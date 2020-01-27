А ваш кулер Wraith – настоящий? AMD отзывает поддельные кулеры Wraith

Недавно AMD уведомила о том, что в Сети обнаружилось несколько поддельных кулеров Wraith; некоторые из них обладают другой конфигурацией тепловых трубок. Естественно, они выпущены без официального разрешения, так что AMD планирует, как говорится, «отстоять свои права».

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AMD выпустила кулер Wraith вместе с процессором FX 8370, и это стало революцией в мире компьютерных вентиляторов. Wraith были на голову выше крошечных кулеров Intel, которые та ставила в свои процессоры с заблокированным множителем. Wraith, по сути, обеспечили охлаждение на уровне вентиляторов от сторонних производителей, таких как Cooler Master Hyper 212 Evo.

Вариант Wraith Prism даже имел RGB-освещение. Подражание, как они сказали, является одной из лучших форм лести: ряд производителей сейчас создают и продают подделки Wraiths, иногда даже на стесняясь использовать брендинг AMD.

Когда такие подделки недавно появились в Сети, пользователи проявили большой интерес к ним, т.к. они позиционировались как обновление линейки Wraith.

AMD быстро прояснила ситуацию в Твиттере, объявив, что в действительности устройства являются подделками. Кроме того, компания дала пользователям советы, как определить подлинность кулера Wraith. В своем сообщении представители компании заявили, что представленные в Сети кулеры не были проверены на соответствие стандартам AMD, поэтому руководство предпримет действия для защиты своих прав.

Сейчас, когда Renoir и новое поколение процессоров AMD готовятся к выпуску, будет интересно узнать, действительно ли производитель представит обновление своей серии кулеров Wraith в ближайшие месяцы. Мы будем держать вас в курсе.