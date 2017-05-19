Обзор планшета Teclast Tbook 16 Power 2-в-1 (x7-Z8750, 8 ГБ)
Магниевый корпус. Редкий процессор Atom x7-Z8750, 8 ГБ памяти, а также две ОС Android 6 / Windows 10 с возможностью загрузки в любую из них - всё это выделяет планшет Teclast Tbook 16 Power из ряда похожих устройств. По результатам тестов у него обнаружился целый букет проблем.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Сегодня перед нами Teclast Tbook 16 Power: новый доступный китайский планшет. В комплекте с (опциональной) клавиатурой его можно превратить в довольно симпатичное небольшое устройство 2-в-1. С одной стороны, прямо из коробки пользователю доступны сразу 2 ОС: Windows 10 и Android 6, которые позволяют пользоваться приложениями из обоих миров. С другой стороны, обе ОС вынуждены делить довольно скудный объём памяти для хранения данных (64 ГБ): при первом запуске Windows 10 было доступно лишь 18.2 ГБ.
фронт. камера: 2 Мп
1 | Дизайн и особенности корпуса
Корпус Teclast Tbook 16 Power ощущается очень крепким и прочным. Задняя крышка сделана из металла, и вообще не гнётся. Согласно Teclast, каркас сделан из магниево-алюминиевого сплава под названием “magnalium” - который, впрочем, больше напоминает пластик. Хотя он легко царапается, его прочность невероятно высока. Даже под чрезвычайно высоким усилием планшет едва гнётся. Подставка хорошо регулируется и довольно прочна, что позволило нам использовать планшет в любой позиции - но её долговечность, разумеется, оценить сложно. Снизу находится прорезь, которая помогает открывать чехол, но было бы лучше разместить её сбоку, как делают другие производители.
Под чехлом-подставкой находится задняя крышка, которая держится на 6 шурупах torx T4, а ещё 6 прячутся под соединением подставки и петли. После удаления этих 12 шурупов задняя крышка полностью снимается, хотя в этом нет никакого смысла: абсолютно все компоненты припаяны к материнской плате, и ни один из них заменить не получится. Даже провода электропитания припаяны к аккумулятору (который, по крайней мере, держится на винте).
Размеры Tbook находятся ровно посередине между Microsoft Surface 3 и Surface Pro. Тем не менее, из-за формата экрана 16:9 он больше похож на Cube i9.
2 | Порты и коммуникации
В своей ценовой категории набор интерфейсов Tbook выглядит вполне прилично. Зарядка производится через порт USB-C (который также поддерживает DisplayPort), но некоторые внешние твердотельные диски при подключении к нему не работали. То же самое можно сказать про порт USB-A port – скорее всего, предоставляемого им питания не хватало для работы внешних дисков G-Drive / WD или Angelbird (SSD2GO PKT). С другой стороны, монитор Asus PB287Q 4К работал безупречно (использовался кабель USB-C в DisplayPort) Слот карт MicroSD спрятан за маленьким пластиковым элементом, и достаточно глубок для того, чтобы карты полностью в нём помещались.
Адаптер карт SD
По непонятным причинам, AS SSD отказался тестировать нашу эталонную карту Toshiba Exceria Pro M401. При этом мы смогли скопировать с неё фотографии, и Tbook оказался на уровне Surface Pro 4 на базе Core i7. Стоит отметить, что ноутбуки с адаптером полноразмерных карт SD при использовании карт UHS-II SD показывали скорости до 150 МБ/с.
|SDCardreader Transfer Speed - average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2013-10
(Toshiba Exceria Pro M401 64 GB)
|
78 MB/s ∼100% +11%
|Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
(Toshiba Exceria Pro M401 64 GB)
|
78 MB/s ∼100% +11%
|Teclast Tbook 16 Power
(Toshiba Exceria Pro M401 64 GB)
|
70 MB/s ∼90%
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 256GB
(Toshiba Exceria Pro M401 64 GB)
|
68 MB/s ∼87% -3%
|Lenovo ThinkPad Yoga 370-20JJS00100
(Toshiba Exceria Pro M401)
|
65.9 MB/s ∼84% -6%
|Dell Latitude 12 5285 2-in-1
(Toshiba THN-M401S0640E2)
|
64 MB/s ∼82% -9%
|Asus Zenbook UX3410UA
(Toshiba Exceria Pro M401)
|
32.9 MB/s ∼42% -53%
|Chuwi Vi8 Plus (CWI519)
(Toshiba Exceria Pro M401 64 GB)
|
29 MB/s ∼37% -59%
Коммуникации
В Tbook используется адаптер Realtek RTL8723BS Wi-Fi 802.11n, который работает только в диапазоне 2.4 ГГц, что обещает довольно низкие скорости (и, как оказалось, уровень приёма). В тестах уровень приёма не сказывался на работе, но стоило отойти подальше (или за стены), как сигнала Wi-Fi быстро пропадал - намного раньше, чем его теряли другие устройства.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Microsoft Surface Book with Performance Base
Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (I210-T1)
|
501 Мбит ∼100% +702%
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller
|
459 Мбит ∼92% +634%
|Cube i7 Book CDK09
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
|
357 Мбит ∼71% +471%
|Teclast Tbook 16 Power
Realtek RTL8723BS
|
62.5 Мбит ∼12%
|Chuwi Hi10 Pro
802.11 b/g/n (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
40.6 Мбит ∼8% -35%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Microsoft Surface Pro 4, Core i5, 128GB
Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller
|
593 Мбит ∼100% +978%
|Microsoft Surface Book with Performance Base
Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller (I210-T1)
|
588 Мбит ∼99% +969%
|Cube i7 Book CDK09
Intel Dual Band Wireless-AC 3165
|
219 Мбит ∼37% +298%
|Teclast Tbook 16 Power
Realtek RTL8723BS
|
55 Мбит ∼9%
|Chuwi Hi10 Pro
802.11 b/g/n (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
41.6 Мбит ∼7% -24%
Аксессуары
Их нет вообще: Teclast не включает даже блок питания. В комплекте поставляется только кабель USB-A в USB-C.
Камеры
Обе камеры в лучшем случае посредственные. Цвета совершенно нереальные, а фотографии нечёткие. Их хватит разве что для быстрой фотографии документа, или непритязательной видеоконференции (чтобы собеседник убедился, что перед ним живой человек) - но только в случае идеального уровня освещения.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
Островная подключаемая клавиатура (модель TL-T16s) обладает клавишами достойного размера (разве что за исключением ряда функциональных клавиш), и нормальной раскладкой. Доступен только вариант для США (в разных региональных вариантах клавиши пунктуации находятся на разных местах, что может быть недостатком). Из-за того, что клавиатура довольно тонкая, ход клавиш очень маленький. Клавиатура очень тихая, но печатать на ней нам не очень понравилось (хотя на возможность и точность печати это никак не повлияло).
Тачпад
Если говорить откровенно, то тачпад (встроенный в клавиатуру) очень плохой. Он узкий, и практически свёл нас с ума своей неточной работой и постоянными ошибками в распознавании жестов (особенно свайп-жеста сверху вниз для минимизации текущего окна). Встроенная кнопка кликпада в центре была очень мягкая, и в результате пришлось пользоваться внешней мышью или тач-экраном.
Экран с поддержкой прикосновений
Зато экран с поддержкой одновременных прикосновений работал очень хорошо. Ввод распознавался без ошибок, с минимальными задержками. В теории он поддерживает стилус, но у нас не нашлось ни одного, так что проверить работу этой функции мы не смогли.
4 | Дисплей
Экран этого планшета (формат 16:9) не ламинирован, и обладает максимальной яркостью в 215 Кд/м². Несмотря на то, что такой уровень невысок - это всё равно лучше, чем в некоторых других обзорах (например, более ранним от Techtablets), где был замерен уровень всего лишь в 180 Кд/м². Они пользовались другим измерительным устройством, но такая большая разница удивляет. Матрица однозначно не подвергалась калибровке, и точность отображения цветов является в лучшем случае посредственной. Поскольку экран произведён по технологии IPS, то углы обзора очень хорошие. Равномерность подсветки ниже среднего, а у нашего экземпляра также была заметна небольшая утечка подсветки снизу.
|Teclast Tbook 16 Power
1920x1080, 11.6
|Microsoft Surface Pro 4 Core i7
Samsung 123YL01-001 ID: SDC3853, , 2736x1824, 12.3
|Cube i9
KDC0000, , 1920x1200, 12.2
|Chuwi Hi12
SEC3542, , 2160x1440, 12
|Response Times
-17%
-23%
39%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
40
48.4
-21%
37.2
7%
28
30%
|Response Time Black / White *
30.2
35.6
-18%
24
21%
16
47%
|PWM Frequency
12000
10420
-13%
200
-98%
|Параметры экрана
50%
20%
19%
|Brightness
215
433
101%
263
22%
277
29%
|Brightness Distribution
79
87
10%
77
-3%
89
13%
|Уровень чёрного *
0.38
0.326
14%
0.28
26%
0.256
33%
|Контрастность
642
1340
109%
939
46%
1145
78%
|Colorchecker DeltaE *
6.7
1.82
73%
4.1
39%
5.2
22%
|DeltaE для серого *
7.4
1.44
81%
3.8
49%
8.5
-15%
|Гамма
2.15 112%
2.1 114%
2.25 107%
2.21 109%
|CCT
8867 73%
6560 99%
6433 101%
7048 92%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
60.6
62.3
3%
57.7
-5%
62
2%
|Color Space (Percent of sRGB)
93
97.5
5%
76.2
-18%
82.5
-11%
|Среднее значение
17% / 31%
-2% / 8%
29% / 23%
* ... меньше = лучше
Из-за низкой яркости и глянцевой бликующей поверхности экрана, а также заметному пространству между экраном, пользоваться этим планшетом под ярким солнцем практически не выйдет. Время отклика довольно высокое, но всё равно в рамках ожиданий для IPS-экранов этой ценовой категории. На низких уровнях яркости приборы обнаружили мерцание подсветки ШИМ/PWM на высокой частоте 60 КГц, поэтому её не должны заметить даже пользователи с чувствительным зрением.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|30.2 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 16.8 ms стадия 1
|↘ 13.4 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 74% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|40 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 20 ms стадия 1
|↘ 20 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 40% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 44 миллисек.)
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|12000 Hz
|26 % яркости
|60 Кд/м²
Подсветка экрана мерцает с частотой 12000 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 26 % (60 cd/m²) и ниже.
Стоит заметить, что частота 12000 Гц настолько высока, что мерцание будет практически незаметно для глаз. Поэтому можно не бояться негативного влияния PWM на самочувствие.
Рекомендуем устанавливать яркость подсветки на средние или близкие к максимуму значения. Тогда эффекта мерцания не будет совсем.
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 2192 Гц (мин. 43 Гц, макс. 142900 Гц).
5 | Производительность
Процессор Tbook заслуживает отдельного упоминания, тотому что для своих "мощных" моделей Teclast выбрала весьма редко используемые Cherry Trail Atom x7-Z8750. В них установлено 4 ядра Airmont, и они очень похожи на Pentium N3710, разве что более энергоэффективны, и с более слабым видеоадаптером. Для хранения данных используется медленный eMMC чип Samsung 64 ГБ (MCG8GA), разбитый на 2 раздела по 32 ГБ (для двух операционных систем).
Процессор
Как мы уже упомянули, Atom x7-Z8750 очень похож на Pentium N3710. Их тактовая частота одинакова, и единственное заметное отличие в норме тепловыделения. Как результат - довольно низкая производительность, особенно в продолжительные периоды высокой нагрузки (когда планшету не удаётся работать на полной Turbo-частоте 2.56 ГГц). Производительность Tbook по результатам однопоточного теста Cinebench R15 оказалась между Surface 3 на базе x7-Z8700 с одной стороны и соперников на базе N3710 и Core m3 с другой. В многопоточном тесте она оказалась лучше, в нём планшет опередил HP Pavilion x360 11t на базе N3710.
Тем не менее, 133 пункта достигались только при запуске тестов на холодном устройстве. По мере нагрева производительность снижалась до 122 пунктов, а при повышении уровня температуры в комнате - даже до 118 пунктов.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Cube i7 Book CDK09
Intel Core m3-6Y30
|
89 Points ∼100% +129%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
88 Points ∼99% +126%
|Cube i9
Intel Core m3-6Y30
|
73 Points ∼82% +88%
|Acer TravelMate B117-M-P16Q
Intel Pentium N3710
|
42 Points ∼47% +8%
|Chiligreen Mobilitas SF2600
Intel Pentium N3710
|
41 Points ∼46% +5%
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
Intel Pentium N3710
|
41 Points ∼46% +5%
|HP Pavilion x360 11t T5M27AV
Intel Pentium N3710
|
39 Points ∼44% 0%
|Teclast Tbook 16 Power
Intel Atom x7-Z8750
|
38.9 Points ∼44%
|Microsoft Surface 3
Intel Atom x7-Z8700
|
38 Points ∼43% -2%
|Chuwi Hi12
Intel Atom x5-Z8300
|
31 Points ∼35% -20%
|VOYO VBook V3
Intel Atom x5-Z8300
|
28 Points ∼31% -28%
|Medion Akoya P2211T MD98602
Intel Celeron N2910
|
27 Points ∼30% -31%
|CPU Multi 64Bit
|Cube i7 Book CDK09
Intel Core m3-6Y30
|
211 Points ∼100% +59%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
206 Points ∼98% +55%
|Cube i9
Intel Core m3-6Y30
|
192 Points ∼91% +44%
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
Intel Pentium N3710
|
152 Points ∼72% +14%
|Acer TravelMate B117-M-P16Q
Intel Pentium N3710
|
150 Points ∼71% +13%
|Chiligreen Mobilitas SF2600
Intel Pentium N3710
|
141 Points ∼67% +6%
|Microsoft Surface 3
Intel Atom x7-Z8700
|
134 Points ∼64% +1%
|Teclast Tbook 16 Power
Intel Atom x7-Z8750
|
133 (min: 112.75) Points ∼63%
|HP Pavilion x360 11t T5M27AV
Intel Pentium N3710
|
105 Points ∼50% -21%
|Teclast Tbook 10s
Intel Atom x5-Z8350
|
101 Points ∼48% -24%
|Chuwi Hi12
Intel Atom x5-Z8300
|
99 Points ∼47% -26%
|Medion Akoya P2211T MD98602
Intel Celeron N2910
|
97 Points ∼46% -27%
|VOYO VBook V3
Intel Atom x5-Z8300
|
94 Points ∼45% -29%
|Chuwi Hi10 Pro
Intel Atom x5-Z8300
|
85 Points ∼40% -36%
Общая производительность системы
Для планшета на базе Z8750, результаты тестов PCMark 8 Home вполне обычные. Ограничение по тепловыделению, пассивное охлаждение, а также медленная память eMMC в сумме приводят к весьма печальным показателям - и часто планшет работал заметно медленней конвертеров на базе N3710. Даже самый медленный из ноутбуков на N3710, уже упоминавшийся HP Pavilion x360 11t, оказывается на 10% быстрее. Acer Switch 1, построенный на той же платформе, оказался на впечатляющие 41% быстрее. Tbook находится примерно на одном уровне с планшетами на базе Z8300, а Surface 3 на базе x7-Z8500 чуть производительней.
Несмотря на наличие 8 ГБ оперативной памяти, планшет то и дело "подвисал", и задержки были очень заметны. В большинстве случаев причиной оказывалась производительность процессора, а также высокая нагрузка неизвестных фоновых процессов (которые ещё больше замедляли работу). Несмотря на то, что разница между нашим Tbook и планшетами на Core m3 довольно заметна, все-таки производительности процессора Atom должно хватить для непритязательных пользователей с простыми задачами.
|PCMark 8 - Home Score Accelerated v2
|Cube i7 Book CDK09
HD Graphics 515, 6Y30, FORESEE 64GB O1229B
|
2976 Points ∼100% +99%
|Cube i9
HD Graphics 515, 6Y30, FORESEE 128GB O1229B
|
2628 Points ∼88% +75%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
HD Graphics 515, 6Y30, Samsung MZFLV128 NVMe
|
2426 Points ∼82% +62%
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
HD Graphics 405 (Braswell), N3710, 128 GB eMMC Flash
|
2114 Points ∼71% +41%
|Acer TravelMate B117-M-P16Q
HD Graphics 405 (Braswell), N3710, Liteonit CV3-8D256
|
1999 Points ∼67% +33%
|Chiligreen Mobilitas SF2600
HD Graphics 405 (Braswell), N3710
|
1792 Points ∼60% +20%
|Microsoft Surface 3
HD Graphics (Cherry Trail), Z8700, 128 GB eMMC Flash
|
1677 Points ∼56% +12%
|HP Pavilion x360 11t T5M27AV
HD Graphics 405 (Braswell), N3710, Toshiba MQ01ABF050
|
1651 Points ∼55% +10%
|Teclast Tbook 16 Power
HD Graphics 405 (Braswell), Z8750, 64 GB eMMC Flash (2.7.613.0; v3.0.0)
|
1499 Points ∼50%
|VOYO VBook V3
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
1352 Points ∼45% -10%
|Acer Switch One 10 SW1-011-14UQ
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
1315 Points ∼44% -12%
|Medion Akoya E2215T
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
1282 Points ∼43% -14%
|Teclast Tbook 10s
HD Graphics (Cherry Trail), Z8350, 64 GB eMMC Flash
|
1088 Points ∼37% -27%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|1499 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|1732 баллов
Медленная память eMMC
Вместо твердотельного диска в Tbook используется гораздо более медленная память для хранения данных eMMC (такое решение весьма характерно для устройств на базе процессоров Atom). Медленный чип eMMC производства Samsung в тестах показал себя очень плохо. Только Medion Akoya P2211T - также использующий память eMMC для хранения данных - в тесте AS SSD оказался хуже. Lenovo IdeaPad MIIX 310 оказался втрое быстрее, а конвертер с самым медленным твердотельным диском, MSI S20-i541, всё равно быстрее нашего планшета. Твердотельный диск Cube i7 Book 64 ГБ в тестах получил 379 пунктов (972%), а как Surface 3 так и Surface Pro 4 оказались намного впереди Tbook 16 Power.
|Performance Rating
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Samsung MZFLV128 NVMe
|
94.4 pt ∼94%
|Cube i9
FORESEE 128GB O1229B
|
68.2 pt ∼68%
|Cube i7 Book CDK09
FORESEE 64GB O1229B
|
65.7 pt ∼66%
|Microsoft Surface 3
128 GB eMMC Flash
|
22.9 pt ∼23%
|Teclast Tbook 16 Power
64 GB eMMC Flash
|
12.1 pt ∼12%
|Medion Akoya P2211T MD98602
64 GB eMMC Flash
|
11.3 pt ∼11%
|CrystalDiskMark 3.0
|Write 4k QD32
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Samsung MZFLV128 NVMe
|
149.2 MB/s ∼100% +7143%
|Cube i9
FORESEE 128GB O1229B
|
116 MB/s ∼78% +5531%
|Cube i7 Book CDK09
FORESEE 64GB O1229B
|
96.18 MB/s ∼64% +4569%
|Microsoft Surface 3
128 GB eMMC Flash
|
11.2 MB/s ∼8% +444%
|Teclast Tbook 16 Power
64 GB eMMC Flash (3.0.3 x64 1000 MB [C: 73.4% (24.4/33.2 GB)] (x5))
|
2.06 MB/s ∼1%
|Medion Akoya P2211T MD98602
64 GB eMMC Flash
|
1.775 MB/s ∼1% -14%
|Read 4k QD32
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Samsung MZFLV128 NVMe
|
243.7 MB/s ∼100% +2126%
|Cube i7 Book CDK09
FORESEE 64GB O1229B
|
121.3 MB/s ∼50% +1008%
|Microsoft Surface 3
128 GB eMMC Flash
|
27.94 MB/s ∼11% +155%
|Cube i9
FORESEE 128GB O1229B
|
22.7 MB/s ∼9% +107%
|Teclast Tbook 16 Power
64 GB eMMC Flash (3.0.3 x64 1000 MB [C: 73.4% (24.4/33.2 GB)] (x5))
|
10.95 MB/s ∼4%
|Medion Akoya P2211T MD98602
64 GB eMMC Flash
|
7.358 MB/s ∼3% -33%
|Write 4k
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Samsung MZFLV128 NVMe
|
68.02 MB/s ∼100% +3424%
|Cube i9
FORESEE 128GB O1229B
|
56.8 MB/s ∼84% +2843%
|Cube i7 Book CDK09
FORESEE 64GB O1229B
|
51.25 MB/s ∼75% +2555%
|Microsoft Surface 3
128 GB eMMC Flash
|
9.52 MB/s ∼14% +393%
|Teclast Tbook 16 Power
64 GB eMMC Flash (3.0.3 x64 1000 MB [C: 73.4% (24.4/33.2 GB)] (x5))
|
1.93 MB/s ∼3%
|Medion Akoya P2211T MD98602
64 GB eMMC Flash
|
1.504 MB/s ∼2% -22%
|Read 4k
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Samsung MZFLV128 NVMe
|
30.14 MB/s ∼100% +279%
|Cube i9
FORESEE 128GB O1229B
|
18.4 MB/s ∼61% +131%
|Cube i7 Book CDK09
FORESEE 64GB O1229B
|
14.72 MB/s ∼49% +85%
|Microsoft Surface 3
128 GB eMMC Flash
|
12.64 MB/s ∼42% +59%
|Teclast Tbook 16 Power
64 GB eMMC Flash (3.0.3 x64 1000 MB [C: 73.4% (24.4/33.2 GB)] (x5))
|
7.96 MB/s ∼26%
|Medion Akoya P2211T MD98602
64 GB eMMC Flash
|
6.615 MB/s ∼22% -17%
|Write 512
|Cube i9
FORESEE 128GB O1229B
|
199 MB/s ∼100% +648%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Samsung MZFLV128 NVMe
|
158.2 MB/s ∼79% +495%
|Cube i7 Book CDK09
FORESEE 64GB O1229B
|
130.7 MB/s ∼66% +391%
|Microsoft Surface 3
128 GB eMMC Flash
|
39.9 MB/s ∼20% +50%
|Teclast Tbook 16 Power
64 GB eMMC Flash (3.0.3 x64 1000 MB [C: 73.4% (24.4/33.2 GB)] (x5))
|
26.61 MB/s ∼13%
|Medion Akoya P2211T MD98602
64 GB eMMC Flash
|
9.096 MB/s ∼5% -66%
|Read 512
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Samsung MZFLV128 NVMe
|
313.1 MB/s ∼100% +328%
|Cube i7 Book CDK09
FORESEE 64GB O1229B
|
252.4 MB/s ∼81% +245%
|Cube i9
FORESEE 128GB O1229B
|
197 MB/s ∼63% +169%
|Microsoft Surface 3
128 GB eMMC Flash
|
133.7 MB/s ∼43% +83%
|Medion Akoya P2211T MD98602
64 GB eMMC Flash
|
78.07 MB/s ∼25% +7%
|Teclast Tbook 16 Power
64 GB eMMC Flash (3.0.3 x64 1000 MB [C: 73.4% (24.4/33.2 GB)] (x5))
|
73.22 MB/s ∼23%
|Write Seq
|Cube i9
FORESEE 128GB O1229B
|
208 MB/s ∼100% +646%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Samsung MZFLV128 NVMe
|
158.2 MB/s ∼76% +467%
|Cube i7 Book CDK09
FORESEE 64GB O1229B
|
157 MB/s ∼75% +463%
|Microsoft Surface 3
128 GB eMMC Flash
|
47.99 MB/s ∼23% +72%
|Medion Akoya P2211T MD98602
64 GB eMMC Flash
|
40.52 MB/s ∼19% +45%
|Teclast Tbook 16 Power
64 GB eMMC Flash (3.0.3 x64 1000 MB [C: 73.4% (24.4/33.2 GB)] (x5))
|
27.9 MB/s ∼13%
|Read Seq
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Samsung MZFLV128 NVMe
|
662.5 MB/s ∼100% +786%
|Cube i7 Book CDK09
FORESEE 64GB O1229B
|
433.2 MB/s ∼65% +479%
|Cube i9
FORESEE 128GB O1229B
|
337 MB/s ∼51% +351%
|Microsoft Surface 3
128 GB eMMC Flash
|
149.3 MB/s ∼23% +100%
|Medion Akoya P2211T MD98602
64 GB eMMC Flash
|
86.39 MB/s ∼13% +15%
|Teclast Tbook 16 Power
64 GB eMMC Flash (3.0.3 x64 1000 MB [C: 73.4% (24.4/33.2 GB)] (x5))
|
74.8 MB/s ∼11%
Видеоадаптер
В x7-Z8750 используется видеоадаптер семейства Braswell, Intel HD Graphics 405, который ранее назывался Intel HD Graphics. Он работает в диапазоне частот между 400 и 600 МГц, что примерно на 100 МГц меньше, чем у видеоадаптера Pentium N3710 (400 - 700 МГц). Результат наглядно виден в тестах 3D Mark 11: на 16% более высокая тактовая частота приводит к от 13 до 22% более высоким показателям производительности. С другой стороны, видеоадаптеры из Z8300 Atom оказались позади. Модели из Core m3 намного быстрее, а дискретный GeForce 910M из Aspire ES1 оказался производительнее на впечатляющие 246%.
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Acer Aspire ES1-731G-P5UR
NVIDIA GeForce 910M, Intel Pentium N3700
|
1413 Points ∼100% +246%
|Cube i9
Intel HD Graphics 515, Intel Core m3-6Y30
|
899 Points ∼64% +120%
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Pentium N3710
|
496 Points ∼35% +22%
|Chiligreen Mobilitas SF2600
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Pentium N3710
|
489 Points ∼35% +20%
|Acer TravelMate B117-M-P16Q
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Pentium N3710
|
473 Points ∼33% +16%
|HP Pavilion x360 11t T5M27AV
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Pentium N3710
|
463 Points ∼33% +13%
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
Intel HD Graphics 400 (Braswell), Intel Atom x5-Z8550
|
418 Points ∼30% +2%
|Teclast Tbook 16 Power
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Atom x7-Z8750
|
408 Points ∼29%
|HP 250 G5 Y1V08UT
Intel HD Graphics 400 (Braswell), Intel Celeron N3060
|
382 Points ∼27% -6%
|Acer Switch One 10 SW1-011-14UQ
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Intel Atom x5-Z8300
|
298 Points ∼21% -27%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Acer Aspire ES1-731G-P5UR
NVIDIA GeForce 910M, Intel Pentium N3700
|
1022 Points ∼100%
|Acer TravelMate B117-M-P16Q
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Pentium N3710
|
278 Points ∼27%
|HP Pavilion x360 11t T5M27AV
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Pentium N3710
|
231 Points ∼23%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Acer Aspire ES1-731G-P5UR
NVIDIA GeForce 910M, Intel Pentium N3700
|
6636 Points ∼100% +276%
|Cube i9
Intel HD Graphics 515, Intel Core m3-6Y30
|
5602 Points ∼84% +217%
|Acer TravelMate B117-M-P16Q
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Pentium N3710
|
2831 Points ∼43% +60%
|Lenovo Yoga Book 2016 Windows 64GB LTE
Intel HD Graphics 400 (Braswell), Intel Atom x5-Z8550
|
2455 Points ∼37% +39%
|Chiligreen Mobilitas SF2600
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Pentium N3710
|
2329 Points ∼35% +32%
|HP 250 G5 Y1V08UT
Intel HD Graphics 400 (Braswell), Intel Celeron N3060
|
1907 Points ∼29% +8%
|HP Pavilion x360 11t T5M27AV
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Pentium N3710
|
1897 Points ∼29% +7%
|Teclast Tbook 16 Power
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Atom x7-Z8750
|
1767 Points ∼27%
|3DMark 06 Standard
|2274 баллов
|3DMark 11 Performance
|451 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|1743 баллов
Производительность игр
Вполне ожидаемо, что производительность в играх даже близко не соответствует уровню, необходимую для работы современных игр. Даже довольно скромная игра Farming Simulator 17 на этом планшете совершенно не играбельна. Разница всего лишь в 100 МГц по сравнению с HD 405 из Pentium N3710 приводит к намного лучшим результатам.
|Farming Simulator 17 - 1280x720 Low Preset
|Cube i9
Intel HD Graphics 515, Intel Core m3-6Y30
|
48 (min: 42) fps ∼100% +173%
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Pentium N3710
|
31.3 fps ∼65% +78%
|Chuwi Hi12
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Intel Atom x5-Z8300
|
22.6 (min: 21) fps ∼47% +28%
|Teclast Tbook 16 Power
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Atom x7-Z8750
|
17.6 (min: 16) fps ∼37%
|Dota 2 Reborn - 1280x720 min (0/3) fastest
|Cube i9
Intel HD Graphics 515, Intel Core m3-6Y30
|
50.4 (min: 43) fps ∼100% +128%
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Pentium N3710
|
35.2 fps ∼70% +59%
|Teclast Tbook 16 Power
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Atom x7-Z8750
|
22.1 (min: 19) fps ∼44%
|Chuwi Hi12
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Intel Atom x5-Z8300
|
20 (min: 18) fps ∼40% -10%
|World of Warships - 1366x768 Low Preset AF:Trilinear
|Cube i9
Intel HD Graphics 515, Intel Core m3-6Y30
|
32 (min: 13) fps ∼100% +113%
|Acer TravelMate B117-M-P16Q
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Pentium N3710
|
21.8 fps ∼68% +45%
|Teclast Tbook 16 Power
Intel HD Graphics 405 (Braswell), Intel Atom x7-Z8750
|
15 (min: 4) fps ∼47%
|Chuwi Hi12
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Intel Atom x5-Z8300
|
13.9 (min: 7) fps ∼43% -7%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|Dota 2 Reborn (2015)
|22.1
|13.7
|fps
|World of Warships (2015)
|15
|fps
|Farming Simulator 17 (2016)
|17.6
|fps
Производительность Android
Поскольку это устройство из коробки поддерживает 2 операционные системы, то вместо Windows можно загружаться сразу в Android 6, которая установлена на отдельном разделе. Интересно, что память разбита не на 2 раздела, а на бесчисленное множество (по меркам планшетов). Android 6 работает очень быстро - интернет-сайты открывались гораздо быстрее, чем в Windows 10 и Microsoft Edge. К сожалению, мы не смогли использовать наши android-тесты производительности, поскольку после установки обновления Windows опция загрузки в Android исчезла, и мы больше не смогли туда загрузиться.
6 | Нагрев и шум
Шум
Благодаря пассивному охлаждению и отсутствию завываний тепловых трубок, планшет Tbook 16 всегда совершенно бесшумен.
Нагрев
Несмотря на пассивное охлаждение, поверхность корпуса оставалась относительно прохладной. Вполне понятно, что под нагрузкой нагревается только сам планшет (а не клавиатурная часть). Во время простоя планшет оставался приятно прохладным, а даже после нагрузочных тестов Furmark (видеопроцессор) и Prime95 (процессор) нагрев не превышал 43 °C. Поскольку внутри нет вентиляторов, то в качестве индикатора интенсивности нагрузки мы использовали нагрев корпуса.
Внутренние температуры стабильно держались в рамках упомянутого интервала. Процессор, которому по спецификации Intel разрешается нагрев до 90 °C, нагревался максимум до 83 °C (181 °F), тогда как видеоадаптер всего лишь до 73 °C.
7 | Акустическая система
Стереофонические динамики расположены в нижней части планшета, из-за чего смысл в стерео динамиках небольшой, к тому же они выдают неважный звук. Звук не громкий, и при этом не отличается чёткостью (особенно если сравнить с MacBook 12 - наш эталон для сравнения с компактными устройствами). Для эпизодического просмотра роликов на YouTube или помещений без фонового шума такие динамики годятся, но особой радости они не доставят. Поэтому рекомендуется использовать внешнюю акустическую систему (есть 3.5-мм аудиопорт). Например, наушники AKG K701 обеспечили хороший звук.
Анализ АЧХ аудиосистемы Teclast Tbook 16 Power
(-) | невысокий уровень макс. громкости (70.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 14.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 13.2% от медианы)
(-) | он недостаточно ровный, с "горбами" и проваламиВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 12.2% от медианы)
(-) | он недостаточно ровный, с "горбами" и проваламиВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (53.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 98% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 0% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 100% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 0% примерно так же, 0% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 96% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 53%
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Благодаря энергоэффективным компонентам, потребление энергии относительно низкое. Планшет потребляет столько же, сколько и другие устройства на Atom Z8xxx, включая довольно высокое энергопотребление в режиме сна, что характерно для всех устройств с этими процессорами.
|Выкл.
|0.215 / 2.2 Вт
|Ожидание
| 2.6 / 2.7 / 2.7 Вт
|Нагрузка
|
12.7 / 13.1 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Teclast Tbook 16 Power
Z8750, HD Graphics 405 (Braswell), 64 GB eMMC Flash, IPS, 1920x1080, 11.6
|Chuwi Hi12
Z8300, HD Graphics (Cherry Trail), Hynix HCG8E 64 GB, IPS, 2160x1440, 12
|Cube i7 Book CDK09
6Y30, HD Graphics 515, FORESEE 64GB O1229B, IPS, 1920x1080, 10.6
|Cube i9
6Y30, HD Graphics 515, FORESEE 128GB O1229B, IPS, 1920x1200, 12.2
|Microsoft Surface 3
Z8700, HD Graphics (Cherry Trail), 128 GB eMMC Flash, IPS, 1920x1280, 10.8
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
N3710, HD Graphics 405 (Braswell), 128 GB eMMC Flash, TN LED, 1366x768, 14
|Энергопотребление
21%
-180%
-132%
-70%
-100%
|В простое, мин. *
2.6
1.7
35%
6.6
-154%
4.6
-77%
2.5
4%
4.1
-58%
|В простое, сред. *
2.7
1.7
37%
10
-270%
9.6
-256%
7
-159%
8.3
-207%
|В простое, макс. *
2.7
3.3
-22%
12
-344%
9.6
-256%
8.4
-211%
8.6
-219%
|Нагрузка, сред. *
12.7
7.9
38%
21.1
-66%
18.6
-46%
11.2
12%
13.5
-6%
|Нагрузка, макс. *
13.1
10.8
18%
22
-68%
16.3
-24%
12.4
5%
14.5
-11%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
В нашем тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi (яркость экрана выставлена на 150 Кд/м²) планшет Tbook показал себя неважно. Обычные конвертеры в такой ситуации смогли продержаться более 7 часов, тогда как Asus Transformer Book T302CA (в начале списка) смог проработать почти 13 с половиной часов.
|Интернет через WiFi v1.3
|6час. 16мин.
|1080p-видео
|7час. 06мин.
|Battery Runtime - WiFi Websurfing 1.3
|Acer Swift 1 SF114-31-P6F6
N3710, HD Graphics 405 (Braswell) (Edge 38)
|
661 min ∼100% +76%
|Acer Switch One 10 SW1-011-14UQ
Z8300, HD Graphics (Cherry Trail) (Edge 38)
|
533 min ∼81% +42%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
6Y30, HD Graphics 515
|
488 min ∼74% +30%
|Chuwi Vi10 Ultimate 64GB
Z8300, HD Graphics (Cherry Trail)
|
435 min ∼66% +16%
|Chuwi Hi12
Z8300, HD Graphics (Cherry Trail)
|
405 min ∼61% +8%
|Teclast Tbook 16 Power
Z8750, HD Graphics 405 (Braswell)
|
376 min ∼57%
|Chuwi Hi10 Pro
Z8300, HD Graphics (Cherry Trail)
|
364 min ∼55% -3%
|Cube i7 Book CDK09
6Y30, HD Graphics 515
|
300 min ∼45% -20%
|Cube i9
6Y30, HD Graphics 515
|
262 min ∼40% -30%
|Teclast Tbook 10s
Z8350, HD Graphics (Cherry Trail)
|
228 min ∼34% -39%
Вердикт
За
Против
Главным рекламируемым преимуществом планшета Teclast Tbook 16 Power является быстрый процессор Atom x7. Хотя он и быстрее Atom x5, в сравнении с Core m3 и Pentium N3710 его производительность все-таки намного меньше, особенно в играх - где видеопроцессор Intel HD Graphics 405 является настоящим разочарованием.
Другим рекламным плюсом является предустановленная ОС Android 6. В течение непродолжительного времени мы смогли в ней поработать, причём всё работало быстро и отлично (а интернет-сайты открывались быстрее, чем в Windows). Тем не менее, после установки Windows update опция загрузки в Android исчезла, и мы не смогли протестировать Android-компоненту полностью.
При тестировании этого планшета мы столкнулись с целым рядом мелких и крупных проблем. Однажды утром, экран решил показывать только белый шум и ничего больше (пришлось его перезагрузить). После этого (по неизвестной причине) углы экрана оказались ярче остального экрана, и такая ситуация сохранялась в течение нескольких часов. Из-за того, что в комплекте нет зарядного устройства, нам пришлось повозиться с зарядниками: ни блок питания от Apple, ни Inateck, и Anker USB-C не работали стабильно. Иногда все они отказывались заряжать планшет; иногда меняли настроение каждую секунду; и время от времени теряли соединение после полной зарядки аккумулятора.
Встроенные порты USB не работали так, как должны бы: мы не смогли пользоваться целым рядом внешних дисков (например, G-Drive, Angelbird, или OCZ). При этом некоторые другие - в частности, SanDisk Extreme 900 - работали нормально. Очень похоже, что порты не выдают достаточно питания для работы подключенных внешних устройств.
Помимо высокого уровня энергопотребления в режиме сна, планшет часто отключал экран, но при этом не засыпал - и фоновые процессы сильно нагружали процессор, тем самым разряжая аккумулятор за очень короткое время. Причину этого определить не удалось - возможно, виноват "сырой" или проблемный драйвер.
Помимо уже упомянутых проблем, у планшета есть явные недочёты конструкции: камеры, динамики и тачпад. Планшет пока нельзя купить в Европе (он не прошёл сертификацию CE), поэтому на данный момент его можно только импортировать из Китая.
Но есть и положительные моменты. Несмотря на непригодность для работы под ярким солнцем, экран в общем-то неплохой. Прочность корпуса отличная, а прикасаться к нему приятно. Планшет совершенно тихий (нет вентиляторов, а также завываний тепловых трубок), плюс адаптер карт MicroSD был относительно быстрый.
Наш экземпляр был отправлен Gearbest напрямую из Китая, где он продаётся примерно за 310 долларов. Дополнительная клавиатура стоит 35 долларов (и, несмотря на ряд недостатков, однозначно рекомендуется к покупке).
Teclast Tbook 16 Power - 15/05/2017 v6
Klaus Hinum