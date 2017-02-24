Обзор смартфона Lenovo P2
Отличный звук и огромный аккумулятор. Lenovo представила P2 - новый производительный смартфон средней ценовой группы. Отличительной чертой задумывался гигантский аккумулятор, спрятанный в относительно компактном корпусе. Время автономной работы действительно превосходное. Но как насчёт остального?
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Производительные смартфоны средней ценовой категории сейчас очень хорошо продаются. Что неудивительно, т.к. в этих аппаратах обычно современная начинка, качественный корпус и хорошие характеристики. Функции, которые раньше присутствовали только во флагманах - сегодня встречаются в аппаратах, которые стоят вдвое меньше (а то и дешевле). Таким образом, эта категория идеальна для покупателей, которых не волнует ареол престижа, окружающий iPhone или Galaxy S.
Lenovo доказала, что вполне способна делать более интересные (в плане характеристик) аппараты при тех же ценах. Данный смартфон Lenovo P2, находящийся в верхней части средней ценовой категории, опять радует хорошими характеристиками. В первую очередь он привлекает внимание своим огромным аккумулятором, хотя такие параметры, как 4 ГБ оперативной памяти или хорошая категория 4G LTE (cat.6), тоже приятно удивляют.
У него есть немало конкурентов, которые не замечены в слабости характеристик. Тот же Moto Z Play (тоже продукт Lenovo) можно дополнить модулями "Moto Mods"; Zenfone 3 от Asus отличается большим объёмом памяти для хранения данных, а Alcatel One Touch Idol 4S примечателен особо большим разрешением экрана. Из модельного ряда корейского гиганта конкурентом данному устройству можно считать Samsung Galaxy A5 (2017), у которого корпус с защитой от воды, и селфи-камера очень высокого разрешения.
фронт. камера: 5 Мп
1 | Дизайн и особенности корпуса
В Lenovo P2 установлен 5.5-дюймовый экран. Если не считать чуть меньший по размеру Samsung Galaxy A5 (2017), то у всех смартфонов в этом обзоре такой же размер экрана. В этой модели Lenovo реализовала тонкую рамку экрана, а корпус очень компактный. Lenovo P2 лишь на доли миллиметра толще своих соперников, что может быть вызвано аккумулятором гигантского размера. Впрочем, он смотрится тонким, и только сзади заметна небольшая выпуклость. При весе в 177 г смартфон тяжелее своих соперников, но в руке он лежит нормально, и не ощущается тяжёлым.
Корпус сделан из металла, используется стекло 2.5D. Углы закруглённые и выглядят удачно. Телефон хорошо ощущается в руке. Можно выбрать чёрно-серый корпус с чёрным обрамлением экрана, или корпус золотого цвета. Корпус производит впечатление качественно сделанного продукта, а его внешний вид обычен для большинства смартфонов. Если присмотреться (вблизи), то можно заметить немного видимые неплотные стыки в верхней и нижней части кромки. За исключением этого момента, смартфон сделан отлично. Аккумулятор не вынимаемый, и задняя крышка тоже не снимается.
2 | Порты и коммуникации
32 ГБ пространства для хранения данных, как в Lenovo P2, сегодня является стандартом почти для всех устройств в этой категории. Стоит отметить, что в Asus Zenfone 3 установлено уже 64 ГБ. Зато в нашем тестовом образце есть 4 ГБ оперативной памяти, чем не может похвастаться ни один из смартфонов-соперников.
Память можно расширить с помощью карты micro-SD до 128 ГБ, но это займёт совмещённый слот 2й сим-карты, и телефон превратится в односимочный. Порт USB не типа Type-C, и передаёт данные на низкой скорости USB 2.0. Можно подключать внешние устройства с помощью USB OTG, а гигантский аккумулятор смартфона может использоваться как power bank для зарядки других устройств. Ещё одним плюсом является поддержка NFC.
3 | Программное обеспечение
Установлена ОС Android 6.0.1 с довольно старыми пакетами безопасности от 1 октября 2016.
К счастью, на смартфоны Lenovo устанавливает всего лишь несколько приложений со встроенной рекламой, а также несколько полезных приложений: В "Theme Center" можно немного менять внешний вид ОС, и даже выбирать темы для телефона и экрана блокировки. Приложение "Lenovo Companion" позволяет проверять обновления, статус гарантии, и осуществлять диагностику системы. С помощью "SHAREit" можно делиться файлами, а в "SYNCit" - синхронизировать их с облаком. Мы заметили несколько некорректных переводов в этих приложениях.
Интересно, что можно активировать режим виртуальной реальности "VR Mode", который просто делит экран на 2 части и отображает в них одно и то же.
4 | Коммуникации и GPS
Очень хорошо, что Lenovo использует модем с поддержкой быстрой категории LTE Cat. 6. Это значит, что Lenovo P2 может получать информацию со максимальной скоростью до 300 Мбит/с, и передавать её до 50 Мбит/с. Поддерживаются 10 диапазонов 4G LTE, 4 диапазона 2G и 4 3G, что наверняка позволит пользоваться быстрыми сетями 4G в поездках за границей. Телефон хорошо принимал сигнал 4G внутри помещений, а также без проблем работал в сети Vodafone Германия (в городской черте).
Lenovo P2 радует и в плане WiFi: поддерживаются все широко используемые диапазоны 802.11 a/b/g/n/ac, включая новый (реже встречающийся, и поэтому более быстрый) диапазон 5 ГГц. Мы протестировали Lenovo P2 в связке с нашим эталонным роутером Linksys EA8500 (в диапазоне 5 ГГц). Уровень приёма был средний, но скорость передачи в 216 Мбит/с - просто отличная. В обычном режиме использования (недалеко от роутера), приём был хороший и страницы открывались быстро. В 10 метрах от роутера (и через 3 стены) шкала сигнала была заполнена наполовину, но страницы открывались так же быстро, как и рядом с роутером.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|Samsung Galaxy A5 2017
Mali-T830 MP3, 7880, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
214 Мбит ∼100% +141%
|Lenovo Moto Z Play
Adreno 506, 625, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
121 Мбит ∼57% +36%
|Lenovo P2
Adreno 506, 625, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
88.8 Мбит ∼41%
|Alcatel One Touch Idol 4S
Adreno 510, 652 MSM8976, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
35.8 Мбит ∼17% -60%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
Adreno 506, 625, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
32.9 Мбит ∼15% -63%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|Lenovo P2
Adreno 506, 625, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
216 Мбит ∼100%
|Samsung Galaxy A5 2017
Mali-T830 MP3, 7880, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
167 Мбит ∼77% -23%
|Lenovo Moto Z Play
Adreno 506, 625, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
112 Мбит ∼52% -48%
|Alcatel One Touch Idol 4S
Adreno 510, 652 MSM8976, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
35.4 Мбит ∼16% -84%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
Adreno 506, 625, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
31.2 Мбит ∼14% -86%
Модуль GPS не смог определить положение внутри здания; снаружи определение быстрое, с точностью 3 м. Lenovo P2 записал маршрут длиной на 250 м короче, чем профессиональный Garmin Edge 500 (практическим тестом была 12-километровая поездка на велосипеде). В целом, местоположение определялось хорошо, на карте смартфон обычно был в центре дороги, и было получено много промежуточных точек. Тем не менее, в районе моста P2 нарисовал прямую линию ("срезал" угол). В этом месте профессиональная навигационная система показала более точный результат. В конечном итоге, модуль GPS в Lenovo P2 определённо подходит для повседневной навигации.
5 | Телефон и качество звука
Lenovo немного модифицировала приложение Телефон. К примеру, в номеронабирателе теперь есть своя вкладка, он теперь не открывается кнопкой (как в стандартном телефоне Android). Зато звонки можно записывать автоматически, можно искать компании в жёлтых страницах, и напрямую блокировать звонящих.
Качество звонков двоякое: Lenovo P2 услаждает слух своего владельца, чего нельзя сказать о собеседнике на другом конце провода. Громкость можно выставить на очень высокий уровень, при этом чёткость речи будет вполне нормальная. Бубнения, гула или искажений не наблюдается. Тем не менее, собеседник слышал слова немного оборванными, а голос звучал немного "задранным". В режиме громкой связи собеседник звучал ещё лучше, но микрофон не особо чувствительный, нам приходилось повышать голос, чтобы собеседник мог понять, что мы говорили.
6 | Камеры
В этом смартфоне установлена фирменная камера Lenovo, в ней есть дополнительные функции. Например, режим "intelligent composition" (смешанный снимок) улучшил качество пробных фото людей и еды. Функция "smart" дополнительно автоматически выберет лучший снимок - но это работает только для основной камеры. Некоторые параметры можно выставить вручную - например, чувствительность ISO, или баланс белого.
Основная камера с разрешением 13 МП оснащена фазовым автофокусом и двойной светодиодной вспышкой. Разрешение фронтальной камеры - 5 МП. Lenovo P2 отстаёт от соперников по количеству пикселей, но это не обязательно минус, т.к. качество фото не напрямую зависит от разрешения камеры. Основная камера Lenovo P2 делает хорошие фотографии. Они чёткие, цвета выглядят хорошо, и можно рассмотреть много деталей. Возможно, выдержка немного темновата. 16-мегапиксельная камера в Samsung Galaxy A5 (2017) делает фото со странными двойными контурами в некоторых областях, но её выдержка немного лучше, а снимки в условиях плохого освещения намного чётче. Как бы там ни было, Lenovo P2 вполне годится для повседневной съёмки.
Видео можно записывать в Full HD. Есть режим замедленной съёмки, и timelapse (съёмка одного и того же объекта в течение продолжительного времени). Они работают как и предполагается, но разрешение видео ограничено 720p. В режиме замедленной съемки можно дополнительно указать, в каких областях делать замедление. Обычные видео получаются неплохими, но - к сожалению - автофокус слишком чувствительный, срабатывает при сильных изменениях в кадре, и это выглядит неприглядно. Выдержка адекватно адаптируется к происходящему на экране, к тому же её можно выставить вручную.
Фронтальная камера делает неплохие снимки, которые могли бы быть немного чётче. В светлых областях слишком высокая экспозиция, но зато тёмные области хорошо детализированы. Качество достаточно для того, чтобы изредка сделать селфи.
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
Мы протестировали основную камеру ещё раз уже в нашей лаборатории (где стандартизированы параметры освещения), и сделали фото эталонной таблицы. Цветные области выглядят хорошо и однородно, чёткость центра высокая. При этом, чёткость "плавает" - она существенно снижается в некоторых областях (правый левый угол), в то время как в остальных вполне на уровне. По углам контраст немного меньше, чем в центре.
Белый цвет немного желтит (видно на фото ColorChecker); жёлтый слишком яркий, а другие цвета - например, коричневый или фиолетовый - слишком тёмные.
7 | Аксессуары
В дополнение к блоку питания USB, кабелю USB, инструменту для SIM, в коробке с телефоном есть ещё брошюра для новых пользователей Lenovo P2. В комплекте с Lenovo P2 нет наушников, но зато есть адаптер USB OTG, в котором есть смысл - благодаря огромному аккумулятору Lenovo P2 - и который позволяет использовать телефон как power bank.
Из дополнительных аксессуаров можно купить наушник от JBL и модифицированный шлем VR (который можно использовать с упомянутым VR-режимом экрана, что будет работать и с другими обычными VR-шлемами.
8 | Устройства ввода
В смартфоне используется стандартная виртуальная клавиатура Google. Она вполне удобна, может предлагать варианты слов, поддерживает безотрывный ввод (swype), и голосовой ввод. Можно установить и любую другую. Тач-экран очень чётко отрабатывает прикосновения, и его легко использовать. Поддерживается режим перчаток (для стран с холодным климатом). Экранные кнопки внизу экрана свободно настраиваются, а немного выступающий сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку "домой".
Сканер отпечатков пальцев работает быстро и надёжно. Мы очень редко встречали ситуацию, в которой сканер не реагировал бы на ввод (при заблокированном экране). После идентификации отпечатка, экран разблокировался мгновенно. Эту кнопку можно настроить для выполнения целого ряда функций из меню, но в нашем случае это работало лишь частично - например, вместо списка приложений открывался голосовой поиск Google.
Под названием "Wide Touch" скрывается оверлей Lenovo, который отображается в левой части экрана. Он помогает быстро вызывать ряд функций и часто используемых приложений. К тому же, Lenovo предлагает и другие варианты управления - такие, как выход из спячки с помощью двойного тапа по экрану в режиме ожидания, вызов камеры с помощью клавиши регулировки громкости, итп.
Расположенные справа аппаратные клавиши хорошо нащупываются, и обладают чётким ходом. Слева есть интересный элемент управления: слайдер a la OnePlus 2 или iPhone, который включает или выключает звук. Тем не менее, в Lenovo P2 он активирует режим экономии энергии. Это может оказаться полезным, когда аккумулятор почти полностью разрядится, но было бы лучше позволить пользователю выбрать для него и альтернативные варианты применения.
Мы находимся под сильным впечатлением от того, насколько гибко настраиваются элементы управления в этой модели. Возможно, не всё работает идеально, но в целом пользователь сможет полностью настроить смартфон в соответствии со своими потребностями и предпочтениями.
9 | Дисплей
5.5-дюймовый экран с разрешением Full HD и технологией AMOLED с самого начала высоко устанавливает планку для соперников из этого обзора. Но, к сожалению, экран в Lenovo P2 намного более тёмный, чем у всех остальных: яркость в 477 Кд/м² неплохой показатель, но все остальные экраны намного ярче. Интересно, что яркость экрана в режиме "realistic APL (Average Picture Level)" составила 610 Кд/м².
Распределение яркости в 91% немного менее однородно, чем у соперников. Но результат всё равно очень хороший, и цветные области выглядят относительно однородно подсвеченными.
|Lenovo P2
AMOLED, 1920x1080, 5.5
|Lenovo Moto Z Play
AMOLED, 1920x1080, 5.5
|Samsung Galaxy A5 2017
Super AMOLED, 1920x1080, 5.2
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
IPS, 1920x1080, 5.5
|Alcatel One Touch Idol 4S
AMOLED, 2560x1440, 5.5
|Параметры экрана
12%
24%
-44%
-37%
|Brightness
477
511
7%
542
14%
633
33%
639
34%
|Brightness Distribution
91
93
2%
93
2%
93
2%
92
1%
|Уровень чёрного *
0.66
|Colorchecker DeltaE *
2.4
2.2
8%
1.6
33%
4.9
-104%
5.9
-146%
|DeltaE для серого *
2.8
2
29%
1.5
46%
5.8
-107%
3.8
-36%
|Гамма
2.28 105%
2.25 107%
2.28 105%
2.26 106%
2.27 106%
|CCT
6702 97%
6768 96%
6422 101%
7840 83%
7196 90%
|Контрастность
997
* ... меньше = лучше
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|240.4 Hz
|20 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 240.4 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 20 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 240.4 Гц относительно низка. Поэтому мерцание экрана может иметь некоторое негативное влияние на самочувствие, особенно при длительном использовании устройства.
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 655 Гц (мин. 43 Гц, макс. 28740 Гц).
При полностью выключенных пикселях отображается идеальный чёрный цвет. Теоретически, это обеспечивает идеальный контраст, а изображение выглядит более насыщенным. Именно это и происходит в случае Lenovo P2. Доступны 2 профиля цветов: "Нормальный" и "Интенсивный".
Цветовые сдвиги в режиме "Нормальный" очень низкие. Тем не менее, как Galaxy A5 (2017), так и Moto Z Play отображают цвета немного точнее. В этом профиле оттенки серого отображались с небольшой синевой, которая увеличивалась при профиле "Интенсивный", который также снижал точность отображения цветов. Покрытие пространства sRGB полное - экран Lenovo P2 может отобразить существенно больше цветовых оттенков, и даже более широкая гамма AdobeRGB покрыта в большей своей части.
К сожалению, AMOLED-экраны часто используют ШИМ-модуляцию для снижения уровня подсветки. Это означает, что подсветка выключается на доли секунд, что заставляет экран выглядеть темнее. Именно это происходит в Lenovo P2 240 раз в секунду при уровне подсветки в 20%. Люди с чувствительными глазами могут ощущать мерцание.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 3 ms стадия 1
|↘ 3 ms стадия 2
|Это отличное время отклика! Экран идеально подходит для игр и подобных применений.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 2% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 3 ms стадия 1
|↘ 5 ms стадия 2
|Это хорошее время отклика. Экран полностью подходит для игр и подобных применений.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 2% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.4 миллисек.)
Глянцевые экраны, используемые в большинстве смартфонов, обычно не очень хорошо подходят для использования на открытом воздухе, поскольку на них сильно отражаются окружающие здания и предметы, что сильно затрудняет чтение информации на экране. Повышенная яркость экранов смартфонов среднего ценового диапазона позволяет что-то разглядеть даже в условиях сильной засветки. Это как раз случай Lenovo P2.
В дополнение к этому, AMOLED-экраны отличаются почти идеальными углами обзора с любой стороны; разве что можно заметить небольшой цветной туман, если смотреть очень сбоку.
10 | Производительность
Смартфон Lenovo P2 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 625. Данная платформа среднего уровня производится с использованием технологического процесса 14 нм, содержит 8 ядер, и поддерживает максимальную частоту до 2 ГГц. Этот довольно популярный процессор (которому примерно год) установлен также в Zenfone 3 и Moto Z Play.
Производительность этих трёх смартфонов во многих тестах очень похожа, и соответствует ожиданиям для продуктов этой ценовой категории.
Видеопроцессор Adreno 506 может работать на максимальной частоте до 650 МГц, и поддерживает все графические API, включая Vulkan и OpenGL 3.2. Производительность видеоадаптера в Lenovo P2 является обычной для устройств своего класса. Только Samsung Galaxy A5 (2017) немного опережает конкурентов.
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score (по убыванию)
|Lenovo P2
|
63522 Points ∼34%
|Lenovo Moto Z Play
|
61345 Points ∼33% -3%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
60603 Points ∼33% -5%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL (6.2.1)
|
62484 Points ∼34% -2%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
83564 Points ∼45% +32%
|Geekbench 4
|64 Bit Multi-Core Score (по убыванию)
|Lenovo P2
|
2875 Points ∼14%
|Lenovo Moto Z Play (32 Bit)
|
2525 Points ∼12% -12%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
4098 Points ∼19% +43%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
4042 Points ∼19% +41%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
3427 Points ∼16% +19%
|64 Bit Single-Core Score (по убыванию)
|Lenovo P2
|
818 Points ∼16%
|Lenovo Moto Z Play (32 Bit)
|
795 Points ∼16% -3%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
775 Points ∼15% -5%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
820 Points ∼16% 0%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
1475 Points ∼29% +80%
|3DMark
|Sling Shot OpenGL ES 3.1 Physics (по убыванию)
|Lenovo P2
|
1673 Points ∼66%
|Lenovo Moto Z Play
|
1636 Points ∼64% -2%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
1713 Points ∼67% +2%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
2109 Points ∼83% +26%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
1788 Points ∼70% +7%
|Sling Shot OpenGL ES 3.1 Graphics (по убыванию)
|Lenovo P2
|
380 Points ∼7%
|Lenovo Moto Z Play
|
382 Points ∼7% +1%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
710 Points ∼13% +87%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
380 Points ∼7% 0%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
759 Points ∼14% +100%
|Sling Shot OpenGL ES 3.1 (по убыванию)
|Lenovo P2
|
459 Points ∼12%
|Lenovo Moto Z Play
|
461 Points ∼12% 0%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
816 Points ∼21% +78%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
465 Points ∼12% +1%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
870 Points ∼22% +90%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics (по убыванию)
|Lenovo P2
|
1682 Points ∼65%
|Lenovo Moto Z Play
|
1631 Points ∼63% -3%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
1752 Points ∼68% +4%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
2112 Points ∼82% +26%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
1800 Points ∼70% +7%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics (по убыванию)
|Lenovo P2
|
726 Points ∼9%
|Lenovo Moto Z Play
|
725 Points ∼9% 0%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
1053 Points ∼14% +45%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
719 Points ∼9% -1%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
1275 Points ∼16% +76%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 (по убыванию)
|Lenovo P2
|
831 Points ∼17%
|Lenovo Moto Z Play
|
827 Points ∼17% 0%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
1155 Points ∼24% +39%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
842 Points ∼17% +1%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
1363 Points ∼28% +64%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics (по убыванию)
|Lenovo P2
|
15462 Points ∼23%
|Lenovo Moto Z Play
|
15923 Points ∼24% +3%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
13057 Points ∼19% -16%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
15984 Points ∼24% +3%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
11020 Points ∼16% -29%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score (по убыванию)
|Lenovo P2
|
13398 Points ∼3%
|Lenovo Moto Z Play
|
13437 Points ∼3% 0%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
13314 Points ∼3% -1%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
13466 Points ∼3% +1%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
21398 Points ∼5% +60%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score (по убыванию)
|Lenovo P2
|
13808 Points ∼7%
|Lenovo Moto Z Play
|
13920 Points ∼7% +1%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
13256 Points ∼7% -4%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
13955 Points ∼7% +1%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
17695 Points ∼9% +28%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16 (по убыванию)
|Lenovo P2
|
23 fps ∼2%
|Lenovo Moto Z Play
|
23 fps ∼2% 0%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
34 fps ∼3% +48%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
23 fps ∼2% 0%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
31 fps ∼3% +35%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16 (по убыванию)
|Lenovo P2
|
23 fps ∼5%
|Lenovo Moto Z Play
|
23 fps ∼5% 0%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
33 fps ∼7% +43%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
21 fps ∼5% -9%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
22 fps ∼5% -4%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL (по убыванию)
|Lenovo P2
|
10 fps ∼2%
|Lenovo Moto Z Play
|
10 fps ∼2% 0%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
15 fps ∼3% +50%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
9.9 fps ∼2% -1%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
15 fps ∼3% +50%
|on screen Manhattan Onscreen OGL (по убыванию)
|Lenovo P2
|
10 fps ∼4%
|Lenovo Moto Z Play
|
10 fps ∼4% 0%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
15 fps ∼7% +50%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
9.7 fps ∼4% -3%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
9.3 fps ∼4% -7%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen (по убыванию)
|Lenovo P2
|
6.2 fps ∼2%
|Lenovo Moto Z Play
|
6.2 fps ∼2% 0%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
9.1 fps ∼3% +47%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
6.2 fps ∼2% 0%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
9.4 fps ∼3% +52%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen (по убыванию)
|Lenovo P2
|
6.7 fps ∼4%
|Lenovo Moto Z Play
|
6.7 fps ∼4% 0%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
9 fps ∼5% +34%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
6.1 fps ∼3% -9%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
4.7 fps ∼3% -30%
|PCMark for Android - Work performance score (по убыванию)
|Lenovo P2
|
4810 Points ∼59%
|Lenovo Moto Z Play
|
6767 Points ∼83% +41%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
5035 Points ∼62% +5%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
6785 Points ∼84% +41%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
4852 Points ∼60% +1%
|BaseMark OS II
|Web (по убыванию)
|Lenovo P2
|
783 Points ∼51%
|Lenovo Moto Z Play
|
649 Points ∼42% -17%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
659 Points ∼43% -16%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
702 Points ∼46% -10%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
1009 Points ∼65% +29%
|Graphics (по убыванию)
|Lenovo P2
|
1016 Points ∼12%
|Lenovo Moto Z Play
|
1013 Points ∼12% 0%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
1528 Points ∼18% +50%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
1019 Points ∼12% 0%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
1581 Points ∼18% +56%
|Memory (по убыванию)
|Lenovo P2
|
1451 Points ∼38%
|Lenovo Moto Z Play
|
795 Points ∼21% -45%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
1508 Points ∼39% +4%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
1042 Points ∼27% -28%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
1861 Points ∼48% +28%
|System (по убыванию)
|Lenovo P2
|
1960 Points ∼30%
|Lenovo Moto Z Play
|
2069 Points ∼31% +6%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
2593 Points ∼39% +32%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
2923 Points ∼44% +49%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
2338 Points ∼36% +19%
|Overall (по убыванию)
|Lenovo P2
|
1226 Points ∼37%
|Lenovo Moto Z Play
|
1019 Points ∼31% -17%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
1408 Points ∼43% +15%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
1215 Points ∼37% -1%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
1623 Points ∼49% +32%
Результаты тестов чтения веб-сайтов показали, что Lenovo P2 несущественно медленней остальных устройств в этом обзоре. Тем не менее, на практике смартфон работает быстро, и даже тяжелые веб-сайты с HTML5 были плавными.
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score (по убыванию)
|Lenovo P2 (Chrome 56)
|
8463 ms * ∼14%
|Lenovo Moto Z Play (Chrome 53)
|
8168.9 ms * ∼14% +3%
|Samsung Galaxy A5 2017 (Samsung Browser (Chrome 44))
|
6442.4 ms * ∼11% +24%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL (Chrome 53.0.2785.124)
|
8041.4 ms * ∼14% +5%
|Alcatel One Touch Idol 4S (Chrome 54)
|
3401.9 ms * ∼6% +60%
|Octane V2 - Total Score (по убыванию)
|Lenovo P2 (Chrome 56)
|
4435 Points ∼9%
|Lenovo Moto Z Play (Chrome 53)
|
4979 Points ∼10% +12%
|Samsung Galaxy A5 2017 (Samsung Browser (Chrome 44))
|
5256 Points ∼11% +19%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL (Chrome 53.0.2785.124)
|
4905 Points ∼10% +11%
|Alcatel One Touch Idol 4S (Chrome 54)
|
9005 Points ∼18% +103%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score (по убыванию)
|Lenovo P2 (Chrome 56)
|
28.883 Points ∼9%
|Lenovo Moto Z Play (Chrome 53)
|
31.8 Points ∼10% +10%
|Samsung Galaxy A5 2017 (Samsung Browser (Chrome 44))
|
32.222 Points ∼10% +12%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL (Chrome 53.0.2785.124)
|
31.118 Points ∼10% +8%
|Alcatel One Touch Idol 4S (Chrome 54)
|
52 Points ∼16% +80%
|WebXPRT 2015 - Overall Score (по убыванию)
|Lenovo P2
|
84 Points ∼15%
|Lenovo Moto Z Play (Chrome 53)
|
83 Points ∼14% -1%
|Samsung Galaxy A5 2017 (Samsung Browser (Chrome 44))
|
89 Points ∼15% +6%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL (Chrome 53.0.2785.124)
|
84 Points ∼15% 0%
* ... меньше = лучше
Скорость доступа к памяти - одна из сильных сторон Lenovo P2. Сначала мы смотрим на производительность внутренней памяти: хотя другие смартфоны тоже показали хорошие результаты, Lenovo P2 удаётся сохранять высокую скорость даже в тесте чтения случайных блоков. Это подтверждает очень маленькое время загрузки.
Работа с micro-SD также происходит довольно быстро: Lenovo P2 оказался на первом месте по скорости доступа (тестировалась наша эталонная карта Toshiba micro-SD).
|AndroBench 3-5
|Sequential Write 256KB SDCard (по убыванию)
|Lenovo P2 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
59.41 MB/s ∼91%
|Lenovo Moto Z Play (Toshiba Exceria Pro M401)
|
50.57 MB/s ∼77% -15%
|Samsung Galaxy A5 2017 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
55.98 MB/s ∼86% -6%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL (Toshiba Exceria Pro M401)
|
50.07 MB/s ∼77% -16%
|Alcatel One Touch Idol 4S (Toshiba Exceria Pro M401)
|
56.25 MB/s ∼86% -5%
|Sequential Read 256KB SDCard (по убыванию)
|Lenovo P2 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
79.25 MB/s ∼95%
|Lenovo Moto Z Play (Toshiba Exceria Pro M401)
|
74.58 MB/s ∼90% -6%
|Samsung Galaxy A5 2017 (Toshiba Exceria Pro M401)
|
73.71 MB/s ∼88% -7%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL (Toshiba Exceria Pro M401)
|
79.22 MB/s ∼95% 0%
|Alcatel One Touch Idol 4S (Toshiba Exceria Pro M401)
|
74.63 MB/s ∼90% -6%
|Random Write 4KB (по убыванию)
|Lenovo P2
|
44.4 MB/s ∼59%
|Lenovo Moto Z Play
|
45.58 MB/s ∼61% +3%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
12.13 MB/s ∼16% -73%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
7.4 MB/s ∼10% -83%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
14.45 MB/s ∼19% -67%
|Random Read 4KB (по убыванию)
|Lenovo P2
|
38.2 MB/s ∼28%
|Lenovo Moto Z Play
|
38.78 MB/s ∼28% +2%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
22.41 MB/s ∼16% -41%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
74 MB/s ∼54% +94%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
36.53 MB/s ∼27% -4%
|Sequential Write 256KB (по убыванию)
|Lenovo P2
|
76.74 MB/s ∼41%
|Lenovo Moto Z Play
|
73.14 MB/s ∼39% -5%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
77.1 MB/s ∼41% 0%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
188 MB/s ∼100% +145%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
80.81 MB/s ∼43% +5%
|Sequential Read 256KB (по убыванию)
|Lenovo P2
|
270.14 MB/s ∼45%
|Lenovo Moto Z Play
|
254.78 MB/s ∼43% -6%
|Samsung Galaxy A5 2017
|
182.03 MB/s ∼31% -33%
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
|
282 MB/s ∼47% +4%
|Alcatel One Touch Idol 4S
|
231.85 MB/s ∼39% -14%
11 | Игры
В протестированных играх Lenovo P2 всегда показывал минимум 30 кадров в секунду - даже в некоторых довольно требовательных 3D-играх, вроде "Asphalt 8" и "Dead Trigger 2". Разумеется, с простыми играми вроде "Angry Birds" нет никаких проблем.
Управление с помощью тачскрина и сенсора положения в пространстве, работало очень точно.
|Asphalt 8: Airborne
|Настройки
|Значение
|high
|30 fps
|very low
|30 fps
|Dead Trigger 2
|Настройки
|Значение
|high
|55 fps
12 | Нагрев и шум
Нагрев
Производительность данного чипсета остаётся стабильной даже в под нагрузкой в течение продолжительного времени. Мы увидели это в тесте на автономность GFXBench 2.7, который повторяет рендеринг сцены 30 раз подряд, записывая частоту кадров в каждом проходе. Частота кадров практически не менялась.
Такой результат не удивляет, поскольку температура корпуса под высокой нагрузкой менялась несильно. Максимальная замеренная температура составила 32 °C, что едва ощутимо при прикосновении, да и то только в небольшой области корпуса. За это надо сказать спасибо 14-нм техпроцессу. В состоянии простоя температура составила максимум 27.6 °C.
13 | Динамик
Ещё один приятный сюрприз в данном смартфоне - малюсенький динамик, который Lenovo спрятала в нижней части боковой кромки. Он выдаёт довольно громкий звук, и можно с трудом услышать признаки перегрузки лишь на максимальной громкости. Более того, если держать смартфон в руках, то басы вполне ощущаются пальцами. Слушать поп-музыку на Lenovo P2 очень и очень приятно. Несмотря на то, что некоторые частоты, характерные для классической музыки, слышны хуже (нижняя половина звукового диапазона) - качество звука Lenovo P2 намного лучше, чем у большинства смартфонов этой ценовой группы. Его микроскопический динамик хорошо передаёт атмосферу видеоклипов.
3.5-мм аудиопорт работает отлично, звук звучит очень чисто. То же верно и для передачи звука по Bluetooth.
Анализ АЧХ аудиосистемы Lenovo P2
(+) | отличный уровень макс. громкости (85.7 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 17.1% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 6.7% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (17.6% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 97% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 28% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 67% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Samsung Galaxy A5 2017
(+) | отличный уровень макс. громкости (82.96 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 15.5% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 9.4% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (22.4% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 23% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 11% примерно так же, 67% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 51% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 42% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Frequency diagram in comparison (checkboxes above can be turned on/off!)
14 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
В выключенном состоянии смартфон не потребляет энергию, а 0.23 Вт в режиме сна считается скромным показателем. В режиме простоя требуется 1.03 Вт. Абсолютный максимум энергопотребления зафиксирован на уровне 3.98 Вт. Нам очень понравилось, что Lenovo P2 очень энергоэффективен под нагрузкой, и в среднем потребляет 1.78 Вт. Хотя другой смартфон Lenovo (Moto Z Play) потребляет даже чуть меньше энергии, Lenovo P2 явно очень экономный смартфон.
|Выкл.
|0 / 0.23 Вт
|Ожидание
| 0.54 / 1.01 / 1.03 Вт
|Нагрузка
|
1.78 / 3.98 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo P2
5100 мА⋅ч
|Lenovo Moto Z Play
3510 мА⋅ч
|Samsung Galaxy A5 2017
3000 мА⋅ч
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
3000 мА⋅ч
|Alcatel One Touch Idol 4S
3000 мА⋅ч
|Энергопотребление
7%
-25%
-80%
-70%
|В простое, мин. *
0.54
0.51
6%
0.64
-19%
0.83
-54%
0.76
-41%
|В простое, сред. *
1.01
0.87
14%
1.36
-35%
2.11
-109%
1.02
-1%
|В простое, макс. *
1.03
0.9
13%
1.4
-36%
2.12
-106%
1.04
-1%
|Нагрузка, сред. *
1.78
1.69
5%
2.53
-42%
3.41
-92%
4.4
-147%
|Нагрузка, макс. *
3.98
4
-1%
3.63
9%
5.46
-37%
10.4
-161%
* ... меньше = лучше
Время автономной работы
Низкое потребление энергии + гигантский аккумулятор = ? Сейчас мы дадим ответ на этот вопрос. Вне всяких сомнений, аккумулятор в Lenovo P2 всё ещё ищет соперника, учитывая ёмкость в 5100 мАч, или 19.38 Вт⋅ч. В целом ряде планшетов стоят аккумуляторы немногим больше этого.
Итогом является отличный результат в практическом тесте чтения веб-сайтов по Wi-Fi: 16 часов 18 минут, или почти 20 часов непрерывного просмотра видео. В режиме ожидания смартфон проработал 47 часов, и почти 9 часов (!) под полной нагрузкой. Такие результаты по-настоящему впечатляют. Кроме этого, зарядка Lenovo P2 занимает меньше 2 часов (поддерживается Quick Charge), а из батареи можно выжать дополнительное время, если задействовать аппаратный слайдер экономии энергии.
На практике нам вообще не пришлось заряжать смартфон повторно. Мы смогли выполнить все тесты (кроме теста автономной работы), и ещё оставалось 30% заряда. Так что в реальной жизни Lenovo P2 может легко протянуть 2-3 рабочих дня на одной зарядке. Даже если непрерывно нагружать смартфон на 100%, получится проработать полный рабочий день. Те же пользователи, кто пользуется смартфоном эпизодически, возможно, смогут проработать от 1 зарядки целую неделю.
|Без нагрузки
|47час. 21мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|16час. 18мин.
|1080p-видео
|19час. 59мин.
|Макс. расход энергии
|8час. 48мин.
|Lenovo P2
5100 мА⋅ч
|Lenovo Moto Z Play
3510 мА⋅ч
|Samsung Galaxy A5 2017
3000 мА⋅ч
|Asus Zenfone 3 ZE552KL
3000 мА⋅ч
|Alcatel One Touch Idol 4S
3000 мА⋅ч
|Время работы
-1%
-15%
-31%
-58%
|В простое
2841
2540
-11%
2418
-15%
1502
-47%
|Нагрузка и 100% яркости
528
652
23%
467
-12%
352
-33%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
978
824
-16%
843
-14%
797
-19%
415
-58%
|Воспр. видео H.264
1199
1190
-1%
984
-18%
905
-25%
За
Против
Вердикт
В начале обзора мы уже говорили, что время автономной работы Lenovo P2 по-настоящему фантастическое. Нас удивило, что Lenovo удалось создать такой по-настоящему сбалансированный смартфон. Элегантный и прочный корпус, хорошая производительность, в целом чёткие фотографии, возможность детально настроить элементы управления в соответствии со своими предпочтениями, AMOLED-экран со вполне точными цветами, превосходный динамик, а также едва заметный нагрев - все эти плюсы, на первый взгляд, не оставляют пространства для критики.
Более близкое знакомство со смартфоном всё же обнаруживает возможности для улучшений: иногда некачественно переведённое ПО, сравнительно низкая яркость экрана, и лёгкая синеватость экрана. Микрофон тоже не идеален, а камера делает фотографии, чёткость которых варьируется в разных местах. В целом, минусы можно улучшить программным обновлением. К сожалению, это не позволяет присвоить смартфону рейтинг "очень хорошо".
Lenovo P2 - хороший смартфон средней ценовой группы, в котором с трудом можно найти недостатки, и который радует во многих аспектах, особенно в плане времени работы от аккумулятора, и качества звука.
Lenovo P2 определённо является отличным устройством средней ценовой категории. Всем, кто выбирает смартфон этой группы, рекомендуется включить его в свой список претендентов. P2 особенно сильно порадует пользователей, которым необходимо максимально продолжительное время работы от одной зарядки.
Lenovo P2 - 24/02/2017 v6
Florian Wimmer