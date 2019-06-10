Новый интеллектуальный усилитель Maxim сможет уменьшить басы и добавить громкость динамикам

Maxim объявила о выпуске своего нового интеллектуального усилителя, MAX98390, для небольших динамиков ПК или других устройств. Этот цифровой аудиокомпонент класса D оснащён DSM-технологией (Dynamic Speaker Management) для повышения качества, чёткости и громкости звука.

Если и есть замечания, встречающиеся в каждом втором обзоре Notebookcheck, то это необходимость улучшить качество динамиков устройств (особенно в контексте воспроизведения басов). Maxim выпустил новое поколение интеллектуальных усилителей, которые помогут решить эту проблему с динамиками, которые, кроме качественного звука, должны обладать ультракомпактностью, чтобы умещаться во всё более тонкие форм-факторы.

Предлагаемый аудиокомпонент, MAX98390, предназначен для решения проблемы слишком тихого или слабого звука. Компания создала этот цифровой усилитель класса D для производителей, которые используют встроенные динамики с звуковой мощностью от 1 до 3 Вт. Представители Maxim утверждают, что MAX98390 может увеличить этот показатель до 5,1 Вт при затратах всего в ~24 мВт (предложив таким образом новый «минимальный уровень мощности на рынке»).

Также производитель информирует, что новый усилитель оснащён встроенным алгоритмом динамического управления динамиками (Dynamic Speaker Management – DSM). Он поможет увеличить громкость, с точки зрения уровня звукового давления (SPL), до 2,5 раз, в то же время снижая высоту звучания баса на 2 октавы, в сравнении с обычным 5-вольтовым усилителем.

MAX98390 можно приобрести на веб-сайте Maxim по цене $1,95 за компонент или $200 за весь комплект MAX98390EVSYS.