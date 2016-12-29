Notebookcheck

Обзор смартфона Alcatel One Touch Idol 4S

Andreas Osthoff (перевод - Andrei Manzhov), 30/12/2016

Лучший в своём классе - благодаря аксессуарам? One Touch Idol 4S - новый флагман от Alcatel, и он комплектуется большим количеством аксессуаров. Но детальное знакомство с ним выявляет ряд минусов.

Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.

Китайский производитель TLC хочет, чтобы его Alcatel One Touch Idol 4S на равных соперничал с другими премиум-смартфонами. При этом, считается, что данную цель не нужно реализовывать с помощью аппаратных характеристик устройства, а будет достаточно комплекта из большого количества аксессуаров. Сюда входит, к примеру, коробка, которая по совместительству является шлемом виртуальной реальности, а также очень неплохие наушники от JBL. Производительность этого 5.5-дюймового смартфона средняя. Помимо платформы Snapdragon 652 от Qualcomm, пользователям будет доступно 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ для хранения данных, что можно расширить с помощью карты microSD.

Alcatel оценивает Idol 4S в 449 евро, поэтому ему придётся иметь дело с серьёзными соперниками: например, с новым OnePlus 3T, Honor 8 и ZTE Axon 7. Все они получили отличные оценки в наших обзорах. Другим интересным конкурентом можно считать более дорогого Blackberry DTEK60, который тоже производится TLC и использует практически тот же самый корпус.

Alcatel One Touch Idol 4S (One Touch Серия)
Процессор
Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 1.8 GHz
Графический адаптер
Qualcomm Adreno 510 - 3072 Мбайт
Оперативная память
3072 Мбайт 
Дисплей
5.5 дюйм. 16:9, 2560x1440 пикс. 534 точек/дюйм, ёмкостный, 10 точек, AMOLED, глянцевое покрытие: да
Хранение данных
32 GB eMMC Flash, 32 Гбайт 
, 21 Гбайт свободно
Интерфейсы
1 USB 2.0, Аудиоразъёмы: 3.5 мм аудиопорт, картридер: microSD до 200 Гб, NFC, датчик освещённости, Датчики и сенсоры: G-сенсор, компас, датчик магнитного поля, гироскоп, USB-OTG, WiFi-Direct, SAR: 1.134 Вт/кг
Коммуникации
802.11 a/b/g/n/ac (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GSM (850/900/1800/1900), UMTS (диапазоны 1/2/5/8), LTE Cat.4 (диапазоны 1/3/7/8/20/28A, прием 150 Мбит, передача 50 Мбит, Dual SIM, LTE, GPS
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 6.99 x 153.9 x 75.4
Аккумулятор
3000 мА⋅ч литий-полимерн.
Операционная система
Android 6.0 Marshmallow
Камера
осн. камера: 16 Мп (вспышка, автофокус)
фронт. камера: 8 Мп (фронтальная вспышка, широкоугольная 84°)
Дополнительно
акустическая система: фронтальные динамики стерео (2x 3.6 Вт), клавиатура: экранная, подсветка клавиатуры: да, модульный адаптер питания, кабель USB, SIM-Tool, наушники JBL, защита экрана, защитный чехол (прозрачный), очки виртуальной реальности, Google Apps, VR-Apps, AntiVirus, Waves MaxxAudio, WPS Office, Xender Data Transfer, 12 мес. гарантии в Европе, пассивное охлаждение
Вес
149 г, адаптер питания: 64 г
Стоимость
449 евро

 

1 | Дизайн и особенности корпуса

Корпус Alcatel One Touch Idol 4S сделан из металла и стекла. Металлическая рамка зауживается по краям, благодаря чему два стеклянных элемента на передней и задней панелях выглядят "окаймлёнными". Рамка также немного выступает в нижней и верхней части стекла, что обеспечило дополнительное пространство для двух динамиков, размещённых на передней панели. Доступно 3 варианта цветов, но изменяется только цвет металлической рамки. Помимо серебряного варианта (который тестировали мы), можно выбрать также золотой или тёмно-серый. Как мы уже упомянули, корпус почти такой же, как у более дорогого BlackBerry DTEK60.

Alcatel может легко соперничать с конкурентами в плане стабильности и качества сборки. Всё отлично, потому что ни надавливания, ни скручивания не являются проблемой для большого смартфона. Хорошо встроенный слот для карт на левой стороне тоже сделан из металла. Только клавиши регулировки громкости немного болтаются. В качестве минуса можно отметить выбор стекла как материала для задней панели, т.к. на нём заметна грязь. Ваш смартфон быстро приобретёт неряшливый вид, если не будете протирать его регулярно. 

Idol 4S - довольно большой смартфон, даже в нашей сравнительной группе. Это - результат упомянутой ранее "выступающей" рамке, а также широкой каймой по краям экрана. Это тончайший телефон при своих 7 мм, но не стоит забывать про выступающий модуль камеры на обратной стороне. Вес в 150 грамм делает его одним из самых лёгких фаблетов. 

2 | Порты и коммуникации

One Touch Idol 4S построен на платформе Qualcomm Snapdragon 652 (8 ядер) и видеопроцессором Adreno 510 и 3 ГБ оперативной памяти, плюс 32 GB для хранения данных, из которых доступно около 20 ГБ после обновления всех приложений, и расширяемых с помощью карты microSD (до 200 ГБ), которую можно отформатировать как съемную или внутреннюю память.

Порт Micro-USB, расположенный снизу, поддерживает только скорости 2.0 и не приспособлен для передачи видео. Тем не менее, поддерживается USB-OTG для лёгкого подключения устройств и периферии. Для подключения можно использовать ещё и Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, и NFC. Также есть FM-радио.

3 | Программное обеспечение

Idol 4S работает на операционной системе Android 6.0.1 Marshmallow, с пакетами обновления от сентября 2016. По первоначальной информации, обновление до Android 7 Nougat должно было быть выпущено до конца года, но пока этого не произошло. По сравнению со стандартной версией Android есть только незначительные изменения, но установлены несколько дополнительных приложений (которые можно удалить, если нужно).

Функциональная панель на экране блокировки - очень удобная вещь, которая даёт прямой доступ к истории звонков, таймеру или настройкам. Смартфон можно разбудить или даже заблокировать двойным кликом по экрану. Навигация в целом очень плавная. Светодиод уведомлений расположен над экраном, но режим его работы не настраивается.

Основной экран 1/2
Основной экран 1/2
Основной экран 2/2
Основной экран 2/2
Предустановленные приложения 1/4
Предустановленные приложения 1/4
Предустановленные приложения 2/4
Предустановленные приложения 2/4
Предустановленные приложения 3/4
Предустановленные приложения 3/4
Предустановленные приложения 4/4
Предустановленные приложения 4/4
Инфомация о системе
Инфомация о системе
Доступное место после обновления всех приложений
Доступное место после обновления всех приложений

4 | Коммуникации и GPS

В плане коммуникаций заметно много минусов, поскольку LTE-модем поддерживает только категорию 4 (150 Мбит вниз, 50 Мбит вверх), и поддерживает мало частот (см. спецификации для полного перечня). Тем не менее, он нормально работал в городской черте в сети T-Mobile. Работy в режиме 4G LTE поддерживают оба слота Nano-SIM, но придётся пожертвовать картой microSD, если вы захотите использовать 2 сим-карты одновременно.

Смартфон поддерживает все основные беспроводные стандарты, включая быстрый 802.11ac, но наш стандартный тест Wi-Fi с использованием роутера Linksys EA8500 показал очень плохие результаты. Всего лишь 35 Мбит (приём и передача), соперники показывают намного лучшие скорости. Сложно объяснить такие результаты; возможно, это вопрос совместимости с роутером. Субъективно, производительность при работе через AVM Fritz!Box 7490 была как минимум нормальная.

Networking
iPerf Client, приём пакетов, TCP, 1 метр 4M x10 -R
ZTE Axon 7
Adreno 530, 820 MSM8996, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
337 Мбит ∼100% +841%
OnePlus 3T
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB UFS 2.0 Flash
257 Мбит ∼76% +618%
Alcatel One Touch Idol 4S
Adreno 510, 652 MSM8976, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
35.8 Мбит ∼11%
iPerf, отправка, TCP, 1 метр 4M x10
OnePlus 3T
Adreno 530, 821 MSM8996 Pro, 64 GB UFS 2.0 Flash
313 Мбит ∼100% +784%
ZTE Axon 7
Adreno 530, 820 MSM8996, 64 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
298 Мбит ∼95% +742%
Alcatel One Touch Idol 4S
Adreno 510, 652 MSM8976, 32 GB eMMC Flash (Linksys EA8500, 5.0 GHz)
35.4 Мбит ∼11%

Смартфон может определять местоположение только через GPS (A-GPS). Это не работало внутри помещений, но при выходе из здания местоположение было быстро найдено (за 15 секунд), с весьма приличной точностью в 3 метра. Мы также проверили работу GPS во время поездки на велосипеде, и сравнили результаты с профессиональным навигационным устройством Garmin Edge 500. Idol 4S немного "срезает углы", и общая длительность трека получилась чуть больше, но в реальной жизни это не должно вызвать каких-либо проблем.

Точность определения местоположения на маршруте: Alcatel One Touch Idol 4S
Точность определения местоположения на маршруте: Alcatel One Touch Idol 4S
Точность определения местоположения на маршруте: Alcatel One Touch Idol 4S
Точность определения местоположения на маршруте: Alcatel One Touch Idol 4S
Точность определения местоположения на маршруте: Alcatel One Touch Idol 4S
Точность определения местоположения на маршруте: Alcatel One Touch Idol 4S
Точность определения местоположения на маршруте: Garmin Edge 500
Точность определения местоположения на маршруте: Garmin Edge 500
Точность определения местоположения на маршруте: Garmin Edge 500
Точность определения местоположения на маршруте: Garmin Edge 500
Точность определения местоположения на маршруте: Garmin Edge 500
Точность определения местоположения на маршруте: Garmin Edge 500

5 | Телефон и качество голоса

В качестве телефона используется стандартная "звонилка" Android, которой очень легко пользоваться. Но вот качество голоса при звонках нельзя назвать хорошим. Голоса собеседников носили металлический оттенок и иногда прерывались (на нашей стороне провода). Это подтвердили и собеседники, кроме того, были замечены выпадения. Проблемы продолжались даже во время использования громкой связи или наушников, так что телефонный модуль оставляет желать лучшего.

6 | Камеры

Фотография с фронтальной камеры (оригинал по клику)
Фотография с фронтальной камеры (оригинал по клику)

Спереди расположена камера в 8 мегапикселей, с широкими углами обзора 84° и дополнительной вспышкой. Вспышка помогает в условиях недостаточного освещения, но в целом, качество фотографий не впечатлило. Цвета выглядели весьма блёклыми и всегда не хватало детализации, даже при хорошем освещении.

Основная камера использует сенсор в 16 мегапикселей. Цвета слишком насыщенные, хотя надо признать, что конечный результат выглядит очень хорошо. Тем не менее, мы снова заметили размытые края, как на пробных фотографиях, так и на измерительной таблице. Камера достаточно хороша для быстрых снимков при хорошем освещении, но при слабом будет мало что видно (см. пример 3).

Видео можно записывать в 4K (3840x2160 пикселов, ~38 Мб/с, 26 кадров/с), но по умолчанию установлено Full HD (1920x1080 пикселов, ~18 Мб/с, 28 кадров/с). Видеоролики в 4K, сожалению, не темнее в сравнении с Full HD, где мы также хотели бы видеть более высокую частоту кадров.

Интерактивное сравнение фото-образцов

Выберите сцену, чтобы сравнить сделанные различными устройствами снимки. Вы можете изменить масштаб отображения снимка, а также открыть полноразмерный файл снимка по клику в новом окне.

Scene 1Scene 2Scene 3
Нажмите здесь для загрузки изображений

7 | Устройства ввода

На правой стороне Idol 4S расположена кнопка "Boom", которая, предположительно, должна упростить управление смартфоном. Ей можно назначить разные функции, с чем возникли определённые проблемы. Из-за своего расположения, вы ожидаете кнопку питания или камеры. К примеру, мы иногда делали снимок экрана вместо фотографии. Кнопки управления Android наэкранные, хотя под экраном достаточно места для ёмкостных.

Ёмкостный экран распознаёт до 10 нажатий одновременно и с высокой точностью, но вместе с этим очень чувствителен. Мы несколько раз вызывали разные действия во время простого прокручивания меню. Из клавиатур, установлены SwiftKey и стандартная клавиатура Android. Она поддерживает все общепринятые функции, но можно установить и любую другую клавиатуру из Play Store.

8 | Дисплей

Массив пикселей
Массив пикселей

Alcatel использует 5.5-дюймовый AMOLED экран с родным разрешением в 2560x1440 пикселов, так что текст будет очень чётким (534 PPI). Изображение на экране нам очень понравилось, а результаты измерений тоже хорошие. Особенно впечатляет яркость экрана, которая дошла до 627 Кд/м.кв. при полной заливке белым, и даже до 760 при чёрно-белой картинке с заливкой в разных долях. Поэтому неудивительно, что максмальную яркость может "выставить" только сенсор освещения; настройка вручную позволяет установить максимум 353 Кд/м.кв.. Эти результаты намного лучше соперников.

Значение чёрного 0 Кд/м.кв., поскольку чёрные пикселы не излучают свет, так что теоретический контраст - бесконечный. ШИМ находится на обычном уровне для экранов AMOLED при любом уровне яркости.

631
cd/m²		628
cd/m²		650
cd/m²
621
cd/m²		625
cd/m²		659
cd/m²
624
cd/m²		639
cd/m²		672
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 672 cd/m² В среднем: 638.8 cd/m² Minimum: 6.14 cd/m²
Равномерность подсветки: 92 %
От батареи: 625 cd/m²
Контрастность: ∞:1 (Уровень чёрного: 0 cd/m²)
ΔE Color 5.9 | - Ø
ΔE Greyscale 3.8 | - Ø
Gamma: 2.27
Alcatel One Touch Idol 4S
AMOLED, 2560x1440, 5.5		Honor 8
IPS, 1920x1080, 5.2		ZTE Axon 7
AMOLED, 2560x1440, 5.5		OnePlus 3T
Optic-AMOLED, 1920x1080, 5.5		BlackBerry DTEK60
AMOLED, 2560x1440, 5.5
Параметры экрана
-25%
-1%
-35%
-9%
Brightness
639
443
-31%
334
-48%
430
-33%
608
-5%
Brightness Distribution
92
93
1%
88
-4%
84
-9%
88
-4%
Уровень чёрного *
0.4
Colorchecker DeltaE *
5.9
5.4
8%
4.6
22%
7.1
-20%
6.6
-12%
DeltaE для серого *
3.8
6.7
-76%
2.8
26%
6.8
-79%
4.3
-13%
Гамма
2.27 106%
2.33 103%
2.29 105%
2.23 108%
1.88 128%
CCT
7196 90%
8262 79%
6612 98%
7866 83%
6966 93%
Контрастность
1128

* ... меньше = лучше

CalMAN: Grayscale
CalMAN: Grayscale
CalMAN: Colorspace
CalMAN: Colorspace
CalMAN: ColorChecker
CalMAN: ColorChecker
CalMAN: Saturation Sweeps
CalMAN: Saturation Sweeps

Можно настроить цветовую температуру в настройках, и даже выбрать естественный режим, который уменьшит насыщенность цветов, характерную для экранов AMOLED. Наши замеры показали весьма приличные результаты. Значение для градаций серого недалеко от идеального (<3), со средним отклонением DeltaE-2000 в 3.8 в сравнении с цветным образцом в sRGB. Цвета показывают более сильные отклонения, особенно красный (14.6) и зелёный (10), плюс цвета были в целом слишком насыщенными.

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Модуляция на частоте 235.8 Hz100 % яркости

Подсветка экрана мерцает с частотой 235.8 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 100 % и ниже.

Стоит заметить, что частота 235.8 Гц относительно низка. Поэтому мерцание экрана может иметь некоторое негативное влияние на самочувствие, особенно при длительном использовании устройства.

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 460 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
6 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 3 ms стадия 1
↘ 3 ms стадия 2
Это отличное время отклика! Экран идеально подходит для игр и подобных применений.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 2% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.4 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
18 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 7 ms стадия 1
↘ 11 ms стадия 2
Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 4% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 43.2 миллисек.)

Благодаря впечатляющей яркости экрана, у One Touch Idol 4S нет проблем даже в условиях очень яркого освещения. Стоит избегать лишь прямого солнечного света, который вызывает раздражающие блики на глянцевом экране. AMOLED-экран обеспечивает очень широкие углы обзора, но с некоторых углов видна типичная синеватость.

На улице (блики)
На улице (блики)
На улице
На улице
Углы обзора
Углы обзора

9 | Производительность

При разработке Idol 4S Alcatel решил, что необходимости в высокопроизводительных процессорах нет, и выбрал Snapdragon 652 от Qualcomm, который до сих пор производится по процессу 28 нм. Это, разумеется, вовсе не слабая платформа, учитывая наличие 8 ядер (4x Cortex-A72 @1.8 ГГц, 4x Cortex-A53 @1.4 ГГц), но конкуренты построены на более быстрых платформах. Это демонстрируют и наши тесты, в которых процессор Idol 4S обычно фигурирует в конце рейтинга.

За графические вычисления отвечает Adreno 510 (550 МГц), который поддерживает все функции более быстрого Adreno 530 (такие, как Vulkan и OpenGL ES 3.1). Производительность видеопроцессора лишь немногим лучше прежнего флагмана Adreno 330. Графическая карта существенно уступает лишь Mali-T880 MP4 в Honor 8, но Adreno 530, используемая соперниками OnePlus 3T и ZTE Axon 7, реально быстрее. Бенчмарк 3DMark Sling Shot 3.1 Unlimited постоянно "падал".

AnTuTu Benchmark v6 | Geekbench 4 | 3DMark | GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7 | GFXBench 3.0 | GFXBench 3.1 | PCMark for Android | BaseMark OS II
AnTuTu Benchmark v6 - Total Score
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
159866 Points ∼100% +91%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
134232 Points ∼84% +61%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
122524 Points ∼77% +47%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
94671 Points ∼59% +13%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
83564 Points ∼52%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
75533 Points ∼47% -10%
Geekbench 4
64 Bit Multi-Core Score
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
5481 Points ∼100% +60%
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
4236 Points ∼77% +24%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
3867 Points ∼71% +13%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
3427 Points ∼63%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510 (32 Bit)
2511 Points ∼46% -27%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
Points ∼0% -100%
64 Bit Single-Core Score
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
1881 Points ∼100% +28%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
1726 Points ∼92% +17%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
1475 Points ∼78%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
1280 Points ∼68% -13%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510 (32 Bit)
1204 Points ∼64% -18%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
Points ∼0% -100%
3DMark
Sling Shot OpenGL ES 3.1 Physics
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
2482 Points ∼100% +39%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
1800 Points ∼73% +1%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
1788 Points ∼72%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
1783 Points ∼72% 0%
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
1728 Points ∼70% -3%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
1328 Points ∼54% -26%
Sling Shot OpenGL ES 3.1 Graphics
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
2837 Points ∼100% +274%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
2528 Points ∼89% +233%
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
2418 Points ∼85% +219%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
818 Points ∼29% +8%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
759 Points ∼27%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
745 Points ∼26% -2%
Sling Shot OpenGL ES 3.1
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
2500 Points ∼100% +187%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
2265 Points ∼91% +160%
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
2221 Points ∼89% +155%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
961 Points ∼38% +10%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
870 Points ∼35%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
856 Points ∼34% -2%
Sling Shot OpenGL ES 3.0 Physics
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
2587 Points ∼100% +44%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
1800 Points ∼70%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
1793 Points ∼69% 0%
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
1452 Points ∼56% -19%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
1106 Points ∼43% -39%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
1099 Points ∼42% -39%
Sling Shot OpenGL ES 3.0 Graphics
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
4619 Points ∼100% +262%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
4466 Points ∼97% +250%
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
3310 Points ∼72% +160%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
1275 Points ∼28%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
1252 Points ∼27% -2%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
1112 Points ∼24% -13%
Sling Shot OpenGL ES 3.0
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
2698 Points ∼100% +98%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
2666 Points ∼99% +96%
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
2577 Points ∼96% +89%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
1363 Points ∼51%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
1342 Points ∼50% -2%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
1273 Points ∼47% -7%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Physics
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
22426 Points ∼100% +104%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
21822 Points ∼97% +98%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
20408 Points ∼91% +85%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
15531 Points ∼69% +41%
OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
13167 Points ∼59% +19%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
11532 Points ∼51% +5%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
11020 Points ∼49%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Graphics Score
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
34494 Points ∼100% +61%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
33037 Points ∼96% +54%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
24310 Points ∼70% +14%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
22157 Points ∼64% +4%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
21668 Points ∼63% +1%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
21398 Points ∼62%
OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
18074 Points ∼52% -16%
1280x720 offscreen Ice Storm Unlimited Score
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
30810 Points ∼100% +74%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
29651 Points ∼96% +68%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
23319 Points ∼76% +32%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
20235 Points ∼66% +14%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
18127 Points ∼59% +2%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
17695 Points ∼57%
OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
16692 Points ∼54% -6%
GFXBench (DX / GLBenchmark) 2.7
1920x1080 T-Rex HD Offscreen C24Z16
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
91 fps ∼100% +194%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
88 fps ∼97% +184%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
41 fps ∼45% +32%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
31 fps ∼34%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
30 fps ∼33% -3%
OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
28 fps ∼31% -10%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
fps ∼0% -100%
T-Rex HD Onscreen C24Z16
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
59 fps ∼100% +168%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
53 fps ∼90% +141%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
43 fps ∼73% +95%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
31 fps ∼53% +41%
OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
29 fps ∼49% +32%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
22 fps ∼37%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
fps ∼0% -100%
GFXBench 3.0
off screen Manhattan Offscreen OGL
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
46 fps ∼100% +207%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
39 fps ∼85% +160%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
19 fps ∼41% +27%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
15 fps ∼33%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
14 fps ∼30% -7%
OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
12 fps ∼26% -20%
on screen Manhattan Onscreen OGL
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
45 fps ∼100% +384%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
28 fps ∼62% +201%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
19 fps ∼42% +104%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
14 fps ∼31% +51%
OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
12 fps ∼27% +29%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
9.3 fps ∼21%
GFXBench 3.1
off screen Manhattan ES 3.1 Offscreen
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
32 fps ∼100% +240%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
31 fps ∼97% +230%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
10 fps ∼31% +6%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
9.6 fps ∼30% +2%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
9.4 fps ∼29%
on screen Manhattan ES 3.1 Onscreen
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
32 fps ∼100% +581%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
16 fps ∼50% +240%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
11 fps ∼34% +134%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
9.4 fps ∼29% +100%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
4.7 fps ∼15%
PCMark for Android - Work performance score
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
6735 Points ∼100% +39%
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
5664 Points ∼84% +17%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
4970 Points ∼74% +2%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
4964 Points ∼74% +2%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
4852 Points ∼72%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
4589 Points ∼68% -5%
OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330 (Android 4.4.4 Cyanogen 11S)
3571 Points ∼53% -26%
BaseMark OS II
Web
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
1009 Points ∼100%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
994 Points ∼99% -1%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
963 Points ∼95% -5%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
927 Points ∼92% -8%
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
891 Points ∼88% -12%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
843 Points ∼84% -16%
OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
661 Points ∼66% -34%
Graphics
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
4763 Points ∼100% +201%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
4631 Points ∼97% +193%
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
4444 Points ∼93% +181%
OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
2382 Points ∼50% +51%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
1703 Points ∼36% +8%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
1635 Points ∼34% +3%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
1581 Points ∼33%
Memory
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
2556 Points ∼100% +37%
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
1954 Points ∼76% +5%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
1861 Points ∼73%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
1642 Points ∼64% -12%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
1489 Points ∼58% -20%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
798 Points ∼31% -57%
OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
587 Points ∼23% -68%
System
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
3952 Points ∼100% +69%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
3307 Points ∼84% +41%
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
3130 Points ∼79% +34%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
2897 Points ∼73% +24%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
2582 Points ∼65% +10%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
2338 Points ∼59%
OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
1768 Points ∼45% -24%
Overall
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530
2218 Points ∼100% +37%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530
2165 Points ∼98% +33%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530
2141 Points ∼97% +32%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4
2034 Points ∼92% +25%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510
1623 Points ∼73%
BQ Aquaris X5 Plus
652 MSM8976, Adreno 510
1297 Points ∼58% -20%
OnePlus One
801 MSM8974AC, Adreno 330
1131 Points ∼51% -30%

Alcatel не установила своего браузера, и использует Google Chrome версии 54. Производительность тестовой модели очень хорошая, она даже опережает ZTE Axon 7 в ряде тестов. В целом, все наши 4 модели шли "ноздря в ноздрю", и субъективно, работать с интернетом всегда было комфортно.

Octane V2 | Mozilla Kraken 1.1 | JetStream 1.1
Octane V2 - Total Score
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4 (Chrome 52)
10692 Points ∼100% +19%
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530 (Chrome 54.0.2840.85)
9798 Points ∼92% +9%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530 (Chrome 54)
9473 Points ∼89% +5%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510 (Chrome 54)
9005 Points ∼84%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530 (Chrome 53.0.2785.124)
8062 Points ∼75% -10%
Mozilla Kraken 1.1 - Total Score
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510 (Chrome 54)
3401.9 ms * ∼100%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530 (Chrome 53.0.2785.124)
3096.5 ms * ∼91% +9%
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4 (Chrome 52)
2979 ms * ∼88% +12%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530 (Chrome 54)
2880 ms * ∼85% +15%
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530 (Chrome 54.0.2840.85)
2719.3 ms * ∼80% +20%
JetStream 1.1 - 1.1 Total Score
Honor 8
Kirin 950, Mali-T880 MP4 (Chrome 52)
64.046 Points ∼100% +23%
BlackBerry DTEK60
820 MSM8996, Adreno 530 (Chrome 54)
55.21 Points ∼86% +6%
OnePlus 3T
821 MSM8996 Pro, Adreno 530 (Chrome 54.0.2840.85)
54.526 Points ∼85% +5%
Alcatel One Touch Idol 4S
652 MSM8976, Adreno 510 (Chrome 54)
52 Points ∼81%
ZTE Axon 7
820 MSM8996, Adreno 530 (Chrome 53.0.2785.124)
44.754 Points ∼70% -14%

* ... меньше = лучше

Встроенная флэш-память eMMC размером 32 ГБ также уступает конкурентам. Результаты неплохие, но конкуренты быстрее, особенно при копировании маленьких файлов.

Мы проверили производительность карт-ридера с помощью референсной карты Toshiba (Exceria Pro M401), и получили такие результаты: 75 и 56 МБ/с (чтение/запись), при 95 и 80 МБ/с, заявленных производителем карты. Так что с расширением памяти проблем не будет.

Alcatel One Touch Idol 4S
32 GB eMMC Flash		Honor 8
32 GB eMMC Flash		ZTE Axon 7
64 GB eMMC Flash		OnePlus 3T
64 GB UFS 2.0 Flash		BlackBerry DTEK60
32 GB eMMC Flash
AndroBench 3-5
14%
67%
212%
7%
Sequential Write 256KB SDCard
56.25 (Toshiba Exceria Pro M401)
23.59 (Toshiba Exceria Pro M401)
-58%
51.34 (Toshiba Exceria Pro M401)
-9%
58.5 (Toshiba Exceria Pro M401)
4%
Sequential Read 256KB SDCard
74.63 (Toshiba Exceria Pro M401)
53.68 (Toshiba Exceria Pro M401)
-28%
78.39 (Toshiba Exceria Pro M401)
5%
78.77 (Toshiba Exceria Pro M401)
6%
Random Write 4KB
14.45
31.5
118%
16.22
12%
74.39
415%
15.1
4%
Random Read 4KB
36.53
34.16
-6%
121.07
231%
123.57
238%
43.1
18%
Sequential Write 256KB
80.81
119.25
48%
150.92
87%
165.3
105%
79
-2%
Sequential Read 256KB
231.85
247.46
7%
406.49
75%
436.43
88%
257.4
11%

10 | Игры

Мы уже отметили, что Adreno 510 поддерживает современные API, такие, как Vulkan 1.0 и OpenGL ES 3.1. Поскольку разрешение экрана весьма высокое, для некоторых требовательных игр производительности видеопроцессора не хватало. Одним из примеров - “Asphalt 8: Airborne”, который идёт не плавно при настройках высокой детализации. Тем не менее, играть на Idol 4S вполне приятно, благодаря качественным кнопкам и двум расположенным на передней панели стереодинамикам.

Modern Combat 5
Modern Combat 5
Asphalt 8: Airborne
Asphalt 8: Airborne

11 | Нагрев

Температура

Верхняя часть смартфона довольно сильно нагревается под нагрузкой. Нагрев до 42 °C явно заметен, особенно в играх, но это не вызывает дискомфорта. Высокий нагрев может быть результатом хорошей работы процессоров, поскольку мы не смогли заметить снижение частоты под сильной нагрузкой при работе GFXBench Battery Test.

GFXBench Battery Test ES 2.0
GFXBench Battery Test ES 2.0
Макс.
 42.1 °C40.8 °C36.8 °C 
 40.5 °C41.2 °C36.5 °C 
 38.9 °C38.9 °C35.7 °C 
Максимум: 42.1 °C
В среднем: 39 °C
35.3 °C39.2 °C39.8 °C
34.3 °C36.5 °C39 °C
33.9 °C36.4 °C36.7 °C
Максимум: 39.8 °C
В среднем: 36.8 °C
Блок питания (макс)  33.3 °C | Темп. воздуха 21.2 °C | Voltcraft IR-260

12 | Акустическая система

Два фронтальных динамика (2 x 3.6 Вт) способны выдавать очень большую громкость в 89 дБ(А), и очень хороший звук, учитывая, что это смартфон. Басов нет в связи с особенностью конструкции, но в целом звук очень полный, и заметен определённый стерео эффект. Программа Waves AudioMaxx может улучшить звук при использовании наушников, доступны разные профили. Включенные в комплект наушники JBL тоже оставили очень хорошее впечатление, но они весьма маленькие и очень глубоко вставляются в уши, что наверняка не всем подойдёт.

Белый шум
Белый шум
Waves MaxxAudio
Waves MaxxAudio
dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2031.636.12525.427.13125.3324032.933.95033.640.36331.635.88028.431.61002727.212520.837.91602250.620021.351.325020.858.131521.260.940019.467.450019.570.163017.773.880017.971.9100017.875.8125017.377.1160017.475200016.776.2250017.279.5315018.280.6400017.979.1500017.678.2630017.776.6800017.873.21000017.968.41250018.165.11600018.260.8SPL3088.9N1.377.6median 17.9Alcatel One Touch Idol 4Smedian 71.9Delta1.38.926.128.726.12625.22625.42725.425.829.325.825.226.125.223.123.823.133.430.833.436.13336.135.428.935.434.724.734.743.324.943.349.71949.753.319.153.356.520.456.559.318.159.363.617.563.664.71764.768.815.968.869.114.569.170.713.770.772.614.372.675.813.475.874.213.674.275.513.375.574.312.974.371.812.771.871.81371.872.212.772.266.61366.65512.75584.427.584.456.9156.9median 66.6OnePlus 3Tmedian 14.5median 66.69.83.69.8hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Alcatel One Touch Idol 4S

(+) | отличный уровень макс. громкости (88.92 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 24.2% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 5.6% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (18.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 3% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 92% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 43%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 30% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 5% примерно так же, 65% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы OnePlus 3T

(+) | отличный уровень макс. громкости (84.35 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(-) | баса почти нет (на 24.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 4.6% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.1% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(±) | звук в целом не очень сбалансирован (20.5% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 11% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 8% примерно так же, 82% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 15%, средняя Δ: 26%, худший результат: 43%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 40% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 53% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

13 | Энергопотребление

Наши замеры показали очень маленькие значения для Alcatel One Touch 4S. В режиме простоя и средней нагрузки, всё хорошо. Только при максимальной нагрузке энергопотребление превысит 10 ватт с небольшим, так что штатное зарядное устройство, рассчитанное как раз на 10 ватт, не обладает запасом мощности для зарядки батареи под высокими нагрузками.

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.01 / 0.19 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 0.76 / 1.02 / 1.04 Вт
Нагрузка midlight 4.4 / 10.4 Вт
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Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Alcatel One Touch Idol 4S
3000 мА⋅ч		Honor 8
3000 мА⋅ч		ZTE Axon 7
3250 мА⋅ч		OnePlus 3T
3400 мА⋅ч		BlackBerry DTEK60
3000 мА⋅ч
Энергопотребление
-31%
3%
-37%
-12%
В простое, мин. *
0.76
0.78
-3%
0.64
16%
0.61
20%
0.7
8%
В простое, сред. *
1.02
1.89
-85%
0.84
18%
1.77
-74%
1.13
-11%
В простое, макс. *
1.04
2.02
-94%
0.87
16%
1.81
-74%
1.2
-15%
Нагрузка, сред. *
4.4
5.28
-20%
6.02
-37%
6.67
-52%
6.52
-48%
Нагрузка, макс. *
10.4
5.44
48%
10.45
-0%
10.98
-6%
9.75
6%

* ... меньше = лучше

Время работы от батареи

Режим экономии энергии
Режим экономии энергии

Ёмкость батареи One Touch Idol 4S (3000 мАч) одна из самых маленьких в группе. В реальной жизни, благодаря низкому энергопотреблению, время работы должно быть достаточным. Мы проверили это нашим скриптом, который открывает разные веб-сайты при работе через Wi-Fi. Яркость была выставлена в 150 Кд/м.кв., так что результаты сравнимы.

Время работы в 7 часов вполне сравнимо с ZTE Axon 7, но как Honor 8, так и OnePlus 3T "живут" более чем на час дольше. Во время периода тестирования, аппарат обычно всегда работал полный бизнес-день. Режим экономия энергии тоже присутствует, и может быть автоматически активирован, если заряда остаётся 15 или 5%. Полная зарядка длится около 1 часа 45 минут, заряд до 50% происходит за 30 минут.

Автономная работа
Интернет через WiFi v1.3 (Chrome 54)
6час. 55мин.
Alcatel One Touch Idol 4S
3000 мА⋅ч		Honor 8
3000 мА⋅ч		ZTE Axon 7
3250 мА⋅ч		OnePlus 3T
3400 мА⋅ч		BlackBerry DTEK60
3000 мА⋅ч
Время работы
20%
-1%
19%
88%
Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
415
499
20%
411
-1%
494
19%
779
88%

За

+ отличный корпус
+ очень яркий экран AMOLED
+ хорошие динамики
+ отличный комплект аксессуаров (VR-очки)
+ запись видео 4K

Против

- USB 2.0 (не 3.1)
- медленный адаптер Wi-Fi
- сравнительно низкая производительность
- довольно сильно нагревается
- совмещённый слот (dual-SIM либо microSD)
- посредственное качество голоса
- нет сканера отпечатков

Вердикт

Обзор: Alcatel One Touch Idol 4S. Предоставлен Alcatel Germany.
Обзор: Alcatel One Touch Idol 4S. Предоставлен Alcatel Germany.

Может ли Alcatel One Touch Idol 4S соперничать с конкурентами на равных? Не совсем. Смартфон вполне может оправдать свою цену благодаря стильному корпусу, хорошему экрану, и достойному комплекту аксессуаров, но у его конкурентов намного меньше минусов. Idol 4S страдает от посредственного качества голосовых звонков, плохой фронтальной камеры, а также относительно плохих результатов в тестах производительности и времени работы.

Это хороший смартфон-середнячок с отличным корпусом и ярким экраном, но конкуренты просто лучше.

Шлем виртуальной реальности больше похож на рекламный приём, и его функциональность ограничена (если сравнивать с Samsung Gear VR). Рекламируемая клавиша "Boom" тоже не смогла убедить нас в своей полезности. Alcatel One Touch Idol 4S неплохой выбор, но при цене в 450 евро есть лучшие устройства за эти деньги.

Alcatel One Touch Idol 4S - 29/12/2016 v6
Andreas Osthoff

Внешний вид
90%
Клавиатура
70 / 75 → 94%
Сенсорная панель
94%
Интерфейсы
40 / 60 → 67%
Портативность
92%
Автономность
89%
Дисплей
84%
Игры и 3D
42 / 63 → 67%
Процессор
54 / 70 → 77%
Охлаждение
90%
Бесшумность
100%
Аудиосистема
60 / 91 → 66%
Камера
67%
Средний балл
75%
85%
Smartphone - Итоговый рейтинг

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> Главная > Каталог обзоров > Обзор смартфона Alcatel One Touch Idol 4S
Andreas Osthoff, 2016-12-30 (Update: 2017-02- 4)

 