Обзор, тест Acer Graphics Dock (GeForce GTX 960M)
Знакомая видеокарта в незнакомом виде! Док-станция компании Acer обеспечит приемлемые игровые способности для тонких ноутбуков без встроенного дискретного ГП, и она не наступает на популярнейшие грабли - неоправданно завышенную цену.
Несмотря на значительный прогресс графических процессоров от компании Intel, полагаться на них в игре не стоит. Встроенная в ЦП графика просто не создана для высоких и длительных нагрузок, и это вдвойне справедливо для ноутбуков.
Решением уже довольно давно является дополнительная видеокарта от AMD или NVIDIA. Видеокартой это обычно можно назвать лишь условно - речь идёт о распаянных на материнской плате графическом чипе, памяти и сопутствующих компонентах. В самом удачном случае это съёмный модуль MXM. Для самых тонких и лёгких моделей такое решение не подходит: потребуется усиленное охлаждение, которое, за исключением единичных, особенно дорогих и сложных, вариантов, сводит на нет желание производителя похвастать в очередной раз урезанными габаритами.
Но ведь можно поставить видеокарту куда-то ещё. В отделяемый клавиатурный блок (для планшетов), в отдельную и хорошо охлаждаемую док-станцию с набором дополнительных портов, например. Уже несколько лет как для такой цели есть идеальный интерфейс - Thunderbolt, раз уж обычную линию PCI-Express x16 для той же цели ну никак нельзя использовать. И... особого энтузиазма по данному поводу не видать. Ни со стороны покупателей, ни со стороны производителей. В оправдание первых в первую очередь говорит высочайшая цена подобных поделок, отбивающая интерес к покупке не хуже, чем падение на скользкий ноябрьский асфальт с высоты собственного роста отбивает мягкие ткани. А вот чем оправдать производителей, мы не знаем.
Свой особый путь в этой истории ищет Acer, которая выпустила не только свой вариант док-станции с вожделенной усиленной графикой, но и несколько конкретных моделей ноутбуков для него. Это, как минимум, Aspire Switch 12 S и Aspire R13, и ещё TravelMate P658, первая и третья модели помогут нам сегодня в проведении всех необходимых тестов. В теории любой ноутбук любой компании с современной версией порта Thunderbolt должен быть совместимым с Acer Graphics Dock. Но практика, как и обычно, от теории сильно отличается.
Стоимость рассматриваемой док-станции составляет в переводе на рубли примерно 20 тысяч. Конечно же, речь идёт далеко не о самой высококлассной встроенной видеокарте, но даже с поправкой на это цена выглядит разумно. Razer Core стоит порядка 30 тысяч и при этом никакой встроенной видеокарты не имеет, а добавишь её - и выйдет уже совсем значительная цифра. С другой стороны, Asus ROG XG Station 2, ещё одно сравнимое и вроде бы перспективное предложение, на полках магазинов так до сих пор и не всплыло. Как и многие другие аналоги из прошлого, например, MSI GUS II, про который было неприлично много шума, и который в продаже так в итоге никто и не увидел.
1 | Порты и коммуникации
Совершенно не возбуждающая пластиковая коробка весом 700 грамм является, по сути, лишь неказистым облачением для тонкой (но широкой) платы с ГП и разнообразными дополнительными интерфейсами. Речь идёт о трёх USB 3.0, одном гигабитном разъёме Ethernet, одном HDMI и двух DisplayPort. К целевому ноутбуку требуется подключить лишь один провод USB Type-C (он же и Thunderbolt 3). Питание осуществляется не от ноутбука, а от розетки, заявленная выходная мощность адаптера питания - 135 Вт.
|Устройство
|Acer Graphics Dock
|Asus ROG XG Station 2
|Razer Core
|Совместимые ноутбуки
|все с интерфейсом Thunderbolt 3 (точно: Switch 12S, Aspire R13, TravelMate P658)
|все с интерфейсом Thunderbolt 3
|все с интерфейсом Thunderbolt 3 (точно: Razer Blade)
|Линия связи
|USB Type-C (Thunderbolt 3)
|USB Type-C (Thunderbolt 3) либо собственный коннектор Asus
|USB Type-C (Thunderbolt 3)
|Питание
|3-пиновый блок питания мощностью 135 Вт
|встроенный блок питания мощностью 680 Вт
|Встроенный блок питания мощностью 500 Вт
|Размеры
|245 x 130 x 22.8 мм
|???
|???
|Вес
|700 грамм
|???
|4940 грамм
|Количество USB
|3x USB 3.0, 1x USB-C Gen 2 (Thunderbolt 3)
|4x USB 3.0, 1x USB-C Gen 2 (Thunderbolt 3)
|4x USB 3.0, 1x USB-C Gen 2 (Thunderbolt 3)
|Видеопорты
|2x DisplayPort, 1x HDMI
|2x DisplayPort, 1x HDMI, 1 x DVI
|1x DisplayPort, 1x HDMI, 2 x DVI
|Ещё порты
|1x Ethernet 10/100/1000, 1x аудио (3.5мм)
|1x Ethernet 10/100/1000, 1x аудио (3.5мм)
|???
2 | Начинаем использование
GeForce GTX 960M поддерживает DX12 и является примером реализации архитектуры Maxwell (GM107). 640 ядер работают на частоте до 1176 МГц и имеют доступ к нескольким гигабайтам 128-битной видеопамяти GDDR5. При подключении док-станции диспетчер устройств ноутбука автоматически обновляет список, и с новой видеокартой можно работать так, словно она изначально входила в аппаратную конфигурацию.
Отключать эту штуку желательно только после выключения ноутбука. Иначе - синий экран. Его же можно увидеть, если выдернуть подключённую к USB-порту Acer Graphics Dock флешку, не воспользовавшись встроенной в Windows опцией безопасного извлечения.
При работе поверхность Acer Graphics Dock нагревается незначительно, лишь до 30 с небольшим градусов Цельсия.
Подключать сразу несколько мониторов мы не стали, такой цели у нас не было, да и время на каждый обзор сильно ограничено. Тем не менее, все подключённые по ходу тестирования к различным портам Acer Graphics Dock мониторы функционировали безупречно, включая и встроенные экраны ноутбуков. Несколько секунд мерцания, сигнализирующего о подключении нового драйвера - и всё, никаких других неудобств.
3 | Производительность
|Ноутбук
|Acer TravelMate P658-M-59J7
|Acer Aspire Switch 12S SW7-272-M0JS
|Встроенный экран
|15.6", 1366x768
|12.5", 1920x1080
|Процессор
|Intel Core i5-6200U, 2x 2.30 ГГц
|Intel Core m5-6Y54, 2x 1.10 ГГц
|Интегрированный ГП
|Intel HD Graphics 520
|Intel HD Graphics 515
|RAM
|4 ГБ DDR3L
|8 ГБ DDR3L
|Хранение данных
|500 ГБ, жёсткий диск
|256 ГБ, SSD
|USB
|3x USB 3.0, 1x Thunderbolt 3 + USB 3.1 (Typ-C)
|1x Thunderbolt 3 + USB 3.1 (Type-C)
|Вес
|2.3 килограмма
|1.5 килограмма
|Стоимость в Германии
|850 евро
|1350 евро
Какой же толк пользователь может ожидать после подключения рассматриваемой док-станции? Начнём с тестов семейства PCMark. Они не слишком радуют.
TravelMate P658-M: PCMark 8 Home даёт на 8% больше очков при установке Graphics Dock, если рассматривать комплектацию P658-M с жёстким диском. Выходит, что с точки зрения программы замена жёсткого диска на SSD была бы намного круче и полезнее, чем добавочная игровая графика.
Aspire Switch 12S: Процессор семейства Core M, плохо задействующий автоускорение Turbo Boost, является самым слабым местом этого ноутбука/планшета. Установка GTX 960M, в несколько раз более мощного графического процессора, чем "интеграшка" HD Graphics 515 от Intel, практически не помогает увеличить оценку. Но мы уже поняли, что PCMark нельзя считать удачным советчиком в данном случае.
Теперь возьмём тесты пакета 3DMark. Прямое сравнение двух наших систем с ноутбуком, который изначально поставляется с видеокартой GTX 960M - конкретно это Acer Aspire V15 Nitro BE VN7-592G - показывает заметное преимущество последнего. Чаще всего оно укладывается в несколько процентов, если говорить о TravelMate P658, например: 5300 против 4970 баллов, 3DMark 11 Performance GPU 720p.
А вот Aspire Switch 12S отстаёт очень значительно, в чём стоит опять-таки винить процессор Core M.
А теперь самое интересное - игры!
TravelMate P658: игры мы запускали с драйвером 372.70, и почти везде на родном разрешении экрана ноутбука, 768p, были доступны высокие или даже максимальные настройки. 1080p или больше можно получить при использовании внешнего монитора. При запуске на идентичных настройках и разрешениях игры показывают одинаковое число кадров вне зависимости от того, используется ли внешний монитор или "родной" дисплей ноутбука. Но для разрешения 1080p настройки придётся урезать до средних, а для 1440p/2160p - вовсе до минимальных, если речь идёт о требовательных играх.
В общем и целом результаты связки из 15-ваттового Core i5 и внешней GTX 960M мало отличаются от результатов 45-ваттового Core i7 и "внутренней" GTX 960M. Это хорошо.
Aspire Switch 12S: В приведённой ниже таблице связка из этого устройства и Graphics Dock кодируется молочно-белым цветом, в отличие от серо-голубого цвета для TravelMate P658 и всё той же док-станции. Голубой цвет всегда выше белого - это видно уже с первого взгляда. Иной раз различие в значении fps составляет не несколько процентов, а несколько раз.
Причина - вновь центральный процессор. Вместо 2 ГГц и более он достигает обычно лишь полутора, а то и меньше. Взглянем внимательнее: разработчикам зачем-то вздумалось установить пиковую температуру процессора на уровне 62 градусов, которая достигается за минуты, и после этого начинается ох и ах. На сей раз не ограничимся словами и приведём парочку скриншотов. Кроме того, мы заметили, что порты USB 3.0 у этого устройства работают медленнее положенного: наш быстрый внешний накопитель, на котором хранятся файлы игр из Origin/Steam, при подключении к USB-порту Acer Graphics Dock работал однозначно шустрее, чем при прямом подключении к Aspire Switch 12S.
|Middle-earth: Shadow of Mordor - 1920x1080 Ultra Preset (HD Package)
|Acer Aspire VN7-591G-727P
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-4720HQ
|
31.9 fps ∼20% +12%
|Acer TravelMate P658-M-59J7 Graphics Dock
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i5-6200U
|
28.5 fps ∼18%
|Dell XPS 15-9550 i7
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6700HQ
|
27.71 fps ∼17% -3%
|Asus G501JW
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-4720HQ
|
27.1 fps ∼17% -5%
|Acer Graphics Dock GTX 960M - Aspire Switch 12S
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core m5-6Y54
|
26.8 fps ∼17% -6%
|Dell XPS 15 2016 9550
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i5-6300HQ
|
25.9 fps ∼16% -9%
|HP Pavilion 17-ab004ng
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i5-6300HQ
|
24.2 fps ∼15% -15%
|Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 High Preset AA:FX AF:4x
|MSI GS73VR 6RF
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-6700HQ
|
72.4 fps ∼47% +194%
|HP Pavilion 17-ab004ng
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i5-6300HQ
|
26.2 fps ∼17% +7%
|Acer TravelMate P658-M-59J7 Graphics Dock
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i5-6200U
|
24.6 fps ∼16%
|Acer Aspire V15 Nitro BE VN7-592G-79DV
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6700HQ
|
23.9 fps ∼15% -3%
|Acer Graphics Dock GTX 960M - Aspire Switch 12S
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core m5-6Y54
|
22.6 fps ∼15% -8%
|Acer Aspire F15 F5-573G-53V1
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-6200U
|
21.1 fps ∼14% -14%
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
6.1 fps ∼4% -75%
|Hitman: Absolution - 1920x1080 Ultra Preset AA:4xMS AF:16x
|Acer TravelMate P658-M-59J7 Graphics Dock
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i5-6200U
|
36.9 fps ∼38%
|Acer Aspire F15 F5-573G-53V1
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-6200U
|
36.3 fps ∼37% -2%
|Acer Aspire VN7-591G-727P
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-4720HQ
|
25.5 fps ∼26% -31%
|Acer Graphics Dock GTX 960M - Aspire Switch 12S
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core m5-6Y54
|
19 fps ∼20% -49%
|Ryse: Son of Rome - 1920x1080 High Texture Res. + High Graphics Quality (Rest Off/Disabled) AF:8x
|Asus G501JW
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-4720HQ
|
27.6 fps ∼25% +5%
|Acer TravelMate P658-M-59J7 Graphics Dock
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i5-6200U
|
26.3 fps ∼24%
|Thief - 1366x768 High Preset AA:FXAA & Low SS AF:4x
|MSI GS73VR 6RF
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Laptop), Intel Core i7-6700HQ
|
77.5 fps ∼59% +112%
|Dell XPS 15 2016 9550
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i5-6300HQ
|
52.5 fps ∼40% +44%
|Dell XPS 15-9550 i7
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6700HQ
|
50 fps ∼38% +37%
|Asus G501JW
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-4720HQ
|
43.8 fps ∼33% +20%
|Acer TravelMate P658-M-59J7 Graphics Dock
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i5-6200U
|
36.5 fps ∼28%
|HP Pavilion 17-ab004ng
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i5-6300HQ
|
35.5 fps ∼27% -3%
|Acer Aspire F15 F5-573G-53V1
NVIDIA GeForce GTX 950M, Intel Core i5-6200U
|
32.8 (min: 19.8) fps ∼25% -10%
|Acer Graphics Dock GTX 960M - Aspire Switch 12S
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core m5-6Y54
|
19.2 fps ∼15% -47%
|Acer Aspire V3-372-50LK
Intel HD Graphics 520, Intel Core i5-6200U
|
11.7 fps ∼9% -68%
|Fallout 4 - 1920x1080 High Preset AA:T AF:16x
|Dell XPS 15-9550 i7
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6700HQ
|
30.5 fps ∼20%
|HP Pavilion 17-ab004ng
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i5-6300HQ
|
30.5 fps ∼20%
|Call of Duty: Black Ops 3 - 1920x1080 Extra / On AA:T2x SM
|Dell XPS 15-9550 i7
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i7-6700HQ
|
35.6 fps ∼23% +5%
|Acer TravelMate P658-M-59J7 Graphics Dock
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core i5-6200U
|
33.9 fps ∼22%
|Acer Graphics Dock GTX 960M - Aspire Switch 12S
NVIDIA GeForce GTX 960M, Intel Core m5-6Y54
|
9.6 fps ∼6% -72%
Вердикт
Acer пошла по правильному пути. Подобные док-станции нужны миру. Существующая сейчас версия Graphics Dock хороша практически всем, кроме используемого графического адаптера: GTX 960M очень хорошо бы заменить на GTX 1060 или хотя бы GTX 1050. Вероятно, уже в декабре-январе выйдет примерно такое обновление. А может, оно не выйдет никогда. Всё зависит от того, насколько статистика продаж совпадёт с ожиданиями производителя.
Очень важно то, что благодаря использованию более-менее популярного интерфейса Thunderbolt такую штуку можно будет подключить к чему угодно. Например, в теории, ко всем последним Apple MacBook. Как показали тесты, процессоры с двумя ядрами и 15-ваттным TDP для игр подходят почти так же, как четырёхъядерные с 45-ваттным TDP.
На момент написания статьи купить Graphics Dock в России просто негде, но на европейском и американском рынках эта вещь присутствует. Если есть возможность и желание, её вполне стоит купить.