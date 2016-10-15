Обзор ноутбука Xiaomi Mi Air (13.3-дюймовая модель)

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Появление Xiaomi на ноутбучной сцене сложно расценить как разумный, выполненный в удачное время ход. Поставки компьютеров сокращаются, сокращаются и прибыли. Но именно увеличение конкуренции способно оживить застой. Потому мы рады видеть такие устройства, как Huawei MateBook и Xiaomi Mi Air.

В мире смартфонов Xiaomi уже является успешным брендом, пусть и активным преимущественно в Китае. Снижение цены - ключевой фактор привлекательности этой продукции, и он достигается всеми разумными способами, лишь бы не в ущерб качеству. Стратегия успешна. Но применима ли она к ноутбукам?

В этой статье речь пойдет не о 12-дюймовом ноутбуке с процессором теплоемкостью 4.5 Вт, а о старшем, 13-дюймовом, с TDP 15 Вт и дискретной графической картой NVIDIA.