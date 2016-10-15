Обзор ноутбука Xiaomi Mi Air (13.3-дюймовая модель)
Xiaomi пришла в мир ноутбуков: как и предсказывали слухи, появились первые два устройства серии Mi Air. Китайский производитель не собирается мелочиться и ориентируется на борьбу с самыми успешными брендами. Читайте в нашем обзоре, насколько успешно было реализовано это намерение.
Эту статью можно также прочитать на английском и немецком языках.
Появление Xiaomi на ноутбучной сцене сложно расценить как разумный, выполненный в удачное время ход. Поставки компьютеров сокращаются, сокращаются и прибыли. Но именно увеличение конкуренции способно оживить застой. Потому мы рады видеть такие устройства, как Huawei MateBook и Xiaomi Mi Air.
В мире смартфонов Xiaomi уже является успешным брендом, пусть и активным преимущественно в Китае. Снижение цены - ключевой фактор привлекательности этой продукции, и он достигается всеми разумными способами, лишь бы не в ущерб качеству. Стратегия успешна. Но применима ли она к ноутбукам?
В этой статье речь пойдет не о 12-дюймовом ноутбуке с процессором теплоемкостью 4.5 Вт, а о старшем, 13-дюймовом, с TDP 15 Вт и дискретной графической картой NVIDIA.
1 | Дизайн и особенности
Простой - так можно вкратце описать внешний вид Mi Notebook Air. Производитель обходится без многочисленных логотипов, вставок или узоров, и это замечательно. Но оригинальности нет, напротив, довольно очевидно внешнее сходство Mi Air с техникой Apple.
Значительная часть корпуса выполнена из алюминия, и корпус в целом хорошо противостоит давлению; лишь крышка дисплея имеет меньшую жесткость, чем хотелось бы. В целом качество изготовления очень высокое. Корпус сделан продуманно.
Максимальный угол раскрытия примерно равен 130 градусам. Для раскрытия ноутбука не нужны обе руки. При тряске - например, в поезде - экран незначительно потряхивает, но угол не меняется.
Операционная система китайская. В плане языка, не качества. Разобраться в иероглифах и переключить язык будет непросто, так что имеет смысл переустановить Windows 10 начисто.
По умолчанию в комплекте поставки ноутбука есть лишь адаптер сетевого питания с китайской вилкой и намертво приделанным (не снимаемым) шнуром.
Раскрывается ноутбук после откручивания дна - пластина закреплена многогранными винтиками Torx. Подходящих инструментов под рукой в этот раз не нашлось, так что приводим фотографию портала Geekbuying. На ней видно, что заменить можно аккумулятор и постоянную память, и есть площадка для дополнительного твердотельного накопителя M.2-2280. Система охлаждения подходит для чистки щеточкой/сжатым воздухом. Все остальные компоненты припаяны.
2 | Порты и коммуникации
Как и другие сравнимые ноутбуки, старший Mi Air не имеет многих привычных интерфейсов, вроде проводной сети Ethernet или даже читалки карт памяти SD. Но и то, что есть - это больше, чем то, что предлагает в своих новых ноутбуках Apple.
Зарядка выполняется через USB Type-C, поэтому отдельного коннектора для адаптера питания нет.
Адаптер беспроводной связи сделан Intel: это Wireless AC 8260, чуть ли не самый популярный выбор в ноутбуках средней и верхней ценовой категории 2016 года выпуска. Xiaomi использует двухантенную конфигурацию. Соединение с Сетью стабильное, тест на скорость пройден хорошо и без неожиданностей. Конечно же, для использования всех преимуществ столь быстрого модуля Wi-Fi нужна современная точка доступа с 802.11ac.
|Networking
|iperf Server (receive) TCP 1 m
|Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|
634 MBit/s ∼100%
|Acer TravelMate X3 X349-M-7261
Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (jperf2)
|
563 MBit/s ∼89% -11%
|Medion Akoya S3409-MD60234
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I219-V)
|
385 MBit/s ∼61% -39%
|iperf Client (transmit) TCP 1 m
|Acer TravelMate X3 X349-M-7261
Intel Dual Band Wireless-AC 7265 (jperf2)
|
547 MBit/s ∼100% +7%
|Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
|
510 MBit/s ∼93%
|Medion Akoya S3409-MD60234
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 (I219-V)
|
438 MBit/s ∼80% -14%
3 | Устройства ввода
Клавиатура с шестью рядами серебристых, блестящих клавиш выполнена в английской раскладке. Печатать другие символы можно по памяти или наклеив их сверху на клавиши, достаточно добавить другой язык в настройках ввода операционной системы. Размеры большинства клавиш разумные, за редкими исключениями, вроде стрелочек.
Удобство работы с клавиатурой высокое. Глубина хода скромная, конец хода ощущается, скорее, жестко, нежели мягко. Прожимания поверхности клавиатуры внутрь корпуса не зафиксировано, как и громких щелчков при энергичной работе.
Светодиодная подсветка включается и выключается (также автоматически после некоторого времени простоя), но менять яркость не получится, в отличие от большинства более дорогих ноутбуков. То есть, в темноте свет может быть более ярким, чем надо.
Сенсорная панель для управления курсором относится к типу "трекпад" - то есть, кнопки встроены в поверхность. Точность реагирования на касания высокая, жесты мультитач понимаются правильно. Сенсорная панель соответствует спецификации Microsoft Precision Touchpad, которая предполагает более прямое и продвинутое взаимодействие между данным устройством ввода и операционной системой. Очевидно, эта спецификация - не пустой звук.
Нажатие на "мышиные" кнопки комфортное, без излишнего скрипа или щелчка, не требует большого усилия. Похвально.
Нажатия одним пальцем в правой нижней области экрана почему-то не работали. Вероятно, это какая-то странность драйвера, которая будет исправлена в дальнейшем.
4 | Дисплей
13.3-дюймовый экран Full HD обозначается как Samsung LTN133HL09-M01. Защитное покрытие глянцевое, тип матрицы - IPS или PLS, не до конца ясно. Других дисплеев для этого ноутбука не предлагается, сенсорной вариации тоже нет.
Замеренная нами максимальная яркость подсветки после усреднения составляет 333.7 кандел на метр квадратный. Это заметно выше заявленных 300 кандел, но равномерность могла бы быть и более высокой. Даже на глаз нижняя часть экрана выглядит слегка темнее верхней. При выводе тёмного изображения подсветка создаёт едва заметные пятна, что, впрочем, свойственно подавляющему большинству современных дисплеев в ноутбуках, планшетах и смартфонах, за исключением тех, что относятся к семейству OLED.
При уровне яркости ниже трети появляется мерцание (ШИМ) на частоте 50 Гц. Получается, для использования в темноте модель подходит не очень.
|Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
Samsung LTN133HL09-M01, , 1920x1080, 13.3
|Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Sharp SHP1449 LQ133M1, , 1920x1080, 13.3
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Sharp SHP144A, , 3200x1800, 13.3
|Apple MacBook Air 13 inch 2015-03
Apple APP9CF0, , 1440x900, 13.3
|Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
APPA02A, , 2560x1600, 13.3
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US
Sharp SHP 1447 / LQ133M1JW15, , 1920x1080, 13.3
|Response Times
11%
11%
87%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
49
42.8
13%
31
37%
56
-14%
|Response Time Black / White *
27
24.8
8%
31.2
-16%
44
-63%
|PWM Frequency
50
219.3
339%
|Параметры экрана
7%
-1%
-23%
6%
-31%
|Brightness
334
350
5%
393
18%
310
-7%
342
2%
339
1%
|Brightness Distribution
80
86
8%
82
3%
82
3%
81
1%
88
10%
|Уровень чёрного *
0.27
0.17
37%
0.33
-22%
0.405
-50%
0.361
-34%
0.393
-46%
|Контрастность
1285
2265
76%
1345
5%
812
-37%
1000
-22%
888
-31%
|Colorchecker DeltaE *
3.29
4.17
-27%
4
-22%
3.96
-20%
1.82
45%
6.85
-108%
|DeltaE для серого *
3.62
5.39
-49%
2.83
22%
3.51
3%
1.8
50%
6.43
-78%
|Гамма
2.23 108%
2.12 113%
2.05 117%
3.83 63%
2.49 96%
1.83 131%
|CCT
7307 89%
7404 88%
6963 93%
6711 97%
6417 101%
7820 83%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
62
62.7
1%
59.3
-4%
38.4
-38%
61.9
0%
61.9
0%
|Color Space (Percent of sRGB)
95
99.8
5%
91.4
-4%
59.8
-37%
96.9
2%
97.3
2%
|Среднее значение
9% / 8%
5% / 2%
-23% / -23%
6% / 6%
28% / 1%
* ... меньше = лучше
Субъективно экран очень приятный, с яркими цветами и детальным отображением различных материалов. Контрастность по итогам замеров равна 1285:1, это хорошая цифра.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|27 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 8 ms стадия 1
|↘ 19 ms стадия 2
|Это довольно большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 51 % экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство попадает в условную середину рейтинга (показывает результат на уровне среднего, то есть 27.3 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|49 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 20 ms стадия 1
|↘ 29 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 250 миллисек. » 77 % экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 42.7 миллисек.)
Дисплей: PWM-тест
|Модуляция на частоте
|50 Hz
|30 % яркости
Итак, тест показывает, что подсветка экрана мерцает с частотой 50 Гц. Этот эффект присутствует при яркости 30 % и ниже.
Стоит заметить, что частота 50 Гц очень низка. Мерцание экрана будет практически гарантированно вызывать эффект усталости, вплоть до тошноты.
Статистика: 59 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 434 Гц (мин. 43 Гц, макс. 10420 Гц).
5 | Производительность
Очень неплохие внутренности Mi Air компрометирует лишь факт нулевого разнообразия доступных конфигураций. Тестовый ноутбук поставляется с 15-ваттовым процессором семейства Skylake (Core i5 6200U), дискретной видеокартой начально-среднего уровня GeForce 940M и 8 ГБ одноканальной оперативной памяти. Версий с процессорами Kaby Lake нет, версий с 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти нет. Может, это будет в обновлении, в будущем году?
О процессоре
Используемый двухъядерный процессор поддерживает Hyper Threading и Turbo Boost. Тесты он проходит с частотой 2.7 ГГц на каждое ядро, что хорошо - при этом частота не меняется при отключении от электросети. Конечно же, 6200U не может тягаться с более быстрыми 45-ваттовыми Core i7, имеющими четыре ядра, но он работает намного быстрее процессоров Core M, которые в рамках 2016 года можно принимать за разумный минимум повседневно достаточного быстродействия. Операционная система работает очень подвижно, игры - насколько это возможно - тоже. Иными словами, недовольных сейчас быть не должно, и есть небольшой запас на будущее.
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB
Intel Core i7-6600U
|
127 Points ∼66% +8%
|Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
Intel Core i5-6200U
|
118 Points ∼61%
|Dell XPS 13-9350
Intel Core i5-6200U
|
116 Points ∼60% -2%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
Intel Core i5-6200U
|
116 Points ∼60% -2%
|Apple MacBook Air 13 inch 2015-03
Intel Core i7-5650U
|
112 Points ∼58% -5%
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US
Intel Core i5-6200U
|
107 Points ∼55% -9%
|CPU Multi 64Bit
|Lenovo ThinkPad T460s 20FA003FPB
Intel Core i7-6600U
|
346 Points ∼21% +18%
|Apple MacBook Air 13 inch 2015-03
Intel Core i7-5650U
|
296 Points ∼18% +1%
|Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
Intel Core i5-6200U
|
294 Points ∼18%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
Intel Core i5-6200U
|
288 Points ∼17% -2%
|Dell XPS 13-9350
Intel Core i5-6200U
|
287 Points ∼17% -2%
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US
Intel Core i5-6200U
|
273 Points ∼16% -7%
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Apple MacBook Air 13 inch 2015-03
HD Graphics 6000, 5650U, Apple SSD SD0256F
|
4367 Points ∼67% +2%
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US
HD Graphics 520, 6200U, Samsung MZNLN128HCGR-000L2
|
4339 Points ∼67% +2%
|Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
GeForce 940MX, 6200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
4274 Points ∼66%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
HD Graphics 520, 6200U, Samsung CM871 MZ7LF192HCGS
|
4121 Points ∼63% -4%
|Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK
HD Graphics 520, 6500U, Samsung SSD PM871 MZNLN512HCJH
|
3863 Points ∼59% -10%
|Home Score Accelerated v2
|Apple MacBook Air 13 inch 2015-03
HD Graphics 6000, 5650U, Apple SSD SD0256F
|
3579 Points ∼63% +14%
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US
HD Graphics 520, 6200U, Samsung MZNLN128HCGR-000L2
|
3414 Points ∼60% +9%
|Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
GeForce 940MX, 6200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
3144 Points ∼55%
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
HD Graphics 520, 6200U, Samsung CM871 MZ7LF192HCGS
|
3024 Points ∼53% -4%
|Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK
HD Graphics 520, 6500U, Samsung SSD PM871 MZNLN512HCJH
|
2837 Points ∼50% -10%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
2761 Points ∼49% -12%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3144 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4274 баллов
О системе хранения данных
Твердотельный накопитель Samsung PM951 использует быстрый интерфейс NVMe (PCIe 3.0 x4). В спецификациях на сайте Samsung указана ориентировочная скорость последовательной записи 280 МБ/с при скорости чтения до 1000 МБ/с. Само собой, такие цифры на практике достигаются редко, но увиденное нами быстродействие абсолютно приемлемо для ноутбука с настолько умеренной стоимостью.
|Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK
Samsung SSD PM871 MZNLN512HCJH
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
Samsung CM871 MZ7LF192HCGS
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK 80SW0031US
Samsung MZNLN128HCGR-000L2
|CrystalDiskMark 3.0
-4%
-28%
-74%
-38%
|Write 4k QD32
312.2
325
4%
96.78
-69%
36.43
-88%
157
-50%
|Read 4k QD32
487.6
525
8%
313.8
-36%
94.91
-81%
397.5
-18%
|Write 4k
153.4
132
-14%
100.1
-35%
35.47
-77%
99.42
-35%
|Read 4k
43.4
33
-24%
36.34
-16%
5.78
-87%
36.57
-16%
|Write 512
307
424.5
167.2
157.7
|Read 512
1015
413.4
259.2
398.9
|Write Seq
314
329
5%
459.5
46%
171.1
-46%
157.5
-50%
|Read Seq
1209
1168
-3%
513.9
-57%
446.5
-63%
524
-57%
О графическом адаптере
С точки зрения 3D-производительности, 13-дюймовый Mi Air полностью сравним с Microsoft Surface Book в той его конфигурации, что с дискретной графикой. В них используется почти один и тот же графический адаптер от NVIDIA. Игровой производительности достаточно практически для всех существующих на декабрь 2016 года игр, но в наиболее требовательных из них настройки с большой вероятностью нужно будет ограничивать средними или минимальными (первое, если пожертвовать разрешением, второе - если не жертвовать и использовать 1080p).
|3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU
|Microsoft Surface Book Core i7
NVIDIA Maxwell GPU Surface Book (940M, GDDR5), Intel Core i7-6600U
|
2606 Points ∼5% +8%
|Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
|
2417 Points ∼5%
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Intel Iris Graphics 540, Intel Core i7-6560U
|
2101 Points ∼4% -13%
|Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Intel Iris Graphics 540, Intel Core i7-6560U
|
1947 Points ∼4% -19%
|Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
Intel Iris Graphics 6100, Intel Core i5-5257U
|
1706 Points ∼3% -29%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
1541 Points ∼3% -36%
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Microsoft Surface Book Core i7
NVIDIA Maxwell GPU Surface Book (940M, GDDR5), Intel Core i7-6600U
|
2120 Points ∼5% +1%
|Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
|
2091 Points ∼5%
|Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Intel Iris Graphics 540, Intel Core i7-6560U
|
1194 Points ∼3% -43%
|Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
Intel Iris Graphics 6100, Intel Core i5-5257U
|
1020 Points ∼3% -51%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
924 Points ∼2% -56%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
NVIDIA GeForce 940MX, Intel Core i5-6200U
|
12078 Points ∼7%
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Intel Iris Graphics 540, Intel Core i7-6560U
|
11531 Points ∼7% -5%
|Microsoft Surface Book Core i7
NVIDIA Maxwell GPU Surface Book (940M, GDDR5), Intel Core i7-6600U
|
11420 Points ∼7% -5%
|Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Intel Iris Graphics 540, Intel Core i7-6560U
|
9788 Points ∼6% -19%
|Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
Intel Iris Graphics 6100, Intel Core i5-5257U
|
7894 Points ∼5% -35%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel HD Graphics 620, Intel Core i5-7200U
|
7684 Points ∼5% -36%
|3DMark 11 Performance
|2578 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|7168 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|1832 баллов
|BioShock Infinite
|1920x1080 Ultra Preset, DX11 (DDOF)
|Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
GeForce 940MX, 6200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
19.82 fps ∼100%
|Dell Inspiron 17 7778
GeForce 940MX, 6500U, Liteonit CV3-CE512
|
19.3 fps ∼97% -3%
|Lenovo Yoga 710-14ISK
GeForce 940MX, 6200U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|
13.6 (min: 5.1) fps ∼69% -31%
|1366x768 High Preset
|Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
GeForce 940MX, 6200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
57.11 fps ∼100%
|Dell Inspiron 17 7778
GeForce 940MX, 6500U, Liteonit CV3-CE512
|
53.1 fps ∼93% -7%
|Lenovo Yoga 710-14ISK
GeForce 940MX, 6200U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|
39.5 (min: 7.4) fps ∼69% -31%
|1366x768 Medium Preset
|Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
GeForce 940MX, 6200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
65.55 fps ∼100%
|Dell Inspiron 17 7778
GeForce 940MX, 6500U, Liteonit CV3-CE512
|
60.1 fps ∼92% -8%
|Lenovo Yoga 710-14ISK
GeForce 940MX, 6200U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|
47.7 (min: 8.1) fps ∼73% -27%
|1280x720 Very Low Preset
|Dell Inspiron 17 7778
GeForce 940MX, 6500U, Liteonit CV3-CE512
|
107.8 fps ∼100% +1%
|Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
GeForce 940MX, 6200U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
106.48 fps ∼99%
|Lenovo Yoga 710-14ISK
GeForce 940MX, 6200U, Samsung SSD PM871 MZNLN256HCHP
|
85.3 (min: 17.2) fps ∼79% -20%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|Civilization 5 (2010)
|70.9
|20.7
|fps
|BioShock Infinite (2013)
|106.48
|65.55
|57.11
|19.82
|fps
|Company of Heroes 2 (2013)
|37.1
|29.3
|16.46
|fps
|Total War: Rome II (2013)
|82.7
|64.8
|56
|14.1
|fps
|Rise of the Tomb Raider (2016)
|35.7
|23.2
|13.2
|fps
|Ashes of the Singularity (2016)
|23.5
|fps
|Doom (2016)
|26.75
|11.97
|fps
6 | Нагрев и шум
Два вентилятора производят настолько мало шума, что про их существование часто забываешь. Только при длительной нагрузке гудение становится заметным и постоянным.
Уровень шума
|Ожидание
|
31.15 / 31.15 / 31.15 дб
|Шум от HDD
|
|31.15 дб
|Нагрузка
|
|38.2 / 41.7 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 см от источника шума) фоновый шум: 31.15 dB(A)
При обычном использовании нагрев минимален - ноутбук холодный. По-настоящему холодный. Не шутка. Но при работе с требовательными приложениями металлический корпус быстро разогревается. Быстродействие при этом останется неизменным, самая высокая температура процессора за все тесты - 82 °C.
7 | Акустическая система
Искажений на высокой громкости нет, звук мягкий, обеспечивает некоторое присутствие низов. Отличный результат! Не зря производитель заявляет о сотрудничестве с AKG. Хотя, конечно же, для вечеринки или семейного кинопросмотра по-прежнему рекомендуется отдельная мощная аудиосистема.
8 | Энергопотребление и автономная работа
Аккумулятор вместительностью 40 Вт-ч не очень хорошо подходит для системы с выделенной видеокартой. Энергопотребление Mi Air оказалось чуть выше ожидаемого, и время работы, как результат, не претендует на рекорды. Оно всего лишь приемлемо.
Зато перезарядка выполняется быстро: за 45 минут - с практически полного истощения до 75%.
|Выкл.
|0.2 / 0.7 Вт
|Ожидание
| 4 / 6.6 / 7.4 Вт
|Нагрузка
|
41.7 / 52.4 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
6200U, GeForce 940MX, Samsung PM951 NVMe MZVLV256, IPS, 1920x1080, 13.3
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
7200U, HD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK, , 3200x1800, 13.3
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
6560U, Iris Graphics 540, Samsung PM951 NVMe MZVLV256, IPS, 1920x1080, 13.3
|Microsoft Surface Book Core i7
6600U, Maxwell GPU (940M, GDDR5), Samsung MZFLV512 NVMe, IPS, 3000x2000, 13.5
|Apple MacBook Pro Retina 13 inch 2015-03
5257U, Iris Graphics 6100, Apple SSD SM0128G, IPS-Panel, 2560x1600, 13.3
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
6200U, HD Graphics 520, Samsung CM871 MZ7LF192HCGS, IPS, 1920x1080, 14.0
|Power Consumption
19%
5%
-29%
-9%
15%
|Idle Minimum *
4
3.7
7%
3.3
17%
4.5
-13%
2.8
30%
3.7
7%
|Idle Average *
6.6
6.1
8%
7.4
-12%
9.8
-48%
7.8
-18%
6.8
-3%
|Idle Maximum *
7.4
6.5
12%
8.2
-11%
12.2
-65%
8.1
-9%
7.3
1%
|Load Average *
41.7
29.5
29%
36.5
12%
46
-10%
52.4
-26%
26.3
37%
|Load Maximum *
52.4
33
37%
43.7
17%
56
-7%
62.8
-20%
34.6
34%
* ... меньше = лучше
|Без нагрузки
|11час. 58мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|6час. 29мин.
|1080p-видео
|7час. 03мин.
|Макс. расход энергии
|1час. 23мин.
|Xiaomi Mi Notebook Air (13,3")
6200U, GeForce 940MX, 40 Вт⋅ч
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
6560U, Iris Graphics 540, 46 Вт⋅ч
|Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK
6500U, HD Graphics 520, 66 Вт⋅ч
|Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE
6200U, HD Graphics 520, 49 Вт⋅ч
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
7200U, HD Graphics 620, 60 Вт⋅ч
|Apple MacBook Air 13 inch 2015-03
5650U, HD Graphics 6000, 54 Вт⋅ч
|Время работы
11%
25%
24%
43%
65%
|Reader / Idle
718
810
13%
844
18%
915
27%
1572
119%
|Load
83
89
7%
128
54%
116
40%
137
65%
97
17%
|WiFi
|WiFi v1.3
389
418
7%
403
4%
395
2%
526
35%
620
59%
|H.264
423
486
15%
534
26%
547
29%
Вердикт
За
Против
13-дюймовый Mi Notebook Air есть успешный дебют разработчиков Xiaomi на новом поле деятельности. Никаких заметных ляпов не случилось, вместо этого в устройстве есть очень хороший экран, качественно сделанный и продуманный корпус, в целом хорошее охлаждение, удобные устройства ввода и приемлемое время работы. На производительности также было решено не экономить.
Недостатки имеют значительно меньший калибр. Кому-то не понравится глянцевое покрытие экрана, кто-то (включая нас) неприятно удивится отсутствию картридера SD. Нагрев при нагрузке мог бы быть чуть меньше. Но все эти недостатки присутствуют и в конкурирующих разработках, многие из которых стоят дороже и весят больше.
Xiaomi обеспечила себе удачное пришествие в ноутбучный мир; лишь то, что эти ноутбуки официально присутствуют исключительно в Китае, сможет иметь отрицательное влияние на рост их популярности.
Правильная цена сглаживает любые недостатки. Отсутствие локализаций клавиатуры, отсутствие лейблов CE или РОСТЕСТ, да и потенциальные сложности с гарантией не так страшны, если за конкурента без этих недостатков нужно отдать наполовину больше денег. Ноутбук однозначно заслуживает рекомендации к покупке.
Xiaomi Mi Notebook Air (13,3") - 15/10/2016 v5.1
Benjamin Herzig