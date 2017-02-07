Обзор ноутбука-планшета Lenovo Yoga 700-11ISK
Слабое охлаждение. Небольшой гибридный ноутбук Lenovo Yoga 700-11ISK - очень портативный и очень гибкий, благодаря своему 11.6-дюймовому экрану и различными режимами корпуса. Тем не менее, есть ряд проблем с устройствами ввода и пассивной системой охлаждения, из-за чего процессор не может реализовать свой потенциал.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языкахTest Lenovo Yoga 700-11ISK Convertible.
Работать на ноутбуке, читать на планшете, или смотреть фильмы? Ноутбуки с открывающимися на 360 градусов рамками экрана - очень многофункциональные, и Lenovo выпускает серию с такими возможностями под маркой "Yoga" уже достаточно давно. Сегодня мы изучим компактную модель Yoga 700-11ISK, которая стремиться стать идеальным спутником для путешествий, потому что обладает небольшим 11.6-дюймовым экраном и очень мало весит. Благодаря эффективному процессору Core m, этот гибридный конвертер может охлаждаться безвентиляторной системой охлаждения. Кроме того, есть 4 ГБ оперативной памяти, твердотельный диск на 256 ГБ, экран FHD IPS и Wi-Fi адаптер стандарта AC - всё это нормальная конфигурация для розничной цены 800 евро.
Несмотря на по-другому выглядящее название модели, наш ноутбук является прямой заменой своему предшественнику Lenovo Yoga 3 11. Он оставил о себе хорошее впечатление, но не без нескольких минусов. Мы выясним, что улучшилось с тех пор.
Конкуренты тоже предлагают ноутбуки с петлями на 360 градусов, например, HP Pavilion x2 12, а также такие конвертеры и планшеты, как Acer Aspire Switch 12 или Surface Pro 4 (Core m3) от Microsoft. Безусловно, мы включим в сравнение и предыдущую модель Lenovo Yoga 3 11.
1 | Дизайн и особенности корпуса
Общее качество сборки 700-11ISK не отличается от старого Yoga 3 11, который мы тестировали год назад. Как и тогда, Lenovo использует серебряный и чёрный пластик. Внешняя поверхность корпуса, а именно - крышка и нижняя часть основного блока - покрыты серебряной краской, в то время как остальная часть корпуса и рамки экрана - чёрного цвета. Боковые стороны корпуса немного прорезинены, а поверхность крышки немного шероховатая. Две серебряные петли и хромированное обрамление тачпада создают весьма стильный контраст, который сразу заметен после открытия крышки. Для режима "палатка" нет никаких специальных резиновых ножек.
Общее качество этого ноутбука оставляет двоякое впечатление. Качество сборки приличное, и нет торчащих углов или швов, но стабильность в целом средняя, если не сказать хуже. Центральная часть базового блока легко проминается, что весьма заметно во время печати. С крышкой ситуация не лучше - как надавливание, так и попытки согнуть её, немедленно отображались на экране. Обе петли хорошо отрегулированы и снижают болтание до минимума, но для открытия крышки будут нужны обе руки. Элементы управления в правой части корпуса (кнопка питания, управления громкостью) не болтаются, и хорошо нажимаются. Батарея встроенная, и для обслуживания требуется снять нижнюю крышку корпуса.
Одним из ключевых преимуществ 700-11ISK, безусловно, является небольшой вес в 1.1 кг. Небольшой ноутбук очень просто кинуть в рюкзак , или даже дамскую сумку средних размеров. Планшет Microsoft Surface Pro 4 на первый взгляд тоньше, но нужно быть честными и добавить несколько миллиметров чехла с клавиатурой.
2 | Порты и коммуникации
Набор портов по сравнению с прошлой моделью не изменился. У нас будет 3 порта USB, но только один из них поддерживает быстрый стандарт USB 3.0. Другие два - только USB 2.0 (и только один - с питанием). На наш взгляд, было бы лучше иметь по одному быстрому порту на каждой стороне. Современный порт USB Type-C здесь отсутствует. По меньшей мере, пропускная способность достойная, мы замерили реальную скорость в 280 МБ/с (USB 2.0: ~40 МБ/с), подключив твердотельный диск Samsung T3.
Адаптер карт SD расположен слева. Он встроенный, но (скорее всего) подключен через USB 2.0, потому что результаты тестирования нашей эталонной картой Toshiba (Exceria Pro SDXC UHS-II, 64 GB) очень низкие, всего 27 МБ/с (последовательное чтение). Внешние экраны можно подключать по mini-HDMI, но в комплекте нет соответствующего адаптера.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Dell XPS 13-9365
(Toshiba THN-M401S0640E2)
|
61.6 MB/s ∼100% +319%
|Lenovo Yoga 700-11ISK
|
14.7 MB/s ∼24%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell XPS 13-9365
(Toshiba THN-M401S0640E2)
|
87.2 MB/s ∼100% +223%
|Lenovo Yoga 700-11ISK
|
27 MB/s ∼31%
Коммуникации
В Yoga 700-11ISK используется беспроводной адаптер Intel, модель Dual-Band Wireless-AC 3165. Он поддерживает все современные стандарты, включая 802.11ac, диапазон 5 GHz, а также Bluetooth 4.2. Но он работает только в режиме 1x1 с максимальной пропускной способностью 433 Мбит, хотя никаких неудобств это не вызвало. Стандартная реальная скорость передачи данных составила 210 Мбит при работе через роутер Fritz!Box 7490.
Аксессуары
В комплект с Yoga 700-11ISK входит только стандартная брошюра, и блок питания номиналом 40 Вт.
Обслуживание
Нижняя часть корпуса Lenovo Yoga 700-11ISK держится на нескольких винтах Torx (T4). Один из них был настолько плотно завинчен, что мы лучше покажем вам фото предыщущей модели Yoga 3 11, поскольку у них аналогичная конструкция. Возможности обслуживания ограничены, поскольку большинство компонентов распаяны на плате (включая процессор и память), а вентилятор отсутствует вообще. Можно заменить только беспроводной адаптер Wi-Fi и диск M.2 2280.
3 | Устройства ввода
Клавиатура
В этом ноутбуке используется чёрная клавиатура с плоскими клавишами. Её раскладку пришлось привести в соответствие с компактными размерами корпуса. Все клавиши, за исключением буквенных, немного уже, а навигационные ещё меньше. Хотя к этому и можно привыкнуть, ощущения от печати не будут такими же, как и на полноразмерной клавиатуре. На наш взгляд, эту клавиатуру нельзя назвать хорошей, потому что клавиши слишком прижаты друг к другу, и немного вязнут. Для набора длинных текстов или сообщений вы быстро захотите поменять клавиатуру.
Буквы на кнопках хорошо читаются, но оранжевые символы для второстепенных функций очень маленькие. В этой клавиатуре нет подсветки.
Тачпад
Кликпад произведён ELAN; его размеры в целом достаточны (9 x 6 см). Из-за размера области для рук, его не смогли сделать больших размеров. Благодаря полированной кромке, можно легко ощущать границы тачпада. Он работает нормально, только операции drag & drop требуют больших усилий. Распознаются жесты до трёх пальцев включительно, и с обычными командами вроде пролистывания двумя пальцами не было никаких проблем.
Экран с поддержкой прикосновений
Это дополнительное, третье устройство ввода. Как и в случае с предыдущей моделью, он очень точный, даже по краям экрана, и быстро отрабатывает нажатия.
4 | Дисплей
Глянцевый 11.6-дюймовый экран использует матрицу Chi Mei (CMN1137) с разрешением 1920x1080. Экран хороший, с отличной плотностью пикселей 190 PPI. В сочетании с небольшими размерами экрана это обеспечивает чёткое изображение. Лично нам понравилась яркость изображений и сочность цветов.
Проблемой для чувствительных пользователей может стать технология управления подсветкой ШИМ. Заметно мерцание на очень низкой частоте 50 гц, при яркости 70% и ниже. Засветка экрана не особо заметна. Мы заметили также другой, странный и редкий феномен: подсветка мерцает при подключении блока питания, что заметно на тестовой фотографии, но само по себе мерцание незаметно, поскольку частота очень высокая, в диапазоне 5000...6000 Гц.
Тест на мерцание
|Модуляция на частоте
|50 Hz
|70 % яркости
Подсветка экрана мерцает с частотой 50 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 70 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 50 Гц очень низка. Мерцание экрана будет практически гарантированно вызывать эффект усталости, вплоть до тошноты.
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 457 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).
|Lenovo Yoga 700-11ISK
HD Graphics 515, 6Y30, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|HP Pavilion x2 12-b000ng
HD Graphics 515, 6Y30, SanDisk Z400s SD8SNAT-128G
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
HD Graphics 520, 6200U, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
HD Graphics 515, 6Y30, Samsung MZFLV128 NVMe
|Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
HD Graphics 5300, 5Y10c, Lite-On IT L8T-128L9G
|Response Times
-54%
611%
-54%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
23
38
-65%
20
13%
46
-100%
|Response Time Black / White *
19
27
-42%
34
-79%
31
-63%
|PWM Frequency
50
1000
1900%
50
0%
|Параметры экрана
3%
15%
43%
0%
|Brightness
284
308
8%
328
15%
392
38%
286
1%
|Brightness Distribution
82
93
13%
91
11%
92
12%
86
5%
|Уровень чёрного *
0.33
0.48
-45%
0.38
-15%
0.27
18%
0.42
-27%
|Контрастность
909
654
-28%
908
0%
1441
59%
690
-24%
|Colorchecker DeltaE *
7.87
6.12
22%
8.4
-7%
3.61
54%
6.5
17%
|DeltaE для серого *
8.45
6.1
28%
4.3
49%
3.8
55%
6.35
25%
|Гамма
2.42 99%
2.35 102%
2.63 91%
2.16 111%
2.44 98%
|CCT
6856 95%
7391 88%
7368 88%
5969 109%
7156 91%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
41
46.81
14%
62
51%
63
54%
42
2%
|Color Space (Percent of sRGB)
64
71.74
12%
97
52%
65
2%
|Среднее значение
-26% / -8%
313% / 194%
-6% / 16%
0% / 0%
* ... меньше = лучше
Наши замеры показали вполне достойную максимальную яркость, почти 320 Кд/м², но равномерность распределения всего 82%, так что средний результат уменьшается до 280 Кд/м². Сочетание хорошей яркости и уровня чёрного (0.33 Кд/м²) обеспечивает очень хороший контраст ~900:1. В результате, экран в целом похож на остальные. Только у Microsoft Surface Pro 4 он намного лучше.
При заводских настройках матрица отдаёт зеленоватостью, а распределение цветов в DeltaE-2000 существенно отличается от идеального sRGB. Среднее значение отклонения цветов, составившее 7.87 (в цвете) и 8.45 (оттенки серого), намного больше, чем оптимальное 3. Это можно улучшить калибровкой, и её результаты в виде профайла ICC можно скачать по ссылке ниже. Тем не менее, узкая цветовая гамма (64% sRGB, 41% AdobeRGB) исключает любую (даже полу-) профессиональную работу в области фотографии. К счастью, данный конвертер предназначен не для этого.
Небольшой размер этого гибридного ноутбука делает его идеальной рабочей лошадкой для поездок. При работе от аккумулятора можно работать на максимальной яркости, но в данном случае проблемой является глянцевый экран. Сильные отражения и блики могут быть настоящей проблемой при работе на открытом воздухе, от них не избавиться даже в тени.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|19 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 11 ms стадия 1
|↘ 8 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 9% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.4 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|23 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 13 ms стадия 1
|↘ 10 ms стадия 2
|Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 6% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 43.1 миллисек.)
Углы обзора этого экрана IPS очень большие, но в случае конвертера это не так важно. Тем не менее, можно смотреть на экран с разных углов, и цвета не искажаются. В случае больших углов, большей проблемой будут блики и отражения глянцевого экрана.
5 | Производительность
Этот ноутбук-планшет Lenovo предназначен для домашних пользователей. Производительность достаточна для ежедневных задач (работа с почтой, интернет-сайтами, просмотр фильмов), процессор Core m processor и 4 ГБ памяти позволяют комфортно работать. Твердотельный жёсткий диск также способствует быстрой работе интерфейса. Упереться в потолок производительности можно, только начав работать с тяжелыми приложениями.
Процессор
Процессор Intel Core m3-6Y30 с пассивным охлаждением - производительный двухъядерный процессор на архитектуре Skylake. Базовая частота составляет всего 0.9 ГГц, но процессор может повышать её до 2.2 ГГц (2 ГГц для двух ядер) в режимеTurbo Boost. Поддерживается Hyperthreading, так что процессор может обрабатывать до 4 потоков одновременно. Норма выделения тепла - 4.5 Вт (этот показатель может изменяться производителем).
Мы смогли наблюдать работу на максимальных частотах очень недолго. Энергопотребление падает до 3 Вт уже через 10 секунд, в этот момент тактовая частота снижается до 1.6 ГГц (тест CB R15 Multi). В связи с этим, результаты нагрузочных тестов очень низкие, и из всех ноутбуков в данном обзоре лишь предыдущий Lenovo Yoga 3 11 отстаёт ещё больше в одноядерном тесте. Планшет Surface Pro 4 демонстрирует потенциал процесоора m3-6Y30, и оказался более чем вдвое быстрее в многоядерном тесте.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Intel Core i5-6200U
|
114 Points ∼100% +61%
|HP Pavilion x2 12-b000ng
Intel Core m3-6Y30
|
92 Points ∼81% +30%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
88 Points ∼77% +24%
|Lenovo Yoga 700-11ISK
Intel Core m3-6Y30
|
71 Points ∼62%
|Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
Intel Core M-5Y10c
|
57 Points ∼50% -20%
|CPU Multi 64Bit
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Intel Core i5-6200U
|
289 Points ∼100% +198%
|HP Pavilion x2 12-b000ng
Intel Core m3-6Y30
|
216 Points ∼75% +123%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
|
206 Points ∼71% +112%
|Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
Intel Core M-5Y10c
|
131 Points ∼45% +35%
|Lenovo Yoga 700-11ISK
Intel Core m3-6Y30
|
97 Points ∼34%
Общая производительность
В целом, система ощущается довольно быстрой. Конвертер Yoga 700-11ISK загружается очень быстро, а приложения открываются без задержек. Можно заметить какие-либо паузы только если одновременно запустить несколько приложений, или работать с несколькими вкладками в броузере. Этот небольшой гибридный ноутбук хорошо показал себя в синтетическом тесте PCMark 8, и по его результатам находится в середине исследуемой группы.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
6200U, 4096, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
|
3996 Points ∼100% +7%
|HP Pavilion x2 12-b000ng
6Y30, 4096, SanDisk Z400s SD8SNAT-128G
|
3773 Points ∼94% +1%
|Lenovo Yoga 700-11ISK
6Y30, 4096, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|
3729 Points ∼93%
|Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
5Y10c, 8192, Lite-On IT L8T-128L9G
|
3253 Points ∼81% -13%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
6Y30, 4096, Samsung MZFLV128 NVMe
|
3186 Points ∼80% -15%
|Creative Score Accelerated v2
|Lenovo Yoga 700-11ISK
6Y30, 4096, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|
3202 Points ∼100%
|HP Pavilion x2 12-b000ng
6Y30, 4096, SanDisk Z400s SD8SNAT-128G
|
3198 Points ∼100% 0%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
6Y30, 4096, Samsung MZFLV128 NVMe
|
2968 Points ∼93% -7%
|Home Score Accelerated v2
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
6200U, 4096, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
|
3281 Points ∼100% +25%
|HP Pavilion x2 12-b000ng
6Y30, 4096, SanDisk Z400s SD8SNAT-128G
|
2831 Points ∼86% +8%
|Lenovo Yoga 700-11ISK
6Y30, 4096, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|
2625 Points ∼80%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
6Y30, 4096, Samsung MZFLV128 NVMe
|
2426 Points ∼74% -8%
|Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
5Y10c, 8192, Lite-On IT L8T-128L9G
|
2114 Points ∼64% -19%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|2625 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|3202 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|3729 баллов
Устройства хранения данных
Samsung PM871 - твердотельный диск M.2 2280, подключенный через интерфейс ATA-III, поэтому максимально возможные скорости ограничены диапазоном 500...550 MB/s. Этот диск объёмом 256 ГБ хорошо показал себя в тестах. Особо радует, что важные для производительности приложений результаты теста 4K-блоков, тоже очень хорошие. Пользователю свободно около 180 ГБ для хранения приложений и данных.
|Lenovo Yoga 700-11ISK
Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|HP Pavilion x2 12-b000ng
SanDisk Z400s SD8SNAT-128G
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Samsung MZFLV128 NVMe
|Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
Lite-On IT L8T-128L9G
|CrystalDiskMark 3.0
-33%
-13%
-19%
-15%
|Write 4k QD32
268.6
173.2
-36%
197.1
-27%
149.2
-44%
216.7
-19%
|Read 4k QD32
324.2
136.4
-58%
272
-16%
243.7
-25%
222.3
-31%
|Write 4k
73.61
57.86
-21%
76.83
4%
68.02
-8%
34.96
-53%
|Read 4k
31.27
21.12
-32%
29.3
-6%
30.14
-4%
23
-26%
|Write 512
301.9
176.2
-42%
201
-33%
158.2
-48%
318.9
6%
|Read 512
385.7
226.2
-41%
374.9
-3%
313.1
-19%
352.4
-9%
|Write Seq
302.8
184.3
-39%
199.9
-34%
158.2
-48%
322
6%
|Read Seq
456.2
477.3
5%
518.1
14%
662.5
45%
468.7
3%
Видеоадаптер
Все графические вычисления осуществляются встроенным в процессор видеоадаптером HD Graphics 515. Эта GT2-версия интегрированной графики Skylake содержит 24 шейдера, как и более быстрый вариант HD Graphics 520. Тем не менее, в случае процессора Core m3, максимальная тактовая частота графики ограничена 850 МГц.
Видеоадаптер работает быстрее благодаря двухканальной конфигурации памяти, но частоты видеоадаптера и процессора очень быстро снижаются (всего лишь через несколько секунд). Ноутбук в нашей конфигурации опередил предыдущую модель Lenovo Yoga 3 11 в тесте 3DMark, но все остальные, работающие на базе HD Graphics 515, в среднем примерно на 40% быстрее. При работе от аккумулятора не наблюдается снижения производительности.
В видеоадаптер встроен декодер видео, поэтому данное решение обеспечивает нормальную производительность для домашних пользователей - у него нет проблем с воспроизведением видео высокого разрешения.
|3DMark 11
|1280x720 Performance GPU
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Intel HD Graphics 520
|
1428 Points ∼100% +65%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515
|
1206 Points ∼84% +40%
|HP Pavilion x2 12-b000ng
Intel HD Graphics 515
|
1133 Points ∼79% +31%
|Lenovo Yoga 700-11ISK
Intel HD Graphics 515
|
863 Points ∼60%
|Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
Intel HD Graphics 5300
|
458 Points ∼32% -47%
|1280x720 Performance
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Intel HD Graphics 520
|
1585 Points ∼100% +74%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515
|
1344 Points ∼85% +48%
|HP Pavilion x2 12-b000ng
Intel HD Graphics 515
|
1260 Points ∼79% +38%
|Lenovo Yoga 700-11ISK
Intel HD Graphics 515
|
911 Points ∼57%
|Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
Intel HD Graphics 5300
|
498 Points ∼31% -45%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515
|
810 Points ∼100% +56%
|HP Pavilion x2 12-b000ng
Intel HD Graphics 515
|
740 Points ∼91% +43%
|Lenovo Yoga 700-11ISK
Intel HD Graphics 515
|
519 Points ∼64%
|Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
Intel HD Graphics 5300
|
389 Points ∼48% -25%
|1920x1080 Fire Strike Score
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515
|
740 Points ∼100% +59%
|HP Pavilion x2 12-b000ng
Intel HD Graphics 515
|
671 Points ∼91% +44%
|Lenovo Yoga 700-11ISK
Intel HD Graphics 515
|
466 Points ∼63%
|Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
Intel HD Graphics 5300
|
331 Points ∼45% -29%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Intel HD Graphics 520
|
7307 Points ∼100% +68%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515
|
6597 Points ∼90% +51%
|HP Pavilion x2 12-b000ng
Intel HD Graphics 515
|
6178 Points ∼85% +42%
|Lenovo Yoga 700-11ISK
Intel HD Graphics 515
|
4357 Points ∼60%
|Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
Intel HD Graphics 5300
|
2895 Points ∼40% -34%
|1280x720 Cloud Gate Standard Score
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Intel HD Graphics 520
|
5608 Points ∼100% +107%
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515
|
4604 Points ∼82% +70%
|HP Pavilion x2 12-b000ng
Intel HD Graphics 515
|
4330 Points ∼77% +60%
|Lenovo Yoga 700-11ISK
Intel HD Graphics 515
|
2705 Points ∼48%
|Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
Intel HD Graphics 5300
|
1361 Points ∼24% -50%
|3DMark 11 Performance
|911 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|2705 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|466 баллов
Игры
Наши игровые тесты не показали хороших результатов в случае с Lenovo Yoga 700-11ISK. Даже в старые игры вроде “Tomb Raider” из 2013 года едва можно играть при скромных настройках и разрешении. Пользователи этого ноутбука могут рассчитывать на непритязательные игры из Windows Store.
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|Tomb Raider (2013)
|27.9
|14.8
|fps
|BioShock Infinite (2013)
|21.8
|12
|fps
|The Witcher 3 (2015)
|5.1
|fps
6 | Нагрев и шум
Шум
Yoga 700-11ISK всегда бесшумен, поскольку у него пассивная система охлаждения, без вентилятора. Мы не заметили никаких электронных шумов, вроде завываний тепловых трубок.
Нагрев
Данный гибридный ноутбук немного нагревается даже при работе с простыми приложениями, поскольку у него нет вентилятора. Но нагрев в среднем составляет 30°C, что совсем не доставляет неудобств. В нижней части мы замерили максимум 42°C под нагрузкой. Это уже ощутимо, но не влияет на переноску устройства.
Наши тесты уже показали, что низкий нагрев - это результат низкой производительности. В нагрузочных тестах мы создаём экстремальную нагрузку, одновременно запуская тесты Prime95 и FurMark. В начале теста энергопотребление подскакивает до 9 Вт (процессор: 2 ГГц, графика: 800 МГц), но она быстро падает до 4.5 Вт (600 MHz CPU, 350 to 400 MHz GPU) (процессор: 600 МГц, графика: 350...400 МГц) после примерно 10 минут. Через 2 минуты, выделение тепла продолжит падать, и выравняется на уровне 3 Вт и температуре ~65°C (процессор: 500 МГц, графика: 300 МГц). Выполнение теста 3DMark 11 сразу после нагрузочного показало чуть меньший результат. Производительность может падать при обычной работе, и тем более в условиях жары.
7 | Акустическая система
Два динамика расположены в нижней части базового блока, и направлены вниз. Поскольку звук будет отражаться от поверхности, на которой стоит ноутбук, лучше, чтобы она была твёрдой, поскольку мягкая быстро сделает звук глухим. Очень легко закрыть отверстия выхода звука руками при переноске данного ноутбука-планшета. Как и в случае его предшественника, звук в основном определён средними частотами. Максимальная громкость вполне достаточна, и искажений не наблюдается. Но мы бы предпочли внешние динамики или наушники для более высокого качества звука.
8 | Энергопотребление и автономная работа
Энергоэффективность
Ноутбук-планшет Lenovo Yoga 700-11ISK расходует энергию вполне эффективно. Но в случае повышенных нагрузок, мы обязаны этому в основном низкой производительности процессора. Соперники из этого обзора потребляют больше энергии, и только предшественник ещё эффективнее под низкими нагрузками (от 20 до 30%). Поставляемый в комплекте блок питания рассчитан на 40 Вт, и оборудован специальным коннектором USB. Его мощность вполне достаточна.
|Выкл.
|0.35 / 0.45 Вт
|Ожидание
| 4.3 / 7.1 / 7.2 Вт
|Нагрузка
|
14.6 / 15.7 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Lenovo Yoga 700-11ISK
40 Вт⋅ч
|HP Pavilion x2 12-b000ng
33 Вт⋅ч
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
37 Вт⋅ч
|Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
34 Вт⋅ч
|Энергопотребление
-28%
-62%
23%
|В простое, мин. *
4.3
5.3
-23%
7.3
-70%
2.9
33%
|В простое, сред. *
7.1
8.2
-15%
10
-41%
5.5
23%
|В простое, макс. *
7.2
9
-25%
10.15
-41%
5.7
21%
|Нагрузка, сред. *
14.6
20.7
-42%
25.2
-73%
11.3
23%
|Нагрузка, макс. *
15.7
21.4
-36%
29.3
-87%
13.6
13%
* ... меньше = лучше
Время работы от аккумулятора
Lenovo увеличила ёмкость аккумулятора с 34 Вт-ч в прежней модели Yoga 3 11, до 40 Вт-ч в Yoga 700-11ISK, так что в нашем гибриде установлен самый большой аккумулятор. Он компенсирует немного возросшее потребление энергии, и время автономной работы в целом совпадает с результатами модели прошлого года.
Мы получили примерно 14 часов в режиме ожидания (минимальная подсветка, режим экономии энергии), но стандартный тест с яркостью экрана в 150 Кд/м² будет более интересен. Читать веб-сайты можно почти 7 часов; смотреть фильмы около 7 с половиной. Конкуренты потребуют зарядку раньше, только лишь Surface Pro 4 на базе Core m3 протянет на 1 час дольше в тесте интернета.
Минимальное время составляет почти 4 часа, что однозначно опережает конкурентов. Это, опять же, заслуга маломощного процессора, как было и в случае с его предшественником. Полная зарядка аккумулятора с 0 занимает примерно 2 часа (во время зарядки ноутбук был включен).
|Без нагрузки
|14час. 24мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|6час. 57мин.
|1080p-видео
|7час. 42мин.
|Макс. расход энергии
|3час. 46мин.
|Lenovo Yoga 700-11ISK
40 Вт⋅ч
|HP Pavilion x2 12-b000ng
33 Вт⋅ч
|Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
37 Вт⋅ч
|Microsoft Surface Pro 4, Core m3
38 Вт⋅ч
|Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
34 Вт⋅ч
|Время работы
-41%
-25%
-10%
7%
|В простое
864
474
-45%
640
-26%
791
-8%
856
-1%
|Нагрузка и 100% яркости
226
109
-52%
112
-50%
138
-39%
260
15%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
417
285
-32%
321
-23%
488
17%
443
6%
|Воспр. видео H.264
462
311
-33%
468
1%
За
Против
Вердикт
Гибридный ноутбук-планшет Lenovo Yoga 700-11ISK - это маленький и удобный конвертер. Lenovo увеличила его производительность по сравнению с предшественниками, установив более современные компоненты, что, к примеру, повысило максимальное время просмотра фильмов от аккумулятора. На данный момент стоит помнить, что гибридные ноутбуки до сих пор ограничены в возможностях работы с тяжёлыми приложениями. Если вы собирались редактировать видео, или использовать много приложений одновременно, то покупать этот ноутбук не лучшая идея.
Одним из преимуществ Yoga 700-11ISK является пассивное охлаждение, то есть отсутствие вентилятора, благодаря чему ноутбук всегда полностью бесшумен. IPS-экран яркий и хорошо виден при взгляде со стороны, но для некоторых пользователей может стать проблемой мерцание ШИМ.
Маленький, лёгкий и портативный – конвертер Lenovo Yoga 700-11ISK будет хорошим выбором для простых задач, но его клавиатура сильно расстраивает.
Два основных жирных минуса данного ноутбука - клавиатура и производительность. Отдача клавиш слабая, и это одна из худших клавиатур, которую мы когда-либо тестировали. Мы также надеялись, что производительность будет выше, поскольку даже эффективный Core m3 принудительно снижает частоту под нагрузкой. Так что более производительная система пассивного охлаждения была бы весьма кстати. В целом, для данной цены есть более удачные варианты – в частности, Acer Aspire Switch 12 Alpha.
Lenovo Yoga 700-11ISK - 07/02/2017 v6
Andreas Osthoff