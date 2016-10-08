Танк в обличье мотоцикла. Обзор, тест Aorus X5 v6
Все версии этого ноутбука от малоизвестной в России марки Aorus выглядят крайне вкусно. По сути, перед нами - готовая высококлассная сборка игрового ПК в тонком корпусе. Хотя, похоже, шуметь будет порядочно.
Игровые ноутбуки Gigabyte/Aorus всегда стараются держать себя в форме, и модель с коротким названием X5 v6 не выглядит исключением из правил. Что совершенно разумно, ведь тонкий корпус и малый вес в последние годы важны не меньше, чем быстрая видеокарта и настраиваемая подсветка клавиатуры.
С учётом немалой розничной цены будет логично возлагать на такой ноутбук исключительно высокие ожидания. Посмотрим, соответствует ли он им.
1 | Дизайн, особенности и качество изготовления
Модели X5, а их, как и предполагается приставкой v6, уже было несколько, похожи друг на друга до мелочей. Разве что название серии, Aorus, теперь выделяется более ярким цветом.
Но описывать дизайн словами - неблагодарное занятие. Фотографии скажут больше тысячи слов. Обратим внимание читателя лишь на малую толщину. Это - самый тонкий в мире ноутбук с видеокартой NVIDIA GTX 1070, на данный момент, по крайней мере. За скучным сероватым пластиком скрывается СИЛА.
Общее высокое качество сборки саботирует лишь крепление дисплея, оно совершенно не показалось нам долговечным. Максимальный угол раскрытия конструкции - 140 градусов.
В дополнение к операционной системе производитель поставляет различные утилиты, призванные помочь в тонкой настройке ноутбука с учётом личных вкусов. Можно добавлять макросы для клавиатуры и менять её освещение, подправить звуковой эквалайзер, увеличить частоты видеокарты, и делать прочие интересные штуки. Пожаловаться можно лишь на сам интерфейс этих утилит. Он не отличается дружелюбностью, порой - например, при передвигании ползунка разгона - заметно тормозит.
Сняв закрывающую дно устройства крышку, пользователь получит доступ к плоской батарейке BIOS, слоту M.2 для Wi-Fi карты, двум площадкам для памяти SODIMM и четырём площадкам для установки накопителей данных. Ещё два слота SODIMM размещены с другой стороны материнской платы, добраться до них будет намного сложнее, а процессор и графический процессор припаяны и замене не подлежат.
2 | Порты и коммуникации
Список доступных физических интерфейсов включает 3 видеопорта, 3 полноразмерных USB и один USB Type-C (USB 3.1 Generation 2). Оба HDMI относятся к современой спецификации 2.0, а значит, подойдут для вывода UHD-изображения с частотой кадров 60 в секунду. Аналоговых аудиовыхода два, хотя один из них не выход, а вход [для микрофона]. Значит, напрямую к ноутбуку многоканальную акустику не подключишь. Обидно.
Есть ещё картридер (SD) и гигабитный Ethernet. А вот Thunderbolt почему-то отсутствует. Непорядок, даже если в реальности оно мало кому необходимо.
Картридер ноутбука в паре с нашей быстрой картой памяти стандарта UHS-II обеспечивает скорость передачи данных выше среднего. И, хотя 90 МБ/с (AS SSD) - это немало, MSI GT72VR обеспечивает 195 МБ/с, а Eurocom X7E2 - вовсе 260 МБ/с.
Копирование 1 ГБ фотографий с карты на ноутбук занимает 13 секунд.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|MSI GT72VR 6RD-063US
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
136.5 MB/s ∼100% +71%
|Aorus X5 v6
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
79.9 MB/s ∼59%
|MSI GS73VR 6RF
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
23.8 MB/s ∼17% -70%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|MSI GT72VR 6RD-063US
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
195.2 MB/s ∼100% +116%
|Aorus X5 v6
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
90.3 MB/s ∼46%
|MSI GS73VR 6RF
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
27.6 MB/s ∼14% -69%
За беспроводную сеть отвечает адаптер Killer 1535. Ключевое отличие от конкурентов лежит в различных программных "фишках", вроде приоритезации голосовой связи и пакетов сетевых игр над всеми остальными данными. В метре от тестовой точки доступа Linksys EA8500 ноутбук выдаёт примерно половину гигабита. Это хорошая скорость передачи данных, хотя максимальная теоретически достижимая скорость выше - она равна 867 Мб/сек.
|Networking
|iperf Server (receive) TCP 1 m 512KB
|Eurocom Sky X7E2
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
548.939 MBit/s ∼100% +6%
|MSI GT72VR 6RD-063US
Atheros/Qualcomm QCA6174
|
530.963 MBit/s ∼97% +2%
|Aorus X5 v6
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
519.603 MBit/s ∼95%
|iperf Client (transmit) TCP 1 m 512KB
|MSI GT72VR 6RD-063US
Atheros/Qualcomm QCA6174
|
549.653 MBit/s ∼100% +7%
|Eurocom Sky X7E2
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
545.763 MBit/s ∼99% +7%
|Aorus X5 v6
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter
|
511.927 MBit/s ∼93%
3 | Устройства ввода
Клавиши обеспечивают скромную глубину нажатия и приемлемую отдачу. При энергичной работе они щёлкают громче, чем нам хотелось бы. Нажатия на клавишу G регистрируются далеко не всегда, а отдельные пользователи на просторах Сети жалуются на непроизвольное "зажимание" клавиш - обычное нажатие один или два раза приводит к расползаниюююююююююю буквы на несколько строк. Регулируемая подсветка позволяет назначить каждой клавише свой цвет, но практическая ценность этой способности сомнительна. В целом можно отметить, что тормозные и/или быстро ломающиеся, но зато напичканные добавочными функциями клавиатуры в мире ноутбуков почти всегда встречаются именно в игровых моделях - например, Alienware. Так что Aorus x5 v6 просто подтверждает правило.
Сенсоная панель для управления курсором (10.6 на 7.8 сантиметра) имеет матовую, гладкую поверхность и хорошо справляется с мультитач-жестами. Выделенных кнопок нет. Нажатие требует прогибания сенсорной поверхности немного внутрь, что требует значительного усилия и в целом сделано совершенно не комфортно. Одним словом, мышь нужна.
4 | Дисплей
Матрица Panasonic VVX16T028J00, выбранная разработчиками рассматриваемого ноутбука, обеспечивает нестандартное разрешение WQHD+ (2880x1620 пикселей). Левый нижний угол экрана смотрится на глаз чуть темнее всех остальных участков, так что подсветка, хоть и сравнительно яркая, идеальной равномерностью точно не отличается. При выводе тёмного изображения также видны лёгкие посторонние пятна от подсветки, а ещё мы зафиксировали мерцание (ШИМ) на абсолютно всех уровнях яркости.
|Aorus X5 v6
IPS, 15.6, 2880x1620
|Asus Strix GL502VS-FY032T
LG Philips LP156WF6-SPB6 (LGD046F), IPS, 15.6, 1920x1080
|MSI GS63VR-6RF16H22 Stealth Pro
Samsung 156HL01-104 (SDC324C) , IPS, 15.6, 1920x1080
|Gigabyte P35X v5
SHP144E , IPS, 15.6, 3840x2160
|MSI GT62VR-6RE16H21
LG Philips LP156WF6 (LGD046F), IPS, 15.6, 1920x1080
|Response Times
8%
11%
-24%
16%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
34
38
-12%
51.2
-51%
34
-0%
|Response Time Black / White *
32
23
28%
26
19%
39.2
-23%
22
31%
|PWM Frequency
198.4
202
2%
200
1%
|Параметры экрана
-2%
4%
-22%
8%
|Brightness
271
290
7%
279
3%
272
0%
278
3%
|Brightness Distribution
83
85
2%
84
1%
80
-4%
88
6%
|Уровень чёрного *
0.249
0.32
-29%
0.33
-33%
0.562
-126%
0.27
-8%
|Контрастность
1126
984
-13%
888
-21%
496
-56%
1011
-10%
|Colorchecker DeltaE *
4.94
4.88
1%
3.59
27%
4.47
10%
3.67
26%
|DeltaE для серого *
5.13
4.17
19%
3.86
25%
6.13
-19%
2.73
47%
|Гамма
2.26 106%
2.53 95%
2.53 95%
2.2 109%
2.49 96%
|CCT
7433 87%
6683 97%
7229 90%
7047 92%
7029 92%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
55.9
55
-2%
63
13%
60.87
9%
55
-2%
|Color Space (Percent of sRGB)
85.9
83
-3%
97
13%
95.43
11%
84
-2%
|Среднее значение
3% / -0%
8% / 5%
-23% / -23%
12% / 9%
* ... меньше = лучше
Экран отображает 56% цветов спектра AdobeRGB и 86% спектра sRGB. Для игр это не слишком важно, но важно для просмотра и редактирования фото- и видеоматериалов, а потому цифры могли бы быть и выше.
Более-менее хорошую заводскую цветопередачу можно незначительно улучшить самостоятельной калибровкой. Хотя основная масса покупателей не станет тратить на это время.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|32 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 8 ms стадия 1
|↘ 24 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 80 % экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|34 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 19 ms стадия 1
|↘ 25 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 250 миллисек. » 23 % экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 42.4 миллисек.)
Дисплей: PWM-тест
|Модуляция на частоте
|198.4 Hz
Итак, тест показывает, что подсветка экрана мерцает с частотой 198.4 Гц. .
Стоит заметить, что частота 198.4 Гц относительно низка. Поэтому мерцание экрана может иметь некоторое негативное влияние на самочувствие, особенно при длительном использовании устройства.
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 434 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).
5 | Производительность
Процессор Core i7-6820HK (Skylake), видеокарта GTX 1070 и сразу четыре площадки для установки накопителей данных - это мощно. Хватит для любых игр. Хватит для профессиональных вычислений. Хватит даже для развёртывания неплохого домашнего сервера. Стресс-тестирование показало, что температуры вычислительных компонентов доходят до 80-90 градусов по Цельсию, но частоты не падают. С другой стороны, отключение от сетевого питания быстренько приводит к падению быстродействия, и заметному. Что неприятно, но логично, ведь аккумулятор вместительностью 150 Вт-час в тонкий корпус не вставишь, а тот, что вставишь, без ограничения частот будет разряжаться за полчаса.
Приятно заметить, что все слоты M.2 2280 поддерживают PCIe/NVMe (на два из них выделяется по 4 линии PCI-Express, и на третий 2). Отсек для 2.5-дюймового жёсткого диска или SSD примет как 9-миллиметровые, так и 7-миллиметровые накопители. В нашей конфигурации установлен жёсткий диск номинальной ёмкостью 1 ТБ и твердотельный накопитель ёмкостью 256 ГБ, и оба работают достойно.
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|4828 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|7973 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|5053 баллов
|3DMark 11 Performance
|18156 баллов
|3DMark Ice Storm Standard Score
|144778 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|30162 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|14476 баллов
|3DMark Fire Strike Extreme Score
|7857 баллов
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|Sleeping Dogs (2012)
|118.6
|fps
|Guild Wars 2 (2012)
|78.8
|fps
|BioShock Infinite (2013)
|136.8
|fps
|Metro: Last Light (2013)
|117.9
|fps
|Thief (2014)
|106.6
|fps
|Batman: Arkham Knight (2015)
|89
|fps
|Metal Gear Solid V (2015)
|60
|fps
|Fallout 4 (2015)
|111.3
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|97.4
|fps
|Doom (2016)
|128.9
|fps
|Overwatch (2016)
|162
|fps
6 | Нагрев и шум
Ноутбук ведёт себя шумно и греется сильнее среднего. Такова расплата за тонкий корпус.
Уровень шума
|Ожидание
|
33.4 / 35.2 / 35.2 дб
|Нагрузка
|
|53.3 / 57.6 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: BK Precision 732A (15 см от источника шума) фоновый шум: 29.3 dB(A)
7 | Акустическая система
Качество звука неплохое, но не более. Большой плюс - весьма заметное количество низких частот - компенсируется немаленькими минусами, посредственным максимальным уровнем громкости и присутствием различимых искажений на многих уровнях громкости. Полностью заглушить шум от вентиляторов такая аудиосистема явно не способна.
8 | Автономная работа
Пиковое энергопотребление (222 Вт) превышает на десять процентов номинальную выходную мощность адаптера питания. Да и при низких нагрузках расход энергии сложно назвать низким.
Аккумулятор (94 Вт-ч) заряжается до 100% примерно два часа, и примерно столько же протянет при просмотре качественного видео или работе в Сети на высокой яркости экрана, с подключённой периферией и с активными сетевыми интерфейсами. Если сильно всё это урезать, можно рассчитывать на 3-4 часа. Если запустить игру, стоит ориентироваться на час-полтора.
|Выкл.
|0.5 / 0.85 Вт
|Ожидание
| 25 / 28.9 / 30.1 Вт
|Нагрузка
|
167.3 / 222.6 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Без нагрузки
|4час. 9мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|3час. 02мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 40мин.
За
Против
Вердикт
Тонкие игровые ноутбуки - отдельная и очень привлекательная ниша рынка. Но ради этого главного достоинства придётся забыть о длительной автономной работе, смириться с шумными вентиляторами и приготовиться к падению частот при действительно серьёзных нагрузках. Aorus X5 v6 собрал в себе все эти недостатки. Ещё он имеет дисплей с ШИМ-мерцанием, не имеет выхода USB Type-C 3.1 Generation 2/Thunderbolt 3 и ест слишком много энергии - больше, чем ориентировочная выходная мощность адаптера питания.
Вердикт отрицательный. Приобретайте на свой страх и риск, а лучше обратите внимание на альтернативы. Тонкие игровые модели делают Razer, Asus, MSI и другие компании.
Aorus X5 v6 - 08/10/2016 v5.1
Allen Ngo