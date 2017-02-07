Обзор ноутбука-планшета Lenovo Yoga 700-11ISK

Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языкахTest Lenovo Yoga 700-11ISK Convertible.

Работать на ноутбуке, читать на планшете, или смотреть фильмы? Ноутбуки с открывающимися на 360 градусов рамками экрана - очень многофункциональные, и Lenovo выпускает серию с такими возможностями под маркой "Yoga" уже достаточно давно. Сегодня мы изучим компактную модель Yoga 700-11ISK, которая стремиться стать идеальным спутником для путешествий, потому что обладает небольшим 11.6-дюймовым экраном и очень мало весит. Благодаря эффективному процессору Core m, этот гибридный конвертер может охлаждаться безвентиляторной системой охлаждения. Кроме того, есть 4 ГБ оперативной памяти, твердотельный диск на 256 ГБ, экран FHD IPS и Wi-Fi адаптер стандарта AC - всё это нормальная конфигурация для розничной цены 800 евро.

Несмотря на по-другому выглядящее название модели, наш ноутбук является прямой заменой своему предшественнику Lenovo Yoga 3 11. Он оставил о себе хорошее впечатление, но не без нескольких минусов. Мы выясним, что улучшилось с тех пор.

Конкуренты тоже предлагают ноутбуки с петлями на 360 градусов, например, HP Pavilion x2 12, а также такие конвертеры и планшеты, как Acer Aspire Switch 12 или Surface Pro 4 (Core m3) от Microsoft. Безусловно, мы включим в сравнение и предыдущую модель Lenovo Yoga 3 11.