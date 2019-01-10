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Смартфон Vivo The Waterdrop: интрига наростает

Vivo The Waterdrop может произвести революцию на рынке смартфонов и начать новую эру устройств без кнопок и разъемов (Изображение: ixbt)
Vivo The Waterdrop может произвести революцию на рынке смартфонов и начать новую эру устройств без кнопок и разъемов (Изображение: ixbt)
В Сети всплыла информация о том, что новинка от Vivo станет самым необычным смартфоном за последние годы, уникальным в своем роде устройством, которое, вероятно, будет лишено абсолютно всех отверстий и кнопок.
by Alina Bakhvalova, 10.01.2019

Пальма первенства по внедрению инноваций в мир смартфонов уже давно была отнята у компании Apple другими производителями, многие из которых сосредоточены в Азии. К примеру, первый в мире смартфон с гибким дисплеем был изготовлен американо-китайской компанией Royole, в то время как другие известные бренды пока что лишь разрабатывают прототипы подобных устройств. Вот и компания Vivo решила не отставать, предложив свой концепт.

Один из самых известных техноинсайдеров в Twitter с ником Ice Univerce опубликовал загадочное фото и не менее интригующую подпись, сообщающую, что новый Vivo The Waterdrop станет беспрецедентным явлением в мире смартфонов. На кадре изображена лишь боковая часть устройства, но никаких разъемов или кнопок там нет. Следовательно, пользователи начали высказывать догадки о том, что устройство будет лишено последних в принципе.

Поскольку в прошлом году на выставке Mobile World Congress компания продемонстрировала смартфон Vivo Apex, то и MWC 2019 может ознаменоваться появлением новой звезды на рынке мобильных устройств.

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Alina Bakhvalova, 2019-01-10 (Update: 2019-01-10)

 