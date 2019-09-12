Процессор A13 Bionic, или Каков потенциал новых моделей Apple iPhone 11

Новый A13 Bionic имеет всего шесть ядер, но благодаря новейшему 7-нм техпроцессу и EUV-технологии от TSMC этот чип включает 8,5 миллиардов транзисторов. В однокристальную систему также вошёл новый четырёхъядерный графический процессор и восьмиядерный нейронный процессор. Все эти компоненты, в среднем, работают на 20% быстрее и на 30% более энергоэффиктивно по сравнению с предыдущими версиями.

Все недавно анонсированные модели Apple iPhone 11 работают на платформе A13 Bionic, а сама компания утверждает, что это – самый быстрый мобильный чип на рынке. Однако чтобы утверждать это наверняка придётся дождаться результатов с Geekbench, которые должны появиться вскоре после старта продаж, намеченного на 13 сентября.

Безусловно, Apple часто обвиняют в излишней претенциозности, поскольку компания всегда называла свои процессоры Bionic самыми топовыми; A13 Bionic – не исключение, даже несмотря на наличие «только» шести ядер. Apple позаботилась о том, чтобы новые процессоры меньше растрачивали заряд батареи, но при этом были намного быстрее, чем предыдущие версии. В частности, это стало возможным благодаря использованию 7-нм производственного техпроцесса TSMC с применением фотолитографии (EUV), а также благодаря увеличению плотности транзисторов (до 8,5 млрд), что, как следствие, повысило энергоэффективность. Два высокопроизводительных ядра Lightning с тактовой частотой 2,65 ГГц работают на 20% быстрее при меньшом (на 30%) энергопотреблении, в то время как другие четыре высокопроизводительных ядра Thunder – обеспечивают прирост производительности до 20% при снижении энергопотребления на 40%. Такие показатели позволяют новой однокристальной системе достигать (в теории) ошеломляющей скорости более 1 триллиона операций в секунду.

В платформе также используется интегрированный графический процессор с четырьмя ядрами, которые работают на 20% быстрее и требуют на 40% меньше энергии, чем предшественники. Конечно, A13 Bionic не мог бы именоваться самым быстрым без наличия технологии искусственного интеллекта, поэтому Apple также включила обновлённый процессор Neural Engine с восемью ядрами, которые также на 20% быстрее и потребляют на 15% меньше энергии. Весь этот потенциал ИИ используется для обеспечения работы инструментов редактирования фотографий и видео.

Говоря об улучшенной энергоэффективности, Apple подчеркнула, что iPhone 11 способен проработать на час дольше в сравнении с iPhone XR, а у iPhone 11 Pro на фоне iPhone XS этот перевес составляет уже 4 часа.

Судя по графику релизов Apple, A13 Bionic, скорее всего, будет представлен в некоторых будущих моделях iPad высокого класса, но варианты iPad Pro следующего поколения, намеченные на конец 2019 года, будут оснащены уже более мощной версией – Bionic A13X.