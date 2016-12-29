Обзор смартфона Alcatel One Touch Idol 4S

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Китайский производитель TLC хочет, чтобы его Alcatel One Touch Idol 4S на равных соперничал с другими премиум-смартфонами. При этом, считается, что данную цель не нужно реализовывать с помощью аппаратных характеристик устройства, а будет достаточно комплекта из большого количества аксессуаров. Сюда входит, к примеру, коробка, которая по совместительству является шлемом виртуальной реальности, а также очень неплохие наушники от JBL. Производительность этого 5.5-дюймового смартфона средняя. Помимо платформы Snapdragon 652 от Qualcomm, пользователям будет доступно 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ для хранения данных, что можно расширить с помощью карты microSD.

Alcatel оценивает Idol 4S в 449 евро, поэтому ему придётся иметь дело с серьёзными соперниками: например, с новым OnePlus 3T, Honor 8 и ZTE Axon 7. Все они получили отличные оценки в наших обзорах. Другим интересным конкурентом можно считать более дорогого Blackberry DTEK60, который тоже производится TLC и использует практически тот же самый корпус.