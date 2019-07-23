На 3DMark появился таинственный процессор 10510Y

По словам известного блогера Тума Аписака, в базе 3DMark появилось упоминание процессора 10510Y. Хотя подробности об устройстве в настоящее время скудны, известно, что тактовая частота процессора составила 1,5 ГГц. Судя по утечке планов Intel, в 2020 году планируется выпуск линейки процессоров Comet Lake Y.

Похоже, что процессор из серии Comet Lake Y (CML-Y), он же 10510Y, был замечен на 3DMark Тумом Аписаком (Tum Apisak). Известный техноблогер заявил, что рассматриваемый процессор работает на частоте 1,5 ГГц, но, к сожалению, на момент об устройстве больше нет никаких иных подробностей (ни скриншотов с характеристиками, ни ссылок). Процессоры Intel серии Y предназначены для устройств с низкими требованиями к энергопотреблению (иными словами, это ULV-процессоры).

В соответствии с утечкой предполагаемых планов Intel, серия Comet Lake Y запланирована на второй квартал 2020 года. На графическом плане ниже видим некоторые характеристики CML-Y, относящие линейку к бюджетному сегменту: производство по 14-нм техпроцессу и наличие от двух до четырёх ядер. Новый 10510Y соответствует номенклатуре, присущей продуктам Intel 10-го поколения, в частности, Core i7-10510U, который недавно был представлен на Geekbench.

В ответ на сообщение Тума Аписака в один из читателей заметил, что это «Zen следующего поколения» (намекая на принадлежность новинки к AMD). Тем не менее, можно с полной уверенностью сказать, что 10510Y - это мобильный процессор Intel 10-го поколения. Многие планшеты и ноутбуки с пассивным охлаждением использовали преимущества линейки процессоров Intel Amber Lake-Y (Kaby Lake), например, того же Intel Core i7-8500Y с базовой тактовой частотой 1,5 ГГц. Таким образом, вполне возможно, что 10510Y просто станет обновлением одного из ULV-процессоров с некоторыми изменениями и улучшениями.