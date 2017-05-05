Microsoft Surface Book with Performance Base (GTX 965M)

Детальное изучение матрицы с разрешением 3000 x 2000 показывает, что она идентична установленной в прошлой модели Surface Book. Различия между ними на грани погрешности, поэтому можно сказать, что матрицы в обоих моделях идентичны.

Такое высокое разрешение дисплея распространено скорее в секторе профессиональных рабочих станций, нежели ноутбуков, большинству из которых приходится довольствоваться максимум Full HD-разрешением. Правда есть и такие элитные устройства, как Dell Precision 7510, обладающий 15-дюймовым дисплеем с разрешением Ultra HD (3840 x 2160).



Важной отличительной особенностью дисплея Surface Book является впечатляющая яркость, которая не снижается даже при работе от аккумулятора. Ее контрастность и DeltaE ниже 3.0 (и это без калибровки) говорят за себя.



В данном случае мы так же не столкнулись с ШИМ-модуляцией подсветки, но время отклика матрицы, составляющее 61 мс, оставляет желать лучшего и не подходит для игр. Стоит отметить, что не только TN, но и многие IPS-матрицы обладают меньшим временем отклика. Первые уже не встречаются в ноутбуках премимум-класса из-за ужасных углов обзора и находят свое место разве что в хардкорных игровых машинах, где прежде всего делается ставка на отклик изображения.