Обзор смартфона Lenovo Vibe C2

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Lenovo идёт в атаку на Центральную Европу: прошло уже 2 с половиной года после поглощения Motorola, и теперь компания продаёт смартфоны под собственным брендом. Логотип "Moto" на задней части крышки призван напоминать о лучших днях культового бренда даже в случае более доступных смартфонов Lenovo. Мы уже протестировали Lenovo K6, и были приятно удивлены хорошим соотношением цена/качество. Lenovo Vibe C2 - самый дешевый из новых смартфонов Lenovo, его рекомендованная цена 129 евро, но в некоторых онлайн магазинах уже видели двухзначный ценник. Таким образом, этот телефон принадлежит к нижней части начального ценового диапазона; более дешёвый смартфон на Android сегодня сложно найти.

В наших обзорах телефонов той же ценовой категории участвуют следующие смартфоны-соперники: Huawei Y5 II, тоже вполне прилично экипированный; в какой-то мере более дорогой Samsung Galaxy J1; а также Wiko Lenny 3 - без LTE, но зато с кричащими расцветками. В LG K7 ещё есть вынимаемый аккумулятор.