Краткий обзор ноутбука-трансформера VOYO VBook V3

Несмотря на то, что заявленная стоимость VOYO V3 составляла целых 680 Евро, на данный момент он подешевел более чем в три раза. Однако, потенциальный покупатель должен быть готов к некоторым компромиссам и рискам, связанным с приобретением подобного рода устройств. Начнем с достоинств героя обзора. Его привлекательный дизайн и качественные элементы корпуса очень схожи с таковыми в Yoga 13, а уровень сборки не вызывает нареканий. Установленный IPS-дисплей с диагональю 13 дюймов и разрешением Full HD определенно выделяет новичка среди устройств данной ценовой категории. Однако яркость этого дисплея оставляет желать лучшего и, учитывая тот факт, что это мобильный трансформер, может повлиять на комфортное использование устройства при определенных условиях. К положительным сторонам также можно отнести бесшумность устройства, благодаря использованию в нем процессора Intel Atom x5-Z8300.

В свою очередь, негативных сторон у VOYO V3 предостаточно: низкая скорость передачи данных по Wi-Fi, дефектный блок питания конкретного тестового образца, возможный сильный нагрев корпуса и скромное время работы от аккумулятора (примерно 3.5 часа при включенном Wi-Fi). Пригодное для базовых повседневных задач аппаратное обеспечение не способно на большее и быстро достигает лимита производительности даже при небольшом росте вычислительной нагрузки.

В итоге получается ситуация, при которой устройства от именитых брендов стоят на пару сотен евро дороже, но и предлагают больше возможностей, например, быстрые коммуникационные модули или более убедительное время работы от аккумулятора. К тому же, пользователю не придется сталкиваться с неопределенностью в отношении гарантии и сервисного обслуживания.