Обзор смартфона Alcatel One Touch Idol 4S
Лучший в своём классе - благодаря аксессуарам? One Touch Idol 4S - новый флагман от Alcatel, и он комплектуется большим количеством аксессуаров. Но детальное знакомство с ним выявляет ряд минусов.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Китайский производитель TLC хочет, чтобы его Alcatel One Touch Idol 4S на равных соперничал с другими премиум-смартфонами. При этом, считается, что данную цель не нужно реализовывать с помощью аппаратных характеристик устройства, а будет достаточно комплекта из большого количества аксессуаров. Сюда входит, к примеру, коробка, которая по совместительству является шлемом виртуальной реальности, а также очень неплохие наушники от JBL. Производительность этого 5.5-дюймового смартфона средняя. Помимо платформы Snapdragon 652 от Qualcomm, пользователям будет доступно 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ для хранения данных, что можно расширить с помощью карты microSD.
Alcatel оценивает Idol 4S в 449 евро, поэтому ему придётся иметь дело с серьёзными соперниками: например, с новым OnePlus 3T, Honor 8 и ZTE Axon 7. Все они получили отличные оценки в наших обзорах. Другим интересным конкурентом можно считать более дорогого Blackberry DTEK60, который тоже производится TLC и использует практически тот же самый корпус.
фронт. камера: 8 Мп (фронтальная вспышка, широкоугольная 84°)
1 | Дизайн и особенности корпуса
Корпус Alcatel One Touch Idol 4S сделан из металла и стекла. Металлическая рамка зауживается по краям, благодаря чему два стеклянных элемента на передней и задней панелях выглядят "окаймлёнными". Рамка также немного выступает в нижней и верхней части стекла, что обеспечило дополнительное пространство для двух динамиков, размещённых на передней панели. Доступно 3 варианта цветов, но изменяется только цвет металлической рамки. Помимо серебряного варианта (который тестировали мы), можно выбрать также золотой или тёмно-серый. Как мы уже упомянули, корпус почти такой же, как у более дорогого BlackBerry DTEK60.
Alcatel может легко соперничать с конкурентами в плане стабильности и качества сборки. Всё отлично, потому что ни надавливания, ни скручивания не являются проблемой для большого смартфона. Хорошо встроенный слот для карт на левой стороне тоже сделан из металла. Только клавиши регулировки громкости немного болтаются. В качестве минуса можно отметить выбор стекла как материала для задней панели, т.к. на нём заметна грязь. Ваш смартфон быстро приобретёт неряшливый вид, если не будете протирать его регулярно.
Idol 4S - довольно большой смартфон, даже в нашей сравнительной группе. Это - результат упомянутой ранее "выступающей" рамке, а также широкой каймой по краям экрана. Это тончайший телефон при своих 7 мм, но не стоит забывать про выступающий модуль камеры на обратной стороне. Вес в 150 грамм делает его одним из самых лёгких фаблетов.
2 | Порты и коммуникации
One Touch Idol 4S построен на платформе Qualcomm Snapdragon 652 (8 ядер) и видеопроцессором Adreno 510 и 3 ГБ оперативной памяти, плюс 32 GB для хранения данных, из которых доступно около 20 ГБ после обновления всех приложений, и расширяемых с помощью карты microSD (до 200 ГБ), которую можно отформатировать как съемную или внутреннюю память.
Порт Micro-USB, расположенный снизу, поддерживает только скорости 2.0 и не приспособлен для передачи видео. Тем не менее, поддерживается USB-OTG для лёгкого подключения устройств и периферии. Для подключения можно использовать ещё и Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, и NFC. Также есть FM-радио.
3 | Программное обеспечение
Idol 4S работает на операционной системе Android 6.0.1 Marshmallow, с пакетами обновления от сентября 2016. По первоначальной информации, обновление до Android 7 Nougat должно было быть выпущено до конца года, но пока этого не произошло. По сравнению со стандартной версией Android есть только незначительные изменения, но установлены несколько дополнительных приложений (которые можно удалить, если нужно).
Функциональная панель на экране блокировки - очень удобная вещь, которая даёт прямой доступ к истории звонков, таймеру или настройкам. Смартфон можно разбудить или даже заблокировать двойным кликом по экрану. Навигация в целом очень плавная. Светодиод уведомлений расположен над экраном, но режим его работы не настраивается.
4 | Коммуникации и GPS
В плане коммуникаций заметно много минусов, поскольку LTE-модем поддерживает только категорию 4 (150 Мбит вниз, 50 Мбит вверх), и поддерживает мало частот (см. спецификации для полного перечня). Тем не менее, он нормально работал в городской черте в сети T-Mobile. Работy в режиме 4G LTE поддерживают оба слота Nano-SIM, но придётся пожертвовать картой microSD, если вы захотите использовать 2 сим-карты одновременно.
Смартфон поддерживает все основные беспроводные стандарты, включая быстрый 802.11ac, но наш стандартный тест Wi-Fi с использованием роутера Linksys EA8500 показал очень плохие результаты. Всего лишь 35 Мбит (приём и передача), соперники показывают намного лучшие скорости. Сложно объяснить такие результаты; возможно, это вопрос совместимости с роутером. Субъективно, производительность при работе через AVM Fritz!Box 7490 была как минимум нормальная.
|Networking
|iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
|ZTE Axon 7
Adreno 530, 820 MSM8996, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
337 Мбит ∼100% +841%
|OnePlus 3T
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB UFS 2.0 Flash
|
257 Мбит ∼76% +618%
|Alcatel One Touch Idol 4S
Adreno 510, 652 MSM8976, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
35.8 Мбит ∼11%
|iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
|OnePlus 3T
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB UFS 2.0 Flash
|
313 Мбит ∼100% +784%
|ZTE Axon 7
Adreno 530, 820 MSM8996, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
298 Мбит ∼95% +742%
|Alcatel One Touch Idol 4S
Adreno 510, 652 MSM8976, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
|
35.4 Мбит ∼11%
Смартфон может определять местоположение только через GPS (A-GPS). Это не работало внутри помещений, но при выходе из здания местоположение было быстро найдено (за 15 секунд), с весьма приличной точностью в 3 метра. Мы также проверили работу GPS во время поездки на велосипеде, и сравнили результаты с профессиональным навигационным устройством Garmin Edge 500. Idol 4S немного "срезает углы", и общая длительность трека получилась чуть больше, но в реальной жизни это не должно вызвать каких-либо проблем.
5 | Телефон и качество голоса
В качестве телефона используется стандартная "звонилка" Android, которой очень легко пользоваться. Но вот качество голоса при звонках нельзя назвать хорошим. Голоса собеседников носили металлический оттенок и иногда прерывались (на нашей стороне провода). Это подтвердили и собеседники, кроме того, были замечены выпадения. Проблемы продолжались даже во время использования громкой связи или наушников, так что телефонный модуль оставляет желать лучшего.
6 | Камеры
Спереди расположена камера в 8 мегапикселей, с широкими углами обзора 84° и дополнительной вспышкой. Вспышка помогает в условиях недостаточного освещения, но в целом, качество фотографий не впечатлило. Цвета выглядели весьма блёклыми и всегда не хватало детализации, даже при хорошем освещении.
Основная камера использует сенсор в 16 мегапикселей. Цвета слишком насыщенные, хотя надо признать, что конечный результат выглядит очень хорошо. Тем не менее, мы снова заметили размытые края, как на пробных фотографиях, так и на измерительной таблице. Камера достаточно хороша для быстрых снимков при хорошем освещении, но при слабом будет мало что видно (см. пример 3).
Видео можно записывать в 4K (3840x2160 пикселов, ~38 Мб/с, 26 кадров/с), но по умолчанию установлено Full HD (1920x1080 пикселов, ~18 Мб/с, 28 кадров/с). Видеоролики в 4K, сожалению, не темнее в сравнении с Full HD, где мы также хотели бы видеть более высокую частоту кадров.
Интерактивное сравнение фото-образцов
Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.Scene 1Scene 2Scene 3
7 | Устройства ввода
На правой стороне Idol 4S расположена кнопка "Boom", которая, предположительно, должна упростить управление смартфоном. Ей можно назначить разные функции, с чем возникли определённые проблемы. Из-за своего расположения, вы ожидаете кнопку питания или камеры. К примеру, мы иногда делали снимок экрана вместо фотографии. Кнопки управления Android наэкранные, хотя под экраном достаточно места для ёмкостных.
Ёмкостный экран распознаёт до 10 нажатий одновременно и с высокой точностью, но вместе с этим очень чувствителен. Мы несколько раз вызывали разные действия во время простого прокручивания меню. Из клавиатур, установлены SwiftKey и стандартная клавиатура Android. Она поддерживает все общепринятые функции, но можно установить и любую другую клавиатуру из Play Store.
8 | Дисплей
Alcatel использует 5.5-дюймовый AMOLED экран с родным разрешением в 2560x1440 пикселов, так что текст будет очень чётким (534 PPI). Изображение на экране нам очень понравилось, а результаты измерений тоже хорошие. Особенно впечатляет яркость экрана, которая дошла до 627 Кд/м.кв. при полной заливке белым, и даже до 760 при чёрно-белой картинке с заливкой в разных долях. Поэтому неудивительно, что максмальную яркость может "выставить" только сенсор освещения; настройка вручную позволяет установить максимум 353 Кд/м.кв.. Эти результаты намного лучше соперников.
Значение чёрного 0 Кд/м.кв., поскольку чёрные пикселы не излучают свет, так что теоретический контраст - бесконечный. ШИМ находится на обычном уровне для экранов AMOLED при любом уровне яркости.
|Alcatel One Touch Idol 4S
AMOLED, 2560x1440, 5.5
|Honor 8
IPS, 1920x1080, 5.2
|ZTE Axon 7
AMOLED, 2560x1440, 5.5
|OnePlus 3T
Optic-AMOLED, 1920x1080, 5.5
|BlackBerry DTEK60
AMOLED, 2560x1440, 5.5
|Параметры экрана
-25%
-1%
-35%
-9%
|Brightness
639
443
-31%
334
-48%
430
-33%
608
-5%
|Brightness Distribution
92
93
1%
88
-4%
84
-9%
88
-4%
|Уровень чёрного *
0.4
|Colorchecker DeltaE *
5.9
5.4
8%
4.6
22%
7.1
-20%
6.6
-12%
|DeltaE для серого *
3.8
6.7
-76%
2.8
26%
6.8
-79%
4.3
-13%
|Гамма
2.27 106%
2.33 103%
2.29 105%
2.23 108%
1.88 128%
|CCT
7196 90%
8262 79%
6612 98%
7866 83%
6966 93%
|Контрастность
1128
* ... меньше = лучше
Можно настроить цветовую температуру в настройках, и даже выбрать естественный режим, который уменьшит насыщенность цветов, характерную для экранов AMOLED. Наши замеры показали весьма приличные результаты. Значение для градаций серого недалеко от идеального (<3), со средним отклонением DeltaE-2000 в 3.8 в сравнении с цветным образцом в sRGB. Цвета показывают более сильные отклонения, особенно красный (14.6) и зелёный (10), плюс цвета были в целом слишком насыщенными.
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|235.8 Hz
|100 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 235.8 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 100 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 235.8 Гц относительно низка. Поэтому мерцание экрана может иметь некоторое негативное влияние на самочувствие, особенно при длительном использовании устройства.
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 460 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 3 ms стадия 1
|↘ 3 ms стадия 2
|Это отличное время отклика! Экран идеально подходит для игр и подобных применений.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 2% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|18 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 7 ms стадия 1
|↘ 11 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 4% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 43.2 миллисек.)
Благодаря впечатляющей яркости экрана, у One Touch Idol 4S нет проблем даже в условиях очень яркого освещения. Стоит избегать лишь прямого солнечного света, который вызывает раздражающие блики на глянцевом экране. AMOLED-экран обеспечивает очень широкие углы обзора, но с некоторых углов видна типичная синеватость.
9 | Производительность
При разработке Idol 4S Alcatel решил, что необходимости в высокопроизводительных процессорах нет, и выбрал Snapdragon 652 от Qualcomm, который до сих пор производится по процессу 28 нм. Это, разумеется, вовсе не слабая платформа, учитывая наличие 8 ядер (4x Cortex-A72 @1.8 ГГц, 4x Cortex-A53 @1.4 ГГц), но конкуренты построены на более быстрых платформах. Это демонстрируют и наши тесты, в которых процессор Idol 4S обычно фигурирует в конце рейтинга.
За графические вычисления отвечает Adreno 510 (550 МГц), который поддерживает все функции более быстрого Adreno 530 (такие, как Vulkan и OpenGL ES 3.1). Производительность видеопроцессора лишь немногим лучше прежнего флагмана Adreno 330. Графическая карта существенно уступает лишь Mali-T880 MP4 в Honor 8, но Adreno 530, используемая соперниками OnePlus 3T и ZTE Axon 7, реально быстрее. Бенчмарк 3DMark Sling Shot 3.1 Unlimited постоянно "падал".
|AnTuTu Benchmark v6 - Total Score
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
159866 Points ∼100% +91%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
134232 Points ∼84% +61%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
122524 Points ∼77% +47%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
94671 Points ∼59% +13%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
83564 Points ∼52%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
75533 Points ∼47% -10%
|Geekbench 4
|64 Bit Multi-Core Score
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
5481 Points ∼100% +60%
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
4236 Points ∼77% +24%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
3867 Points ∼71% +13%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
3427 Points ∼63%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510 (32 Bit)
|
2511 Points ∼46% -27%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
Points ∼0% -100%
|64 Bit Single-Core Score
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
1881 Points ∼100% +28%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
1726 Points ∼92% +17%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
1475 Points ∼78%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
1280 Points ∼68% -13%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510 (32 Bit)
|
1204 Points ∼64% -18%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
Points ∼0% -100%
|3DMark
|Sling Shot OpenGL ES 3.1 Physics
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
2482 Points ∼100% +39%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
1800 Points ∼73% +1%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
1788 Points ∼72%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
1783 Points ∼72% 0%
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
1728 Points ∼70% -3%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
1328 Points ∼54% -26%
|Sling Shot OpenGL ES 3.1 Graphics
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
2837 Points ∼100% +274%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
2528 Points ∼89% +233%
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
2418 Points ∼85% +219%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
818 Points ∼29% +8%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
759 Points ∼27%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
745 Points ∼26% -2%
|Sling Shot OpenGL ES 3.1
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
2500 Points ∼100% +187%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
2265 Points ∼91% +160%
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
2221 Points ∼89% +155%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
961 Points ∼38% +10%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
870 Points ∼35%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
856 Points ∼34% -2%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
2587 Points ∼100% +44%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
1800 Points ∼70%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
1793 Points ∼69% 0%
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
1452 Points ∼56% -19%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
1106 Points ∼43% -39%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
1099 Points ∼42% -39%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
4619 Points ∼100% +262%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
4466 Points ∼97% +250%
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
3310 Points ∼72% +160%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
1275 Points ∼28%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
1252 Points ∼27% -2%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
1112 Points ∼24% -13%
|Sling Shot OpenGL ES 3.0
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
2698 Points ∼100% +98%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
2666 Points ∼99% +96%
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
2577 Points ∼96% +89%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
1363 Points ∼51%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
1342 Points ∼50% -2%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
1273 Points ∼47% -7%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
22426 Points ∼100% +104%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
21822 Points ∼97% +98%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
20408 Points ∼91% +85%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
15531 Points ∼69% +41%
|OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
|
13167 Points ∼59% +19%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
11532 Points ∼51% +5%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
11020 Points ∼49%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
34494 Points ∼100% +61%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
33037 Points ∼96% +54%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
24310 Points ∼70% +14%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
22157 Points ∼64% +4%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
21668 Points ∼63% +1%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
21398 Points ∼62%
|OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
|
18074 Points ∼52% -16%
|1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
30810 Points ∼100% +74%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
29651 Points ∼96% +68%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
23319 Points ∼76% +32%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
20235 Points ∼66% +14%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
18127 Points ∼59% +2%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
17695 Points ∼57%
|OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
|
16692 Points ∼54% -6%
|GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
|1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
91 fps ∼100% +194%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
88 fps ∼97% +184%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
41 fps ∼45% +32%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
31 fps ∼34%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
30 fps ∼33% -3%
|OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
|
28 fps ∼31% -10%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
fps ∼0% -100%
|T-Rex HD Onscreen C24Z16
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
59 fps ∼100% +168%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
53 fps ∼90% +141%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
43 fps ∼73% +95%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
31 fps ∼53% +41%
|OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
|
29 fps ∼49% +32%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
22 fps ∼37%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
fps ∼0% -100%
|GFXBench 3.0
|off screen Manhattan Offscreen OGL
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
46 fps ∼100% +207%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
39 fps ∼85% +160%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
19 fps ∼41% +27%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
15 fps ∼33%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
14 fps ∼30% -7%
|OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
|
12 fps ∼26% -20%
|on screen Manhattan Onscreen OGL
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
45 fps ∼100% +384%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
28 fps ∼62% +201%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
19 fps ∼42% +104%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
14 fps ∼31% +51%
|OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
|
12 fps ∼27% +29%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
9.3 fps ∼21%
|GFXBench 3.1
|off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
32 fps ∼100% +240%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
31 fps ∼97% +230%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
10 fps ∼31% +6%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
9.6 fps ∼30% +2%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
9.4 fps ∼29%
|on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
32 fps ∼100% +581%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
16 fps ∼50% +240%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
11 fps ∼34% +134%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
9.4 fps ∼29% +100%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
4.7 fps ∼15%
|PCMark for Android - Work performance score
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
6735 Points ∼100% +39%
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
5664 Points ∼84% +17%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
4970 Points ∼74% +2%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
4964 Points ∼74% +2%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
4852 Points ∼72%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
4589 Points ∼68% -5%
|OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330 (Android 4.4.4 Cyanogen 11S)
|
3571 Points ∼53% -26%
|BaseMark OS II
|Web
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
1009 Points ∼100%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
994 Points ∼99% -1%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
963 Points ∼95% -5%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
927 Points ∼92% -8%
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
891 Points ∼88% -12%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
843 Points ∼84% -16%
|OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
|
661 Points ∼66% -34%
|Graphics
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
4763 Points ∼100% +201%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
4631 Points ∼97% +193%
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
4444 Points ∼93% +181%
|OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
|
2382 Points ∼50% +51%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
1703 Points ∼36% +8%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
1635 Points ∼34% +3%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
1581 Points ∼33%
|Memory
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
2556 Points ∼100% +37%
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
1954 Points ∼76% +5%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
1861 Points ∼73%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
1642 Points ∼64% -12%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
1489 Points ∼58% -20%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
798 Points ∼31% -57%
|OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
|
587 Points ∼23% -68%
|System
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
3952 Points ∼100% +69%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
3307 Points ∼84% +41%
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
3130 Points ∼79% +34%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
2897 Points ∼73% +24%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
2582 Points ∼65% +10%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
2338 Points ∼59%
|OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
|
1768 Points ∼45% -24%
|Overall
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
|
2218 Points ∼100% +37%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
|
2165 Points ∼98% +33%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
|
2141 Points ∼97% +32%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
|
2034 Points ∼92% +25%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
|
1623 Points ∼73%
|BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
|
1297 Points ∼58% -20%
|OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
|
1131 Points ∼51% -30%
Alcatel не установила своего браузера, и использует Google Chrome версии 54. Производительность тестовой модели очень хорошая, она даже опережает ZTE Axon 7 в ряде тестов. В целом, все наши 4 модели шли "ноздря в ноздрю", и субъективно, работать с интернетом всегда было комфортно.
|Octane V2 - Total Score
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4 (Chrome 52)
|
10692 Points ∼100% +19%
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530 (Chrome 54.0.2840.85)
|
9798 Points ∼92% +9%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530 (Chrome 54)
|
9473 Points ∼89% +5%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510 (Chrome 54)
|
9005 Points ∼84%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530 (Chrome 53.0.2785.124)
|
8062 Points ∼75% -10%
|Mozilla Kraken 1.1 - Total Score
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510 (Chrome 54)
|
3401.9 ms * ∼100%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530 (Chrome 53.0.2785.124)
|
3096.5 ms * ∼91% +9%
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4 (Chrome 52)
|
2979 ms * ∼88% +12%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530 (Chrome 54)
|
2880 ms * ∼85% +15%
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530 (Chrome 54.0.2840.85)
|
2719.3 ms * ∼80% +20%
|JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
|Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4 (Chrome 52)
|
64.046 Points ∼100% +23%
|BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530 (Chrome 54)
|
55.21 Points ∼86% +6%
|OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530 (Chrome 54.0.2840.85)
|
54.526 Points ∼85% +5%
|Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510 (Chrome 54)
|
52 Points ∼81%
|ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530 (Chrome 53.0.2785.124)
|
44.754 Points ∼70% -14%
* ... меньше = лучше
Встроенная флэш-память eMMC размером 32 ГБ также уступает конкурентам. Результаты неплохие, но конкуренты быстрее, особенно при копировании маленьких файлов.
Мы проверили производительность карт-ридера с помощью референсной карты Toshiba (Exceria Pro M401), и получили такие результаты: 75 и 56 МБ/с (чтение/запись), при 95 и 80 МБ/с, заявленных производителем карты. Так что с расширением памяти проблем не будет.
|Alcatel One Touch Idol 4S
32 GB eMMC Flash
|Honor 8
32 GB eMMC Flash
|ZTE Axon 7
64 GB eMMC Flash
|OnePlus 3T
64 GB UFS 2.0 Flash
|BlackBerry DTEK60
32 GB eMMC Flash
|AndroBench 3-5
14%
67%
212%
7%
|Sequential Write 256KB SDCard
56.25 (Toshiba Exceria Pro M401)
23.59 (Toshiba Exceria Pro M401)
-58%
51.34 (Toshiba Exceria Pro M401)
-9%
58.5 (Toshiba Exceria Pro M401)
4%
|Sequential Read 256KB SDCard
74.63 (Toshiba Exceria Pro M401)
53.68 (Toshiba Exceria Pro M401)
-28%
78.39 (Toshiba Exceria Pro M401)
5%
78.77 (Toshiba Exceria Pro M401)
6%
|Random Write 4KB
14.45
31.5
118%
16.22
12%
74.39
415%
15.1
4%
|Random Read 4KB
36.53
34.16
-6%
121.07
231%
123.57
238%
43.1
18%
|Sequential Write 256KB
80.81
119.25
48%
150.92
87%
165.3
105%
79
-2%
|Sequential Read 256KB
231.85
247.46
7%
406.49
75%
436.43
88%
257.4
11%
10 | Игры
Мы уже отметили, что Adreno 510 поддерживает современные API, такие, как Vulkan 1.0 и OpenGL ES 3.1. Поскольку разрешение экрана весьма высокое, для некоторых требовательных игр производительности видеопроцессора не хватало. Одним из примеров - “Asphalt 8: Airborne”, который идёт не плавно при настройках высокой детализации. Тем не менее, играть на Idol 4S вполне приятно, благодаря качественным кнопкам и двум расположенным на передней панели стереодинамикам.
11 | Нагрев
Температура
Верхняя часть смартфона довольно сильно нагревается под нагрузкой. Нагрев до 42 °C явно заметен, особенно в играх, но это не вызывает дискомфорта. Высокий нагрев может быть результатом хорошей работы процессоров, поскольку мы не смогли заметить снижение частоты под сильной нагрузкой при работе GFXBench Battery Test.
12 | Акустическая система
Два фронтальных динамика (2 x 3.6 Вт) способны выдавать очень большую громкость в 89 дБ(А), и очень хороший звук, учитывая, что это смартфон. Басов нет в связи с особенностью конструкции, но в целом звук очень полный, и заметен определённый стерео эффект. Программа Waves AudioMaxx может улучшить звук при использовании наушников, доступны разные профили. Включенные в комплект наушники JBL тоже оставили очень хорошее впечатление, но они весьма маленькие и очень глубоко вставляются в уши, что наверняка не всем подойдёт.
Анализ АЧХ аудиосистемы Alcatel One Touch Idol 4S
(+) | отличный уровень макс. громкости (88.92 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 24.2% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.6% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (18.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 3% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 92% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 43%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 30% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 65% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы OnePlus 3T
(+) | отличный уровень макс. громкости (84.35 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 24.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.6% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (20.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 11% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 82% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 43%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 40% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 53% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
13 | Энергопотребление
Наши замеры показали очень маленькие значения для Alcatel One Touch 4S. В режиме простоя и средней нагрузки, всё хорошо. Только при максимальной нагрузке энергопотребление превысит 10 ватт с небольшим, так что штатное зарядное устройство, рассчитанное как раз на 10 ватт, не обладает запасом мощности для зарядки батареи под высокими нагрузками.
|Выкл.
|0.01 / 0.19 Вт
|Ожидание
| 0.76 / 1.02 / 1.04 Вт
|Нагрузка
|
4.4 / 10.4 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Alcatel One Touch Idol 4S
3000 мА⋅ч
|Honor 8
3000 мА⋅ч
|ZTE Axon 7
3250 мА⋅ч
|OnePlus 3T
3400 мА⋅ч
|BlackBerry DTEK60
3000 мА⋅ч
|Энергопотребление
-31%
3%
-37%
-12%
|В простое, мин. *
0.76
0.78
-3%
0.64
16%
0.61
20%
0.7
8%
|В простое, сред. *
1.02
1.89
-85%
0.84
18%
1.77
-74%
1.13
-11%
|В простое, макс. *
1.04
2.02
-94%
0.87
16%
1.81
-74%
1.2
-15%
|Нагрузка, сред. *
4.4
5.28
-20%
6.02
-37%
6.67
-52%
6.52
-48%
|Нагрузка, макс. *
10.4
5.44
48%
10.45
-0%
10.98
-6%
9.75
6%
* ... меньше = лучше
Время работы от батареи
Ёмкость батареи One Touch Idol 4S (3000 мАч) одна из самых маленьких в группе. В реальной жизни, благодаря низкому энергопотреблению, время работы должно быть достаточным. Мы проверили это нашим скриптом, который открывает разные веб-сайты при работе через Wi-Fi. Яркость была выставлена в 150 Кд/м.кв., так что результаты сравнимы.
Время работы в 7 часов вполне сравнимо с ZTE Axon 7, но как Honor 8, так и OnePlus 3T "живут" более чем на час дольше. Во время периода тестирования, аппарат обычно всегда работал полный бизнес-день. Режим экономия энергии тоже присутствует, и может быть автоматически активирован, если заряда остаётся 15 или 5%. Полная зарядка длится около 1 часа 45 минут, заряд до 50% происходит за 30 минут.
|Интернет через WiFi v1.3 (Chrome 54)
|6час. 55мин.
|Alcatel One Touch Idol 4S
3000 мА⋅ч
|Honor 8
3000 мА⋅ч
|ZTE Axon 7
3250 мА⋅ч
|OnePlus 3T
3400 мА⋅ч
|BlackBerry DTEK60
3000 мА⋅ч
|Время работы
20%
-1%
19%
88%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
415
499
20%
411
-1%
494
19%
779
88%
За
Против
Вердикт
Может ли Alcatel One Touch Idol 4S соперничать с конкурентами на равных? Не совсем. Смартфон вполне может оправдать свою цену благодаря стильному корпусу, хорошему экрану, и достойному комплекту аксессуаров, но у его конкурентов намного меньше минусов. Idol 4S страдает от посредственного качества голосовых звонков, плохой фронтальной камеры, а также относительно плохих результатов в тестах производительности и времени работы.
Это хороший смартфон-середнячок с отличным корпусом и ярким экраном, но конкуренты просто лучше.
Шлем виртуальной реальности больше похож на рекламный приём, и его функциональность ограничена (если сравнивать с Samsung Gear VR). Рекламируемая клавиша "Boom" тоже не смогла убедить нас в своей полезности. Alcatel One Touch Idol 4S неплохой выбор, но при цене в 450 евро есть лучшие устройства за эти деньги.
Alcatel One Touch Idol 4S - 29/12/2016 v6
Andreas Osthoff