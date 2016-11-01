Обзор, тест Acer Graphics Dock (GeForce GTX 960M)

Несмотря на значительный прогресс графических процессоров от компании Intel, полагаться на них в игре не стоит. Встроенная в ЦП графика просто не создана для высоких и длительных нагрузок, и это вдвойне справедливо для ноутбуков.

Решением уже довольно давно является дополнительная видеокарта от AMD или NVIDIA. Видеокартой это обычно можно назвать лишь условно - речь идёт о распаянных на материнской плате графическом чипе, памяти и сопутствующих компонентах. В самом удачном случае это съёмный модуль MXM. Для самых тонких и лёгких моделей такое решение не подходит: потребуется усиленное охлаждение, которое, за исключением единичных, особенно дорогих и сложных, вариантов, сводит на нет желание производителя похвастать в очередной раз урезанными габаритами.

Но ведь можно поставить видеокарту куда-то ещё. В отделяемый клавиатурный блок (для планшетов), в отдельную и хорошо охлаждаемую док-станцию с набором дополнительных портов, например. Уже несколько лет как для такой цели есть идеальный интерфейс - Thunderbolt, раз уж обычную линию PCI-Express x16 для той же цели ну никак нельзя использовать. И... особого энтузиазма по данному поводу не видать. Ни со стороны покупателей, ни со стороны производителей. В оправдание первых в первую очередь говорит высочайшая цена подобных поделок, отбивающая интерес к покупке не хуже, чем падение на скользкий ноябрьский асфальт с высоты собственного роста отбивает мягкие ткани. А вот чем оправдать производителей, мы не знаем.

Свой особый путь в этой истории ищет Acer, которая выпустила не только свой вариант док-станции с вожделенной усиленной графикой, но и несколько конкретных моделей ноутбуков для него. Это, как минимум, Aspire Switch 12 S и Aspire R13, и ещё TravelMate P658, первая и третья модели помогут нам сегодня в проведении всех необходимых тестов. В теории любой ноутбук любой компании с современной версией порта Thunderbolt должен быть совместимым с Acer Graphics Dock. Но практика, как и обычно, от теории сильно отличается.

Стоимость рассматриваемой док-станции составляет в переводе на рубли примерно 20 тысяч. Конечно же, речь идёт далеко не о самой высококлассной встроенной видеокарте, но даже с поправкой на это цена выглядит разумно. Razer Core стоит порядка 30 тысяч и при этом никакой встроенной видеокарты не имеет, а добавишь её - и выйдет уже совсем значительная цифра. С другой стороны, Asus ROG XG Station 2, ещё одно сравнимое и вроде бы перспективное предложение, на полках магазинов так до сих пор и не всплыло. Как и многие другие аналоги из прошлого, например, MSI GUS II, про который было неприлично много шума, и который в продаже так в итоге никто и не увидел.