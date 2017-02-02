Обзор смартфона Lenovo Vibe C2
Дешёвый смартфон с гигантским аккумулятором. Lenovo Vibe C2 - смартфон начального уровня, который должен привлечь покупателей с ограниченным бюджетом. В нём есть яркий HD-экран, большой (и вынимаемый) аккумулятор, а также 2 слота SIM. Поскольку экран, камера и время работы от аккумулятора довольно хорошие, он может стать неплохим выбором. Есть ли у него какие-нибудь недостатки?
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Lenovo идёт в атаку на Центральную Европу: прошло уже 2 с половиной года после поглощения Motorola, и теперь компания продаёт смартфоны под собственным брендом. Логотип "Moto" на задней части крышки призван напоминать о лучших днях культового бренда даже в случае более доступных смартфонов Lenovo. Мы уже протестировали Lenovo K6, и были приятно удивлены хорошим соотношением цена/качество. Lenovo Vibe C2 - самый дешевый из новых смартфонов Lenovo, его рекомендованная цена 129 евро, но в некоторых онлайн магазинах уже видели двухзначный ценник. Таким образом, этот телефон принадлежит к нижней части начального ценового диапазона; более дешёвый смартфон на Android сегодня сложно найти.
В наших обзорах телефонов той же ценовой категории участвуют следующие смартфоны-соперники: Huawei Y5 II, тоже вполне прилично экипированный; в какой-то мере более дорогой Samsung Galaxy J1; а также Wiko Lenny 3 - без LTE, но зато с кричащими расцветками. В LG K7 ещё есть вынимаемый аккумулятор.
фронт. камера: 5 Мп
1 | Дизайн и особенности корпуса
В этой ценовой категории нечасто видишь качественный пластиковый корпус. Дизайн-трюки (вроде тонкой металлической крышки у Wiko Lenny 3) здесь редко встречаются, и очень сомнительны с точки удобства использования. Lenovo Vibe C2 отметает подобные полумеры, и предлагает прочный пластиковый корпус (белый или чёрный), со снимаемой крышкой. Она немного текстурирована и поэтому матовая, и очень приятная. Смартфон очень хорошо лежит в руке; нестыковки или переходы материалов не ощущаются.
Lenovo Vibe C2 довольно лёгкий (139 грамм) и даже более компактный, чем другие доступные смартфоны с похожим размером экрана. Хотя задняя крышка снимается, она сидит весьма крепко, и может потребоваться её чем-нибудь поддеть.
Lenovo Vibe C2 стоически переносит давление на заднюю крышку - экран никак на это не реагирует. Нажатие на экран вызывает лёгкую реакцию жидких кристаллов; попытка согнуть телефон вызывает только лёгкий скрип. По результатам этих опытов, мы очень удовлетворены прочностью корпуса.
2 | Порты и коммуникации
Из 8 ГБ памяти в Lenovo Vibe C2 K10a40 было свободно 5.46 ГБ, что неплохо; в других смартфонах в этом обзоре было свободно около 3 ГБ. Пространство для хранения данных можно расширить до 32 ГБ с помощью карты microSD. К счастью, возможность использования 2 сим-карт не исчезает при использовании карты памяти, так как для неё есть отдельный слот. Хотя приложения нельзя перенести на внешнюю карту памяти, её можно отформатировать как внутреннюю память. Объём оперативной памяти вполне обычный для этой категории: стандартные 1 ГБ. Lenovo Vibe C2 поддерживает 4G LTE и USB-OTG, но пользователям придётся использовать более старую версию стандарта Bluetooth: 4.0.
3 | Программное обеспечение
В продолжение традиции Motorola - компании, которая когда-то принадлежала Google, смартфоны Lenovo поставляются с простой версией ОС Android, в данном случае 6.0. На данный момент неясно, планируется ли обновление до более новой версии 7.0. Lenovo также установила несколько приложений, например, быстрый браузер UC, пробную версию пакета безопасности McAfee Mobile Security, Skype и Twitter, ПО для навигации, сервисные приложения, и Evernote. Немало приложений для телефона со всего лишь 8 ГБ памяти!
Те, кому они не нужны, должны просто удалить их в Play Store. По крайней мере, приложение Lenovo Companion предлагает неопытным пользователям обучающие видео и помощь в использовании смартфона. При этом очень раздражает, что приложение неспособно автоматически определить модель смартфона, и нужно вводить код модели вручную (хотя он и указан где-то том же самом приложении).
4 | Коммуникации и GPS
Смартфон поддерживает сети Wi-Fi стандартов 802.11 b/g/n. Это значит, что вы не сможете подключиться к точкам доступа 5 ГГц, или пользоваться быстрым 802.11ac. Это вполне нормально для телефона начального уровня. Тем не менее, скорости передачи Lenovo C2 волне приличные, и даже выше, чем у Alcatel Shine Lite с аналогичным чипсетом. Таковы были результаты стандартизированного лабораторного теста. В практическом тесте при расположенном рядом роутере и полной шкале сигнала, страницы открывались лишь умеренно быстро. Стоило отойти на 10 метров (и 3 стены), как сила приёма уменьшалась наполовину, но страницы всё равно загружались с той же скоростью.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|OnePlus 3T
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB UFS 2.0 Flash
|
257 Мбит ∼100% +409%
|Lenovo C2
Mali-T720 MP2, MT6735, 8 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
|
50.5 Мбит ∼20%
|Alcatel Shine Lite
Mali-T720 MP2, MT6737, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
46.5 Мбит ∼18% -8%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|OnePlus 3T
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB UFS 2.0 Flash
|
313 Мбит ∼100% +487%
|Lenovo C2
Mali-T720 MP2, MT6735, 8 GB eMMC Flash (AVM Fritz!Box 6490 Cable)
|
53.3 Мбит ∼17%
|Alcatel Shine Lite
Mali-T720 MP2, MT6737, 16 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 2.4 GHz)
|
42.3 Мбит ∼14% -21%
Модуль GPS не работал внутри помещений. Снаружи, или даже рядом с окном, он быстро получает местоположение с точностью до 4 метров. В нашем практическом тесте, мы сравнили Lenovo Vibe C2 с профессиональным навигатором Garmin Edge 500, нашим эталонным устройством. Lenovo Vibe C2 записал 7-км маршрут на 400 метров короче, чем он есть на самом деле. Это довольно существенная разница, и явно заметно, что если смартфон не получает координат, то он просто рисует прямую линию между двумя точками. В этом плане наш эталонный навигатор гораздо точнее. Впрочем, многие, даже более дорогие устройства поступают так же, так что Lenovo Vibe C2 вполне может изредка использоваться для навигации. Для более точного определения, лучше купить смартфон подороже.
5 | Телефон и качество голоса
Хотя приложение телефон и получило новую пиктограмму, это то же самое стандартное приложение телефон от Google, в котором есть все необходимые функции.
Если требуется описать качество голоса Lenovo Vibe C2 двумя словами, получится "так себе". С другой стороны, через наушник голос собеседника звучал вполне хорошо. Во время громкой связи заметен сильный фоновый шум, а наш голос звучал искажённым. С помощью Lenovo Vibe C2 можно вполне нормально звонить, но стоит сильно умерить свои ожидания.
6 | Камеры
Камеры в дешёвых смартфонах - безусловно, деликатная тема. Пользователи хотят качественных фотографий, но на это просто не хватает бюджета. Lenovo пытается предложить компромисс из 8 МП основной и 5 МП фронтальной камеры - неплохие показатели для этой категории, по крайней мере в мегапикселах.
В основной камере есть автофокус и светодиодная вспышка. Фотографии на удивление неплохие: детали вполне чёткие; динамический диапазон в тёмных и ярких областях слабо отличается от модулей камер высокого класса - таких, как в iPhone 6s. Цвета, возможно, несколько холодные, но в целом, делать хорошие фотографии с помощью Lenovo Vibe C2 действительно можно.
Тем не менее, видео, снятые в 720p, полностью разбили наши надежды: яркие области стремительно белеют; экспозиция не успевает полностью приспособится к изменению освещения, и делает это постепенно, но быстро и надёжно. Тем не менее, видео получаются нечёткими, и снимать их не стоит.
Фронтальная камера разрешением 5 МП тоже не вызывает бурю восторга: динамический диапазон в тёмных областях мог бы быть лучше, а чёткость изображения можно существенно улучшить. Здесь, снова, изображение весьма холодное. Тем не менее, камера подойдёт для нечастых селфи.
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2
Мы изучили основную камеру получше - в тестовой лаборатории мы устранили все световые помехи, с которыми приходится сталкиваться камерам смартфонов. Вот тут-то и стали видны мелкие огрехи, например: эффекты лестницы на прямых линиях, или нестабильные углы цветных объектов. Более того, при сравнении цветов с оригиналом они выглядят бледными, только чёрный выглядит настоящим. В случае оранжевого, красного, и коричневого, с другой стороны, отклонения очень существенные. Тем не менее, можно сказать, что это неплохая камера для данной ценовой категории.
7 | Устройства ввода
Экранная клавиатура - стандартная клавиатура Google. Против этого нет возражений, она хорошо структурирована, и позволяет быстро печатать. Тачскрин уверенно распознаёт прикосновения, поверхность очень плотная, и нет ощущения пространства между экраном и защитным стеклом. Ёмкостные кнопки внизу экрана работают так же надёжно, как и аппаратные (в правой части экрана).
8 | Экран
Дисплей Lenovo Vibe C2 обладает разрешением 1280x720 пикселей, и в этой категории есть дисплеи похуже. Кроме того, яркость очень высокая: в среднем мы измерили 449 Кд/м² - соперники из данного обзора не могут конкурировать с этим (за исключением Huawei Y5 II). Равномерность подсветки довольно высокая (92%), так что даже большие цветные объекты выглядят равномерно.
|Lenovo C2
IPS, 1280x720, 5
|Huawei Y5 II
IPS, 1280x720, 5
|Samsung Galaxy J1 2016
SAMOLED, 800x480, 4.5
|Wiko Lenny 3
IPS, 1280x720, 5
|LG K7
IPS, 854x480, 5
|Параметры экрана
-38%
15%
-14%
-33%
|Brightness
449
443
-1%
303
-33%
343
-24%
300
-33%
|Brightness Distribution
92
90
-2%
91
-1%
85
-8%
93
1%
|Уровень чёрного *
0.35
0.84
-140%
0.47
-34%
0.26
26%
|Контрастность
1309
554
-58%
796
-39%
1185
-9%
|Colorchecker DeltaE *
6.5
7.8
-20%
4.9
25%
6
8%
12
-85%
|DeltaE для серого *
7.7
8.4
-9%
2.5
68%
6.7
13%
15.3
-99%
|Гамма
2.15 112%
2.07 116%
2.02 119%
2.19 110%
2.15 112%
|CCT
8518 76%
8438 77%
6314 103%
8073 81%
22440 29%
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 655 Гц (мин. 43 Гц, макс. 28740 Гц).
В плане значений чёрного и контраста, экран снова показывает высокие результаты (по сравнению с другими участниками обзора). Контраст в 1309:1 уступает только Samsung Galaxy J1 и его экрану Super AMOLED, у которого в теории бесконечный контраст. Значение чёрного в 0.35 Кд/м² тоже очень хорошее, так что тёмные области на экране выглядят действительно тёмными, и глубокими.
Воспроизведение цветов может быть скорректировано с помощью "MiraVision", либо предустановленными профилями, либо полностью вручную. Протестировав их в CalMAN и на спектрофотомере, мы обнаружили явную синеватость в стандартном режиме, а также высокие отклонения от эталонных цветов, особенно в оттенках синего. Тем не менее, пространство sRGB представлено на 98.6%. Профиль "Живой (Lively)" не только не уменьшает отклонений, а делает их ещё больше. Ручная корректировка тоже не очень эффективно устраняет отклонения, или синеватость.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|48 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 22 ms стадия 1
|↘ 26 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 97% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|48 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 26 ms стадия 1
|↘ 22 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 73% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 43 миллисек.)
Яркий экран позволяет без проблем использовать смартфон на открытом воздухе, разве что не под прямыми солнечными лучами. Углы обзора хорошие, а изображение на экране видно даже под очень большими углами.
9 | Производительность
Чипсету Mediatek MT6735 уже более двух лет, но, по крайней мере, он относился к средней категории. Его 4 ядра работают на частоте 1.5 ГГц, что не позволяет смартфону Lenovo Vibe C2 как-то выделиться среди соперников в плане производительности. Более того - он даже немного медленнее, хотя в повседневном использовании этого не заметно. Интерфейс работает вполне плавно.
Видеоадаптер ARM Mali-T720 (тоже не новый) не осилил тест 3DMark, все тесты были прерваны. В некоторых графических тестах Lenovo Vibe C2 упирается в границы своих возможностей. Любителям игр следует быть благодарными разработчикам, которые обычно стараются, чтобы их творения работали на большинстве устройств. В любом случае, Lenovo Vibe C2 не подходит для игр.
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
|Lenovo C2
|
23825 Points ∼13%
|Huawei Y5 II
|
23795 Points ∼13% 0%
|Samsung Galaxy J1 2016
|
19253 Points ∼10% -19%
|Wiko Lenny 3
|
25237 Points ∼14% +6%
|LG K7
|
23997 Points ∼13% +1%
|Geekbench 4
|64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
|Lenovo C2
|
1192 Points ∼6%
|Huawei Y5 II
|
1573 Points ∼7% +32%
|64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
|Lenovo C2
|
424 Points ∼8%
|Huawei Y5 II
|
561 Points ∼11% +32%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
|Lenovo C2
|
5 fps ∼0%
|Huawei Y5 II
|
8.4 fps ∼1% +68%
|Samsung Galaxy J1 2016
|
5.5 fps ∼0% +10%
|Wiko Lenny 3
|
4.4 fps ∼0% -12%
|LG K7
|
4.3 fps ∼0% -14%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
|Lenovo C2
|
8.5 fps ∼2%
|Huawei Y5 II
|
15 fps ∼3% +76%
|Samsung Galaxy J1 2016
|
15 fps ∼3% +76%
|Wiko Lenny 3
|
8 fps ∼2% -6%
|LG K7
|
10 fps ∼2% +18%
|GFXBench 3.0 - on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
|Lenovo C2
|
3.7 fps ∼2%
|Huawei Y5 II
|
6.1 fps ∼3% +65%
|Samsung Galaxy J1 2016
|
7.9 fps ∼3% +114%
|Wiko Lenny 3
|
fps ∼0% -100%
|LG K7
|
fps ∼0% -100%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
|Lenovo C2
|
1.2 fps ∼0%
|Huawei Y5 II
|
fps ∼0% -100%
|Wiko Lenny 3
|
fps ∼0% -100%
|LG K7
|
fps ∼0% -100%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
|Lenovo C2
|
2.7 fps ∼2%
|Huawei Y5 II
|
fps ∼0% -100%
|Wiko Lenny 3
|
fps ∼0% -100%
|LG K7
|
fps ∼0% -100%
|PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
|Lenovo C2
|
1908 Points ∼23%
|Huawei Y5 II
|
3237 Points ∼40% +70%
|Samsung Galaxy J1 2016
|
3241 Points ∼40% +70%
|Wiko Lenny 3
|
2832 Points ∼35% +48%
|LG K7
|
2553 Points ∼31% +34%
|BaseMark OS II
|Web (по убыванию)
|Lenovo C2
|
9 Points ∼1%
|Huawei Y5 II
|
10 Points ∼1% +11%
|Samsung Galaxy J1 2016
|
539 Points ∼35% +5889%
|Wiko Lenny 3
|
632 Points ∼41% +6922%
|LG K7
|
541 Points ∼35% +5911%
|Graphics (по убыванию)
|Lenovo C2
|
177 Points ∼2%
|Huawei Y5 II
|
283 Points ∼3% +60%
|Samsung Galaxy J1 2016
|
199 Points ∼2% +12%
|Wiko Lenny 3
|
138 Points ∼2% -22%
|LG K7
|
145 Points ∼2% -18%
|Memory (по убыванию)
|Lenovo C2
|
332 Points ∼9%
|Huawei Y5 II
|
375 Points ∼10% +13%
|Samsung Galaxy J1 2016
|
546 Points ∼14% +64%
|Wiko Lenny 3
|
293 Points ∼8% -12%
|LG K7
|
189 Points ∼5% -43%
|System (по убыванию)
|Lenovo C2
|
826 Points ∼13%
|Huawei Y5 II
|
1094 Points ∼17% +32%
|Samsung Galaxy J1 2016
|
1019 Points ∼15% +23%
|Wiko Lenny 3
|
988 Points ∼15% +20%
|LG K7
|
1011 Points ∼15% +22%
|Overall (по убыванию)
|Lenovo C2
|
147 Points ∼4%
|Huawei Y5 II
|
183 Points ∼6% +24%
|Samsung Galaxy J1 2016
|
494 Points ∼15% +236%
|Wiko Lenny 3
|
399 Points ∼12% +171%
|LG K7
|
350 Points ∼11% +138%
Результаты тестов браузера, которые в основном тестируют производительность современных веб-технологий, вроде HTML5 и JavaScript, также позиционируют Lenovo Vibe C2 слегка позади своих соперников, хотя ежедневно работать даже со сложными сайтами на HTML5 вполне возможно. Иногда загрузка страниц занимает определённое время, но читать веб-сайты на Lenovo Vibe C2 вполне можно.
|Octane V2 - Total Score (по убыванию)
|Lenovo C2 (Chrome 55)
|
2159 Points ∼5%
|Huawei Y5 II (Chrome 50)
|
2707 Points ∼6% +25%
|Samsung Galaxy J1 2016 (Chrome 38)
|
2323 Points ∼5% +8%
|Wiko Lenny 3 (Chrome 51)
|
2133 Points ∼5% -1%
|LG K7 (Chrome 50.0.2661.89)
|
2280 Points ∼5% +6%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
|Lenovo C2 (Chrome 55)
|
16585 ms * ∼28%
|Huawei Y5 II (Chrome 50)
|
12505 ms * ∼21% +25%
|Samsung Galaxy J1 2016 (Chrome 38)
|
16486 ms * ∼28% +1%
|Wiko Lenny 3 (Chrome 51)
|
14862.9 ms * ∼25% +10%
|LG K7 (Chrome 50.0.2661.89)
|
14579.1 ms * ∼25% +12%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
|Lenovo C2 (Chrome 55)
|
13.502 Points ∼4%
|Huawei Y5 II (Chrome 50)
|
18.47 Points ∼6% +37%
|Samsung Galaxy J1 2016 (Chrome 38)
|
15 Points ∼5% +11%
|Wiko Lenny 3 (Chrome 51)
|
14.068 Points ∼4% +4%
|LG K7 (Chrome 50.0.2661.89)
|
14.369 Points ∼4% +6%
* ... меньше = лучше
Скорость памяти в этом телефоне меньше всех других телефонов в обзоре, включая доступ к карте microSD (эталонной Toshiba Exceria Pro M401)
|AndroBench 3-5
|Sequential Write 256KB SDCard (по убыванию)
|Lenovo C2
|
16.1 MB/s ∼25%
|Huawei Y5 II (Toshiba Exceria Pro M401)
|
18.03 MB/s ∼28% +12%
|Samsung Galaxy J1 2016 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
43.56 MB/s ∼67% +171%
|Wiko Lenny 3 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
19.59 MB/s ∼30% +22%
|LG K7 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
19.27 MB/s ∼29% +20%
|Sequential Read 256KB SDCard (по убыванию)
|Lenovo C2
|
24.2 MB/s ∼29%
|Huawei Y5 II (Toshiba Exceria Pro M401)
|
29.47 MB/s ∼35% +22%
|Samsung Galaxy J1 2016 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
64.43 MB/s ∼77% +166%
|Wiko Lenny 3 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
40.59 MB/s ∼49% +68%
|LG K7 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
37.84 MB/s ∼45% +56%
|Random Write 4KB (по убыванию)
|Lenovo C2
|
4.7 MB/s ∼6%
|Huawei Y5 II
|
6 MB/s ∼8% +28%
|Samsung Galaxy J1 2016
|
9.92 MB/s ∼13% +111%
|Wiko Lenny 3
|
6.2 MB/s ∼8% +32%
|LG K7
|
5.33 MB/s ∼7% +13%
|Random Read 4KB (по убыванию)
|Lenovo C2
|
14.5 MB/s ∼11%
|Huawei Y5 II
|
27.3 MB/s ∼20% +88%
|Samsung Galaxy J1 2016
|
17.27 MB/s ∼13% +19%
|Wiko Lenny 3
|
15.1 MB/s ∼11% +4%
|LG K7
|
15.63 MB/s ∼11% +8%
|Sequential Write 256KB (по убыванию)
|Lenovo C2
|
8 MB/s ∼4%
|Huawei Y5 II
|
21.6 MB/s ∼11% +170%
|Samsung Galaxy J1 2016
|
40.91 MB/s ∼22% +411%
|Wiko Lenny 3
|
11.6 MB/s ∼6% +45%
|LG K7
|
8.2 MB/s ∼4% +3%
|Sequential Read 256KB (по убыванию)
|Lenovo C2
|
120.7 MB/s ∼20%
|Huawei Y5 II
|
173.3 MB/s ∼29% +44%
|Samsung Galaxy J1 2016
|
164.14 MB/s ∼28% +36%
|Wiko Lenny 3
|
132.5 MB/s ∼22% +10%
|LG K7
|
128.21 MB/s ∼22% +6%
10 | Игры
В играх наш смартфон регулярно упирается в потолок своих возможностей. В Asphalt 8, быстрых 3D-гонках, настройки графики должны быть очень низкими, или играть будет невозможно. Более простые игры, вроде Angry Birds, идут без проблем.
Управление с помощью сенсора пространства и тачскрина работает безукоризненно.
11 | Нагрев
Temperature
Максимальная температура достигала 36.2 °C, что заметно, но не неприятно. Распределение тепла под нагрузкой происходит весьма равномерно по задней и передней части корпуса. При лёгкой нагрузке смарфон прохладный, максимум 29.3 °C.
12 | Звук
У динамиков большинства смартфонов отсутствуют басы, и Lenovo Vibe C2 не является исключением. Милая деталь: небольшой пластиковый выступ приподнимает корпус, не давая поверхности закрыть отверстие динамика, так что звук не будет приглушённым, если смартфон лежит на столе. Звук можно настраивать в приложении "MaxxAudio"; в нём можно увеличить уровень басов, но это приводит только к более унылому звуку. В целом, динамик нормальный, можно иногда посмотреть YouTube, высокие частоты не слишком выделяются. В целом, за исключением басов, динамики нормально сбалансированы.
Звук через Bluetooth или 3.5 мм аудиопорт - хороший.
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo C2
(±) | неплохой уровень макс. громкости (80.07 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 34.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится тише желаемого (отклонение 6% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (24.9% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 41% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 11% примерно так же, 48% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 43%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 64% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 28% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Huawei Y5 II
(+) | отличный уровень макс. громкости (87 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 29.4% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 13% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (34.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 92% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 4% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 43%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 96% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 2% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Samsung Galaxy J1 2016
(+) | отличный уровень макс. громкости (85.66 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 32.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.8% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (22% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 20% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 11% примерно так же, 69% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 43%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 50% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 44% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
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13 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Lenovo Vibe C2 не экономит энергию, особенно под слабыми нагрузками: наш смартфон потребляет больше энергии, чем соперники в обзоре. Потребление достаточно высокое даже если он выключен или в режиме ожидания - это значит, что аккумулятор может быстро разрядиться, даже если телефон не используется. При средних и высоких нагрузках энергопотребление на уровне соперников.
|Выкл.
|0.23 / 0.35 Вт
|Ожидание
| 0.71 / 1.62 / 1.64 Вт
|Нагрузка
|
3.24 / 3.36 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo C2
2750 мА⋅ч
|Huawei Y5 II
2200 мА⋅ч
|Samsung Galaxy J1 2016
2050 мА⋅ч
|Wiko Lenny 3
2000 мА⋅ч
|LG K7
2125 мА⋅ч
|Энергопотребление
-4%
28%
-37%
9%
|В простое, мин. *
0.71
0.54
24%
0.44
38%
0.76
-7%
0.61
14%
|В простое, сред. *
1.62
1.58
2%
1.1
32%
2.16
-33%
1.36
16%
|В простое, макс. *
1.64
1.7
-4%
1.17
29%
2.35
-43%
1.38
16%
|Нагрузка, сред. *
3.24
2.98
8%
2.31
29%
4.65
-44%
3.11
4%
|Нагрузка, макс. *
3.36
4.98
-48%
3.04
10%
5.35
-59%
3.59
-7%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Как и многие другие телефоны этой категории, Lenovo Vibe C2 позволяет вынуть аккумулятор, но он достаточно большой: номиналом 2750 мАч, или 10,5 Вт⋅ч. Это заметно отражается на времени автономной работы: В нашем тесте Wi-Fi телефон проработал 11 часов 2 минуты, что существенно лучше всех соперников (в которых аккумуляторы меньшего размера). В повседневной работе Lenovo Vibe C2 сможет прожить 2 дня без подзарядки, а при умеренном использовании - и все три.
|Интернет через WiFi v1.3
|11час. 02мин.
|Макс. расход энергии
|4час. 47мин.
|Lenovo C2
2750 мА⋅ч
|Huawei Y5 II
2200 мА⋅ч
|Samsung Galaxy J1 2016
2050 мА⋅ч
|Wiko Lenny 3
2000 мА⋅ч
|LG K7
2125 мА⋅ч
|Время работы
-18%
13%
-32%
-14%
|В простое
1102
1242
944
1000
|Нагрузка и 100% яркости
287
253
-12%
415
45%
155
-46%
299
4%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
662
503
-24%
535
-19%
549
-17%
453
-32%
|Воспр. видео H.264
738
311
За
Против
Вердикт
Lenovo Vibe C2 примечателен не только гигантским аккумулятором: у этого смартфона качественный корпус, основная камера, которая делает довольно чёткие снимки с хорошими цветами, а также яркий экран. Более того, динамик звучит неплохо, нагрев в пределах разумного, и хорошее время работы от аккумулятора. С учётом того, что батарею можно заменить, Lenovo Vibe C2 может стать рекордсменом по продолжительности работы вдали от зарядки. Все это в ряде случаев можно купить менее, чем за 100 евро.
Данный продукт является достижением для Lenovo - и явно достоин уважения. Хотя покритиковать есть что, на эти минусы можно закрыть глаза: ощутимый фоновый шум в режиме громкой связи, или то, что основная камера снимает видео намного хуже, чем фото. Процессор чуть менее мощный, чем в других смартфонах этой категории, а в некоторые игры придётся играть на минимальных настройках. В ежедневных задачах Lenovo Vibe C2 в целом способен работать так же плавно, как и конкуренты. Только скорость работы памяти очень низкая...
Смартфон Lenovo Vibe C2 отличается очень хорошим соотношением цена-качество: в плане основной камеры, дисплея и времени работы от батареи он оставляет конкурентов позади. От конкуренции с намного более дорогими устройствами его удерживает только ограниченная производительность.
Хорошее соотношение цена-качество позволяет рекомендовать Lenovo Vibe C2 всем тем, кто ищет смартфон начального уровня, который бы долго работал от аккумулятора. На данный момент, Lenovo Vibe C2 - это одно из лучших предложений, если вы можете пойти на компромисс с производительностью.
Lenovo C2 - 02/02/2017 v6
Florian Wimmer