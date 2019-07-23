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Samsung Galaxy Note 10 может получить «потрясающий» дисплей FHD+

Рендеры Samsung Galaxy Note 10 демонстрируют весьма привлекательную картинку. (Изображение: Business Today)
Рендеры Samsung Galaxy Note 10 демонстрируют весьма привлекательную картинку. (Изображение: Business Today)
Galaxy Note 10 будет дешевле и меньше по сравнению с Note 10+. Однако сомнения по поводу фактической ценности младшей модели только усиливаются из-за слухов о том, что она будет иметь простой FHD+ дисплей.
Ricci Rox | 23/07/2019
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Анонс смартфонов серии Samsung Galaxy Note 10 запланирован на 7 августа. Южнокорейский производитель выпустит два устройства: обычный Note 10 и более дорогой – Note 10+. Мы довольно скептически отнеслись к обычному Note 10, а теперь всплыли новые данные о предстоящем флагмане лишь подкрепляющие первое впечатление.

В соответствии с новой утечкой, Note 10 будет иметь дисплей с разрешением FHD+. При этом Note 10+, конечно, будет оснащен дисплеем QHD+. Достоверность информации сомнительна, поскольку сама идея выбора разрешения FHD+ для первоклассного устройства от Samsung – абсурдна.

Если ранее открывшиеся характеристики будущего смартфона Note 10 не радовали, то такой шаг точно отпугнёт много потенциальных покупателей. Samsung внедрила разрешение QHD ещё в версии Galaxy Note 4, выпущенной в 2014 году. Поэтому Galaxy Note 10 с дисплеем FHD+ похож на гром среди ясного неба, особенно если учесть размер самого экрана (диагональю 6,3 дюйма).

Так что мы советуем отнестись к данной новости скептически. Однако, если она окажется достоверной, тогда само устройство было бы уместнее назвать «Note 10e», поскольку это не уровень полноценного флагмана Samsung Galaxy Note.

Источник(и)

GSMArena

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Ricci Rox, 2019-07-23 (Update: 2019-07-23)

 