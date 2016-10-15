Notebookcheck

Обзор ноутбука Xiaomi Mi Air (13.3-дюймовая модель)

Benjamin Herzig (перевод - Сергей Тарасов), 28/12/2016

Xiaomi пришла в мир ноутбуков: как и предсказывали слухи, появились первые два устройства серии Mi Air. Китайский производитель не собирается мелочиться и ориентируется на борьбу с самыми успешными брендами. Читайте в нашем обзоре, насколько успешно было реализовано это намерение.

Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.

Появление Xiaomi на ноутбучной сцене сложно расценить как разумный, выполненный в удачное время ход. Поставки компьютеров сокращаются, сокращаются и прибыли. Но именно увеличение конкуренции способно оживить застой. Потому мы рады видеть такие устройства, как Huawei MateBook и Xiaomi Mi Air.

В мире смартфонов Xiaomi уже является успешным брендом, пусть и активным преимущественно в Китае. Снижение цены - ключевой фактор привлекательности этой продукции, и он достигается всеми разумными способами, лишь бы не в ущерб качеству. Стратегия успешна. Но применима ли она к ноутбукам?

В этой статье речь пойдет не о 12-дюймовом ноутбуке с процессором теплоемкостью 4.5 Вт, а о старшем, 13-дюймовом, с TDP 15 Вт и дискретной графической картой NVIDIA.

Xiaomi Mi Notebook Air (13,3") (Mi Notebook Air Серия)
Процессор
Intel Core i5-6200U 2.3 GHz
Графический адаптер
NVIDIA GeForce 940MX - 1024 Мбайт, GDDR5, Nvidia Driver 369.09
Оперативная память
8192 Мбайт 
, DDR4 2133 МГц, один канал, незаменяемая
Дисплей
13.3 дюйм. 16:9, 1920x1080 пикс. 166 точек/дюйм, Samsung LTN133HL09-M01, IPS, глянцевое покрытие: да
Материнская плата
Intel Skylake-U Premium PCH
Хранение данных
Samsung PM951 NVMe MZVLV256, 256 Гбайт 
Звуковая плата
Realtek High Definition Audio
Интерфейсы
3 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 1 HDMI, Аудиоразъёмы: 3.5мм, Датчики и сенсоры: гравитометр
Коммуникации
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 14.8 x 309.6 x 210.9
Аккумулятор
40 Вт⋅ч литий-полимерн.
Операционная система
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
Камера
Фронтальная камера: 1 МП
Дополнительно
акустическая система: стерео, 12 мес. гарантии в Европе
Вес
1.28 Кг, адаптер питания: 218 г
Стоимость
867 Euro

 

1 | Дизайн и особенности

Xiaomi Mi Notebook Air

Простой - так можно вкратце описать внешний вид Mi Notebook Air. Производитель обходится без многочисленных логотипов, вставок или узоров, и это замечательно. Но оригинальности нет, напротив, довольно очевидно внешнее сходство Mi Air с техникой Apple.

Значительная часть корпуса выполнена из алюминия, и корпус в целом хорошо противостоит давлению; лишь крышка дисплея имеет меньшую жесткость, чем хотелось бы. В целом качество изготовления очень высокое. Корпус сделан продуманно.

Максимальный угол раскрытия примерно равен 130 градусам. Для раскрытия ноутбука не нужны обе руки. При тряске - например, в поезде - экран незначительно потряхивает, но угол не меняется.

Операционная система китайская. В плане языка, не качества. Разобраться в иероглифах и переключить язык будет непросто, так что имеет смысл переустановить Windows 10 начисто.

По умолчанию в комплекте поставки ноутбука есть лишь адаптер сетевого питания с китайской вилкой и намертво приделанным (не снимаемым) шнуром.

Старший Mi Notebook Air внутри (Источник изображения: blog.geekbuying.com)
Старший Mi Notebook Air внутри (Источник изображения: blog.geekbuying.com)

Раскрывается ноутбук после откручивания дна - пластина закреплена многогранными винтиками Torx. Подходящих инструментов под рукой в этот раз не нашлось, так что приводим фотографию портала Geekbuying. На ней видно, что заменить можно аккумулятор и постоянную память, и есть площадка для дополнительного твердотельного накопителя M.2-2280. Система охлаждения подходит для чистки щеточкой/сжатым воздухом. Все остальные компоненты припаяны.

2 | Порты и коммуникации

Как и другие сравнимые ноутбуки, старший Mi Air не имеет многих привычных интерфейсов, вроде проводной сети Ethernet или даже читалки карт памяти SD. Но и то, что есть - это больше, чем то, что предлагает в своих новых ноутбуках Apple.

Зарядка выполняется через USB Type-C, поэтому отдельного коннектора для адаптера питания нет.

Справа: USB 3.0, USB Type-C, светодиодный индикатор
Справа: USB 3.0, USB Type-C, светодиодный индикатор
Слева: HDMI, USB 3.0, аудиовыход
Слева: HDMI, USB 3.0, аудиовыход

Адаптер беспроводной связи сделан Intel: это Wireless AC 8260, чуть ли не самый популярный выбор в ноутбуках средней и верхней ценовой категории 2016 года выпуска. Xiaomi использует двухантенную конфигурацию. Соединение с Сетью стабильное, тест на скорость пройден хорошо и без неожиданностей. Конечно же, для использования всех преимуществ столь быстрого модуля Wi-Fi нужна современная точка доступа с 802.11ac.

Networking
iperf Server (receive) TCP 1 m
Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
634 MBit/s ∼100%
Acer TravelMate X3 X349-M-7261
Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (jperf2)
563 MBit/s ∼89% -11%
Medion Akoya S3409-MD60234
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I219-V)
385 MBit/s ∼61% -39%
iperf Client (transmit) TCP 1 m
Acer TravelMate X3 X349-M-7261
Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (jperf2)
547 MBit/s ∼100% +7%
Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
510 MBit/s ∼93%
Medion Akoya S3409-MD60234
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I219-V)
438 MBit/s ∼80% -14%

3 | Устройства ввода

Клавиатура с шестью рядами серебристых, блестящих клавиш выполнена в английской раскладке. Печатать другие символы можно по памяти или наклеив их сверху на клавиши, достаточно добавить другой язык в настройках ввода операционной системы. Размеры большинства клавиш разумные, за редкими исключениями, вроде стрелочек.

Удобство работы с клавиатурой высокое. Глубина хода скромная, конец хода ощущается, скорее, жестко, нежели мягко. Прожимания поверхности клавиатуры внутрь корпуса не зафиксировано, как и громких щелчков при энергичной работе.

Светодиодная подсветка включается и выключается (также автоматически после некоторого времени простоя), но менять яркость не получится, в отличие от большинства более дорогих ноутбуков. То есть, в темноте свет может быть более ярким, чем надо.

Настройки

Сенсорная панель для управления курсором относится к типу "трекпад" - то есть, кнопки встроены в поверхность. Точность реагирования на касания высокая, жесты мультитач понимаются правильно. Сенсорная панель соответствует спецификации Microsoft Precision Touchpad, которая предполагает более прямое и продвинутое взаимодействие между данным устройством ввода и операционной системой. Очевидно, эта спецификация - не пустой звук.

Нажатие на "мышиные" кнопки комфортное, без излишнего скрипа или щелчка, не требует большого усилия. Похвально.

Нажатия одним пальцем в правой нижней области экрана почему-то не работали. Вероятно, это какая-то странность драйвера, которая будет исправлена в дальнейшем.

4 | Дисплей

Под увеличением
Под увеличением
Пятна подсветки по углам (эффект намеренно усилен на картинке)
Пятна подсветки по углам (эффект намеренно усилен на картинке)

13.3-дюймовый экран Full HD обозначается как Samsung LTN133HL09-M01. Защитное покрытие глянцевое, тип матрицы - IPS или PLS, не до конца ясно. Других дисплеев для этого ноутбука не предлагается, сенсорной вариации тоже нет.

Замеренная нами максимальная яркость подсветки после усреднения составляет 333.7 кандел на метр квадратный. Это заметно выше заявленных 300 кандел, но равномерность могла бы быть и более высокой. Даже на глаз нижняя часть экрана выглядит слегка темнее верхней. При выводе тёмного изображения подсветка создаёт едва заметные пятна, что, впрочем, свойственно подавляющему большинству современных дисплеев в ноутбуках, планшетах и смартфонах, за исключением тех, что относятся к семейству OLED.

При уровне яркости ниже трети появляется мерцание (ШИМ) на частоте 50 Гц. Получается, для использования в темноте модель подходит не очень.

368
cd/m²		368
cd/m²		351
cd/m²
347
cd/m²		347
cd/m²		327
cd/m²
304
cd/m²		297
cd/m²		294
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 368 cd/m² В среднем: 333.7 cd/m² Minimum: 17 cd/m²
Равномерность подсветки: 80 %
От батареи: 347 cd/m²
Контрастность: 1285:1 (Уровень чёрного: 0.27 cd/m²)
ΔE Color 3.29 | - Ø
ΔE Greyscale 3.62 | - Ø
95% sRGB (Argyll) 62% AdobeRGB 1998 (Argyll)
Gamma: 2.23
Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
Samsung LTN133HL09-M01, , 1920x1080, 13.3		Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Sharp SHP1449 LQ133M1, , 1920x1080, 13.3		Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Sharp SHP144A, , 3200x1800, 13.3		Apple MacBook Air 13 inch 2015-03
Apple APP9CF0, , 1440x900, 13.3		Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
APPA02A, , 2560x1600, 13.3		Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US
Sharp SHP 1447 / LQ133M1JW15, , 1920x1080, 13.3
Response Times
11%
11%
87%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
49
42.8
13%
31
37%
56
-14%
Response Time Black / White *
27
24.8
8%
31.2
-16%
44
-63%
PWM Frequency
50
219.3
339%
Параметры экрана
7%
-1%
-23%
6%
-31%
Brightness
334
350
5%
393
18%
310
-7%
342
2%
339
1%
Brightness Distribution
80
86
8%
82
3%
82
3%
81
1%
88
10%
Уровень чёрного *
0.27
0.17
37%
0.33
-22%
0.405
-50%
0.361
-34%
0.393
-46%
Контрастность
1285
2265
76%
1345
5%
812
-37%
1000
-22%
888
-31%
Colorchecker DeltaE *
3.29
4.17
-27%
4
-22%
3.96
-20%
1.82
45%
6.85
-108%
DeltaE для серого *
3.62
5.39
-49%
2.83
22%
3.51
3%
1.8
50%
6.43
-78%
Гамма
2.23 108%
2.12 113%
2.05 117%
3.83 63%
2.49 96%
1.83 131%
CCT
7307 89%
7404 88%
6963 93%
6711 97%
6417 101%
7820 83%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
62
62.7
1%
59.3
-4%
38.4
-38%
61.9
0%
61.9
0%
Color Space (Percent of sRGB)
95
99.8
5%
91.4
-4%
59.8
-37%
96.9
2%
97.3
2%
Среднее значение
9% / 8%
5% / 2%
-23% / -23%
6% / 6%
28% / 1%

* ... меньше = лучше

Субъективно экран очень приятный, с яркими цветами и детальным отображением различных материалов. Контрастность по итогам замеров равна 1285:1, это хорошая цифра.

Экран отображает 62% цветов спектра AdobeRGB...
Экран отображает 62% цветов спектра AdobeRGB...
... и 95% спектра sRGB
... и 95% спектра sRGB
Grayscale
ColorChecker
Saturation Sweeps


Использование вне помещения возможно, но затруднено зеркальным слоем защитного покрытия
Использование вне помещения возможно, но затруднено зеркальным слоем защитного покрытия

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
27 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 8 ms стадия 1
↘ 19 ms стадия 2
Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 51 % экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 27.3 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
49 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 20 ms стадия 1
↘ 29 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 250 миллисек. » 77 % экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 42.7 миллисек.)

Дисплей: PWM-тест

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод называется частотной модуляцией подсветки, или PWM. Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Данный тест позволяет понять, используется ли PWM в тестируемом устройстве.
Модуляция на частоте 50 Hz30 % яркости

Итак, тест показывает, что подсветка экрана мерцает с частотой 50 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 30 % и ниже.

Стоит заметить, что частота 50 Гц очень низка. Мерцание экрана будет практически гарантированно вызывать эффект усталости, вплоть до тошноты.

Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 434 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).


Xiaomi Mi Notebook Air 13" - обзорность дисплея
Xiaomi Mi Notebook Air 13" - обзорность дисплея

5 | Производительность

Очень неплохие внутренности Mi Air компрометирует лишь факт нулевого разнообразия доступных конфигураций. Тестовый ноутбук поставляется с 15-ваттовым процессором семейства Skylake (Core i5 6200U), дискретной видеокартой начально-среднего уровня GeForce 940M и 8 ГБ одноканальной оперативной памяти. Версий с процессорами Kaby Lake нет, версий с 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти нет. Может, это будет в обновлении, в будущем году?

HWInfo
HWInfo
CPU-Z
CPU-Z
LatencyMon
LatencyMon

О процессоре

Используемый двухъядерный процессор поддерживает Hyper Threading и Turbo Boost. Тесты он проходит с частотой 2.7 ГГц на каждое ядро, что хорошо - при этом частота не меняется при отключении от электросети. Конечно же, 6200U не может тягаться с более быстрыми 45-ваттовыми Core i7, имеющими четыре ядра, но он работает намного быстрее процессоров Core M, которые в рамках 2016 года можно принимать за разумный минимум повседневно достаточного быстродействия. Операционная система работает очень подвижно, игры - насколько это возможно - тоже. Иными словами, недовольных сейчас быть не должно, и есть небольшой запас на будущее.

Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB
Intel Core i7-6600U
127 Points ∼66% +8%
Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
Intel Core i5-6200U
118 Points ∼61%
Dell XPS 13-9350
Intel Core i5-6200U
116 Points ∼60% -2%
Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
Intel Core i5-6200U
116 Points ∼60% -2%
Apple MacBook Air 13 inch 2015-03
Intel Core i7-5650U
112 Points ∼58% -5%
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US
Intel Core i5-6200U
107 Points ∼55% -9%
CPU Multi 64Bit
Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB
Intel Core i7-6600U
346 Points ∼21% +18%
Apple MacBook Air 13 inch 2015-03
Intel Core i7-5650U
296 Points ∼18% +1%
Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
Intel Core i5-6200U
294 Points ∼18%
Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
Intel Core i5-6200U
288 Points ∼17% -2%
Dell XPS 13-9350
Intel Core i5-6200U
287 Points ∼17% -2%
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US
Intel Core i5-6200U
273 Points ∼16% -7%
Cinebench R11.5 OpenGL 64Bit
49.24 fps
Cinebench R11.5 CPU Multi 64Bit
3.23 Points
Cinebench R11.5 CPU Single 64Bit
1.21 Points
Cinebench R15 OpenGL 64Bit
51.34 fps
Cinebench R15 Ref. Match 64Bit
99.6 %
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
294 Points
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
118 Points
?
PCMark 8
Work Score Accelerated v2
Apple MacBook Air 13 inch 2015-03
HD Graphics 6000, 5650U, Apple SSD SD0256F
4367 Points ∼67% +2%
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US
HD Graphics 520, 6200U, Samsung MZNLN128HCGR-000L2
4339 Points ∼67% +2%
Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
GeForce 940MX, 6200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
4274 Points ∼66%
Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
HD Graphics 520, 6200U, Samsung CM871 MZ7LF192HCGS
4121 Points ∼63% -4%
Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK
HD Graphics 520, 6500U, Samsung SSD PM871 MZNLN512HCJH
3863 Points ∼59% -10%
Home Score Accelerated v2
Apple MacBook Air 13 inch 2015-03
HD Graphics 6000, 5650U, Apple SSD SD0256F
3579 Points ∼63% +14%
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US
HD Graphics 520, 6200U, Samsung MZNLN128HCGR-000L2
3414 Points ∼60% +9%
Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
GeForce 940MX, 6200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
3144 Points ∼55%
Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
HD Graphics 520, 6200U, Samsung CM871 MZ7LF192HCGS
3024 Points ∼53% -4%
Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK
HD Graphics 520, 6500U, Samsung SSD PM871 MZNLN512HCJH
2837 Points ∼50% -10%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
2761 Points ∼49% -12%
PCMark 8 Home Score Accelerated v2
3144 баллов
PCMark 8 Work Score Accelerated v2
4274 баллов
?

О системе хранения данных

Твердотельный накопитель Samsung PM951 использует быстрый интерфейс NVMe (PCIe 3.0 x4). В спецификациях на сайте Samsung указана ориентировочная скорость последовательной записи 280 МБ/с при скорости чтения до 1000 МБ/с. Само собой, такие цифры на практике достигаются редко, но увиденное нами быстродействие абсолютно приемлемо для ноутбука с настолько умеренной стоимостью.

Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
Samsung PM951 NVMe MZVLV256		Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Toshiba NVMe THNSN5256GPUK		Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK
Samsung SSD PM871 MZNLN512HCJH		Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
Samsung CM871 MZ7LF192HCGS		Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US
Samsung MZNLN128HCGR-000L2
CrystalDiskMark 3.0
-4%
-28%
-74%
-38%
Write 4k QD32
312.2
325
4%
96.78
-69%
36.43
-88%
157
-50%
Read 4k QD32
487.6
525
8%
313.8
-36%
94.91
-81%
397.5
-18%
Write 4k
153.4
132
-14%
100.1
-35%
35.47
-77%
99.42
-35%
Read 4k
43.4
33
-24%
36.34
-16%
5.78
-87%
36.57
-16%
Write 512
307
424.5
167.2
157.7
Read 512
1015
413.4
259.2
398.9
Write Seq
314
329
5%
459.5
46%
171.1
-46%
157.5
-50%
Read Seq
1209
1168
-3%
513.9
-57%
446.5
-63%
524
-57%
hddimg
Samsung PM951 NVMe MZVLV256
Sequential Read: 1209 MB/s
Sequential Write: 314 MB/s
4K Read: 43.4 MB/s
4K Write: 153.4 MB/s
4K QD32 Read: 487.6 MB/s
4K QD32 Write: 312.2 MB/s

О графическом адаптере

GPU-Z: GeForce 940MX (GM108)

С точки зрения 3D-производительности, 13-дюймовый Mi Air полностью сравним с Microsoft Surface Book в той его конфигурации, что с дискретной графикой. В них используется почти один и тот же графический адаптер от NVIDIA. Игровой производительности достаточно практически для всех существующих на декабрь 2016 года игр, но в наиболее требовательных из них настройки с большой вероятностью нужно будет ограничивать средними или минимальными (первое, если пожертвовать разрешением, второе - если не жертвовать и использовать 1080p).

3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
Microsoft Surface Book Core i7
NVIDIA Maxwell GPU Surface Book (940M, GDDR5), Intel Core i7-6600U
2606 Points ∼5% +8%
Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
2417 Points ∼5%
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Intel Iris Graphics 540, Intel Core i7-6560U
2101 Points ∼4% -13%
Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Intel Iris Graphics 540, Intel Core i7-6560U
1947 Points ∼4% -19%
Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
Intel Iris Graphics 6100, Intel Core i5-5257U
1706 Points ∼3% -29%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
1541 Points ∼3% -36%
3DMark
1920x1080 Fire Strike Graphics
Microsoft Surface Book Core i7
NVIDIA Maxwell GPU Surface Book (940M, GDDR5), Intel Core i7-6600U
2120 Points ∼5% +1%
Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
2091 Points ∼5%
Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Intel Iris Graphics 540, Intel Core i7-6560U
1194 Points ∼3% -43%
Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
Intel Iris Graphics 6100, Intel Core i5-5257U
1020 Points ∼3% -51%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
924 Points ∼2% -56%
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
12078 Points ∼7%
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Intel Iris Graphics 540, Intel Core i7-6560U
11531 Points ∼7% -5%
Microsoft Surface Book Core i7
NVIDIA Maxwell GPU Surface Book (940M, GDDR5), Intel Core i7-6600U
11420 Points ∼7% -5%
Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Intel Iris Graphics 540, Intel Core i7-6560U
9788 Points ∼6% -19%
Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
Intel Iris Graphics 6100, Intel Core i5-5257U
7894 Points ∼5% -35%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
7684 Points ∼5% -36%
3DMark 11 Performance
2578 баллов
3DMark Cloud Gate Standard Score
7168 баллов
3DMark Fire Strike Score
1832 баллов
?
BioShock Infinite
1920x1080 Ultra Preset, DX11 (DDOF)
Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
GeForce 940MX, 6200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
19.82 fps ∼100%
Dell Inspiron 17 7778
GeForce 940MX, 6500U, Liteonit CV3-CE512
19.3 fps ∼97% -3%
Lenovo Yoga 710-14ISK
GeForce 940MX, 6200U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
13.6 (min: 5.1) fps ∼69% -31%
1366x768 High Preset
Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
GeForce 940MX, 6200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
57.11 fps ∼100%
Dell Inspiron 17 7778
GeForce 940MX, 6500U, Liteonit CV3-CE512
53.1 fps ∼93% -7%
Lenovo Yoga 710-14ISK
GeForce 940MX, 6200U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
39.5 (min: 7.4) fps ∼69% -31%
1366x768 Medium Preset
Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
GeForce 940MX, 6200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
65.55 fps ∼100%
Dell Inspiron 17 7778
GeForce 940MX, 6500U, Liteonit CV3-CE512
60.1 fps ∼92% -8%
Lenovo Yoga 710-14ISK
GeForce 940MX, 6200U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
47.7 (min: 8.1) fps ∼73% -27%
1280x720 Very Low Preset
Dell Inspiron 17 7778
GeForce 940MX, 6500U, Liteonit CV3-CE512
107.8 fps ∼100% +1%
Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
GeForce 940MX, 6200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
106.48 fps ∼99%
Lenovo Yoga 710-14ISK
GeForce 940MX, 6200U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
85.3 (min: 17.2) fps ∼79% -20%
мин. сред. выс. макс.
Civilization 5 (2010) 70.920.7fps
BioShock Infinite (2013) 106.4865.5557.1119.82fps
Company of Heroes 2 (2013) 37.129.316.46fps
Total War: Rome II (2013) 82.764.85614.1fps
Rise of the Tomb Raider (2016) 35.723.213.2fps
Ashes of the Singularity (2016) 23.5fps
Doom (2016) 26.7511.97fps

6 | Нагрев и шум

Измерение шума системы охлаждения Mi Air
Измерение шума системы охлаждения Mi Air

Два вентилятора производят настолько мало шума, что про их существование часто забываешь. Только при длительной нагрузке гудение становится заметным и постоянным. 

Уровень шума

Ожидание
31.15 / 31.15 / 31.15 дб
Шум от HDD
31.15 дб
Нагрузка
38.2 / 41.7 дб
 
 
 
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
  
min: dark, med: mid, max: light   Audix TM1, Arta (15 см от источника шума)   фоновый шум: 31.15 dB(A)
Стресс-тест. Prime95 + FurMark
Стресс-тест. Prime95 + FurMark

При обычном использовании нагрев минимален - ноутбук холодный. По-настоящему холодный. Не шутка. Но при работе с требовательными приложениями металлический корпус быстро разогревается. Быстродействие при этом останется неизменным, самая высокая температура процессора за все тесты - 82 °C.

Макс.
 44.2 °C51 °C47 °C 
 42 °C50.3 °C32.2 °C 
 29.9 °C27.4 °C28.2 °C 
Максимум: 51 °C
В среднем: 39.1 °C
47 °C46.6 °C45.2 °C
35 °C40.3 °C40.7 °C
30 °C32.6 °C33.8 °C
Максимум: 47 °C
В среднем: 39 °C
Блок питания (макс)  37 °C | Темп. воздуха 21.8 °C | FIRT 550-Pocket

7 | Акустическая система

Искажений на высокой громкости нет, звук мягкий, обеспечивает некоторое присутствие низов. Отличный результат! Не зря производитель заявляет о сотрудничестве с AKG. Хотя, конечно же, для вечеринки или семейного кинопросмотра по-прежнему рекомендуется отдельная мощная аудиосистема.

dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2032.330.532.32532.232.232.23131.732.531.74029.930.829.95030.534.330.56327.729.227.78026.827.426.810026.625.926.612527.426.127.416033.624.433.620039.223.239.225051.622.851.63156121.86140065.921.465.950065.120.265.163061.719.661.780068.619.168.6100065.718.465.7125065.318.365.3160064.418.664.4200065.618.565.6250059.918.559.9315063.218.463.2400062.818.862.850006218.862630063.51963.5800061.319.161.31000067.419.167.41250067.718.967.71600061.11961.1SPL76.531.276.5N40.21.640.2median 62.8Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")median 19.1median 62.8Delta7.11.47.135.335.132.931.831.83236.535.132.428.93328.936.328.848.32761.52752.924.860.92462.822.763.32269.521.267.82174.82075.919.472.718.97117.770.117.86917.671.817.668.117.671.417.673.717.670.417.571.617.671.617.669.617.459.717.583.630.662.51.5median 69.6Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHzmedian 17.84.62.4hearing rangehide median Pink Noise

8 | Энергопотребление и автономная работа

Аккумулятор вместительностью 40 Вт-ч не очень хорошо подходит для системы с выделенной видеокартой. Энергопотребление Mi Air оказалось чуть выше ожидаемого, и время работы, как результат, не претендует на рекорды. Оно всего лишь приемлемо.

Зато перезарядка выполняется быстро: за 45 минут - с практически полного истощения до 75%.

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.2 / 0.7 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 4 / 6.6 / 7.4 Вт
Нагрузка midlight 41.7 / 52.4 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
6200U, GeForce 940MX, Samsung PM951 NVMe MZVLV256, IPS, 1920x1080, 13.3		Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
7200U, HD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK, , 3200x1800, 13.3		Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
6560U, Iris Graphics 540, Samsung PM951 NVMe MZVLV256, IPS, 1920x1080, 13.3		Microsoft Surface Book Core i7
6600U, Maxwell GPU (940M, GDDR5), Samsung MZFLV512 NVMe, IPS, 3000x2000, 13.5		Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
5257U, Iris Graphics 6100, Apple SSD SM0128G, IPS-Panel, 2560x1600, 13.3		Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
6200U, HD Graphics 520, Samsung CM871 MZ7LF192HCGS, IPS, 1920x1080, 14.0
Power Consumption
19%
5%
-29%
-9%
15%
Idle Minimum *
4
3.7
7%
3.3
17%
4.5
-13%
2.8
30%
3.7
7%
Idle Average *
6.6
6.1
8%
7.4
-12%
9.8
-48%
7.8
-18%
6.8
-3%
Idle Maximum *
7.4
6.5
12%
8.2
-11%
12.2
-65%
8.1
-9%
7.3
1%
Load Average *
41.7
29.5
29%
36.5
12%
46
-10%
52.4
-26%
26.3
37%
Load Maximum *
52.4
33
37%
43.7
17%
56
-7%
62.8
-20%
34.6
34%

* ... меньше = лучше

Автономная работа
Без нагрузки
11час. 58мин.
Интернет через WiFi v1.3
6час. 29мин.
1080p-видео
7час. 03мин.
Макс. расход энергии
1час. 23мин.
Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
6200U, GeForce 940MX, 40 Вт⋅ч		Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
6560U, Iris Graphics 540, 46 Вт⋅ч		Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK
6500U, HD Graphics 520, 66 Вт⋅ч		Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
6200U, HD Graphics 520, 49 Вт⋅ч		Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
7200U, HD Graphics 620, 60 Вт⋅ч		Apple MacBook Air 13 inch 2015-03
5650U, HD Graphics 6000, 54 Вт⋅ч
Время работы
11%
25%
24%
43%
65%
Reader / Idle
718
810
13%
844
18%
915
27%
1572
119%
Load
83
89
7%
128
54%
116
40%
137
65%
97
17%
WiFi
WiFi v1.3
389
418
7%
403
4%
395
2%
526
35%
620
59%
H.264
423
486
15%
534
26%
547
29%

Вердикт

За

+ сочетание цены и качества
+ удачный экран IPS
+ качественный корпус
+ выделенная видеокарта Nvidia
+ хорошие устройства вводв
+ две площадки M.2 для SSD
+ тихие вентиляторы
+ быстро заряжается

Против

- скромное время работы
- нет слота для карт памяти
- бликующее покрытие дисплея
- ШИМ на малой яркости
- сложности с гарантией для китайской электроники
- горяч для коленей во время игры
- нет локализованных клавиатур (будут позже?)
Mi Notebook Air. Тестовое устройство предоставлено магазином Trading Shenzen
Mi Notebook Air. Тестовое устройство предоставлено магазином Trading Shenzen

13-дюймовый Mi Notebook Air есть успешный дебют разработчиков Xiaomi на новом поле деятельности. Никаких заметных ляпов не случилось, вместо этого в устройстве есть очень хороший экран, качественно сделанный и продуманный корпус, в целом хорошее охлаждение, удобные устройства ввода и приемлемое время работы. На производительности также было решено не экономить.

Недостатки имеют значительно меньший калибр. Кому-то не понравится глянцевое покрытие экрана, кто-то (включая нас) неприятно удивится отсутствию картридера SD. Нагрев при нагрузке мог бы быть чуть меньше. Но все эти недостатки присутствуют и в конкурирующих разработках, многие из которых стоят дороже и весят больше. 

Xiaomi обеспечила себе удачное пришествие в ноутбучный мир; лишь то, что эти ноутбуки официально присутствуют исключительно в Китае, сможет иметь отрицательное влияние на рост их популярности.

Правильная цена сглаживает любые недостатки. Отсутствие локализаций клавиатуры, отсутствие лейблов CE или РОСТЕСТ, да и потенциальные сложности с гарантией не так страшны, если за конкурента без этих недостатков нужно отдать наполовину больше денег. Ноутбук однозначно заслуживает рекомендации к покупке.

Xiaomi Mi Notebook Air (13,3") - 15/10/2016 v5.1
Benjamin Herzig

Внешний вид
89 /  98 → 91%
Клавиатура
82%
Сенсорная панель
86%
Интерфейсы
48 / 80 → 61%
Портативность
72 / 78 → 86%
Автономность
89%
Дисплей
86%
Игры и 3D
66 / 68 → 97%
Процессор
83 / 87 → 95%
Охлаждение
89 / 91 → 98%
Бесшумность
88%
Аудиосистема
60 / 91 → 66%
Средний балл
78%
86%
Subnotebook - Итоговый рейтинг

Pricecompare

> Главная > Каталог обзоров > Обзор ноутбука Xiaomi Mi Air (13.3-дюймовая модель)
Benjamin Herzig, 2016-12-28 (Update: 2016-12-28)

 