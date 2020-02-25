Samsung начала массовое производство топовой оперативной памяти для смартонов
Компания Samsung уведомляет весь мир о том, что новейшие чипы оперативной памяти LPDDR5 для мобильных платформ теперь доступны в больших количествах. Каждый чип вмещает 16 ГБ - нынче максимальный объем у флагманских моделей составляет 12 ГБ. Сообщается, что благодаря новому стандарту памяти, пропускная способность составляет 5500 Мбит/с.
Новая память содержит внутри два типа чипов: восемь 12-гигабитных и четыре 8-гигабитных. Текущие 12-гигабайтные модули (установлены в Galaxy S20) содержат только 12-гигабитные чипы.
Новые модули на 16 ГБ примерно в 1.3 раза превосходят по пропускной способности модули Samsung LPDDR4X, которые содержат 24-гигабитные чипы и максимальную пропускную способность в 4266 Мбит/с. В любом случае, и предыдущее и новое поколение производится по 10-нм техпроцессу.
Samsung прямо сейчас готова отгружать чипы брендам на линии сборки Pyeongtaek в Южной Корее. Тем не менее, компания не собирается останавливаться на достигнутом и сообщает, что модули следующего поколения будут выпущены уже во второй половине 2020 и будут обладать пропускной способностью на уровне 6400 Мбит/с.