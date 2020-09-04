Новый тонкий игровой ноутбук MSI Stealth 15M: процессоры Intel Intel Tiger Lake и видеокарта Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q
MSI официально презентовала нового представителя игровой линейки Stealth. Сердцем MSI Stealth 15M выступают новые процессоры Intel Tiger Lake со встроенной графикой нового поколения Xe. Последние принесли поддержку интерфейса Thunderbolt 4.0 и беспроводного стандарта Wi-Fi 6. MSI Stealth 15M появится в продаже начиная с октября и в младшей конфигурации будет стоить $1549.
Точные характеристики пока не упоминаются, но мы ожидаем, что MSI Stealth 15M получит чипы Intel Core i5-1135G7 и Core i7-1185G7. Соответственно, ноутбук точно будет оснащаться новой встроенной графикой Intel Xe. В конфигурациях с дискретной видеокартой предусмотрены Nvidia GeForce GTX 1660 Ti и GeForce RTX 2060 Max-Q. Объем оперативной памяти может достигать 64 ГБ DDR4 с частотой 3200 МГц, а емкость NVMe SSD в конфигурациях достигает 2 ТБ.
Как подсказывает название модели, MSI Stealth 15M будет обладать 15.6-дюймовым FHD IPS дисплеем с тонкими рамками, частота которого составляет 144 Гц. Сверху дисплея будет расположена веб-камера с разрешением 720p и частотой 30 к/с. Толщина корпуса ноутбука насчитывает 15.9 мм, а вес - 1.69 кг. Принадлежность к игровому классу в дизайне модели сведена почти к нулю, поначалу выпускаться устройство будет в двух расцветках: Carbon Gray и Pure White.
Компактный форм-фактор MSI Stealth 15M накладывает ограничения на набор портов и емкость батареи. Всего здесь 4 разъема: два USB Type-A Gen 3.2, один Thunderbolt 4.0 и HDMI. Thunderbolt поддерживает зарядку на мощности до 120 Вт и поддерживает подключение мониторов/телевизоров. Батарея действительно довольно маленькая: 3-ячеечная емкостью 57 Вт⋅ч. В играх, скажем, ноутбук вряд-ли протянет дольше 2 часов. Встроенная акустика располагает двумя 2-Вт динамиками и комбинированным аудио разъемом. Поддержка Wi-Fi 6 реализована на базе беспроводных адаптеров Intel AX601 и Killer AX1650, которые также обеспечивают совместимость с Bluetooth 5.1.
Источник(и)
MSI