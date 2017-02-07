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Обзор ноутбука-планшета Lenovo Yoga 700-11ISK

Слабое охлаждение. Небольшой гибридный ноутбук Lenovo Yoga 700-11ISK - очень портативный и очень гибкий, благодаря своему 11.6-дюймовому экрану и различными режимами корпуса. Тем не менее, есть ряд проблем с устройствами ввода и пассивной системой охлаждения, из-за чего процессор не может реализовать свой потенциал.

Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языкахTest Lenovo Yoga 700-11ISK Convertible.

Работать на ноутбуке, читать на планшете, или смотреть фильмы? Ноутбуки с открывающимися на 360 градусов рамками экрана - очень многофункциональные, и Lenovo выпускает серию с такими возможностями под маркой "Yoga" уже достаточно давно. Сегодня мы изучим компактную модель Yoga 700-11ISK, которая стремиться стать идеальным спутником для путешествий, потому что обладает небольшим 11.6-дюймовым экраном и очень мало весит. Благодаря эффективному процессору Core m, этот гибридный конвертер может охлаждаться безвентиляторной системой охлаждения. Кроме того, есть 4 ГБ оперативной памяти, твердотельный диск на 256 ГБ, экран FHD IPS и Wi-Fi адаптер стандарта AC - всё это нормальная конфигурация для розничной цены 800 евро.

Несмотря на по-другому выглядящее название модели, наш ноутбук является прямой заменой своему предшественнику Lenovo Yoga 3 11. Он оставил о себе хорошее впечатление, но не без нескольких минусов. Мы выясним, что улучшилось с тех пор.

Конкуренты тоже предлагают ноутбуки с петлями на 360 градусов, например, HP Pavilion x2 12, а также такие конвертеры и планшеты, как Acer Aspire Switch 12 или Surface Pro 4 (Core m3) от Microsoft. Безусловно, мы включим в сравнение и предыдущую модель Lenovo Yoga 3 11.

Lenovo Yoga 700-11ISK (Yoga 700 Серия)
Процессор
Intel Core m3-6Y30 0.9 GHz
Графический адаптер
Intel HD Graphics 515
Оперативная память
4096 Мбайт 
, LPDDR3-1866, двухканальная, припаяна
Дисплей
11.6 дюйм. 16:9, 1920x1080 пикс. 190 точек/дюйм, capacitive, CMN1137, IPS, глянцевое покрытие: да
Материнская плата
Intel Skylake-Y Premium PCH
Хранение данных
Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP, 256 Гбайт 
, 180 Гбайт свободно
Звуковая плата
Intel Skylake-U/Y PCH - High Definition Audio
Интерфейсы
2 USB 2.0, 1 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 1 HDMI, Аудиоразъёмы: 3.5 мм аудиопорт, картридер: SDHC, SDXC, SD, MMC, Датчики и сенсоры: сенсор местоположения в пространстве
Коммуникации
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 15.8 x 290 x 197
Аккумулятор
40 Вт⋅ч, 4770 мА⋅ч литий-полимерн., 4 ячеек, Автономная работа (сведения производителя): 7 час.
Операционная система
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
Камера
Фронтальная камера: 0.9 MP
Дополнительно
акустическая система: Stereo, клавиатура: Chiclet, подсветка клавиатуры: нет, Адаптер питания, буклеты, Lenovo Tools, Dolby Audio, Office 365 (пробная версия), McAfee LiveSafe (пробная версия), 24 мес. гарантии в Европе, пассивное охлаждение
Вес
1.094 Кг, адаптер питания: 201 г
Стоимость
800 евро
Ссылки
Lenovo - сайт производителя

 

1 | Дизайн и особенности корпуса

Общее качество сборки 700-11ISK не отличается от старого Yoga 3 11, который мы тестировали год назад. Как и тогда, Lenovo использует серебряный и чёрный пластик. Внешняя поверхность корпуса, а именно - крышка и нижняя часть основного блока - покрыты серебряной краской, в то время как остальная часть корпуса и рамки экрана - чёрного цвета. Боковые стороны корпуса немного прорезинены, а поверхность крышки немного шероховатая. Две серебряные петли и хромированное обрамление тачпада создают весьма стильный контраст, который сразу заметен после открытия крышки. Для режима "палатка" нет никаких специальных резиновых ножек.

Общее качество этого ноутбука оставляет двоякое впечатление. Качество сборки приличное, и нет торчащих углов или швов, но стабильность в целом средняя, если не сказать хуже. Центральная часть базового блока легко проминается, что весьма заметно во время печати. С крышкой ситуация не лучше - как надавливание, так и попытки согнуть её, немедленно отображались на экране. Обе петли хорошо отрегулированы и снижают болтание до минимума, но для открытия крышки будут нужны обе руки. Элементы управления в правой части корпуса (кнопка питания, управления громкостью) не болтаются, и хорошо нажимаются. Батарея встроенная, и для обслуживания требуется снять нижнюю крышку корпуса. 

Одним из ключевых преимуществ 700-11ISK, безусловно, является небольшой вес в 1.1 кг. Небольшой ноутбук очень просто кинуть в рюкзак , или даже дамскую сумку средних размеров. Планшет Microsoft Surface Pro 4 на первый взгляд тоньше, но нужно быть честными и добавить несколько миллиметров чехла с клавиатурой.

2 | Порты и коммуникации

Набор портов по сравнению с прошлой моделью не изменился. У нас будет 3 порта USB, но только один из них поддерживает быстрый стандарт USB 3.0. Другие два - только USB 2.0 (и только один - с питанием). На наш взгляд, было бы лучше иметь по одному быстрому порту на каждой стороне. Современный порт USB Type-C здесь отсутствует. По меньшей мере, пропускная способность достойная, мы замерили реальную скорость в 280 МБ/с (USB 2.0: ~40 МБ/с), подключив твердотельный диск Samsung T3.

Адаптер карт SD расположен слева. Он встроенный, но (скорее всего) подключен через USB 2.0, потому что результаты тестирования нашей эталонной картой Toshiba (Exceria Pro SDXC UHS-II, 64 GB) очень низкие, всего 27 МБ/с (последовательное чтение). Внешние экраны можно подключать по mini-HDMI, но в комплекте нет соответствующего адаптера.

SDCardreader Transfer Speed
average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
Dell XPS 13-9365
(Toshiba THN-M401S0640E2)
61.6 MB/s ∼100% +319%
Lenovo Yoga 700-11ISK
14.7 MB/s ∼24%
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
Dell XPS 13-9365
(Toshiba THN-M401S0640E2)
87.2 MB/s ∼100% +223%
Lenovo Yoga 700-11ISK
27 MB/s ∼31%
слева: Power/USB 2.0, USB 3.0, mini-HDMI, адаптер карт памяти
слева: Power/USB 2.0, USB 3.0, mini-HDMI, адаптер карт памяти
справа: кнопка питания, кнопка восстановления, регулировка громкости, 3.5 мм аудиопорт, USB 2.0
справа: кнопка питания, кнопка восстановления, регулировка громкости, 3.5 мм аудиопорт, USB 2.0

Коммуникации

В Yoga 700-11ISK используется беспроводной адаптер Intel, модель Dual-Band Wireless-AC 3165. Он поддерживает все современные стандарты, включая 802.11ac, диапазон 5 GHz, а также Bluetooth 4.2. Но он работает только в режиме 1x1 с максимальной пропускной способностью 433 Мбит, хотя никаких неудобств это не вызвало. Стандартная реальная скорость передачи данных составила 210 Мбит при работе через роутер  Fritz!Box 7490.

Аксессуары

В комплект с Yoga 700-11ISK входит только стандартная брошюра, и блок питания номиналом 40 Вт.

Обслуживание

Нижняя часть корпуса Lenovo Yoga 700-11ISK держится на нескольких винтах Torx (T4). Один из них был настолько плотно завинчен, что мы лучше покажем вам фото предыщущей модели Yoga 3 11, поскольку у них аналогичная конструкция. Возможности обслуживания ограничены, поскольку большинство компонентов распаяны на плате (включая процессор и память), а вентилятор отсутствует вообще. Можно заменить только беспроводной адаптер Wi-Fi и диск M.2 2280.

Гибридный ноутбук Lenovo Yoga 3 11
Гибридный ноутбук Lenovo Yoga 3 11

3 | Устройства ввода

Клавиатура

В этом ноутбуке используется чёрная клавиатура с плоскими клавишами. Её раскладку пришлось привести в соответствие с компактными размерами корпуса. Все клавиши, за исключением буквенных, немного уже, а навигационные ещё меньше. Хотя к этому и можно привыкнуть, ощущения от печати не будут такими же, как и на полноразмерной клавиатуре. На наш взгляд, эту клавиатуру нельзя назвать хорошей, потому что клавиши слишком прижаты друг к другу, и немного вязнут. Для набора длинных текстов или сообщений вы быстро захотите поменять клавиатуру. 

Буквы на кнопках хорошо читаются, но оранжевые символы для второстепенных функций очень маленькие. В этой клавиатуре нет подсветки.

Устройства ввода
Устройства ввода

Тачпад

Кликпад произведён ELAN; его размеры в целом достаточны (9 x 6 см). Из-за размера области для рук, его не смогли сделать больших размеров. Благодаря полированной кромке, можно легко ощущать границы тачпада. Он работает нормально, только операции drag & drop требуют больших усилий. Распознаются жесты до трёх пальцев включительно, и с обычными командами вроде пролистывания двумя пальцами не было никаких проблем.

Экран с поддержкой прикосновений

Это дополнительное, третье устройство ввода. Как и в случае с предыдущей моделью, он очень точный, даже по краям экрана, и быстро отрабатывает нажатия. 

4 | Дисплей

Массив пикселей
Массив пикселей

Глянцевый 11.6-дюймовый экран использует матрицу Chi Mei (CMN1137) с разрешением 1920x1080. Экран хороший, с отличной плотностью пикселей 190 PPI. В сочетании с небольшими размерами экрана это обеспечивает чёткое изображение. Лично нам понравилась яркость изображений и сочность цветов. 

Проблемой для чувствительных пользователей может стать технология управления подсветкой ШИМ. Заметно мерцание на очень низкой частоте 50 гц, при яркости 70% и ниже. Засветка экрана не особо заметна. Мы заметили также другой, странный и редкий феномен: подсветка мерцает при подключении блока питания, что заметно на тестовой фотографии, но само по себе мерцание незаметно, поскольку частота очень высокая, в диапазоне 5000...6000 Гц.

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Модуляция на частоте 50 Hz70 % яркости

Подсветка экрана мерцает с частотой 50 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 70 % и ниже.

Стоит заметить, что частота 50 Гц очень низка. Мерцание экрана будет практически гарантированно вызывать эффект усталости, вплоть до тошноты.

Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 457 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).

270
cd/m²		286
cd/m²		284
cd/m²
259
cd/m²		300
cd/m²		271
cd/m²
275
cd/m²		317
cd/m²		291
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 317 cd/m² В среднем: 283.7 cd/m² Minimum: 4 cd/m²
Равномерность подсветки: 82 %
От батареи: 300 cd/m²
Контрастность: 909:1 (Уровень чёрного: 0.33 cd/m²)
ΔE Color 7.87 | - Ø
ΔE Greyscale 8.45 | - Ø
64% sRGB (Argyll) 41% AdobeRGB 1998 (Argyll)
Gamma: 2.42
Lenovo Yoga 700-11ISK
HD Graphics 515, 6Y30, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP		HP Pavilion x2 12-b000ng
HD Graphics 515, 6Y30, SanDisk Z400s SD8SNAT-128G		Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
HD Graphics 520, 6200U, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2		Microsoft Surface Pro 4, Core m3
HD Graphics 515, 6Y30, Samsung MZFLV128 NVMe		Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
HD Graphics 5300, 5Y10c, Lite-On IT L8T-128L9G
Response Times
-54%
611%
-54%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
23
38
-65%
20
13%
46
-100%
Response Time Black / White *
19
27
-42%
34
-79%
31
-63%
PWM Frequency
50
1000
1900%
50
0%
Параметры экрана
3%
15%
43%
0%
Brightness
284
308
8%
328
15%
392
38%
286
1%
Brightness Distribution
82
93
13%
91
11%
92
12%
86
5%
Уровень чёрного *
0.33
0.48
-45%
0.38
-15%
0.27
18%
0.42
-27%
Контрастность
909
654
-28%
908
0%
1441
59%
690
-24%
Colorchecker DeltaE *
7.87
6.12
22%
8.4
-7%
3.61
54%
6.5
17%
DeltaE для серого *
8.45
6.1
28%
4.3
49%
3.8
55%
6.35
25%
Гамма
2.42 99%
2.35 102%
2.63 91%
2.16 111%
2.44 98%
CCT
6856 95%
7391 88%
7368 88%
5969 109%
7156 91%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
41
46.81
14%
62
51%
63
54%
42
2%
Color Space (Percent of sRGB)
64
71.74
12%
97
52%
65
2%
Среднее значение
-26% / -8%
313% / 194%
-6% / 16%
0% / 0%

* ... меньше = лучше

Наши замеры показали вполне достойную максимальную яркость, почти 320 Кд/м², но равномерность распределения всего 82%, так что средний результат уменьшается до 280 Кд/м². Сочетание хорошей яркости и уровня чёрного (0.33 Кд/м²) обеспечивает очень хороший контраст ~900:1. В результате, экран в целом похож на остальные. Только у Microsoft Surface Pro 4 он намного лучше. 

оттенки серого
оттенки серого
ColorChecker
ColorChecker
цвета
цвета

При заводских настройках матрица отдаёт зеленоватостью, а распределение цветов в DeltaE-2000 существенно отличается от идеального sRGB. Среднее значение отклонения цветов, составившее 7.87 (в цвете) и 8.45 (оттенки серого), намного больше, чем оптимальное 3. Это можно улучшить калибровкой, и её результаты в виде профайла ICC можно скачать по ссылке ниже. Тем не менее, узкая цветовая гамма (64% sRGB, 41% AdobeRGB) исключает любую (даже полу-) профессиональную работу в области фотографии. К счастью, данный конвертер предназначен не для этого. 

sRGB: 64%
sRGB: 64%
AdobeRGB: 41%
AdobeRGB: 41%

Небольшой размер этого гибридного ноутбука делает его идеальной рабочей лошадкой для поездок. При работе от аккумулятора можно работать на максимальной яркости, но в данном случае проблемой является глянцевый экран. Сильные отражения и блики могут быть настоящей проблемой при работе на открытом воздухе, от них не избавиться даже в тени. 

на открытом воздухе (под солнцем)
на открытом воздухе (под солнцем)
на открытом воздухе (под солнцем)
на открытом воздухе (под солнцем)

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
19 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 11 ms стадия 1
↘ 8 ms стадия 2
Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 9% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 27.4 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
23 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 13 ms стадия 1
↘ 10 ms стадия 2
Это неплохое время отклика. Оно подходит для игр и подобных применений, хоть и не идеально.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 276 миллисек. » 6% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 43.1 миллисек.)

Углы обзора этого экрана IPS очень большие, но в случае конвертера это не так важно. Тем не менее, можно смотреть на экран с разных углов, и цвета не искажаются. В случае больших углов, большей проблемой будут блики и отражения глянцевого экрана. 

углы обзора
углы обзора

5 | Производительность

Этот ноутбук-планшет Lenovo предназначен для домашних пользователей. Производительность достаточна для ежедневных задач (работа с почтой, интернет-сайтами, просмотр фильмов), процессор Core m processor и 4 ГБ памяти позволяют комфортно работать. Твердотельный жёсткий диск также способствует быстрой работе интерфейса. Упереться в потолок производительности можно, только начав работать с тяжелыми приложениями. 

 

Процессор

Процессор Intel Core m3-6Y30 с пассивным охлаждением - производительный двухъядерный процессор на архитектуре Skylake. Базовая частота составляет всего 0.9 ГГц, но процессор может повышать её до 2.2 ГГц (2 ГГц для двух ядер) в режимеTurbo Boost. Поддерживается Hyperthreading, так что процессор может обрабатывать до 4 потоков одновременно. Норма выделения тепла - 4.5 Вт (этот показатель может изменяться производителем). 

Мы смогли наблюдать работу на максимальных частотах очень недолго. Энергопотребление падает до 3 Вт уже через 10 секунд, в этот момент тактовая частота снижается до 1.6 ГГц (тест CB R15 Multi). В связи с этим, результаты нагрузочных тестов очень низкие, и из всех ноутбуков в данном обзоре лишь предыдущий Lenovo Yoga 3 11 отстаёт ещё больше в одноядерном тесте. Планшет Surface Pro 4 демонстрирует потенциал процесоора m3-6Y30, и оказался более чем вдвое быстрее в многоядерном тесте. 

Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Intel Core i5-6200U
114 Points ∼100% +61%
HP Pavilion x2 12-b000ng
Intel Core m3-6Y30
92 Points ∼81% +30%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
88 Points ∼77% +24%
Lenovo Yoga 700-11ISK
Intel Core m3-6Y30
71 Points ∼62%
Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
Intel Core M-5Y10c
57 Points ∼50% -20%
CPU Multi 64Bit
Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Intel Core i5-6200U
289 Points ∼100% +198%
HP Pavilion x2 12-b000ng
Intel Core m3-6Y30
216 Points ∼75% +123%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel Core m3-6Y30
206 Points ∼71% +112%
Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
Intel Core M-5Y10c
131 Points ∼45% +35%
Lenovo Yoga 700-11ISK
Intel Core m3-6Y30
97 Points ∼34%
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
71 Points
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
97 Points
Cinebench R15 OpenGL 64Bit
18.93 fps
Cinebench R15 Ref. Match 64Bit
97.8 %
?

Общая производительность

В целом, система ощущается довольно быстрой. Конвертер Yoga 700-11ISK загружается очень быстро, а приложения открываются без задержек. Можно заметить какие-либо паузы только если одновременно запустить несколько приложений, или работать с несколькими вкладками в броузере. Этот небольшой гибридный ноутбук хорошо показал себя в синтетическом тесте PCMark 8, и по его результатам находится в середине исследуемой группы.

PCMark 8
Work Score Accelerated v2
Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
6200U, 4096, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
3996 Points ∼100% +7%
HP Pavilion x2 12-b000ng
6Y30, 4096, SanDisk Z400s SD8SNAT-128G
3773 Points ∼94% +1%
Lenovo Yoga 700-11ISK
6Y30, 4096, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
3729 Points ∼93%
Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
5Y10c, 8192, Lite-On IT L8T-128L9G
3253 Points ∼81% -13%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
6Y30, 4096, Samsung MZFLV128 NVMe
3186 Points ∼80% -15%
Creative Score Accelerated v2
Lenovo Yoga 700-11ISK
6Y30, 4096, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
3202 Points ∼100%
HP Pavilion x2 12-b000ng
6Y30, 4096, SanDisk Z400s SD8SNAT-128G
3198 Points ∼100% 0%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
6Y30, 4096, Samsung MZFLV128 NVMe
2968 Points ∼93% -7%
Home Score Accelerated v2
Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
6200U, 4096, Kingston RBU-SNS8152S3256GG2
3281 Points ∼100% +25%
HP Pavilion x2 12-b000ng
6Y30, 4096, SanDisk Z400s SD8SNAT-128G
2831 Points ∼86% +8%
Lenovo Yoga 700-11ISK
6Y30, 4096, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
2625 Points ∼80%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
6Y30, 4096, Samsung MZFLV128 NVMe
2426 Points ∼74% -8%
Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
5Y10c, 8192, Lite-On IT L8T-128L9G
2114 Points ∼64% -19%
PCMark 8 Home Score Accelerated v2
2625 баллов
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
3202 баллов
PCMark 8 Work Score Accelerated v2
3729 баллов
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Устройства хранения данных

Samsung PM871 - твердотельный диск M.2 2280, подключенный через интерфейс ATA-III, поэтому максимально возможные скорости ограничены диапазоном 500...550 MB/s. Этот диск объёмом 256 ГБ хорошо показал себя в тестах. Особо радует, что важные для производительности приложений результаты теста 4K-блоков, тоже очень хорошие. Пользователю свободно около 180 ГБ для хранения приложений и данных. 

Lenovo Yoga 700-11ISK
Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP		HP Pavilion x2 12-b000ng
SanDisk Z400s SD8SNAT-128G		Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Kingston RBU-SNS8152S3256GG2		Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Samsung MZFLV128 NVMe		Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
Lite-On IT L8T-128L9G
CrystalDiskMark 3.0
-33%
-13%
-19%
-15%
Write 4k QD32
268.6
173.2
-36%
197.1
-27%
149.2
-44%
216.7
-19%
Read 4k QD32
324.2
136.4
-58%
272
-16%
243.7
-25%
222.3
-31%
Write 4k
73.61
57.86
-21%
76.83
4%
68.02
-8%
34.96
-53%
Read 4k
31.27
21.12
-32%
29.3
-6%
30.14
-4%
23
-26%
Write 512
301.9
176.2
-42%
201
-33%
158.2
-48%
318.9
6%
Read 512
385.7
226.2
-41%
374.9
-3%
313.1
-19%
352.4
-9%
Write Seq
302.8
184.3
-39%
199.9
-34%
158.2
-48%
322
6%
Read Seq
456.2
477.3
5%
518.1
14%
662.5
45%
468.7
3%
hddimg
Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
Sequential Read: 456.2 MB/s
Sequential Write: 302.8 MB/s
512K Read: 385.7 MB/s
512K Write: 301.9 MB/s
4K Read: 31.27 MB/s
4K Write: 73.61 MB/s
4K QD32 Read: 324.2 MB/s
4K QD32 Write: 268.6 MB/s

Видеоадаптер

Все графические вычисления осуществляются встроенным в процессор видеоадаптером HD Graphics 515. Эта GT2-версия интегрированной графики Skylake содержит 24 шейдера, как и более быстрый вариант HD Graphics 520. Тем не менее, в случае процессора Core m3, максимальная тактовая частота графики ограничена 850 МГц.

Видеоадаптер работает быстрее благодаря двухканальной конфигурации памяти, но частоты видеоадаптера и процессора очень быстро снижаются (всего лишь через несколько секунд). Ноутбук в нашей конфигурации опередил предыдущую модель Lenovo Yoga 3 11 в тесте 3DMark, но все остальные, работающие на базе HD Graphics 515, в среднем примерно на 40% быстрее. При работе от аккумулятора не наблюдается снижения производительности.

В видеоадаптер встроен декодер видео, поэтому данное решение обеспечивает нормальную производительность для домашних пользователей - у него нет проблем с воспроизведением видео высокого разрешения. 

3DMark 11 | 3DMark
3DMark 11
1280x720 Performance GPU
Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Intel HD Graphics 520
1428 Points ∼100% +65%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515
1206 Points ∼84% +40%
HP Pavilion x2 12-b000ng
Intel HD Graphics 515
1133 Points ∼79% +31%
Lenovo Yoga 700-11ISK
Intel HD Graphics 515
863 Points ∼60%
Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
Intel HD Graphics 5300
458 Points ∼32% -47%
1280x720 Performance
Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Intel HD Graphics 520
1585 Points ∼100% +74%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515
1344 Points ∼85% +48%
HP Pavilion x2 12-b000ng
Intel HD Graphics 515
1260 Points ∼79% +38%
Lenovo Yoga 700-11ISK
Intel HD Graphics 515
911 Points ∼57%
Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
Intel HD Graphics 5300
498 Points ∼31% -45%
3DMark
1920x1080 Fire Strike Graphics
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515
810 Points ∼100% +56%
HP Pavilion x2 12-b000ng
Intel HD Graphics 515
740 Points ∼91% +43%
Lenovo Yoga 700-11ISK
Intel HD Graphics 515
519 Points ∼64%
Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
Intel HD Graphics 5300
389 Points ∼48% -25%
1920x1080 Fire Strike Score
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515
740 Points ∼100% +59%
HP Pavilion x2 12-b000ng
Intel HD Graphics 515
671 Points ∼91% +44%
Lenovo Yoga 700-11ISK
Intel HD Graphics 515
466 Points ∼63%
Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
Intel HD Graphics 5300
331 Points ∼45% -29%
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Intel HD Graphics 520
7307 Points ∼100% +68%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515
6597 Points ∼90% +51%
HP Pavilion x2 12-b000ng
Intel HD Graphics 515
6178 Points ∼85% +42%
Lenovo Yoga 700-11ISK
Intel HD Graphics 515
4357 Points ∼60%
Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
Intel HD Graphics 5300
2895 Points ∼40% -34%
1280x720 Cloud Gate Standard Score
Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
Intel HD Graphics 520
5608 Points ∼100% +107%
Microsoft Surface Pro 4, Core m3
Intel HD Graphics 515
4604 Points ∼82% +70%
HP Pavilion x2 12-b000ng
Intel HD Graphics 515
4330 Points ∼77% +60%
Lenovo Yoga 700-11ISK
Intel HD Graphics 515
2705 Points ∼48%
Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
Intel HD Graphics 5300
1361 Points ∼24% -50%
3DMark 11 Performance
911 баллов
3DMark Cloud Gate Standard Score
2705 баллов
3DMark Fire Strike Score
466 баллов
?

Игры

Наши игровые тесты не показали хороших результатов в случае с Lenovo Yoga 700-11ISK. Даже в старые игры вроде “Tomb Raider” из 2013 года едва можно играть при скромных настройках и разрешении. Пользователи этого ноутбука могут рассчитывать на непритязательные игры из Windows Store. 

мин. сред. выс. макс.
Tomb Raider (2013) 27.914.8fps
BioShock Infinite (2013) 21.812fps
The Witcher 3 (2015) 5.1fps

6 | Нагрев и шум

Шум

Yoga 700-11ISK всегда бесшумен, поскольку у него пассивная система охлаждения, без вентилятора. Мы не заметили никаких электронных шумов, вроде завываний тепловых трубок. 

Нагрев

нагрузочный тест Yoga 700-11ISK
нагрузочный тест Yoga 700-11ISK

Данный гибридный ноутбук немного нагревается даже при работе с простыми приложениями, поскольку у него нет вентилятора. Но нагрев в среднем составляет 30°C, что совсем не доставляет неудобств. В нижней части мы замерили максимум 42°C под нагрузкой. Это уже ощутимо, но не влияет на переноску устройства. 

Наши тесты уже показали, что низкий нагрев - это результат низкой производительности. В нагрузочных тестах мы создаём экстремальную нагрузку, одновременно запуская тесты Prime95 и FurMark. В начале теста энергопотребление подскакивает до 9 Вт (процессор: 2 ГГц, графика: 800 МГц), но она быстро падает до 4.5 Вт  (600 MHz CPU, 350 to 400 MHz GPU) (процессор: 600 МГц, графика: 350...400 МГц) после примерно 10 минут. Через 2 минуты, выделение тепла продолжит падать, и выравняется на уровне 3 Вт и температуре ~65°C (процессор: 500 МГц, графика: 300 МГц). Выполнение теста 3DMark 11 сразу после нагрузочного показало чуть меньший результат. Производительность может падать при обычной работе, и тем более в условиях жары. 

Макс.
 34.4 °C36.8 °C33.8 °C 
 32 °C34 °C31.3 °C 
 27.1 °C26.2 °C27.7 °C 
Максимум: 36.8 °C
В среднем: 31.5 °C
35.7 °C42 °C37 °C
30.4 °C35 °C31.9 °C
27.1 °C27.4 °C27.1 °C
Максимум: 42 °C
В среднем: 32.6 °C
Блок питания (макс)  39.2 °C | Темп. воздуха 22 °C | FIRT 550-Pocket

7 | Акустическая система

Два динамика расположены в нижней части базового блока, и направлены вниз. Поскольку звук будет отражаться от поверхности, на которой стоит ноутбук, лучше, чтобы она была твёрдой, поскольку мягкая быстро сделает звук глухим. Очень легко закрыть отверстия выхода звука руками при переноске данного ноутбука-планшета. Как и в случае его предшественника, звук в основном определён средними частотами. Максимальная громкость вполне достаточна, и искажений не наблюдается. Но мы бы предпочли внешние динамики или наушники для более высокого качества звука.

тесты динамика
тесты динамика
Программа Dolby Audio
Программа Dolby Audio

8 | Энергопотребление и автономная работа

Энергоэффективность

Ноутбук-планшет Lenovo Yoga 700-11ISK расходует энергию вполне эффективно. Но в случае повышенных нагрузок, мы обязаны этому в основном низкой производительности процессора. Соперники из этого обзора потребляют больше энергии, и только предшественник ещё эффективнее под низкими нагрузками (от 20 до 30%). Поставляемый в комплекте блок питания рассчитан на 40 Вт, и оборудован специальным коннектором USB. Его мощность вполне достаточна.

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.35 / 0.45 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 4.3 / 7.1 / 7.2 Вт
Нагрузка midlight 14.6 / 15.7 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Lenovo Yoga 700-11ISK
40 Вт⋅ч		HP Pavilion x2 12-b000ng
33 Вт⋅ч		Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
37 Вт⋅ч		Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
34 Вт⋅ч
Энергопотребление
-28%
-62%
23%
В простое, мин. *
4.3
5.3
-23%
7.3
-70%
2.9
33%
В простое, сред. *
7.1
8.2
-15%
10
-41%
5.5
23%
В простое, макс. *
7.2
9
-25%
10.15
-41%
5.7
21%
Нагрузка, сред. *
14.6
20.7
-42%
25.2
-73%
11.3
23%
Нагрузка, макс. *
15.7
21.4
-36%
29.3
-87%
13.6
13%

* ... меньше = лучше

Время работы от аккумулятора

Lenovo увеличила ёмкость аккумулятора с 34 Вт-ч в прежней модели Yoga 3 11, до 40 Вт-ч в Yoga 700-11ISK, так что в нашем гибриде установлен самый большой аккумулятор. Он компенсирует немного возросшее потребление энергии, и время автономной работы в целом совпадает с результатами модели прошлого года.  

Мы получили примерно 14 часов в режиме ожидания (минимальная подсветка, режим экономии энергии), но стандартный тест с яркостью экрана в 150 Кд/м² будет более интересен. Читать веб-сайты можно  почти 7 часов; смотреть фильмы около 7 с половиной. Конкуренты потребуют зарядку раньше, только лишь Surface Pro 4 на базе Core m3 протянет на 1 час дольше в тесте интернета. 

Минимальное время составляет почти 4 часа, что однозначно опережает конкурентов. Это, опять же, заслуга маломощного процессора, как было и в случае с его предшественником. Полная зарядка аккумулятора с 0 занимает примерно 2 часа (во время зарядки ноутбук был включен).

Максимальное время автономной работы (Тест Battery Eater - Reader)
Максимальное время автономной работы (Тест Battery Eater - Reader)
интернет
интернет
видео test
видео test
минимальное время работы (тест Battery Eater - Classic)
минимальное время работы (тест Battery Eater - Classic)
зарядка
зарядка
Автономная работа
Без нагрузки
14час. 24мин.
Интернет через WiFi v1.3
6час. 57мин.
1080p-видео
7час. 42мин.
Макс. расход энергии
3час. 46мин.
Lenovo Yoga 700-11ISK
40 Вт⋅ч		HP Pavilion x2 12-b000ng
33 Вт⋅ч		Acer Aspire Switch Alpha 12 SA5-271-56HM
37 Вт⋅ч		Microsoft Surface Pro 4, Core m3
38 Вт⋅ч		Lenovo Yoga 3 11 80J8001WGE
34 Вт⋅ч
Время работы
-41%
-25%
-10%
7%
В простое
864
474
-45%
640
-26%
791
-8%
856
-1%
Нагрузка и 100% яркости
226
109
-52%
112
-50%
138
-39%
260
15%
Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
417
285
-32%
321
-23%
488
17%
443
6%
Воспр. видео H.264
462
311
-33%
468
1%

За

+ небольшой и многофункциональный
+ яркий IPS-экран
+ в работе греется слабо
+ бесшумный
+ хорошее время работы от батареи

Против

- низкая производительность из-за слабой системы охлаждения
- плохие устройства ввода
- мерцание ШИМ на очень низкой частоте
- крышка не особо крепкая
- только 1 порт USB 3.0

Вердикт

В обзоре: Lenovo Yoga 700 11ISK. Предоставлен Lenovo Germany.
В обзоре: Lenovo Yoga 700 11ISK. Предоставлен Lenovo Germany.

Гибридный ноутбук-планшет Lenovo Yoga 700-11ISK - это маленький и удобный конвертер. Lenovo увеличила его производительность по сравнению с предшественниками, установив более современные компоненты, что, к примеру, повысило максимальное время просмотра фильмов от аккумулятора. На данный момент стоит помнить, что гибридные ноутбуки до сих пор ограничены в возможностях работы с тяжёлыми приложениями. Если вы собирались редактировать видео, или использовать много приложений одновременно, то покупать этот ноутбук не лучшая идея.

Одним из преимуществ Yoga 700-11ISK является пассивное охлаждение, то есть отсутствие вентилятора, благодаря чему ноутбук всегда полностью бесшумен. IPS-экран яркий и хорошо виден при взгляде со стороны, но для некоторых пользователей может стать проблемой мерцание ШИМ. 

Маленький, лёгкий и портативный – конвертер Lenovo Yoga 700-11ISK будет хорошим выбором для простых задач, но его клавиатура сильно расстраивает.

Два основных жирных минуса данного ноутбука - клавиатура и производительность. Отдача клавиш слабая, и это одна из худших клавиатур, которую мы когда-либо тестировали. Мы также надеялись, что производительность будет выше, поскольку даже эффективный Core m3 принудительно снижает частоту под нагрузкой. Так что более производительная система пассивного охлаждения была бы весьма кстати. В целом, для данной цены есть более удачные варианты – в частности, Acer Aspire Switch 12 Alpha.

Lenovo Yoga 700-11ISK - 07/02/2017 v6
Andreas Osthoff

Внешний вид
82 / 98 → 84%
Клавиатура
66%
Сенсорная панель
76%
Интерфейсы
42 / 80 → 53%
Портативность
74 / 78 → 90%
Автономность
89%
Дисплей
79%
Игры и 3D
43 / 68 → 63%
Процессор
69 / 87 → 79%
Охлаждение
92%
Бесшумность
100%
Аудиосистема
56 / 91 → 62%
Камера
46 / 85 → 54%
Средний балл
70%
81%
Convertible - Итоговый рейтинг

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> Главная > Каталог обзоров > Обзор ноутбука-планшета Lenovo Yoga 700-11ISK
Andreas Osthoff, 2017-02-11 (Update: 2017-02-14)

 