пикс. 568 точек/дюйм, ёмкостный тачскрин, Infinity Edge, Corning Gorilla Glas 5, Super AMOLED, Mobile HDR Premium, глянцевое покрытие: да
Хранение данных
64 GB UFS 2.1 Flash, 64 Гбайт 
Интерфейсы
1 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, Аудиоразъёмы: Совмещённый аудиопорт (для наушников и микрофона) , картридер: поддержка карт памяти micro-SD до 256 ГБ (SDHC, SDXC), 1 сканер подушечки пальца, NFC, датчик освещённости, Датчики и сенсоры: акселерометр, датчики положения, кардиоритма, Холла, приближения, давления, ускорения, барометр, компас, iris-сканер, распознавание лиц, BeiDou, Galileo, Ant+, MST, Wifi Direct, Miracast
Коммуникации
802.11 a/b/g/n/ac (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, LTE Cat. 16 (1000 Mб/с), LTE, GPS
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 8 x 148.9 x 68.1
Аккумулятор
3000 мА⋅ч литий-ион.
Операционная система
Android 7.0 Nougat
Камера
осн. камера: 12 Мп (автофокусировка 2-мя фотодиодами, OIS, f/1.7, 1,4 μm, видео разрешения UHD)
фронт. камера: 8 Мп (автофокус, f/1.7)
Дополнительно
акустическая система: монофонический динамик, клавиатура: виртуальная, 24 мес. гарантии в Европе
Вес
155 г
Стоимость
799 евро
Ссылки
Samsung (сайт производителя)

 

1 | Дизайн и особенности корпуса

Вариант Galaxy S8 (Plus) будет продаваться в следующих расцветках: серебряная (Artic Silver), серая (Orchid Gray) и чёрная (Midnight Black). Синяя (Coral Blue) и золотая (Maple Gold) в начале продаж не появятся (по крайней мере, в Германии). В 2017-м году Samsung сохранил характеристики дизайна последних лет. Корпуса Galaxy S8 и S8 Plus покрыты стеклом с обеих сторон - чтобы быть точным, упрочнённым стеклом Corning Gorilla Glass 5. Стеклянные края более длинных сторон закруглены и переходят в металлическую рамку, которая придаёт конструкции прочность. Эти переходы сделаны примерно так же, как и в Samsung Galaxy S7 (Edge). Но теперь S8 даже приятней лежит в руке, даже несмотря на увеличенный размер экрана. И причиной этого является новое соотношение сторон экранов Super AMOLED screen - в сочетании с очень узким корпусом (шириной всего в 68.1 миллиметров).

Корпус защищён от пыли и влаги (сертификат IP68). Качество корпуса, как и в случае предыдущих моделей, отличное. Алюминиевый лоток для сим-карт хорошо интегрирован в корпус; в нём есть место для сим-карты nano-SIM и карты памяти micro-SD (двухсимочный вариант с гибридным слотом в Европе продаваться не будет). Пальцы легко дотягиваются до металлических клавиш - которые в нашем образце практически не болтались, и нажимаются приятно.

Сверху и снизу экрана Infinity Super AMOLED присутствует (и видна) рамка экрана (хотя эти части в Galaxy S8 and S8 Plus очень тонкие). Новое обрамление позволило увеличить соотношение площади экрана к корпусу до превосходных 84.2% и 83.3%. У Galaxy S7 Edge 2016-го года  это соотношение составляло "всего" 76.1%, так что в этом году Самсунгу удалось ещё сильнее улучшить этот показатель. Для этого всего лишь пришлось принести в жертву механическую кнопку "домой", заменив её на ёмкостные кнопки с распознаванием силы нажатия.

2 | Порты и коммуникации

В области коммуникаций Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ впечатляют, и наглядно демонстрируют, какими должны быть настоящие флагманы. Встроенный порт USB Type-C поддерживает версию стандарта 3.1 (Gen.1) - детально его возможности ещё предстоит выяснить в наших будущих тестах. Поскольку Samsung DeX - это Continuum для Android, то этот порт скорее всего поддерживает и OTG, и DisplayPort. Расширение памяти с помощью карт памяти всё ещё возможно, и доступны все популярные форматы micro-SD с максимальным размером до 256 ГБ.

Набор сенсоров настолько полный, что просто не оставляет возможности желать чего-то ещё. Кроме поддержки ANT+, в телефонах снова есть датчик измерения сердечного ритма. В этих смартфонах Samsung представил свой личный помощник, который назвали Биксби (Bixby), и ему даже выделили собственную аппаратную кнопку. Скорее всего, к моменту запуска он будет доступен только на английском. 

Samsung сделала ставку на максимальную конфигурацию беспроводных модулей: в телефоне гигабитный сотовый модем 4G LTE (Cat.16) и беспроводной адаптер WiFi, поддерживающий IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, VHT80 MU-MIMO и 1024QAM. В этой категории присутствие NFC обязательно, но Bluetooth 5.0 LE является нововведением - которое позволяет подключить 2 динамика одновременно, и выводить высококачественный звук на оба из них.

3 | Программное обеспечение

В нашем аппарате была установлена ОС Android 7.0 Nougat. Как и в случае с LG G6, Galaxy S8 вряд ли будут поставляться с новейшей версией 7.1. После уточнения, сотрудник Samsung по крайней мере ответил, что есть вероятность обновления до новейшей версии в будущем.

4 | Камеры

Samsung использует то же самое количество модулей камеры, поэтому в Galaxy S8 нет двойных камер. Как и в Galaxy S7 (Edge), апертура основной камеры составляет f/1.7, а разрешение - 12 МП. Размер пикселей в 1.4 микрометров находится на уровне Samsung Galaxy S7 (1.4 µm), но из фотографий в условиях недостаточного освещения (во время пресс-конференции), сделанные на S8 смотрелись немного чётче, светлее, и были не такими шумными, как сделанные на Galaxy S7 Edge.

Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S7 Edge

Приложение камеры в Samsung Galaxy S8 было переработано, хотя все знакомые режимы съёмки остались. В профессиональном режиме можно менять настройки вручную, и доступна запись в формате RAW. Интерфейс приложения доработали под новое соотношение сторон экрана в 18.5:9 - теперь содержимое отображается только в нижней половине экрана.

5 | Устройства ввода

Это первый флагман Samsung, где для навигации используются только экранные клавиши. S8 (Plus) управляется тремя кнопками, распознающими прикосновения и их силу (они расположены в нижней части экрана). Для разблокировки экрана теперь можно использовать биометрическую аутентификацию с помощью отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза, и распознавания лиц. Последняя работала не очень хорошо (хоть мы тестировали её недолго - света было достаточно, а сложности возникли даже на этапе начальной настройки. Это ПО не производит впечатление завершённого продукта). Расположение сканера отпечатков пальцев на боковой части неудачно по двум причинам. Во-первых, он расположен довольно высоко, в верхней части (особенно в S8 Plus), и пользователям с короткими пальцами наверняка будет трудно до него дотянуться. Во-вторых, сканер находится рядом с камерой, поэтому в повседневной жизни её объектив будет часто запачкан отпечатками.

Скорость работы нашего тестового образца была очень хорошая, а экран отлично и надёжно распознавал прикосновения.

6 | Дисплей

Экраны в Galaxy S7 и так уже были лучшими из всех существующих среди смартфонов. В этой линейке Samsung делает следующий шаг, и впервые за долгое время изменяет соотношение экрана Galaxy S8. Теперь используется 2.06:1 (18.5:9), что похоже на LG G6 (2:1). Разрешение экранов составляет 2960x1440 пикселей, так что изображение очень чёткое.

Размер экрана - это одно из небольших отличий между Galaxy S8 и S8 Plus. В модели меньшего размера используется экран в 5.8 дюймов, а в большего - 6.2 дюймов. Хотя оно может показаться огромным, такой результат вызван новым соотношением сторон. Тем не менее, смартфон весьма удобно держать в руке благодаря узкому форм-фактору. При прямом сравнении становится видно, что площадь экрана новых моделей - меньше, чем у устройств такого же размера, и с традиционным соотношением сторон в 16:9, так что 5.8 дюймов не всегда равны 5.8 дюймам.

Так называемый Infinity-экран (в основе которого продолжает использоваться технология Samsung Super AMOLED) тоже представлен новинкой.  Контраст ожидаемо высокий, а яркость и точность отображения цветов соответствуют его предшественникам (подробнее мы изучим этот вопрос в детальном обзоре). Регулировка яркости с помощью ШИМ/PWM (что типично для экранов AMOLED) снова используется в этих моделях.

Смартфон Galaxy S7 Galaxy S8 Galaxy S7 Edge Galaxy S8+ Huawei Mate 9 5.8 дюймов (16:9) 6.2 дюймов (16:9)
Площадь экрана 71.70 см² 85.38 см² 83.39 см² 97.56 см² 95.96 см² 92.74 см² 105.97 см²

7 | Производительность

Samsung S8 (Plus) для европейского рынка (Германия) использует собственную платформу Samsung, Exynos 8895. Согласно концепции архитектуры "BIG-little", в процессоре есть кластер из 4 энергоэффективных ядер Cortex A53 (работающие на частоте до 1.7 ГГц), и 4 ядра Samsung M1 (работающие на частоте до 2.5 ГГц). В качестве видеопроцессора используется ARM Mali-G71 MP20.

Производительность нашего тестового образца была безупречной, и практически не случалось задержек. Приложения открывались и закрывались сравнительно быстро, за что наверняка нужно сказать спасибо новой быстрой флэш-памяти UFS 2.1.

Предварительный вердикт

В обзоре: Samsung Galaxy S8 и S8+
В обзоре: Samsung Galaxy S8 и S8+

Первое знакомство с новыми Galaxy S8 и S8 Plus вызывает желание изучить их подольше. Похоже, что Samsung существенно улучшила качество камеры по сравнению с S7 (Edge). Качество корпуса и нового экрана Infinity (контраст, яркость и чёткость) не оставляют малейшего пространства для критики. Безрамочный дизайн особо подходит 6.2-дюймовому S8 Plus, т.к. повышает удобство использования. Эргономика новых моделей, возможно, немного улучшена с предыдущим (S7/Edge).

Скептицизм вызывает ёмкость аккумулятора: номиналы в 3000 и 3500 мАч кажутся недостаточными для увеличившихся в размере AMOLED-экранов, особенно в сочетании с функцией "Всегда включенный экран". Впрочем, в Galaxy A5 (2017) Samsung уже доказывала, что ёмкость аккумулятора - далеко не единственный определяющий фактор. Помимо этого, нужно будет детально протестировать новые функции, чтобы выяснить - полезны ли новые методы биометрической аутентификации с помощью оболочки глаз или распознавания лиц (а также какова их надёжность и быстрота в сравнении с "традиционными" сканерами отпечатков).

На первый взгляд, новые флагманы Samsung вполне обладают качествами, которые позволяют поместить их на первое место в рейтинге.

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Marcus Herbrich, Daniel Schmidt, 2017-03-30 (Update: 2017-03-31)

 