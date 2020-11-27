ASRock Mars 4000U: Новые неттопы с мобильными Ryzen и приятной внешностью

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Новые мини-компьютеры Mars выполнены в прямоугольной форме. Они поставляются в виде платформы без своей ОС, без постоянной и оперативной памяти - их должен выбрать сам пользователь. По одной оси из трёх модели Mars крайне компактны, всего 26 миллиметров, и производитель утверждает, что при объёме 0.7 литров эти неттопы с Ryzen - самые тонкие из существующих. По оставшимся осям, правда, габариты отнюдь не малы, 194 мм и 150 мм.

На данный момент известно о трёх конфигурациях этого компьютера с шестиядерным Ryzen 5 4500U, восьмиядерным Ryzen 7 4800U и четырёхъядерным Ryzen 3 4300U. Каждая конфигурация названа по имени процессора, который в ней установлен - Mars 4500U, Mars 4800U и так далее. Похоже, ASRock планирует и продавать отдельно материнскую плату из Mars, причём не только с тремя указанными процессорами, а в куда большем разнообразии.

Процессор внутри корпуса охлаждается активно. Оперативная память будет представлена двумя площадками SO-DIMM для DDR4-3200 и менее шустрых модулей суммарным объёмом до 64 ГБ. Видеовыходов двое, VGA и HDMI. Порты USB, коих здесь несколько, обеспечивают в основном 10 Гбит/с или 5 Гбит/с. Площадки для накопителей предусмотрено две, M.2 22x80 (PCIe 3.0 x4) и 2.5". Карта беспроводной сети Intel AX200 занимает единственное гнездо M.2 E Key. Установка видеокарты не предполагается, придётся положиться на видеопроцессор Vega, интегрированный во все мобильные Ryzen. О совместимости с Linux не сказано ничего, только о Windows 10. Внешний блок питания, поставляемый с Mars, обеспечит до 65 ватт.

Про цену на данный момент ничего не известно. Предположим, что вряд ли она будет меньше пяти сотен долларов за среднюю версию с 4500U, всё-таки мобильные Ryzen 4000 всё ещё остаются новинкой, да и над Intel имеют преимущество. Не ясно и то, будут ли ASRock Mars продаваться в России и странах СНГ. Сегодня, 27 ноября, на российском сайте ASRock про эти компьютеры нет ни малейшего упоминания, и это чуточку печалит.