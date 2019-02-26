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MWC19 | BlackBerry анонсировала новый двухсимовый вариант Key2 в красном цвете

Новенький красный BlackBerry Key2 (Источник: 9to5Google)
Новенький красный BlackBerry Key2 (Источник: 9to5Google)
Компания BlackBerry объявила о специальном анонсе своей новинки на MWC19. Однако, как оказалось, речь шла не о новом устройстве, а о версии ранее существовавшего Key2. Новый вариант этого телефона получил не только яркий дизайн, но и поддержку двухсимовости, а также 128 ГБ флеш-памяти.
by Deirdre O Donnell, 26.02.2019
Android телефоны Software хранение данных сенсорный

BlackBerry не упустила шанс сделать анонс новинки на MWC19... пусть даже представленное устройство и не ново. Речь идёт лишь о новой версии уже существующего смартфона Key2, который ранее был доступен в черном и серебристом цветах, а теперь в линейке появится красная расцветка. Кроме того, яркий BlackBerry Key2 получил слот для двух сим-карт и внутренний накопитель на 128 ГБ.

Этот телефон довольно необычен для 2019 года, поскольку у него есть полноценная физическая клавиатура, которая занимает примерно половину передней панели Key2. Остальное место занято 4,5-дюймовым дисплеем. Также устройство имеет 12-МП камеру и работает на процессоре Snapdragon 660. Новая красная версия продается с предустановленной ОС Android 8.1 (Oreo) и только с клавиатурой типа QWERTY (другие цвета доступны с также с клавиатурой AZERTY и т.п.).

Красный BlackBerry Key2 можно приобрести на европейской версии официального веб-сайта бренда за €779 ($885). С другой стороны, тот же BlackBerry Key2 в черном цвете, с тем же объемом внутреннего хранилища и теми же двумя сим-картами, обойдётся всего за €699 ($794). Однако, в качестве оправдания завышенной цены, новый вариант также обладает дополнительными программными функциями, среди которых: панель действий Action Bar в BlackBerry Hub + и обновленный интерфейс пользователя в приложениях «Календарь» и BlackBerry Hub.

Источник(и)

9to5Google

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Deirdre O Donnell, 2019-02-26 (Update: 2019-02-26)

 