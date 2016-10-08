Notebookcheck

Танк в обличье мотоцикла. Обзор, тест Aorus X5 v6

Allen Ngo (перевод - Сергей Тарасов), 07/11/2016

Все версии этого ноутбука от малоизвестной в России марки Aorus выглядят крайне вкусно. По сути, перед нами - готовая высококлассная сборка игрового ПК в тонком корпусе. Хотя, похоже, шуметь будет порядочно.

Игровые ноутбуки Gigabyte/Aorus всегда стараются держать себя в форме, и модель с коротким названием X5 v6 не выглядит исключением из правил. Что совершенно разумно, ведь тонкий корпус и малый вес в последние годы важны не меньше, чем быстрая видеокарта и настраиваемая подсветка клавиатуры.

С учётом немалой розничной цены будет логично возлагать на такой ноутбук исключительно высокие ожидания. Посмотрим, соответствует ли он им.

Aorus X5 v6 (X5 Серия)
Процессор
Intel Core i7-6820HK 2.7 GHz
Графический адаптер
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Laptop) - 8192 Мбайт, Ядро: 1442 МГц, Память: 8008 МГц, GDDR5, 369.26
Оперативная память
16384 Мбайт 
, DDR4, PC4-19200, G-Skill, два канала, 16-16-16-39
Дисплей
15.6 дюйм. 1:78, 2880x1620 пикс. 212 точек/дюйм, IPS, Panasonic VVX16T028J00, ID: MEI96A2, глянцевое покрытие: нет
Материнская плата
Intel HM170 (Skylake PCH-H)
Хранение данных
Samsung SM951 MZVPV256 m.2, 256 Гбайт 
, второе устройство: терабайтный жёсткий диск HGST HTS721010A9E630
Звуковая плата
NVIDIA GP104 - High Definition Audio Controller
Интерфейсы
3 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 1 USB 3.1 Gen 2, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 слот замка Kensington, Аудиоразъёмы: два стандартных аналоговых аудиопорта, поддержка SPDIF, картридер: SD
Коммуникации
Qualcomm Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (10/100/1000MBit), Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter (b/g/n/ac), Bluetooth 4.1+LE
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 22.9 x 390 x 272
Аккумулятор
94.24 Вт⋅ч литий-полимерн.
Операционная система
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
Камера
Фронтальная камера: HD
Дополнительно
акустическая система: два сателлита и сабвуфер (2 по 1.5 Вт + 2 Вт), клавиатура: Chiclet, подсветка клавиатуры: да, в комплекте руководство, драйвера, подставка под ноутбук, в комплекте Windows, различное ПО (в том числе от Killer и Aorus), 24 мес. гарантии в Европе
Вес
2.575 Кг, адаптер питания: 822 г
Стоимость
2400 USD

 

1 | Дизайн, особенности и качество изготовления

Модели X5, а их, как и предполагается приставкой v6, уже было несколько, похожи друг на друга до мелочей. Разве что название серии, Aorus, теперь выделяется более ярким цветом.

Но описывать дизайн словами - неблагодарное занятие. Фотографии скажут больше тысячи слов. Обратим внимание читателя лишь на малую толщину. Это - самый тонкий в мире ноутбук с видеокартой NVIDIA GTX 1070, на данный момент, по крайней мере. За скучным сероватым пластиком скрывается СИЛА.

Общее высокое качество сборки саботирует лишь крепление дисплея, оно совершенно не показалось нам долговечным. Максимальный угол раскрытия конструкции - 140 градусов.

В дополнение к операционной системе производитель поставляет различные утилиты, призванные помочь в тонкой настройке ноутбука с учётом личных вкусов. Можно добавлять макросы для клавиатуры и менять её освещение, подправить звуковой эквалайзер, увеличить частоты видеокарты, и делать прочие интересные штуки. Пожаловаться можно лишь на сам интерфейс этих утилит. Он не отличается дружелюбностью, порой - например, при передвигании ползунка разгона - заметно тормозит.

Настройки вентилятора!
Настройки вентилятора!
И питания, ещё один пример
И питания, ещё один пример
Aorus Audio
Aorus Audio
Штатное средство разгона
Штатное средство разгона

Сняв закрывающую дно устройства крышку, пользователь получит доступ к плоской батарейке BIOS, слоту M.2 для Wi-Fi карты, двум площадкам для памяти SODIMM и четырём площадкам для установки накопителей данных. Ещё два слота SODIMM размещены с другой стороны материнской платы, добраться до них будет намного сложнее, а процессор и графический процессор припаяны и замене не подлежат.

2 | Порты и коммуникации

Список доступных физических интерфейсов включает 3 видеопорта, 3 полноразмерных USB и один USB Type-C (USB 3.1 Generation 2). Оба HDMI относятся к современой спецификации 2.0, а значит, подойдут для вывода UHD-изображения с частотой кадров 60 в секунду. Аналоговых аудиовыхода два, хотя один из них не выход, а вход [для микрофона]. Значит, напрямую к ноутбуку многоканальную акустику не подключишь. Обидно.

Есть ещё картридер (SD) и гигабитный Ethernet. А вот Thunderbolt почему-то отсутствует. Непорядок, даже если в реальности оно мало кому необходимо.

Спереди ничего нет
Спереди ничего нет
Справа есть картридер, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0
Справа есть картридер, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0
Сзади есть коннектор питания, 1x USB 3.0, Ethernet
Сзади есть коннектор питания, 1x USB 3.0, Ethernet
Слева есть 1x mini-DisplayPort 1.3, 1x HDMI 2.0, два аудиопорта, 1x USB Type-C Gen. 2
Слева есть 1x mini-DisplayPort 1.3, 1x HDMI 2.0, два аудиопорта, 1x USB Type-C Gen. 2

Картридер ноутбука в паре с нашей быстрой картой памяти стандарта UHS-II обеспечивает скорость передачи данных выше среднего. И, хотя 90 МБ/с (AS SSD) - это немало, MSI GT72VR обеспечивает 195 МБ/с, а Eurocom X7E2 - вовсе 260 МБ/с.

Копирование 1 ГБ фотографий с карты на ноутбук занимает 13 секунд.

SDCardreader Transfer Speed
average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
MSI GT72VR 6RD-063US
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
136.5 MB/s ∼100% +71%
Aorus X5 v6
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
79.9 MB/s ∼59%
MSI GS73VR 6RF
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
23.8 MB/s ∼17% -70%
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
MSI GT72VR 6RD-063US
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
195.2 MB/s ∼100% +116%
Aorus X5 v6
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
90.3 MB/s ∼46%
MSI GS73VR 6RF
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
27.6 MB/s ∼14% -69%

За беспроводную сеть отвечает адаптер Killer 1535. Ключевое отличие от конкурентов лежит в различных программных "фишках", вроде приоритезации голосовой связи и пакетов сетевых игр над всеми остальными данными. В метре от тестовой точки доступа Linksys EA8500 ноутбук выдаёт примерно половину гигабита. Это хорошая скорость передачи данных, хотя максимальная теоретически достижимая скорость выше -  она равна 867 Мб/сек.

Jperf (client)
Jperf (client)
Jperf (server)
Jperf (server)
Networking
iperf Server (receive) TCP 1 m 512KB
Eurocom Sky X7E2
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
548.939 MBit/s ∼100% +6%
MSI GT72VR 6RD-063US
Atheros/Qualcomm QCA6174
530.963 MBit/s ∼97% +2%
Aorus X5 v6
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
519.603 MBit/s ∼95%
iperf Client (transmit) TCP 1 m 512KB
MSI GT72VR 6RD-063US
Atheros/Qualcomm QCA6174
549.653 MBit/s ∼100% +7%
Eurocom Sky X7E2
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
545.763 MBit/s ∼99% +7%
Aorus X5 v6
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
511.927 MBit/s ∼93%

3 | Устройства ввода

Клавиши обеспечивают скромную глубину нажатия и приемлемую отдачу. При энергичной работе они щёлкают громче, чем нам хотелось бы. Нажатия на клавишу G регистрируются далеко не всегда, а отдельные пользователи на просторах Сети жалуются на непроизвольное "зажимание" клавиш - обычное нажатие один или два раза приводит к расползаниюююююююююю буквы на несколько строк. Регулируемая подсветка позволяет назначить каждой клавише свой цвет, но практическая ценность этой способности сомнительна. В целом можно отметить, что тормозные и/или быстро ломающиеся, но зато напичканные добавочными функциями клавиатуры в мире ноутбуков почти всегда встречаются именно в игровых моделях - например, Alienware. Так что Aorus x5 v6 просто подтверждает правило.

Сенсоная панель для управления курсором (10.6 на 7.8 сантиметра) имеет матовую, гладкую поверхность и хорошо справляется с мультитач-жестами. Выделенных кнопок нет. Нажатие требует прогибания сенсорной поверхности немного внутрь, что требует значительного усилия и в целом сделано совершенно не комфортно. Одним словом, мышь нужна.

При внимательном рассмотрении видна неравномерность яркости разных клавиш
При внимательном рассмотрении видна неравномерность яркости разных клавиш

4 | Дисплей

Матрица Panasonic VVX16T028J00, выбранная разработчиками рассматриваемого ноутбука, обеспечивает нестандартное разрешение WQHD+ (2880x1620 пикселей). Левый нижний угол экрана смотрится на глаз чуть темнее всех остальных участков, так что подсветка, хоть и сравнительно яркая, идеальной равномерностью точно не отличается. При выводе тёмного изображения также видны лёгкие посторонние пятна от подсветки, а ещё мы зафиксировали мерцание (ШИМ) на абсолютно всех уровнях яркости.

Так экран выглядит при выводе чёрного поля на высокой яркости
Так экран выглядит при выводе чёрного поля на высокой яркости
Так экран выглядит под микроскопом
Так экран выглядит под микроскопом
266.4
cd/m²		264.7
cd/m²		283.4
cd/m²
244.6
cd/m²		280.4
cd/m²		270.5
cd/m²
245.9
cd/m²		286.8
cd/m²		295.3
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro Basic 2
Максимум: 295.3 cd/m² В среднем: 270.9 cd/m² Minimum: 17.1 cd/m²
Равномерность подсветки: 83 %
От батареи: 280.4 cd/m²
Контрастность: 1126:1 (Уровень чёрного: 0.249 cd/m²)
ΔE Color 4.94 | - Ø
ΔE Greyscale 5.13 | - Ø
85.9% sRGB (Argyll) 55.9% AdobeRGB 1998 (Argyll)
Gamma: 2.26
Aorus X5 v6
IPS, 15.6, 2880x1620		Asus Strix GL502VS-FY032T
LG Philips LP156WF6-SPB6 (LGD046F), IPS, 15.6, 1920x1080		MSI GS63VR-6RF16H22 Stealth Pro
Samsung 156HL01-104 (SDC324C) , IPS, 15.6, 1920x1080		Gigabyte P35X v5
SHP144E , IPS, 15.6, 3840x2160		MSI GT62VR-6RE16H21
LG Philips LP156WF6 (LGD046F), IPS, 15.6, 1920x1080
Response Times
8%
11%
-24%
16%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
34
38
-12%
51.2
-51%
34
-0%
Response Time Black / White *
32
23
28%
26
19%
39.2
-23%
22
31%
PWM Frequency
198.4
202
2%
200
1%
Параметры экрана
-2%
4%
-22%
8%
Brightness
271
290
7%
279
3%
272
0%
278
3%
Brightness Distribution
83
85
2%
84
1%
80
-4%
88
6%
Уровень чёрного *
0.249
0.32
-29%
0.33
-33%
0.562
-126%
0.27
-8%
Контрастность
1126
984
-13%
888
-21%
496
-56%
1011
-10%
Colorchecker DeltaE *
4.94
4.88
1%
3.59
27%
4.47
10%
3.67
26%
DeltaE для серого *
5.13
4.17
19%
3.86
25%
6.13
-19%
2.73
47%
Гамма
2.26 106%
2.53 95%
2.53 95%
2.2 109%
2.49 96%
CCT
7433 87%
6683 97%
7229 90%
7047 92%
7029 92%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
55.9
55
-2%
63
13%
60.87
9%
55
-2%
Color Space (Percent of sRGB)
85.9
83
-3%
97
13%
95.43
11%
84
-2%
Среднее значение
3% / -0%
8% / 5%
-23% / -23%
12% / 9%

* ... меньше = лучше

Экран отображает 56% цветов спектра AdobeRGB и 86% спектра sRGB. Для игр это не слишком важно, но важно для просмотра и редактирования фото- и видеоматериалов, а потому цифры могли бы быть и выше.

Отображение цветов AdobeRGB
Отображение цветов AdobeRGB
Отображение цветов sRGB
Отображение цветов sRGB
Сравнение с Asus GL502
Сравнение с Asus GL502
Сравнение с MSI GT62VR
Сравнение с MSI GT62VR

Более-менее хорошую заводскую цветопередачу можно незначительно улучшить самостоятельной калибровкой. Хотя основная масса покупателей не станет тратить на это время.

Grayscale, заводская калибровка
Grayscale, заводская калибровка
Saturation Sweeps, заводская калибровка
Saturation Sweeps, заводская калибровка
ColorChecker, заводская калибровка
ColorChecker, заводская калибровка
Grayscale, наша калибровка
Grayscale, наша калибровка
Saturation Sweeps, наша калибровка
Saturation Sweeps, наша калибровка
ColorChecker, наша калибровка
ColorChecker, наша калибровка

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
32 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 8 ms стадия 1
↘ 24 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 80 % экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.3 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
34 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 19 ms стадия 1
↘ 25 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 250 миллисек. » 23 % экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 42.4 миллисек.)

Дисплей: PWM-тест

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод называется частотной модуляцией подсветки, или PWM. Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Данный тест позволяет понять, используется ли PWM в тестируемом устройстве.
Модуляция на частоте 198.4 Hz

Итак, тест показывает, что подсветка экрана мерцает с частотой 198.4 Гц. .

Стоит заметить, что частота 198.4 Гц относительно низка. Поэтому мерцание экрана может иметь некоторое негативное влияние на самочувствие, особенно при длительном использовании устройства.

Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 434 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).

Работать с ноутбуком...
Работать с ноутбуком...
... под лучами солнечного света...
... под лучами солнечного света...
... возможно, хоть и с оговорками.
... возможно, хоть и с оговорками.
Изображение...
Изображение...
... остаётся читаемым...
... остаётся читаемым...
... при взгляде из под самых различных углов
... при взгляде из под самых различных углов

5 | Производительность

Процессор Core i7-6820HK (Skylake), видеокарта GTX 1070 и сразу четыре площадки для установки накопителей данных - это мощно. Хватит для любых игр. Хватит для профессиональных вычислений. Хватит даже для развёртывания неплохого домашнего сервера. Стресс-тестирование показало, что температуры вычислительных компонентов доходят до 80-90 градусов по Цельсию, но частоты не падают. С другой стороны, отключение от сетевого питания быстренько приводит к падению быстродействия, и заметному. Что неприятно, но логично, ведь аккумулятор вместительностью 150 Вт-час в тонкий корпус не вставишь, а тот, что вставишь, без ограничения частот будет разряжаться за полчаса.

Приятно заметить, что все слоты M.2 2280 поддерживают PCIe/NVMe (на два из них выделяется по 4 линии PCI-Express, и на третий 2). Отсек для 2.5-дюймового жёсткого диска или SSD примет как 9-миллиметровые, так и 7-миллиметровые накопители. В нашей конфигурации установлен жёсткий диск номинальной ёмкостью 1 ТБ и твердотельный накопитель ёмкостью 256 ГБ, и оба работают достойно.

CineBench R10 32 бита
CineBench R10 32 бита
CineBench R11.5 64 бита
CineBench R11.5 64 бита
CineBench R15
CineBench R15
Cinebench R10 Shading 32Bit
6782
Cinebench R10 Rendering Multiple CPUs 32Bit
24280
Cinebench R10 Rendering Single 32Bit
6339
Cinebench R11.5 CPU Multi 64Bit
8.9 Points
Cinebench R11.5 OpenGL 64Bit
80.79 fps
Cinebench R11.5 CPU Single 64Bit
1.94 Points
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
171 Points
Cinebench R15 Ref. Match 64Bit
99.6 %
Cinebench R15 OpenGL 64Bit
123.21 fps
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
790 Points
?
PCMark 8 Home Accelerated
PCMark 8 Home Accelerated
PCMark 8 Creative Accelerated
PCMark 8 Creative Accelerated
PCMark 8 Work Accelerated
PCMark 8 Work Accelerated
PCMark 8 Home Score Accelerated v2
4828 баллов
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
7973 баллов
PCMark 8 Work Score Accelerated v2
5053 баллов
?
AS SSD (SSD)
AS SSD (SSD)
CDM (SSD)
CDM (SSD)
CDM (HDD)
CDM (HDD)
HD Tune (HDD)
HD Tune (HDD)
PCMark 8 Storage
PCMark 8 Storage
 
hddimg
Samsung SM951 MZVPV256 m.2
Sequential Read: 1565 MB/s
Sequential Write: 1275 MB/s
512K Read: 989.5 MB/s
512K Write: 1221 MB/s
4K Read: 52.95 MB/s
4K Write: 158.8 MB/s
4K QD32 Read: 687.9 MB/s
4K QD32 Write: 358.7 MB/s
3DMark 11
3DMark 11
Ice Storm Unlimited
Ice Storm Unlimited
Cloud Gate
Cloud Gate
Fire Strike
Fire Strike
Fire Strike Extreme
Fire Strike Extreme
Fire Strike Ultra
Fire Strike Ultra
3DMark 11 Performance
18156 баллов
3DMark Ice Storm Standard Score
144778 баллов
3DMark Cloud Gate Standard Score
30162 баллов
3DMark Fire Strike Score
14476 баллов
3DMark Fire Strike Extreme Score
7857 баллов
?
мин. сред. выс. макс.
Sleeping Dogs (2012) 118.6fps
Guild Wars 2 (2012) 78.8fps
BioShock Infinite (2013) 136.8fps
Metro: Last Light (2013) 117.9fps
Thief (2014) 106.6fps
Batman: Arkham Knight (2015) 89fps
Metal Gear Solid V (2015) 60fps
Fallout 4 (2015) 111.3fps
Rise of the Tomb Raider (2016) 97.4fps
Doom (2016) 128.9fps
Overwatch (2016) 162fps
Prime95
Prime95
FurMark
FurMark
Prime95+FurMark
Prime95+FurMark
Unigine Valley
Unigine Valley

6 | Нагрев и шум

Ноутбук ведёт себя шумно и греется сильнее среднего. Такова расплата за тонкий корпус.

Два вентилятора...
Два вентилятора...
.... работают абсолютно всё время
.... работают абсолютно всё время

Уровень шума

Ожидание
33.4 / 35.2 / 35.2 дб
Нагрузка
53.3 / 57.6 дб
 
 
 
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
  
min: dark, med: mid, max: light   BK Precision 732A (15 см от источника шума)   фоновый шум: 29.3 dB(A)
Стресс-тест, измерение температуры:
Стресс-тест, измерение температуры:
Дно сильно греется, как, впрочем, и верх
Дно сильно греется, как, впрочем, и верх
Макс.
 45.6 °C57 °C38.8 °C 
 36.8 °C46.8 °C34 °C 
 33 °C28.2 °C26.6 °C 
Максимум: 57 °C
В среднем: 38.5 °C
46.4 °C48.8 °C54 °C
38.6 °C47.2 °C50.4 °C
34 °C39.2 °C39.4 °C
Максимум: 54 °C
В среднем: 44.2 °C
Блок питания (макс)  55.6 °C | Темп. воздуха 21 °C | Fluke 62 Mini IR Thermometer

7 | Акустическая система

Качество звука неплохое, но не более. Большой плюс - весьма заметное количество низких частот - компенсируется немаленькими минусами, посредственным максимальным уровнем громкости и присутствием различимых искажений на многих уровнях громкости. Полностью заглушить шум от вентиляторов такая аудиосистема явно не способна.

Aorus X5 v6 (Красная линия: гудение вентиляторов, розовая: воспроизведение розового шума на 100% громкости)
Aorus X5 v6 (Красная линия: гудение вентиляторов, розовая: воспроизведение розового шума на 100% громкости)

8 | Автономная работа

Пиковое энергопотребление (222 Вт) превышает на десять процентов номинальную выходную мощность адаптера питания. Да и при низких нагрузках расход энергии сложно назвать низким.

Аккумулятор (94 Вт-ч) заряжается до 100% примерно два часа, и примерно столько же протянет при просмотре качественного видео или работе в Сети на высокой яркости экрана, с подключённой периферией и с активными сетевыми интерфейсами. Если сильно всё это урезать, можно рассчитывать на 3-4 часа. Если запустить игру, стоит ориентироваться на час-полтора.

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.5 / 0.85 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 25 / 28.9 / 30.1 Вт
Нагрузка midlight 167.3 / 222.6 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Автономная работа
Без нагрузки
4час. 9мин.
Интернет через WiFi v1.3
3час. 02мин.
Макс. расход энергии
1час. 40мин.

За

+ 4 места для накопителей, 4 слота SODIMM, два порта HDMI 2.0
+ ШИКАРНОЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ с возможностью разгона
+ в целом неплохой экран
+ стильный дизайн
+ удобная клавиатура
+ большой тачпад
+ есть поддержка накопителей NVMe и RAID
+ простота в обслуживании

Против

- высокое энергопотребление, невысокая продолжительность автономной работы
- нет Thunderbolt 3 и VGA
- шумит постоянно, сильно шумит под нагрузкой
- никак не заменить видеокарту (всё распаяно)
- корпус быстро марается

Вердикт

Тонкие игровые ноутбуки - отдельная и очень привлекательная ниша рынка. Но ради этого главного достоинства придётся забыть о длительной автономной работе, смириться с шумными вентиляторами и приготовиться к падению частот при действительно серьёзных нагрузках. Aorus X5 v6 собрал в себе все эти недостатки. Ещё он имеет дисплей с ШИМ-мерцанием, не имеет выхода USB Type-C 3.1 Generation 2/Thunderbolt 3 и ест слишком много энергии - больше, чем ориентировочная выходная мощность адаптера питания.

Вердикт отрицательный. Приобретайте на свой страх и риск, а лучше обратите внимание на альтернативы. Тонкие игровые модели делают Razer, Asus, MSI и другие компании.

Aorus X5 v6. Спасибо Aorus за предоставленный для тестирования ноутбук.
Aorus X5 v6. Спасибо Aorus за предоставленный для тестирования ноутбук.

Aorus X5 v6 - 08/10/2016 v5.1
Allen Ngo

Внешний вид
80 / 98 → 82%
Клавиатура
83%
Сенсорная панель
86%
Интерфейсы
60 / 81 → 75%
Портативность
59 / 66 → 88%
Автономность
69%
Дисплей
83%
Игры и 3D
98%
Процессор
97%
Охлаждение
82 / 95 → 86%
Бесшумность
54 / 90 → 60%
Аудиосистема
80%
Камера
50 / 85 → 59%
Средний балл
76%
83%
Gaming - Итоговый рейтинг

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> Главная > Каталог обзоров > Танк в обличье мотоцикла. Обзор, тест Aorus X5 v6
Allen Ngo, 2016-11- 7 (Update: 2016-11- 8)

 