Nvidia требует, чтобы производители ноутбуков указывали TDP и частоты мобильных видеокарт RTX 30

Компания Nvidia решила взять ситуацию в свои руки: теперь "зеленые" требуют от производителей ноутбуков указывать выставленные TDP и частоты мобильных видеокарт RTX 30 в характеристиках. В то же время, Nvidia убрала отображение выставленного производителем TDP из драйверов GeForce

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Не так давно мы рассказывали вам о проблеме с современными ноутбуками на основе мобильных видеокарт Nvidia RTX 30, которая заключалась в том, что их производители не указывают уровни TDP видеокарт и их частоты в характеристиках своих моделей. Как утверждают в Computerbase, существует целых 28 вариантов мобильных видеокарт с архитектурой Ampere, которые для покупателей имеют всего три разных названия: RTX 3060 Laptop, RTX 3070 Laptop и RTX 3080 Laptop. Отказавшись от брендинга Max-Q, Nvidia создала ситуацию, когда разница в TDP одной и той же модели видеокарты в различных ноутбуках может достигать 70 Вт. Чем ниже у видеокарты выставленный уровень TDP, тем ниже предельные частоты, на которых может работать ГП.

Изначально, в Nvidia советовали производителям ноутбуков с мобильными RTX 30 указывать TDP и частоты, однако такое желание проявили только в ASUS и XMG. В MSI даже аргументировали свое решение НЕ указывать данные характеристики тем, что сделать это для всей своей продукции компания попросту не может.

Вполне закономерно, разница в TDP и частотах привела к серьезным отличиям по производительности одних и те же моделей видеокарт в разных ноутбуках. Мы даже выпустили списки ноутбуков на RTX 3060, RTX 3070 и RTX 3080 со всеми известными на данный момент данными (характеристики + TDP + частоты).

Однако, как сообщает The Verge, в Nvidia уже изменили свою политику и на данный момент обязывают производителей ноутбуков указывать TDP и частоты в характеристиках своих моделей.

Мы однозначно приветствуем такое решение, но дело в том, что одновременно с этим шагом в Nvidia убрала отображение выставленного производителем TDP в драйверах GeForce. Так, в драйвере версии 461.23 был такой параметр, как Highest Graphics Performance, отображающий максимально возможный для системы TDP видеокарты (включая Dynamic Boost 2.0, если он реализован). К сожалению, в драйвере версии 461.40 такого параметра уже нет. Остается лишь надеяться, что это лишь ошибка и в следующих версиях отображение максимального TDP снова вернется.