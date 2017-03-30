Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8 Plus: первые впечатления

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Корейский производитель смартфонов, компания Samsung, в этом году тоже представила обновление смартфонов семейства Galaxy S: новые модели Samsung Galaxy S8 и S8 Plus отличаются практически безрамочной конструкцией. Хотя экраны увеличились в размере (5.8 и 6.2 дюймов соответственно), их очень тонкие рамки уменьшают визуальные габариты корпуса и производят впечатление, что смартфоны гораздо компактнее. К примеру, у моделей Galaxy S7 были экраны размером всего 5.1 и 5.5 дюймов.

Как и следовало ожидать, технические характеристики обеих моделей находятся на уровне флагманов 2017-го года. Как в S8, так и в S8 Plus установлены экраны Super AMOLED с разрешением 2960x1440 пикселей и соотношением сторон в 18.5:9 (2.06:1). Кроме этого, у Galaxy S8 (Plus) есть основная 12 МП камера с апертурой f/1.7, фронтальная 8 МП камера с автофокусом, а также поддержка Bluetooth 5.0. Сбоку расположен сканер отпечатков пальцев, а спереди - сканер радужной оболочки глаза (iris). Оба смартфона работают на собственном процессоре Samsung, 8-ядерном Exynos 8895, в сочетании с 4 ГБ памяти (по крайней мере, в нашем регионе).

В большинстве стран Европы продажи Samsung Galaxy S8 и S8 Plus начинаются с 29 апреля; рекомендованная розничная цена составит 799 и 899 Евро за модели с 64 ГБ быстрой памяти для хранения данных стандарта UFS 2.1. Это по-настоящему высокая цена, если вспомнить прежние 699 Евро за S7 (и 799 Евро за S7 Edge). Её предлагается заплатить всем, кто хочет войти в мир 7-го поколения смартфонов Galaxy S в первые месяцы начала продаж.