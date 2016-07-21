Краткий обзор ноутбука-трансформера VOYO VBook V3
VOYOga. В поисках Windows-трансформера покупатели нередко сталкиваются с вариантами из Поднебесной, чьи демпинговые цены нивелируют обоснованные опасения по поводу качества и гарантии. VOYO V3 представляет собой довольно успешно балансирующий на грани пример.
Полную версию этой статьи можно прочитать на английском и немецком языках.
В кратких обзорах отображены ключевые измерения тестируемого устройства, а также его фотографии и характеристики. Они приведены ниже. В конце страницы можно прочитать наши итоговые мысли.
осн. камера: 2 Мп
фронт. камера: 2 Мп
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Toshiba Satellite Radius 14 L40W-C-10Z
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
43.6 MB/s ∼100% +13%
|HP x360 310 G1
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
40.4 MB/s ∼93% +5%
|VOYO VBook V3
(Toshiba Exceria microSDHC 32 GB UHS-I)
|
38.5 MB/s ∼88%
|Lenovo Yoga 300-11IBR
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
33.3 MB/s ∼76% -14%
|Asus Zenbook UX360CA-FC060T
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
27.9 MB/s ∼64% -28%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Toshiba Satellite Radius 14 L40W-C-10Z
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
88.7 MB/s ∼100%
|HP x360 310 G1
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
84.1 MB/s ∼95%
|Lenovo Yoga 300-11IBR
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
75.9 MB/s ∼86%
|Asus Zenbook UX360CA-FC060T
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
37.17 MB/s ∼42%
|VOYO VBook V3
(Toshiba Exceria microSDHC 32 GB UHS-I)
|
MB/s ∼0%
|Networking
|iperf Server (receive) TCP 1 m
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Broadcom 802.11ac
|
570 MBit/s ∼100% +1153%
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-70EQ
Atheros/Qualcomm QCA6174
|
568 MBit/s ∼100% +1148%
|Huawei MateBook m5-6Y57
Broadcom BCM4356 802.11ac 2x2:2 (876 Mbps)
|
534 MBit/s ∼94% +1074%
|HP Spectre x2 12-a001ng
Intel Wireless-AC 7265
|
439 MBit/s ∼77% +865%
|VOYO VBook V3
Broadcom 802.11bgn SDIO Adapter
|
45.5 MBit/s ∼8%
|iperf Client (transmit) TCP 1 m
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-70EQ
Atheros/Qualcomm QCA6174
|
566 MBit/s ∼100% +1161%
|Huawei MateBook m5-6Y57
Broadcom BCM4356 802.11ac 2x2:2 (876 Mbps)
|
453 MBit/s ∼80% +909%
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
Broadcom 802.11ac
|
397 MBit/s ∼70% +784%
|HP Spectre x2 12-a001ng
Intel Wireless-AC 7265
|
323 MBit/s ∼57% +619%
|VOYO VBook V3
Broadcom 802.11bgn SDIO Adapter
|
44.9 MBit/s ∼8%
|VOYO VBook V3
Chi Mei N116HSE, IPS LED, 1920x1080, 13.3
|Asus Zenbook UX360CA-FC060T
AUO B133HAN02.7, IPS with 72% NTSC, 1920x1080, 13.3
|HP x360 310 G1
Samsung SEC3953, TN, 1366x768, 11.6
|Toshiba Satellite Radius 14 L40W-C-10Z
LG Display LP140WH8-TPK1, TN LED, 1366x768, 14
|Lenovo Yoga 300-11IBR
AU Optronics B116XTN02.3, TN LED, 1366x768, 11.6
|Параметры экрана
17%
-93%
-44%
-55%
|Brightness
200
298
49%
186
-7%
209
5%
242
21%
|Brightness Distribution
72
90
25%
76
6%
84
17%
89
24%
|Уровень чёрного *
0.24
0.21
12%
0.8
-233%
0.37
-54%
0.68
-183%
|Контрастность
813
1438
77%
249
-69%
605
-26%
376
-54%
|Colorchecker DeltaE *
5
6.33
-27%
11.92
-138%
10.29
-106%
8.87
-77%
|DeltaE для серого *
5.98
8.13
-36%
12.92
-116%
11.82
-98%
9.6
-61%
|Гамма
2.17 111%
2.52 95%
2.04 118%
2.56 94%
2.2 109%
|CCT
6764 96%
6811 95%
13589 48%
12063 54%
9857 66%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
60
36
36
35
|Color Space (Percent of sRGB)
93
56
57
55
* ... меньше = лучше
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|40 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 19 ms стадия 1
|↘ 21 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 94% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|49 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 27 ms стадия 1
|↘ 22 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 77% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 44.4 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 653 Гц (мин. 43 Гц, макс. 28740 Гц).
Processor
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Toshiba Satellite Radius 14 L40W-C-10Z
Intel Core i3-5015U
|
85 Points ∼44% +204%
|Asus Zenbook UX360CA-FC060T
Intel Core m3-6Y30
|
85 Points ∼44% +204%
|HP x360 310 G1
Intel Pentium N3540
|
42 Points ∼22% +50%
|Lenovo Yoga 300-11IBR
Intel Celeron N3050
|
29 Points ∼15% +4%
|VOYO VBook V3
Intel Atom x5-Z8300
|
28 Points ∼15%
|Acer Aspire Switch 10V SW5-014-1742
Intel Atom x5-Z8300
|
27 Points ∼14% -4%
|HP x2 210 G1
Intel Atom x5-Z8300
|
26 Points ∼13% -7%
|CPU Multi 64Bit
|Toshiba Satellite Radius 14 L40W-C-10Z
Intel Core i3-5015U
|
214 Points ∼13% +128%
|Asus Zenbook UX360CA-FC060T
Intel Core m3-6Y30
|
208 Points ∼13% +121%
|HP x360 310 G1
Intel Pentium N3540
|
156 Points ∼9% +66%
|Acer Aspire Switch 10V SW5-014-1742
Intel Atom x5-Z8300
|
96 Points ∼6% +2%
|VOYO VBook V3
Intel Atom x5-Z8300
|
94 Points ∼6%
|HP x2 210 G1
Intel Atom x5-Z8300
|
93 Points ∼6% -1%
|Lenovo Yoga 300-11IBR
Intel Celeron N3050
|
60 Points ∼4% -36%
System Performance
|PCMark 8 - Home Score Accelerated v2
|Asus Zenbook UX360CA-FC060T
HD Graphics 515, 6Y30, Lite-On CV1-8B128
|
2727 Points ∼46% +102%
|Lenovo Yoga 300-11IBR
HD Graphics (Braswell), N3050, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive
|
1633 Points ∼27% +21%
|HP x360 310 G1
HD Graphics (Bay Trail), N3540, Toshiba MQ01ABF050
|
1445 Points ∼24% +7%
|VOYO VBook V3
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|
1352 Points ∼23%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|1352 баллов
Storage Device
|VOYO VBook V3
HD Graphics (Cherry Trail), Z8300, 64 GB eMMC Flash
|Asus Zenbook UX360CA-FC060T
HD Graphics 515, 6Y30, Lite-On CV1-8B128
|HP x360 310 G1
HD Graphics (Bay Trail), N3540, Toshiba MQ01ABF050
|Toshiba Satellite Radius 14 L40W-C-10Z
HD Graphics 5500, 5015U, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A9E680
|Lenovo Yoga 300-11IBR
HD Graphics (Braswell), N3050, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive
|CrystalDiskMark 3.0
482%
-27%
-31%
-3%
|Write 4k QD32
14.76
131.8
793%
0.033
-100%
0.952
-94%
0.724
-95%
|Read 4k QD32
15.5
207.7
1240%
0.851
-95%
0.796
-95%
1.081
-93%
|Write 4k
14.72
62.03
321%
0.013
-100%
0.958
-93%
0.99
-93%
|Read 4k
9.91
31.89
222%
0.439
-96%
0.39
-96%
0.474
-95%
|Write 512
28.88
144.1
399%
42.7
48%
37.5
30%
76
163%
|Read 512
145.6
353
142%
34.45
-76%
32.3
-78%
38.89
-73%
|Write Seq
30.34
182.9
503%
102.9
239%
94.86
213%
117.2
286%
|Read Seq
148.4
497
235%
99.47
-33%
97.09
-35%
118.9
-20%
Graphics Card
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Toshiba Satellite Radius 14 L40W-C-10Z
Intel HD Graphics 5500, Intel Core i3-5015U
|
996 Points ∼2% +234%
|Asus Zenbook UX360CA-FC060T
Intel HD Graphics 515, Intel Core m3-6Y30
|
714 Points ∼1% +140%
|Lenovo Yoga 300-11IBR
Intel HD Graphics (Braswell), Intel Celeron N3050
|
404 Points ∼1% +36%
|VOYO VBook V3
Intel HD Graphics (Cherry Trail), Intel Atom x5-Z8300
|
298 Points ∼1%
|HP x360 310 G1
Intel HD Graphics (Bay Trail), Intel Pentium N3540
|
221 Points ∼0% -26%
|3DMark 11 Performance
|344 баллов
Temperature
Анализ АЧХ аудиосистемы VOYO VBook V3
(±) | неплохой уровень макс. громкости (74.5 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(-) | баса почти нет (на 21.6% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.8% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(±) | диапазон воспроизводится громче желаемого (отклонение 7.3% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(-) | звук в целом плохо сбалансирован (32.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 86% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 7% примерно так же, 7% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 11%, средняя Δ: 22%, худший результат: 44%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 91% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 4% примерно так же, 5% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 3% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 95% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
|Интернет через WiFi v1.3
|3час. 28мин.
|VOYO VBook V3
Z8300, 13.3, Вт⋅ч
|Asus Zenbook UX360CA-FC060T
6Y30, 13.3, 54 Вт⋅ч
|HP x360 310 G1
N3540, 11.6, 30 Вт⋅ч
|Lenovo Yoga 300-11IBR
N3050, 11.6, 30 Вт⋅ч
|Lenovo Yoga 2 13
4010U, 13.3, 50 Вт⋅ч
|Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
6Y30, 12, 41.4 Вт⋅ч
|Huawei MateBook m5-6Y57
6Y54, 12, 33 Вт⋅ч
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-70EQ
6500U, 12, 37 Вт⋅ч
|HP Spectre x2 12-a001ng
6Y30, 12, 43 Вт⋅ч
|Время работы
86%
229%
48%
141%
26%
40%
75%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
302
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
208
386
86%
684
229%
308
48%
501
141%
263
26%
291
40%
364
75%
За
Против
Несмотря на то, что заявленная стоимость VOYO V3 составляла целых 680 Евро, на данный момент он подешевел более чем в три раза. Однако, потенциальный покупатель должен быть готов к некоторым компромиссам и рискам, связанным с приобретением подобного рода устройств. Начнем с достоинств героя обзора. Его привлекательный дизайн и качественные элементы корпуса очень схожи с таковыми в Yoga 13, а уровень сборки не вызывает нареканий. Установленный IPS-дисплей с диагональю 13 дюймов и разрешением Full HD определенно выделяет новичка среди устройств данной ценовой категории. Однако яркость этого дисплея оставляет желать лучшего и, учитывая тот факт, что это мобильный трансформер, может повлиять на комфортное использование устройства при определенных условиях. К положительным сторонам также можно отнести бесшумность устройства, благодаря использованию в нем процессора Intel Atom x5-Z8300.
В свою очередь, негативных сторон у VOYO V3 предостаточно: низкая скорость передачи данных по Wi-Fi, дефектный блок питания конкретного тестового образца, возможный сильный нагрев корпуса и скромное время работы от аккумулятора (примерно 3.5 часа при включенном Wi-Fi). Пригодное для базовых повседневных задач аппаратное обеспечение не способно на большее и быстро достигает лимита производительности даже при небольшом росте вычислительной нагрузки.
В итоге получается ситуация, при которой устройства от именитых брендов стоят на пару сотен евро дороже, но и предлагают больше возможностей, например, быстрые коммуникационные модули или более убедительное время работы от аккумулятора. К тому же, пользователю не придется сталкиваться с неопределенностью в отношении гарантии и сервисного обслуживания.
VOYO VBook V3 - 21/07/2016 v5.1
J. Simon Leitner