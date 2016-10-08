Танк в обличье мотоцикла. Обзор, тест Aorus X5 v6

Игровые ноутбуки Gigabyte/Aorus всегда стараются держать себя в форме, и модель с коротким названием X5 v6 не выглядит исключением из правил. Что совершенно разумно, ведь тонкий корпус и малый вес в последние годы важны не меньше, чем быстрая видеокарта и настраиваемая подсветка клавиатуры.

С учётом немалой розничной цены будет логично возлагать на такой ноутбук исключительно высокие ожидания. Посмотрим, соответствует ли он им.