Смартфон Vivo The Waterdrop: интрига наростает

В Сети всплыла информация о том, что новинка от Vivo станет самым необычным смартфоном за последние годы, уникальным в своем роде устройством, которое, вероятно, будет лишено абсолютно всех отверстий и кнопок.

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Пальма первенства по внедрению инноваций в мир смартфонов уже давно была отнята у компании Apple другими производителями, многие из которых сосредоточены в Азии. К примеру, первый в мире смартфон с гибким дисплеем был изготовлен американо-китайской компанией Royole, в то время как другие известные бренды пока что лишь разрабатывают прототипы подобных устройств. Вот и компания Vivo решила не отставать, предложив свой концепт.

Один из самых известных техноинсайдеров в Twitter с ником Ice Univerce опубликовал загадочное фото и не менее интригующую подпись, сообщающую, что новый Vivo The Waterdrop станет беспрецедентным явлением в мире смартфонов. На кадре изображена лишь боковая часть устройства, но никаких разъемов или кнопок там нет. Следовательно, пользователи начали высказывать догадки о том, что устройство будет лишено последних в принципе.

Поскольку в прошлом году на выставке Mobile World Congress компания продемонстрировала смартфон Vivo Apex, то и MWC 2019 может ознаменоваться появлением новой звезды на рынке мобильных устройств.